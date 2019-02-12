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 Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", отстранен от должности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд рассматривая дело сотрудника МВД Василия Мельникова, который во время потасовки возле Подольского райуправления полиции крикнул фразу "Ложись, Бандера!" и набросился с ногами на лежащего на земле активиста, постановил отстранить его от должности на два месяца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокуратура ходатайствовала  об отстранении Мельникова от должности сроком на 2 месяца.

Судья приняла решение отстарнить Василия Мельникова от должности на 2 месяца. 

У него было изъято служебное удостоверение и он был арестован прямо в зале суда.

Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики Ложись, Бандера!, отстранен от должности 01

Фото, видео - Олег Богачук

В ходе этого же судебного заседания суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".

Источник: https://censor.net.ua/n3111329
 
   
 Топ комментарии
 
кто бы сомневался....

Суд отстранил от должности полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!" - Цензор.НЕТ 610 Ray‏ @Ray_net_ua 54 мин.54 минуты назад
В соцсети пишут, что вычислили полицая Авакова жестко избивавшего украинского активиста. Капитан МВД Мельников Василий Николаевич, родился в России в Амурской области(Дальний Восток). Это все похоже на времена Януковича, тогда самые неадекватные "берктовцы" были из РФ.

Суд отстранил от должности полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!" - Цензор.НЕТ 8421
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Пам'ятаєте гниду, яка жорстоко забивала лежачого активіста під райвідділком у неділю?
Ось цей герої - Мельников Василь Миколайович. Народився в Амурській області на Далекому Сході Російської Федерації!
Зробимо його відомим?
Оновлення! Важлива інформація про нього:
https://bit.ly/2BtyzYY
🇺🇦Мій телеграм: https://bit.ly/2M7je4o
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Этот полицейский Мельников уроженец Амурской обл.РФ Хотелось бы спросить Авакова как, он прошел аттестацию? А вы удивляетесь, что ему Бандера не нравится,да он эти штампы впитал с молоком матери. Сколько еще такой нечисти на нашей земле...жах!
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цьому дегенерату найкраще покарання було б, це присудити працювати фізично, десь на будові чи в селі... бо вляжется все, знайде собі таку роботу, щоб не робити і буде далі клясти "етіх бандєр" і чекати рассею, бо там "мусора" получают "приличниє дєньгі"
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на черную хату мусорилу беркутявую. там из него ляшка враз сделают. Или к торнадовцам. Там вообще закончится его жизненный цикл.
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Илья Кива заявил, что внесёт залог за полицейского, который крикнул "Ложись, Бандера!"
гАлАсуем за кандидата кЫву …...
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я знову ж, в 2599-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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а які по "твоему" реформи???як ти собі уявляеш шо це таке і з чим його ідять?
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Ну теперь осталось извиниться, восстановить в должности и выплатить компенсацию....
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.... и медальку "За собачью храбрость" выдать этому хЭрою
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Что не говорите, ребята, а это какое-то зазеркалье: вооруженного бандита, который штурмовал полицейский участок, отпустили без предъявления подозрения. Полицейского, который противостоял бандитам, т.е. честно выполнял свой долг арестовали!
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Таких "честных полицейских" НА..УЙ в Ростов к Хведоровичу,а в Украине это гестаповское говно ненадо на багдеровский бюджет,ведь из него кормится эта беркутовская тварь !!!
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Таки зазеркалье в головах патриётов...
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Вот и забирай его к себе в мокшанию, я имею ввиду мусорка этого Алтайского рождения
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Кацап, на уй - это вооооооон туда. Иди быстрее. Дойдёшь - позвони, чтоб я не нервничал.
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И скольких гестаповцев-беркутовцев пригрел в МВД эта мразь-собАков с шавкой-Кивой ??!!!!!
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Посадить, лишить звания, обнулить трудовой стаж!
П.С. Даю 100%, что свалит на эрэфию....
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там йому і місце: ватних ганяти....

я знову ж, в 2600-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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Представляю, как эта тварь усралась, когда дело начало набирать обороты. Такие типы,что издеваются над безоружными, не могут быть смелыми.
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Т.е. если бы он молча бил, и ничего не кричал, он бы и дальше работал бы? Правильно?
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,Надо было кричать ложись кацап.А так уважительно, Бандерой.
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Эта мусарская мразь так и "работу" свою делала.
Эти подонки, такие как мельников, избивают людей в мусарских застенках.
Он, и такие как он - это врадиевские убийцы и насильники.
Дальше не буду писать - слишком "непатриотично" получится.
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Свободу не спинити
12 ч. ·

Вітаємо! Ми запускаємо ініціативу «Свободу не спинити». Наша мета - створення мережі професійних журналістів, блогерів та громадянських журналістів, яка повинна охопити всю країну.
Це рішення виникло у нас абсолютно спонтанно. Однак воно не є необачним або необдуманим. Те, що ми зараз вам презентуємо - наша реакція на речі, явища, події та заяви, що відбуваються протягом останнього часу.
Так, це пов'язано зокрема і з майбутніми виборами, з #вибори2019, а особливо з тими, коли хтось намагається встановити контроль за їхнім процесом. Ми вирішили це попередити, і для цього нам потрібні саме ви, люди.

Наша мета - об'єднати людей, яким не байдуже те, що вони бачать щодня навколо себе. Головний критерій відповідності: адекватність. Від вас крім цього більше нічого не вимагається. Окрім, звісно, бажання. Серйозно, це все. Жодних реєстрацій чи декларацій. Жодних очільників чи «моральних авторитетів». Жодних членських внесків чи ГО. Вони у цій справі не потрібрні.
Тут є люди. І тільки люди. Тут немає що ділити.
У нас прості принципи:
🔴 Ми керуємося виключно здоровим глуздом, за який несемо персональну відповідальність. Це наш єднальний фактор.
🔴 Керуємося встановленими фактами, а не припущеннями.
🔴 Поліція та інші силовики чи політики не мають впливати на вибори / громадське життя. Їхня діяльність повинна бути під контролем. Під нашим з вами контролем.
🔴 Ми не підтримуємо жодного кандидата чи політичну силу. Журналісти і блогери - це не активісти. Наша функція - контроль. Спостерігати і висвітлювати, а не ставати на чийсь бік барикад.
🔴 Солідарність (не партія, а справжня солідарність).
Жодного іншого захисту, окрім публічності, у нас немає. Ми не за опозицію і не за владу. Ми хочемо, щоб вибори-2019 пройшли чесно. Ніхто не повинен втручатися у вибори.
Задля цього ми маємо підтримувати один одного. Підтримувати в буквальному сенсі - якщо журналіст із умовного міста Сарни, викрив корумпованого поліцейського та написав про нього - це має бути відомо всій країні. Ми підтримаємо журналіста, блогера, один одного - шерами, коментами, репостами, словом. В цьому і полягає головна суть нашої ініціативи.
Коли хтось заявляє, що контролюватиме вибори, нехай знатиме, що ми контролюватимемо його.
#свободунеспинити #СНС
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-Запомни, во всём виноваты бандеровцы.
Заарештованого поліцейського Мельникова, який бив лежачого активіста під крики "Лягай, Бандеро!", відсторонено від посади - Цензор.НЕТ 2450
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Харкать совком гос.органы будут долго.Реформа не поменяет сознание.Работающих, как в тылу врага : ментов, прокурорских, сбушников,прочих чинуш- навалом.Выявлять их и гнать из государственных учреждений- задача на ближайшие годы ,в.т.ч. и общества.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАрестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", отстранен от должности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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