 Для Украины важно совместное решение Евросоюза по "Северному потоку-2", - МИД

Об этом на брифинге во вторник, 12 февраля, заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, комментируя предложенный Германией и Францией компромиссный вариант поправок по газовой директиве ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По газовой директиве сейчас Украина отстаивает принципы, согласно которым именно европейское право должно распространяться на процессы использования украинской ГТС, а также на энергетический диалог в Европе. Сейчас нам важно иметь конечное решение, принятое триалогом из Европейской комиссии, Совета ЕС и Европарламента, которое и будет определять модальность того, каким образом европейское право будет действовать дальше", - сказала Зеленко.
Она акцентировала, что сейчас важен именно принцип применения европейского права в отношении "Северного потока-2", потому что тогда в случае возникновения любых газовых споров рассматривать дело будет европейский суд.
"Это даст возможность как нашим европейским партнерам, так и Украине перевести весь диалог в правовую плоскость и отстаивать права потребителей, а также интересы Украины в энергетической сфере уже на площадке именно европейского суда", - отметила Зеленко.
Напоминаем, Еврокомиссия предложила распространить европейское энергетическое законодательство на газопроводы из третьих стран, а именно правила Третьего энергопакета ЕС, которые запрещают компании, добывающей и продающей газ, быть одновременно еще и оператором трубы. В случае утверждения этих изменений, строительство "Северного Потока -2" могло быть затруднено и даже заблокировано.
Германия и Франция недавно предложили свой, менее жесткий вариант изменений к газовой директиве. Он позволяет стране, где газопровод присоединяется к газотранспортной сети ЕС, самой решать, применять ли к нему правила Третьего энергетического пакета.
"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.
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ничего не напоминает?..
Або не будуть "не писані".
спорим, что Ангела не пойдет в Газпром работать?
помогают тому, кто сам что-то делает, а запихивать в вас демократию насильно никто не собирается. так понятно?
а насчет палки американцев - это не про Донни Твиттерского случайно? как какого?! того самого, что с ****** переговоры с глазу на глаз ведет, после чего исчезают все материалы по этим самым переговорам!
и еще. не в службу, а в дружбу. запомни, что заставить Европу не так просто, как кажется. если дело пойдет на принцип, дырку от бублика получат американцы с озабоченностью. это не потому, что ЕС мечтает с рашей взасос целоваться. просто нельзя кричать "America first" и требовать от Европы всяких плюшек (ей же в убыток). мы же не идиоты и понимаем о ком заботится Трампуля, верно? партнерство может быть только на основе равноправия, а помыкать и тем более угрожать... для этого есть рашка. пусть он ей ультиматумы шлет.
P.S. не подскажешь в какой методичке такие тексты пишут? я бы время не тратил.
посему вопрос - когда уже наконец в Украине наступят необратимые изменения, дающие надежду на появление демократического государства вместо банды бывших гопников занявшей все "хлебные" места?
Госдума России проголосовала в первом чтении за изоляцию российского Интернета
Украина должна быть готова к нападению, а вместо расчистки мест для укрытия, создания запаса воды и продовольствия, граждане по телевизору рассматривают кто из кандидатов в президенты кому большую свинью подложит. на что надеются? на Трампа?