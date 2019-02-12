 В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с 40 тыс. долл. и 350 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В дежурную часть Голосеевского управления полиции Киева поступило сообщение, что неизвестные со стрельбой ограбили мужчину.
"Мужчина рассказал, что двое неизвестных заблокировали его машину, а затем разбили стекло иномарки и забрали из салона сумку, в которой было 40 тыс. долларов и 350 тыс. гривен. При этом пострадавший звук разбитого в машине стекла воспринял как выстрелы. Однако на месте не изъято никаких вещественных доказательств, которые бы указывали на то, что злоумышленники стреляли", - сообщили в полиции.
С целью установления всех обстоятельств преступления продолжается тщательный осмотр места происшествия и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 186 (Грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
и ваще в Киеве одни прокуворы, менты и порохня-будкостроители
- А мы как раз по поводу денег.
Слава Богу всё получились ОК.....
1. Одеть презерватив;
2. Сверху намотать слой стекловолокна;
3. Пропитать стекловолокно битумным лаком;
4. Одеть второй презерватив;
5. Обмазать эпоксидным герметиком;
6. И главное,- никаких сношений!