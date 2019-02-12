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 Политика Украины
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 Для Украины важно совместное решение Евросоюза по "Северному потоку-2", - МИД

Для Украины важно совместное решение всех европейских институтов по распространению энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2".

Об этом на брифинге во вторник, 12 февраля, заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, комментируя предложенный Германией и Францией компромиссный вариант поправок по газовой директиве ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По газовой директиве сейчас Украина отстаивает принципы, согласно которым именно европейское право должно распространяться на процессы использования украинской ГТС, а также на энергетический диалог в Европе. Сейчас нам важно иметь конечное решение, принятое триалогом из Европейской комиссии, Совета ЕС и Европарламента, которое и будет определять модальность того, каким образом европейское право будет действовать дальше", - сказала Зеленко.

Она акцентировала, что сейчас важен именно принцип применения европейского права в отношении "Северного потока-2", потому что тогда в случае возникновения любых газовых споров рассматривать дело будет европейский суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС договорились по вопросу строительства "Северного потока-2", - Меркель

"Это даст возможность как нашим европейским партнерам, так и Украине перевести весь диалог в правовую плоскость и отстаивать права потребителей, а также интересы Украины в энергетической сфере уже на площадке именно европейского суда", - отметила Зеленко.

Напоминаем, Еврокомиссия предложила распространить европейское энергетическое законодательство на газопроводы из третьих стран, а именно правила Третьего энергопакета ЕС, которые запрещают компании, добывающей и продающей газ, быть одновременно еще и оператором трубы. В случае утверждения этих изменений, строительство "Северного Потока -2" могло быть затруднено и даже заблокировано.

Также читайте: Прекращение транзита газа через Украину повышает риск расширенной агрессии со стороны России, - глава МИД Польши Чапутович

Германия и Франция недавно предложили свой, менее жесткий вариант изменений к газовой директиве. Он позволяет стране, где газопровод присоединяется к газотранспортной сети ЕС, самой решать, применять ли к нему правила Третьего энергетического пакета.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

Также читайте: "Северный поток-2" позволит РФ полностью отказаться от транзита газа через Украину, - Юрий Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3111326
 
 
 Топ комментарии
 
на которое Украина никак не влияет ...
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Вставлю сюда. Самая большая фракция Европарламента- Европейская Народная Партия, заявила о своей поддержке кандидатуры Лауры Кодруца Кёвеши на пост Главного Прокурора Евросоюза! А это уже очень серьёзно. И хорошо! Для Украины важно совместное решение Евросоюза по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 9946
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Ангєла Рібєнтроп... Мабуть й кабінет у Газпромі їй вже готовий...
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на которое Украина никак не влияет ...
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"монополия - это враг социализма"?!

Летайте самолетами Аэрофлота! Храните деньги в сберегательной кассе!
ничего не напоминает?..
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оно важно но при порохе товарооборот с ка ц а п и ей только растет
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как то непонятно. А где кацапская труба присоединится к европейской? И это снова кацапии будут законы не писаны
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В точці входу.
Або не будуть "не писані".
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Украина уже может успокоится, СП-2 построят до конца года. Вопрос только успеют ли немцы достроить продолжение трубы по территории Германии и если задержатся то на сколько месяцев.
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І на скільки % вже збудували Eugal? А через Чехію *********** транспортуватимуть?
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Украіні треба бути готовим, що ГТС таки не буде працювати. Європа продалася нажаль, і очевидно, що расєя погонить газ по потоку два. До сраки можна прикладати всі договори з расією.
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Партнери знов зрадили! Франція трошки побешкетувала, виторговувала собі щось і досвідос! Зараз надія залишилися лише на США!
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За будь-яких перипетій з транзитом ГТС транспортуватиме газ для українських споживачів.
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Вставлю сюда. Самая большая фракция Европарламента- Европейская Народная Партия, заявила о своей поддержке кандидатуры Лауры Кодруца Кёвеши на пост Главного Прокурора Евросоюза! А это уже очень серьёзно. И хорошо! Для Украины важно совместное решение Евросоюза по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 9946
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і які повноваження Главного прокурора Євросоюза?
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Извините,но я не прокурор,и даже не адвокат (ик). И искать не буду,-ужин стынет. Для Украины важно совместное решение Евросоюза по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 5925
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ви так зраділи від цього призначення - я також хотів порадіти. Ну то - пріятного апєтіту.
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Ангєла Рібєнтроп... Мабуть й кабінет у Газпромі їй вже готовий...
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жаль на цензоре нельзя делать ставки. я бы разбогател...

спорим, что Ангела не пойдет в Газпром работать?
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смердить - газ. а внутри сала - нефть. и они все это отдают за хрен поймет что. гамбургеров им с кока-колой захотелось. котлета в тесте с ситром уже им не кошерно. кончат они точно, как Науру. природа - убитая, ржавый ролс-ройс посреди помойки, и торговать уже нечем
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газ не смердить, він не має запаху... і з запорєбріком все зрозуміло давно... не зрозуміла позиція Німеччини...
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позиция ФРГ - простая и понятная. Украина должна проводить реформы и выполнять взятые на себя обязательства, а иначе никакой поддержки не будет. будут одни озабоченности. вы хотите чтобы в Украину вливали инвестиции, как в Польшу? так ведите себя, как Польша! декоммунизацию объявили... похвально. но дальше переименования пары городов/улиц и сноса памятников дело не пошло. как были комуняки во власти, так они и остались. каждый второй представитель власти - сепар. только теперь они за Украину резко стали. потерли свои фотки и статейки за 2014-й год и достали вышиванки.
помогают тому, кто сам что-то делает, а запихивать в вас демократию насильно никто не собирается. так понятно?
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зрозуміло, що ти троль якцаповий з набором методичок... а мене цікавить корупція у верхівці німецької влади, що підсіла на газпромівські гроші й не бажає бачити з того небезпеки для своєї країни й всій Європи... а вважають себе лідером європейським... насправді лідером вони можуть бути лише з під палки американців...
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коррупция - интересная тема. только понимаешь, как только ты заводишь речь о коррупции в ФРГ, у меня сразу вопрос - "какие ваши доказательства"(с)? нет, про Шредера писать не надо. он когда был канцлером, не работал в Газпроме и денег оттуда тоже не получал. или вы думаете что немецкие спецслужбы зря хлеб едят?

а насчет палки американцев - это не про Донни Твиттерского случайно? как какого?! того самого, что с ****** переговоры с глазу на глаз ведет, после чего исчезают все материалы по этим самым переговорам!

и еще. не в службу, а в дружбу. запомни, что заставить Европу не так просто, как кажется. если дело пойдет на принцип, дырку от бублика получат американцы с озабоченностью. это не потому, что ЕС мечтает с рашей взасос целоваться. просто нельзя кричать "America first" и требовать от Европы всяких плюшек (ей же в убыток). мы же не идиоты и понимаем о ком заботится Трампуля, верно? партнерство может быть только на основе равноправия, а помыкать и тем более угрожать... для этого есть рашка. пусть он ей ультиматумы шлет.

P.S. не подскажешь в какой методичке такие тексты пишут? я бы время не тратил. Для України важливе спільне рішення Євросоюзу щодо "Північного потоку-2", - МЗС - Цензор.НЕТ 2236
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трамп всього один з амеровських президентів і це не вся америка... але америка створила теперішню Німеччину... вірніше не теперішню, а ту що була до нульових, поки не виведені були остаточно окупаційні війська Штатів та Британії... а теперішня не виправдала історичних надій на місію європейського лідера - лягла під вову... якшо би був інший президент, а не Порошенко, меркель можливо би вдалось умовити піти на перемовини з маріонетками пуйла у луГанлонії, як це вдалось Саркозі з карлсоном і замела б Україну під килимок... але українці вперлись, Порошенко вперся і нікуди вже було діватись фрау рібєнтроп, тим паче що вже й амери підтягнулись... але всеодно протягає путенські проекти заради «бундесінтересів»... і які тобі ще докази, якщо перед очами другий північний газопровід, який продавлює ця бабця, не щважаючи на доволі не малий опір не тільки штатів, а й європейських країн???
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Если такие страны как Польша или Латвия начинают выламывать руки Германии,немцы могут задуматься : а для чего мы им столько миллиардов евро дарим ежегодно только за их пролетарское происхождение?
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Vy dumajete sto ES mnogo dajiut deneg Latviji ili Estoniji?Latviji i Estoniji dali 2017 godu po 600mln evro.A vot takoj Belgiji 7 miliardov,Greciji 5 miliardov ili Portugaliji 3 miliarda evro.Tak sto jesly ne v kurse byli tak ja vam napisal stob byli v kurse
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Ну видимо европейцы решили потанцевать на исторических граблях. И пока русский газ сиоит всех европейских ценностей вместе взятых....
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А транзит российцского газа через Украину это не исторические грабли? Или Украина это не европа?
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Сережа, пока что Европа имеет от Украины одну головную боль. а платит за это сомнительное удовольствие всякими санкциями, эмбарго и прочими разрывами контактов с рашей себе в убыток. можно, конечно, начать рассуждать о долговременном эффекте и все такое, но реально сейчас выгода упускается, а это убытки.

посему вопрос - когда уже наконец в Украине наступят необратимые изменения, дающие надежду на появление демократического государства вместо банды бывших гопников занявшей все "хлебные" места?
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Цель Европы это , чтобы путин остановился в Украине. А не в Прибалтике. Тогда была бы действительно головная боль. А так легкий насморк. Что касается банды гопников в Украине, то именно благодаря Европе они сидят во властных креслах. Так, цена которую все таки платит Европа не сравнива с тем, что если путин залез бы в прибалтику.
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Зачем Путину прибалтика? Как пятое колесо? Россия такя большая.
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похоже, вы не в состоянии ответить на мой вопрос. именно в этом и есть проблема. вместо того чтобы решать насущные задачи (в данном случае ответить на прямой вопрос) вы занимаетесь чем угодно но не их решением (в данном случае философствуете о том что бы было если бы да кабы). и так поступают очень и очень многие в Украине.
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Никто не в состоянии ответить на этот вопрос. И США и ЕС придерживаються принципа, что Петя сукин сын, и они счтиают , что такой тварью лучше управлять. Будапештский меморандум забыли или как ?
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это вы у кого спрашиваете? к подписантам обратитесь. или вы думаете они за вами гоняться будут? это - суровая реальность.
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був би в нас нормальний, а не гібридний президент, можна було б протидіяти меркель, наприклад , об'єднатись з Польщею в питанні компенсації за наслідки другої світової, а так... ПОПу тримають за (чуть не написав яйця) пейси, закриваючи очі на всі його "дрібні пустощі" ...
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Рома, а зачем здесь объединяться? разве кто против, чтобы Украина выдвинула законные претензии? тут только недавно закончили выплачивать компенсации за первую мировую, и я точно знаю, что мигранты из бывшего СССР в ФРГ получали компенсации. так что никуда это вопрос не убежит хоть Польшей, хоть без.
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вопрос то не убежит, но вот за все ПОПоправление о нем так никто и не заикнулся. Причина? Смысла нет возиться с тем, что практически невозможно будет распилить. ПОПу даже не интересует это, как элемент хоть какого-то политического давления -- его все устраивает и он свое поимел. А так... с каждым уходящим канцлером будем иметь по новому северному потоку (привет Шредеру)
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при чем тут попоправление? можно подумать что кто-то другой хоть когда-нибудь этот вопрос поднимал. я думаю, что все проще. на самом деле никаких компенсаций Украина, скорее всего не получит, от слова никогда. не потому что ФРГ жадность одолела, а потому что нет причин выплачивать что-либо стране-победительнице (а Украина и есть такая страна). после подписания капитуляции были демонтированы и вывезены из Германии целые заводы. победители творили, что хотели. какие теперь могут быть претензии к побежденным? мирный договор подписан, и подписан без оговорок. вот Япония, к примеру, была недовольна оккупацией Курильских островов, так у нее до сих пор мирного договора нет. стало быть и претензии могут быть. а потоки тут не при чем.
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Вы упускаете принципиальное -- Украина не есть правоприемницей ссср!
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боюсь это вы упускаете. вам подсказать кто именно был обвинителем от ссср и какую он имел должность? тут, скорее, могут быть претензии к рф именно как к правоприемнице ссср.
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Важно - неважно, совместное - несовместное, решение - не решение; для тих, хто ще не зліз бронепоїзда рекомендовано придбати смоктального льодяника і смоктати його доки не прийде просвітлення.
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А я думав що важливо чи буде добудовано СП-2. Для Украины важно совместное решение Евросоюза по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 4700
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все так переживают по поводу СП-2 и транзита через укр.ГТС... чуть не мамой клянутся, что как только, так раша нападет. а я вот думаю, люди, вы с дуба упали? раша - абсолютно иррациональное образование. там нет логики. вот зачесалось и напали. вы не заметили, что Крым и часть Донбасса уже 5 лет как оккупированы? а я заметил. причем, никакая труба этому не помешала. ткни пальцем в любой украинский город и можно с закрытыми глазами констатировать нехватку бомбоубежищ. а вы все о трубе волнуетесь...
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Зачем бобмоубежища . После окончания строительства СП2 у путина будет достаточно времени поутюжить танками Украину пока Меркель будет выражать очередную озабоченнность .
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это глупые шутки.

Украина должна быть готова к нападению, а вместо расчистки мест для укрытия, создания запаса воды и продовольствия, граждане по телевизору рассматривают кто из кандидатов в президенты кому большую свинью подложит. на что надеются? на Трампа?
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Окуповані території, через які не проходять транзитні газопроводи, савпадєніє?
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совпадение, конечно же. я уверен, что отхватить хотели весь левый берег аж до Днепра. не вышло...
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