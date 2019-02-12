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 По факту давления на священников, перешедших в ПЦУ на Житомирщине, начато уголовное производство, - прокуратура

В Житомире начато расследование по факту оказания давления на священников Православной Церкви Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "В понедельник, 11 Февраля 2019 года, Житомирская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений).

Как установлено из публикаций в средствах массовой информации, священникам, которые перешли в Православную Церковь Украины, от представителей УПЦ Московского патриархата поступают смс-сообщение с угрозами и призывами к покаянию и тому подобное.

Таким образом, нарушается право граждан на вероисповедание, что является недопустимым.

Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия, проверяются обнародованы в прессе факты, устанавливается непосредственная причастность лиц к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование проводит Житомирский местный отдел полиции ГУНП в области, местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два прихода УПЦ МП перешли в поместную ПЦУ на Житомирщине

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3111339
 
   
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Поймать Гундяева и посадить на цепь. По факту давления на священников, перешедших в ПЦУ на Житомирщине, начато уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2557
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Афонські монахи, висловили повну консолідацію позицій зі Вселенським Патріархом в питанні автокефалії ПЦУ (Відновлення канонічної Київської митрополії).

Про це повідомляє грецьке онлайн-видання Romfea.
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Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал.
Внезапно входит муж.
Жена прячет любовника в шкаф,
не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик
и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз,
мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
- За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше,
чем они стоят!
Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик зашел в исповедальню, закрыл дверь и сказал:
- Темно здесь.
Священник:
- БЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!
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Совет форумчанПравила форума
 
почему нет продолжения ?…. и все попы РПЦ взяты под стражу на время следствия.
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Афонські монахи, висловили повну консолідацію позицій зі Вселенським Патріархом в питанні автокефалії ПЦУ (Відновлення канонічної Київської митрополії).

Про це повідомляє грецьке онлайн-видання Romfea.
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Представники монастиря на Афоні були на інтронізації митрополита ПЦУ Епіфанія.
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Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал.
Внезапно входит муж.
Жена прячет любовника в шкаф,
не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик
и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз,
мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
- За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше,
чем они стоят!
Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик зашел в исповедальню, закрыл дверь и сказал:
- Темно здесь.
Священник:
- ******, вот только не начинай!
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А по факту давления Державы на УПЦ МП нічого не чутно...
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Жесткий,а лучше жестокий ,показательный ответ остудит гундяевцев.По закону,но на полную катушку.Дабы неповадно было.
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Вот вам и причина для открытия уголовного дела против РПЦ.
Так тихою сапою москальський бурьян будет или выкошен или засохнет сам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту давления на священников, перешедших в ПЦУ на Житомирщине, начато уголовное производство, - прокуратура
 
 
 
 
 
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