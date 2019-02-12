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Все про:Киев (17158) ограбление (1202) Нацполиция (8913)

 В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с 40 тыс. долл. и 350 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве на улице Васильковской неизвестные в масках заблокировали "Ниссан", разбили стекло машины и забрали у водителя сумку с деньгами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с 40 тыс. долл. и 350 тыс. грн, - Нацполиция 01

В дежурную часть Голосеевского управления полиции Киева поступило сообщение, что неизвестные со стрельбой ограбили мужчину.

"Мужчина рассказал, что двое неизвестных заблокировали его машину, а затем разбили стекло иномарки и забрали из салона сумку, в которой было 40 тыс. долларов и 350 тыс. гривен. При этом пострадавший звук разбитого в машине стекла воспринял как выстрелы. Однако на месте не изъято никаких вещественных доказательств, которые бы указывали на то, что злоумышленники стреляли", - сообщили в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Скрываясь с места преступления, трое грабителей попали в ДТП на Одесчине - один скончался, двое травмированы, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с 40 тыс. долл. и 350 тыс. грн, - Нацполиция 02

С целью установления всех обстоятельств преступления продолжается тщательный осмотр места происшествия и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с 40 тыс. долл. и 350 тыс. грн, - Нацполиция 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТО

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 186 (Грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3111336
 
 
 Топ комментарии
 
понятно что "наводки" не было. Ведь у нас каждый возит в машине такую сумму.
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Шикарно живуть кияни. Там в кожній машині мона знайти такі гроші.
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Богатые мужчины ходять по славному городу Киеву,богатые и дурные. В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с 40 тыс. долл. и 350 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9760
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Шикарно живуть кияни. Там в кожній машині мона знайти такі гроші.
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а на каштанах пачки баксов - ходи и околачивай В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с 40 тыс. долл. и 350 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6325
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Та в принципе мог квартиру продать - караз цена двухкомнатной не вцентре
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Богатые мужчины ходять по славному городу Киеву,богатые и дурные.
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Очевидно же - это пересичный пенсионер ехал покупать билеты в Венскую оперу, реформы Порошенка работают как видите.
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предварительно заехав в "Сильпо" за бутербродами в дорогу.
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понятно что "наводки" не было. Ведь у нас каждый возит в машине такую сумму.
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та карманы чуток почистили...а барсетку он дома забыл...
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а там очередные лямы В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с 40 тыс. долл. и 350 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8552
и ваще в Киеве одни прокуворы, менты и порохня-будкостроители
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)) и причём ездят все как кому хочется.
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И кто же этот таинственный мужчина? Помощник судьи или депутата? Вот почти никогда не сообщается. Бронировать надо стёкла и шлем на голову надевать.
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Ну когда уже поймут, что это новый способ увода налички в тень?
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Людина продала квартиру, до прикладу. Що, можна грабувати? Що за коментарі?
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Ікацапи заздрять і водночас радіють , що чоловіка обікрали якісь покидьки , бо ще невідомо ,кому і для чого везлась така сума !
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Возможно у комментаторов никогда не было своей квартиры и они просто не понимают что такое может быть.
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Ну да , бомжи ваяют комментарии или вертухаи из зоны 😂😂😂
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Или комментаторы честные люди, которым не повезло с наследством и они даже не представляют что такие космические суммы могут быть наличкой, а с учётом того, что в Украине таких большинство, - то это и есть глас народа. И вообще источник такой огромной суммы должен быть установлен, в цивилизованных странах это вызвало бы обоснованные подозрения у правоохранительных органов. Ещё вопрос какой процент от имеющегося имущества составляет украденное, может это 1 процент? Тогда украденная у пенсионерки пенсия в 1500 гривен должна вызывать больший резонанс. Но увы сытый никогда не поймет голодного, а голодный сытого, но у первого инструментария и возможностей для понимания второго и урегулирования проблемы возможностей больше - значит доля вины выше.
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Або віз воровський кеш, що більш вірогідно. Навіщо чесній людині працювати з такими великими сумами налу? Тільки щоб уникнути оподаткування, або це оборудка в тіньовій схемі третє, що чесна людина трохи туплнула і продала своє майно - найменш ймовірна.
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- Вы по поводу квартиры, а она уже продана.
- А мы как раз по поводу денег.
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Ехал в другой город покупать квартиру: не сказал когда точно приеду, поменял машину, взял оружие, ехал не оптимальным маршрутом, не останавливался .......
Слава Богу всё получились ОК.....
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а еще лучше деньги держать на карточке
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Как гарантированно обезопасить себя от венерических заболеваний:
1. Одеть презерватив;
2. Сверху намотать слой стекловолокна;
3. Пропитать стекловолокно битумным лаком;
4. Одеть второй презерватив;
5. Обмазать эпоксидным герметиком;
6. И главное,- никаких сношений!
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а ты снова нищий ..мивинка и бублики...это опять кек......за 4 года через сайт прошли миллиарды по новостям... В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с 40 тыс. долл. и 350 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6570
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с 40 тыс. долл. и 350 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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