EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  1207  13
Все про:Кривой Рог (596) наркотики (1457) Нацполиция (8913)

 Начальник конвоя ИВС в Кривом Роге задержан за продажу подсудимому наркотиков, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области при продаже подсудимому наркотиков задержан начальник конвоя изолятора временного содержания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Начальник конвоя ИВС в Кривом Роге задержан за продажу подсудимому наркотиков, - Нацполиция 01

Работниками Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности НПУ была получена оперативная информация о преступных действий сотрудника изолятора временного содержания. Начальника конвоя ИВС заподозрили в сбыте наркотических средств и психотропных веществ подсудимым и следственно-арестованным, содержащихся в условиях Криворожского учреждения исполнения наказания: опия ацетилированного, марихуаны и метамфетамина.

Смотрите: Офицер ВСУ, перевозивший психотропное вещество амфетамин, задержан в Одессе, - военная прокуратура. ФОТО

По материалам внутренней безопасности НПУ было начато уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которое по подследственности передано Территориальному управлению ГБР, расположенному в Полтаве.

Начальник конвоя ИВС в Кривом Роге задержан за продажу подсудимому наркотиков, - Нацполиция 02

27-летнего сержанта полиции задержали в комнате конвоя Довгинцевского районного суда Кривого Рога сразу после передачи подсудимому шприца с опием и слип-пакета с марихуаной. Деньги за наркотики были перечисленны ему "покупателем" заблаговременно на личную банковскую карточку.

Также смотрите: Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Начальник конвоя ИВС в Кривом Роге задержан за продажу подсудимому наркотиков, - Нацполиция 03

В настоящее время полицейский доставлен в изолятор временного содержания на основании ст.208 УПК Украины и ждет объявления подозрения. За сбыт наркотиков ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3111345
 
 
 Топ комментарии
 
последняя фото "угадай в какой руке ширка ?" ….
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жадность фраера сгубила, человеку всегда мало...
 показать весь комментарий
 
 
Подстава. Сто пудов. Не, я понимаю, если такое в россии, но чтобы у нас?! Начальник конвоя ИВС в Кривом Роге задержан за продажу подсудимому наркотиков, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3726
 показать весь комментарий
 
 
А "Лажісь бЄндьйора!!"--це ж теж не на кацапстані,а у нас.Кацапи-"бЄрькути" дуже "*******" українців.
 показать весь комментарий
 
последняя фото "угадай в какой руке ширка ?" ….
 показать весь комментарий
 
 
..а в какой марик- и получишь скидку по акции..
 показать весь комментарий
 
Прям ассорти.Конвой учёл все предпочтения и вкусы арестантов.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник конвоя ИВС в Кривом Роге задержан за продажу подсудимому наркотиков, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх