 Суд по избранию меры пресечения Мангеру перенесен на 12:30 13 февраля. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию из зала суда вело Радио Свобода.
Ранее адвокаты Мангера заявляли, что не получили материалов дела, и просили перенести заседание на 13 февраля.
Суд принял решение перенести судебное заседание на 12-30 13 февраля.
Полное видео судебного заседания.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.
А выгодополучателя, надеюсь, скоро узнаем.
"Мало для кого из круга власти является тайной, что при жизни Екатерина находилась, мягко говоря, под опекой некоторых высокопоставленных должностных лиц СБУ, которые, собственно, и прикрывали браконьеров в области. Завтра на допросе эти фамилии, конечно, прозвучат. И я искренне надеюсь, что эти имена не исчезнут из протоколов и будут озвучены также на суде. Страна должна знать, кто на самом деле заказал Гандзюк", - заявил Мангер и добавил, что он "чист перед Богом и людьми".
Возможно после этого заявления и перенесли решение суда на завтра.
Видимо есть над чем подумать соевым.
мусора ,который кричал нехорошие слова про бандеру суд таки арестовал
а,заказчика убийства кати гандзюк не арестовал
кому верить???
НАТО_ЕВРОСОЮЗ и ГЭТЬ ОТ МОСКВЫ это то, что нужно УКРАИНЕ.
В случае с мусорком - там улики стопудовые , но не за расисткие высказывания , а за превышение власти и нанесение лёгких телесных . Кстати нападавших на мусорской участок в нормальной стране закрыли бы без разговоров для начала на пол года за одно заседание суда в течении суток . А за расизм мусора погнали из органов - что весьма адекватно !
В случае с Мангером улики сфабрикованные - поэтому ему намекнули , что лучше сбежать , а мы ещё денжат те на дорожку подкинем .
Если бы следаки толком объяснили Луценко, что по статистике такой характер преступления в 999 случаях из 1000 совершают на бытовой почве и не для того, чтобы человек замолчал , а для того , чтобы "не доставайся ты никому" ... или чтобы карьеру модели испортить . Когда заказчику плевать на последствия - только чтобы жертва мучалась всю жизнь .
Вот и опозорился недо-генпрокуур !
Но почему-то вдруг , с какого-то хрена мне подумалось , что я молодой аварец , бывший любовник Кати , которого она отшила или вообще отказала . Кавказкая кровь ... вах-вах-ваххх .
Или нет , я участница конкурса красоты - модель , а Катя она победительница - опять же мотив , месть и шобы почувствовала соперница , шобы на всю жизнь запомнила - и вот оно орудие мести очевидно и понятно . Ведь я никакой-то там коррупционер , мне нужна огласка , мне плевать , что молчать не будет (как выяснилось ещё 2 месяца) . Пусть говорит что хочет - ведь она никому не мешала разговорами и словами . Мне её лицо не нравицццо . А ещё , мне недавно выдали справку из психушки ... и вместо провенных друзей или профи , я беру для этого дела чувака , с которым шапошно знаком -- помощника депутата из враждебной партии власти , я ведь только об том и мечтаю , чтобы меня сдали и разоблачили . Оттого я и плачу цельных 2 раза -- наличкой через БППшного помощника , а чтобы никаких не было сомнений , я как образованный бухгалтер ещё дарю организатору не своё имущество ... Ведь все знают , что заказное особо тяжкое преступление для того и совершается , чтобы его оплата проходила по всем возможным бухгалтерским документам . "
Вопрос к знатокам : если кто поверит , что данный рассказ принадлежит к жанру документалистики , а не к хардкордовской фэнтази , кому тогда в больничку имени дока Павлова ?!