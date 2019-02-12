EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  640  12
Все про:МИД (4891) миротворцы (795) ООН (2710) Совбез ООН (689) Донбасс (17941) минские соглашения (2532) Зеленко (12)

 Миротворческая миссия ООН поможет разблокировать выполнение Минских договоренностей, - спикер МИД Зеленко

Развертывание миротворческой миссии ООН поможет разблокировать процесс выполнения Минских договоренностей, которые Россия продолжает демонстративно нарушать, несмотря на взятые на себя обязательства.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял позиции ВСУ в районах Широкино, Вольного, Травневого и Богуславского, потерь нет, - пресс-центр ООС

"Мы считаем, что развертывание миротворческой миссии ООН поможет разблокировать процесс выполнения Минских договоренностей и принести мир на Донбасс. В этой связи Украина продолжает работать с партнерами, чтобы начать миротворческую операцию, основной целью которой было бы обеспечение безопасности людей и содействие разрешению конфликта, а не его дальнейшее замораживание", - сказала Зеленко.

Она акцентировала, что, подписав четыре года назад комплекс мероприятий по выполнению Минских договоренностей, Россия взяла на себя четкие обязательства по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Требования к России выполнять свои обязательства по Минским договоренностям - это один из ключевых элементов позиции наших партнеров, в том числе членов Совета безопасности ООН, по урегулированию конфликта", - сообщила пресс-секретарь МИДа.

По ее словам, прогресс Украины в выполнении Минских договоренностей признается нашими партнерами, в тоже время Россия постоянно их нарушает, о чем украинская сторона постоянно информирует международное сообщество.

Также читайте: Украина фактически завершила выход из СНГ, - МИД

В этом контексте Зеленко напомнила, что после последнего решения о введении режима прекращения огня было зафиксировано почти 300 обстрелов, пять военнослужащих погибли, 37 были ранены. Кроме того, Россия блокирует процесс обмена заложниками, а подконтрольные ей вооруженные формирования регулярно ограничивают свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ.

"Если брать непосредственно вопрос приверженности России Минским договоренностям, который будет сегодня предметом обсуждения в рамках заседания Совета Безопасности ООН, то можно сказать, что в 2018 году Кремль продемонстрировал свое презрение к их положениям, когда были проведены фейковые выборы на оккупированной территории", - подчеркнула Зеленко.

Напомним, Россия инициировала созыв 12 февраля заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений, однако ее настоящая цель - отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Требование Евросоюза к РФ выполнить минские договоренности - бесперспективно, - Лавров. ВИДЕО

В украинском МИД уверены, что Россия таким образом манипулирует инструментарием Совбеза и хочет в очередной раз упрекнуть Украину в невыполнении Минских соглашений, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Источник: https://censor.net.ua/n3111333
 
   
 Топ комментарии
 
Такого позора ак т.н. Минскте соглашения найти трудно. Какая миссия ООН????
 показать весь комментарий
 
Де вони беруть таких дурнів на держ службу?Які миротворці,коли у кацапів в ООН право вето?
 показать весь комментарий
 
Орки и сепары даже ОБСЕ не пускают, о чем разговор.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Такого позора ак т.н. Минскте соглашения найти трудно. Какая миссия ООН????
 показать весь комментарий
 
 
Де вони беруть таких дурнів на держ службу?Які миротворці,коли у кацапів в ООН право вето?
 показать весь комментарий
 
 
расєю можуть частково лишити право вето в ООН.расєя нематиме права голосувати в питаннях щодо України.
 показать весь комментарий
 
Орки и сепары даже ОБСЕ не пускают, о чем разговор.
 показать весь комментарий
 
 
"Я думаю, что мировое сообщество продемонстрирует свое отношение к российской позиции уже 20 февраля, когда в рамках Генассамблеи состоятся обсуждение на оккупированных территориях Украины", - сказала она К.Зеленко .Источник: https://censor.net.ua/n3111290
 показать весь комментарий
 
Миротворцы Сибири и Дальнего Востока Миротворча місія ООН допоможе розблокувати виконання Мінських домовленостей, - речник МЗС Зеленко - Цензор.НЕТ 6810 Миротворча місія ООН допоможе розблокувати виконання Мінських домовленостей, - речник МЗС Зеленко - Цензор.НЕТ 1708
 показать весь комментарий
 
Ещё один МЕЧТАТЕЛЬ или тоже БРЕХЛО!?
 показать весь комментарий
 
Давно пора ввести миротворців по лінії розмежування.
 показать весь комментарий
 
12 февраля - плохая дата, они могут заявить, что все "дипломатические попытки" решить проблему исчерпали себя (что собственно не ложь) и пойдут в широкое наступление. Но беда в том, что БАРЫГА не готов (и не желает) защищать Украину силами самых украинцев, он давно уже капитулировал (прежде всего в своём сознании), а значит не готов на адекватный и разумный ответ. ОН НЕДЕЕСПОСОБЕН КАК ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, потому что всегда был прежде всего ГЛАВНОТОРГУЮЩИМ ( и мыслит категориями БАРЫШЕЙ, спекуляций и сговора)!
 показать весь комментарий
 
Поможет!
Если ... Миротворча місія ООН допоможе розблокувати виконання Мінських домовленостей, - речник МЗС Зеленко - Цензор.НЕТ 45
Отчитывайтесь о достижениях! Что вы хвастайтесь думками?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворческая миссия ООН поможет разблокировать выполнение Минских договоренностей, - спикер МИД Зеленко
 
 
 
 
 
 вверх