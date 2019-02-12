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Все про:Одесса (5330) суд (21801) Труханов Геннадий (167) САП (977)

 Суд закончил рассмотрение доказательств стороны обвинения в деле о завладении 185 млн гривен мэром Одессы Трухановым и еще тремя чиновниками

В Малиновском районном суде города Одессы 12 февраля состоялось очередное судебное по делу Одесского городского головы и других лиц, которые обвиняются в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

По результатам заседания исследовано 66 томов и еще один - содержащий дополнительно открытые материалы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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Следующее судебное заседание, на котором запланировано исследовать вещественные доказательства, состоится в 10:00 13 февраля.

Суд закончил рассмотрение доказательств стороны обвинения в деле о завладении 185 млн гривен мэром Одессы Трухановым и еще тремя чиновниками 01

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Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111342
 
 
 Топ комментарии
 
Даже не говорите мы все уже догадываемся, не виновный!
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"порох" кума в прокуроры протащил, нарушив Конститутцию как раз для того, чтобы оберегать таких как труха, гепа
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Він невинен,спитайте у Марфи Порошенко,він тоді з нею хрестиком вишивав))
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Даже не говорите мы все уже догадываемся, не виновный!
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Він невинен,спитайте у Марфи Порошенко,він тоді з нею хрестиком вишивав))
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и влепит Труханову немыслимо-неподъемный штраф в 10 000 гривен.
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труханов теперь сменит национальность и завоет о голокосте...
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ну ТАМ на НЕБЕСАХ у БОГА и вовсе все на 40 день со дня смерти решают и причем вечное решение... по канонам религии если человек не искуил вину и грех людским мирским судом то Бог ему эти грехи прощать не может по определению..
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це якийсь театр абсурда, а що ви хочете якщо ген. прокурор-бляха-муха без профільної освіти, за те кум ППО. ваш вибір,а не мій це точно.
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"порох" кума в прокуроры протащил, нарушив Конститутцию как раз для того, чтобы оберегать таких как труха, гепа
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Ну, а как? Лучшие из лучших. Золотой фонд, ****.. Суд закончил рассмотрение доказательств стороны обвинения в деле о завладении 185 млн гривен мэром Одессы Трухановым и еще тремя чиновниками - Цензор.НЕТ 6789
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Он скоро опять в командировку на полгода уедет, а может и насовсем. Деньгу то уже сколотил. Ну, разве что Петя чудным образом останется на троне.😊
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Трухе надо благодарность объявить (за рыцарское отношение к дамам).

Суд закончил рассмотрение доказательств стороны обвинения в деле о завладении 185 млн гривен мэром Одессы Трухановым и еще тремя чиновниками - Цензор.НЕТ 6749
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С таким баблом, он усё купит...И в Одессе и в Киеве...Будет, как ангелочек, чист и в сиянии... Суд закончил рассмотрение доказательств стороны обвинения в деле о завладении 185 млн гривен мэром Одессы Трухановым и еще тремя чиновниками - Цензор.НЕТ 237
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Ага, осталось паделить доказательства 185 лимончиков?
🤔
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А кто бы сомневался! Он что хуже брилиантовых прокуроров! Барыжья банда своих не отдает!
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...Украина планирует взять в долг $4 миллиардаВнешнее финансирование намерены взять у Всемирного банка, Европейского Союза и кредиты в других странах.Министерство финансов Украины рассчитывает в текущем году получить из внешних источников порядка четырех млрд долларов финансирования. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.По ее словам, это внешнее финансирование может прийти из нескольких источников, включая Всемирный банк, Европейский Союз, двухстороннее кредитование с другими странами, выход на внешние рынки капитала...
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Барыга там уже и без МВФ назанимал под 10% годовых 1 миллиард долларов. При новом президенте поднатужимся и будем отдавать с процентами.
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"РАУФИК НЕУВИНОВАТ" разве может быть виноват в Украине человек укравший 185млн.? Вопрос риторический,конечно нет. Вот если бы он украл 185 гривень то его постигло бы" заслуженное возмездие"( лет 12) и это смотря на то что за такую сумму по закону нельзя даже админштраф взять. Тюрьмы то не должны пустовать ,опять же результаты должны быть "справедливых судов".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд закончил рассмотрение доказательств стороны обвинения в деле о завладении 185 млн гривен мэром Одессы Трухановым и еще тремя чиновниками
 
 
 
 
 
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