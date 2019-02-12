 Враг обстрелял позиции ВСУ в районах Широкино, Вольного, Травневого и Богуславского, потерь нет, - пресс-центр ООС

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник четыре раза обстрелял позиции наших войск, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск из минометов калибра 120 мм (в районе Широкино), а в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" — из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов (в районе хутора Вольного), из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (возле Травневого), из противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 (в районе Богуславского).

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Напомним, 11 февраля враг 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, уничтожен один террорист.