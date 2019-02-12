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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Молдова (986) Порошенко (16328) Додон (111)

 Визит Порошенко в Молдову не планируется, - посольство после заявлений Додона

В рабочем графике президента Украины Петра Порошенко визитов в Молдову не предусмотрено, сообщает посольство Украины в Молдове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке посольства Украины в Молдове в Фейсбуке.

"В рабочем графике главы Украинского государства - президента Украины Петра Порошенко визитов в Республику Молдова не предусмотрено. Посольство Украины не комментирует появившуюся в СМИ ", - говорится в заявлении посольства.

Накануне президент Молдовы Игорь Додон заявил, что 13 февраля с визитом в его страну приедет президент Украины Петр Порошенко, но встречи глав государств не будет. Додон отметил, что не хочет встречаться с Порошенко, "чтобы не вмешиваться в избирательный процесс в Украине".

Президент Молдовы Игорь Додон известный своими пророссийскими взглядами и считается другом российского президента Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Молдовы может уволить Додона до новогодних праздников

Источник: https://censor.net.ua/n3111337
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня выяснилось, что ПП может заниматься портовой инфраструктурой. Вчера переживал о пенсионерах... Интересно узнать у порохоботов: у Порошенко какие-то новые полномочия появились? Он же раньше, по словам порохоботов, за экономику и борьбу с бедостью вообще никак не отвечал.
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А так хателося Педро на родину смататься..😣
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Жалко .Не успеет Петя напоследок покататься за казенный счет....
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Кремль дал указание Додону не светить Петю лишний раз
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Не поедет. Кишинев явно не Ростов....
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На ПМЖ? Візит Порошенка в Молдову не планується, - посольство після заяв Додона - Цензор.НЕТ 7474 Может, в Ростов лучше- там уже есть коллега по ПР.
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Порох і не міг планувати зустрічі з додоном, бо того Парламент Молдови вже місяць як відсторонив від обовязків президента.
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Особо одаренным напоминаю, что это временное отстранение , а не импичмент.
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Сегодня выяснилось, что ПП может заниматься портовой инфраструктурой. Вчера переживал о пенсионерах... Интересно узнать у порохоботов: у Порошенко какие-то новые полномочия появились? Он же раньше, по словам порохоботов, за экономику и борьбу с бедостью вообще никак не отвечал.
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Тому що раніше, дурилка картонна, в првотритеті було сберегти державу і дати відсіч ****. А наступна пятирічка в приорітеті буде поруч з боротьбою з ***** і боротьба з бідністю.. Бо економіка це дозволяє.
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Так хіба у нас зараз Конституція змінилась, що ще вчора він по Конституції ні за що не відповідав, а сьогодні вже по Конституції відповідає? А як він буде з бідністю боротись, розстрілювати бідних, чи бідних хлопчиків, які плачуть, у пупок цілувати?
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Пане Олексій, не чітайте Ви ідіотів, тому, що дурнів навчати - тільки псувати.
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Тю, ти де спав пі в року? Конституцію змінила ще в червні косата хвойда на лабутенах, коли торгувала по всій Україні своїм іблєтом та обіцянками знизиту ціну на газ вдвічі. Не пам"ятаєш? А щоб ідіотських питань не задавав то почитай за що відповідає Президент України..
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так то тоже промежуточная историческая родина...
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Навіть Додон не хоче зустрічатись з Петром))Оце так дипломат))
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и так понятно.что все переговоры буду вокруг нытья что в Кишиневе мало бутиков рошен
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А так хателося Педро на родину смататься..😣
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главное,что бы с вещами,я бы даже за свой счет нанял фуру что бы его вещи перевести в Молдову
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Baks13 - может и осядет со времен там, среди земляков....

Напишет от туда нищим украинцам - "Ну не смогла я, не смогла... - извиняйте..."
А "мудрые" украинцы в это время будут барахтатся в дерьме с каким нибудь президентом Зеленским...
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Порошенко очень даже смог,смог обворовать украинцев до нитки,логично что и в будущем он будет воровать,Зеленский же ничего ни у кого не украл,логично что и в будущем воровать не будет,
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О....!? Вы тоже один из тех (на ЦН) ... - нищих, голодных, голых, босых.... обворованных до нитки?
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если тебе платят за заказные комментарии,это не значит что нужно продавать свою Родину,хотя каждый из вас Иуд сам решает сколько его цена,только помни про осину
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Не разгоняй кацапские фейки. Петя родился в г. Болграде, Одесская обл.
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Он хател туда сокрытца, но Долдон не захател!
🤗
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По легенде руководитель КНДР,товарищ Ким Чен Ир родился партизанском лагере на горе Пэктусан,а по легенде Петя всего лишь в Болграде,Петина легенда немного проигрывает
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А что в твоем понимании есть "родина"? Если место где родился...то Порох родился в Украине...если страна где человек живет ...то Порох живет в Украине...аналогично по гражданству...
Зачем повторять бред придуманный в паРаше?
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Для него родина везде, где мона бенаказанна грабить!
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Да ты шо? И в Молдове? И что же он там ограбил?
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В 1976 году Алексей Порошенко, отец нынешнего президента Украины Петра Порошенко, стал директором местного исследовательского экспериментально-ремонтного заводав городе Бендеры Молдавская СССР, но уже через девять лет его задержали по подозрению в хищении,он был осужден на 5 лет за хищение в особо крупных размерах.

Визит Порошенко в Молдову не планируется, - посольство после заявлений Додона - Цензор.НЕТ 19
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И ты думаешь это новость? Есть более "свежее" дело
11 лет назад прокуратура закрыла уголовное дело №144128. Впоследствии его стали называть «Делом Путина». Следователи не сомневались, что тогдашний президент был замешан в ряде преступлений, связанных с хищением бюджетных средств

Візит Порошенка в Молдову не планується, - посольство після заяв Додона - Цензор.НЕТ 480
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А как Додон может влиять на выборы в Украине? Он же там декоративный. Ему даже билет в Москве на самолёт до Кишинёва покупают.
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от как я отшил пецю - возгордился дадон (и уже ждал гонорар из раши)...
а тут - чалап - опровержение! - та на фиг ты впал...штопанный...
ой как не красиво получилось!
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Во первых не кричи капсом Визит Порошенко в Молдову не планируется, - посольство после заявлений Додона - Цензор.НЕТ 9453. А во-вторых - где тут Петя Визит Порошенко в Молдову не планируется, - посольство после заявлений Додона - Цензор.НЕТ 451?
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Откуда ей в паРаше знать как выглядит Петя? Ей дали картинку...и комаду..."сри"...
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на фото все назначенцы Порошенко,очень худые,не доедают
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Ты морду Сечина видел? А детей ген. прокурора Чайки?
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Дааа, предвыборная горячка в Ольгино нарастает: дерьмо на Пороха льётся мутными потоками. Убогие тролли даже не понимают что пишут не по теме заметки. Впрочем, им-то что, им за каждый высер платят. Но судя по тому, что шелудивые ублюдки из Ольгино исходят дерьмом, ситуация нормальная для Украины. Подобные форумы - хороший индикатор в этом смысле.
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Зверев ты гуцул под прикрытием?
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хороший индикатор - это первое место Украины в Европе по нищете, а не тупые высеры прикормленных порохоботов.
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ну, да, в Украине при порохе коррупции же нет Візит Порошенка в Молдову не планується, - посольство після заяв Додона - Цензор.НЕТ 3553 Візит Порошенка в Молдову не планується, - посольство після заяв Додона - Цензор.НЕТ 3553
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Ніде і ні при кому нема такого щоб не було корупції.. бабцям на базарі розкажи казочки про те що десь немаж корупції...
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но не везде она растет и не везде ею первое лицо государства занимается
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Докази є що вона росте і що нею президент займається чи тільки побризкати лайном з кремліаських помийок? Чи може в тебе є факти що з путінським Додоном вона не росте?
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ну, специалистом по кремлевским помойкам, очевидно, ты являешься - я не знаю, чем они там их наполняют. а по поводу коррупции президента - спроси у любого студента как называется когда президент и главнокомандующий в одном лице сам у себя закупает технику для армии.
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Президент Молдовы Игорь Додон известный своими пророссийскими взглядами и считается другом российского президента Владимира Путина.Источник: https://censor.net.ua/n3111337

Нет не друг он *****. Они любовники.
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Дивний молдаванин. Як може офіційна, чи навіть неофіційна, зустріч керівників двох держав, який приїздить в ТВОЮ країну, вплинути на виборчий процес?
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"Президент Петр Порошенко готов встретиться с молдавским коллегой Игорем Додоном, если он поддержит территориальную целостность Украины включительно с Крымом.
Об этом он заявил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-nazval-uslovie-dlya-vstrechi-s-prorossiyskim-prezidentom-moldovy-dodonom-1208100.html
Поскольку Го*дон поддерживает ***** и аннексию Крыма, этой встречи не будет никогда.
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Якщо взяти фотку Додона і Порошенка і покласти поряд, то таке враження, що це два рідних брати, майже близнюки. Петя жив же у Придністров'ї , то може старий Порох "наліво" сходив десь там недалечко у лозах. Ну так уже схожі , ну дві краплі води. Додон тільки із залисинами, а так - "кістка і маска".
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Покладіть поряд ще й свою фотку,може станети третьою краплею води і щось скористаєте з цього, Візит Порошенка в Молдову не планується, - посольство після заяв Додона - Цензор.НЕТ 9067
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То тільки порохоботи користаються з такого їм не звикати - іншим гидко.
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Юстасля - Алексу (ху?лу): Убери цих двох додонів, я на грані провалу..
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Навіть молдаванам огидний барига. Візит Порошенка в Молдову не планується, - посольство після заяв Додона - Цензор.НЕТ 9201
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У кацапов и подкацапников при имени Порошенко начинается течка.Не бойтесь,будет не больно,Петр Алексеевич вас в первом туре вжарит.
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А знаєте старий анекдот про отаких дуполизів?
Начальник і підлеглий у лазні. Раптом вимкнулось світло.
Начальник:
- Темно як у негра у с...ці .
-Підлеглий:
- І вєзде то ви билі Іван Івановіч і все то ви знаєте".
Чому ви боїтеся назвати Петра Порошенка Петром Порошенком, ні, обов'язково Пьотр Алєксєіч.
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От клас. Це тільки у вас лизунів така фігня. Я пишe українською, але проти партнера Ахметова та Медведчука і я кацап, а ти справно лижеш йому дупу, але "ізиком" і ти ... Опа? а хто ж тоді ти?
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До речі, оце постійне і нав'язливе "Пьотр Алєксєіч", говорить про початок формування культу особи - явища внутрішньо притаманного саме "русскому міру". Так що це привід задуматись порошенківським "патріотам", якщо там ще залишилось чим думати.
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А тебе , кацап, и не светит)))
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"Не светит" украинцам. Потому как рейтинг у твоего шефа- подплинтусовый. Візит Порошенка в Молдову не планується, - посольство після заяв Додона - Цензор.НЕТ 3403
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Этот молдавский Долбо... ой перепутал Додон , реальный молдован как из анекдотов , если бы он хоть чуть умнее был то понял , что такая встреча с ********** прокладкой очень сильно понизила бы рейтинг Педро.
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У фамилии «Додон» есть шота общего с именем «Антон», а ещё навязчиво лезет на ум ассоциация «штопаный».
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Капитан намекает, что президенты "с визитом" ездят только по заранее утверждённой программе, при этом им положено или общаться с равными по статусу, или выступать на крупных сходняках. Фсьо. В остальном они ездят, как частные лица, и "визитом" это не называют.

Поэтому если только в Кыш-и-нёве не запланировано вдруг некоего большого саммита Наты или ещё какого Давоса - никакого "визита" туда и правда не планировалось.
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дадон,людина,яка себе поважає,з тобою на одному гектарі сра#ти не сяде Візит Порошенка в Молдову не планується, - посольство після заяв Додона - Цензор.НЕТ 3139
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А вот и не надо так на "нашего" президента! Вы просто не в курсе. Ему сейчас просто некогда всякими мелочами заниматься! Он занят блокированием возврата домой из рыфии двух молдавских пилотов,которые были несколько лет,в плену у талибов,и которых освободили,но сейчас прячут где-то у друзей Додона,чтобы "наш президент" их лично освободил,прямо перед выборами. А.Канду,председатель парламента,заявил,что подобное блокирование возврата молдавских граждан домой,потягивает на уголовное дело. А Вы там о какой-то встрече с президентом соседней страны!
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Додон повторює слова *****. Насправді Порох не планує зустрічатися з усіляким гівном.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизит Порошенко в Молдову не планируется, - посольство после заявлений Додона
 
 
 
 
 
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