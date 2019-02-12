 Начальник конвоя ИВС в Кривом Роге задержан за продажу подсудимому наркотиков, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работниками Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности НПУ была получена оперативная информация о преступных действий сотрудника изолятора временного содержания. Начальника конвоя ИВС заподозрили в сбыте наркотических средств и психотропных веществ подсудимым и следственно-арестованным, содержащихся в условиях Криворожского учреждения исполнения наказания: опия ацетилированного, марихуаны и метамфетамина.

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По материалам внутренней безопасности НПУ было начато уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которое по подследственности передано Территориальному управлению ГБР, расположенному в Полтаве.

27-летнего сержанта полиции задержали в комнате конвоя Довгинцевского районного суда Кривого Рога сразу после передачи подсудимому шприца с опием и слип-пакета с марихуаной. Деньги за наркотики были перечисленны ему "покупателем" заблаговременно на личную банковскую карточку.

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В настоящее время полицейский доставлен в изолятор временного содержания на основании ст.208 УПК Украины и ждет объявления подозрения. За сбыт наркотиков ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.