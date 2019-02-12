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 Враг обстрелял позиции ВСУ в районах Широкино, Вольного, Травневого и Богуславского, потерь нет, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник четыре раза обстрелял позиции наших войск, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск из минометов калибра 120 мм (в районе Широкино), а в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" — из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов (в районе хутора Вольного), из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (возле Травневого), из противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 (в районе Богуславского).

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Враг обстрелял позиции ВСУ в районах Широкино, Вольного, Травневого и Богуславского, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, 11 февраля враг 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, уничтожен один террорист.

Источник: https://censor.net.ua/n3111328
 
 
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Головне що наші хлопці живі і не поранені. сподобалася новина. а кацап побажаю одне- стати героєм в дивізії 200.
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Да,сегодня ТРИ прекрасных новости уже есть.Ещё бы парочку и можно бы самим танец енота станцевать. Слава Украине!!!
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чекаю на ранок та смачну каву від наших козаків Враг обстрелял позиции ВСУ в районах Широкино, Вольного, Травневого и Богуславского, потерь нет, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 3594
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спасибо что живые!
гарна новина - гарний вечір (хоч темно, ходоно і сиро за вікном)
тримайтеся, хлопчики! бережіть себе
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мабуть рогатітна бутиль сіли, ось в них дупа і свербить, постріляти хочуть... Знищуйте расіянських окупантів без болю, без жалю!!! Слава Україні!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг обстрелял позиции ВСУ в районах Широкино, Вольного, Травневого и Богуславского, потерь нет, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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