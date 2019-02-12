 Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", отстранен от должности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокуратура ходатайствовала об отстранении Мельникова от должности сроком на 2 месяца.
Судья приняла решение отстарнить Василия Мельникова от должности на 2 месяца.
У него было изъято служебное удостоверение и он был арестован прямо в зале суда.
Фото, видео - Олег Богачук
В ходе этого же судебного заседания суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".
Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".
гАлАсуем за кандидата кЫву …...
П.С. Даю 100%, что свалит на эрэфию....
я знову ж, в 2600-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
Эти подонки, такие как мельников, избивают людей в мусарских застенках.
Он, и такие как он - это врадиевские убийцы и насильники.
Дальше не буду писать - слишком "непатриотично" получится.
12 ч. ·
Вітаємо! Ми запускаємо ініціативу «Свободу не спинити». Наша мета - створення мережі професійних журналістів, блогерів та громадянських журналістів, яка повинна охопити всю країну.
Це рішення виникло у нас абсолютно спонтанно. Однак воно не є необачним або необдуманим. Те, що ми зараз вам презентуємо - наша реакція на речі, явища, події та заяви, що відбуваються протягом останнього часу.
Так, це пов'язано зокрема і з майбутніми виборами, з #вибори2019, а особливо з тими, коли хтось намагається встановити контроль за їхнім процесом. Ми вирішили це попередити, і для цього нам потрібні саме ви, люди.
Наша мета - об'єднати людей, яким не байдуже те, що вони бачать щодня навколо себе. Головний критерій відповідності: адекватність. Від вас крім цього більше нічого не вимагається. Окрім, звісно, бажання. Серйозно, це все. Жодних реєстрацій чи декларацій. Жодних очільників чи «моральних авторитетів». Жодних членських внесків чи ГО. Вони у цій справі не потрібрні.
Тут є люди. І тільки люди. Тут немає що ділити.
У нас прості принципи:
🔴 Ми керуємося виключно здоровим глуздом, за який несемо персональну відповідальність. Це наш єднальний фактор.
🔴 Керуємося встановленими фактами, а не припущеннями.
🔴 Поліція та інші силовики чи політики не мають впливати на вибори / громадське життя. Їхня діяльність повинна бути під контролем. Під нашим з вами контролем.
🔴 Ми не підтримуємо жодного кандидата чи політичну силу. Журналісти і блогери - це не активісти. Наша функція - контроль. Спостерігати і висвітлювати, а не ставати на чийсь бік барикад.
🔴 Солідарність (не партія, а справжня солідарність).
Жодного іншого захисту, окрім публічності, у нас немає. Ми не за опозицію і не за владу. Ми хочемо, щоб вибори-2019 пройшли чесно. Ніхто не повинен втручатися у вибори.
Задля цього ми маємо підтримувати один одного. Підтримувати в буквальному сенсі - якщо журналіст із умовного міста Сарни, викрив корумпованого поліцейського та написав про нього - це має бути відомо всій країні. Ми підтримаємо журналіста, блогера, один одного - шерами, коментами, репостами, словом. В цьому і полягає головна суть нашої ініціативи.
Коли хтось заявляє, що контролюватиме вибори, нехай знатиме, що ми контролюватимемо його.
#свободунеспинити #СНС