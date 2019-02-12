 Визит Порошенко в Молдову не планируется, - посольство после заявлений Додона

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке посольства Украины в Молдове в Фейсбуке.
"В рабочем графике главы Украинского государства - президента Украины Петра Порошенко визитов в Республику Молдова не предусмотрено. Посольство Украины не комментирует появившуюся в СМИ ", - говорится в заявлении посольства.
Накануне президент Молдовы Игорь Додон заявил, что 13 февраля с визитом в его страну приедет президент Украины Петр Порошенко, но встречи глав государств не будет. Додон отметил, что не хочет встречаться с Порошенко, "чтобы не вмешиваться в избирательный процесс в Украине".
Президент Молдовы Игорь Додон известный своими пророссийскими взглядами и считается другом российского президента Владимира Путина.
Напишет от туда нищим украинцам - "Ну не смогла я, не смогла... - извиняйте..."
А "мудрые" украинцы в это время будут барахтатся в дерьме с каким нибудь президентом Зеленским...
🤗
Зачем повторять бред придуманный в паРаше?
11 лет назад прокуратура закрыла уголовное дело №144128. Впоследствии его стали называть «Делом Путина». Следователи не сомневались, что тогдашний президент был замешан в ряде преступлений, связанных с хищением бюджетных средств
а тут - чалап - опровержение! - та на фиг ты впал...штопанный...
ой как не красиво получилось!
Нет не друг он *****. Они любовники.
Об этом он заявил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-nazval-uslovie-dlya-vstrechi-s-prorossiyskim-prezidentom-moldovy-dodonom-1208100.html
Поскольку Го*дон поддерживает ***** и аннексию Крыма, этой встречи не будет никогда.
стасля - Алексу(ху?лу): Убери цих двох додонів, я на грані провалу..
Начальник і підлеглий у лазні. Раптом вимкнулось світло.
Начальник:
- Темно як у негра у с...ці .
-Підлеглий:
- І вєзде то ви билі Іван Івановіч і все то ви знаєте".
Чому ви боїтеся назвати Петра Порошенка Петром Порошенком, ні, обов'язково Пьотр Алєксєіч.
Поэтому если только в Кыш-и-нёве не запланировано вдруг некоего большого саммита Наты или ещё какого Давоса - никакого "визита" туда и правда не планировалось.