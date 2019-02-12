 Суд закончил рассмотрение доказательств стороны обвинения в деле о завладении 185 млн гривен мэром Одессы Трухановым и еще тремя чиновниками

По результатам заседания исследовано 66 томов и еще один - содержащий дополнительно открытые материалы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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Следующее судебное заседание, на котором запланировано исследовать вещественные доказательства, состоится в 10:00 13 февраля.

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Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

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