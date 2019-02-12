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 Суд по избранию меры пресечения Мангеру перенесен на 12:30 13 февраля. ВИДЕО

Шевченковский районный суд Киева после 4-часового перерыва возобновил заседание, на котором должны избрать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангер, подозреваемому в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию из зала суда вело Радио Свобода. 

Ранее адвокаты Мангера заявляли, что не получили материалов дела, и просили перенести заседание на 13 февраля.

Суд принял решение перенести судебное заседание на 12-30 13 февраля.

Полное видео судебного заседания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Гандзюк: адвокаты Мангера просят перенести заседание и вызвать в суд подозреваемых Павловского и Торбина

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3111325
 
 
 Топ комментарии
 
Щось мені здається, що якщо судді будуть більш-менш незаангажовані, то Мангера відпустять вже завтра. Бо те, що ляпав язиком генплокулол у якості обгрунтування звинувачення, може примаритись лише пропитому алкашу. Або негіднику на чиєсь замовлення.
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Схоже на те, що в прокуратури окрім балачок кума югка - ніяких доказів для підтвердження в суді звинувачення немає.. Не захищаю Мангеру, але вважаю - були б хоч які докази , на два місяці прикрили б без особливих роздумів..
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Что то мне кажется, что "справа Гандзюк" шита белыми нитками специально для выборов...
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Что то мне кажется, что "справа Гандзюк" шита белыми нитками специально для выборов...
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да и фигура самой те же белые и не пушистые
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Щось мені здається, що якщо судді будуть більш-менш незаангажовані, то Мангера відпустять вже завтра. Бо те, що ляпав язиком генплокулол у якості обгрунтування звинувачення, може примаритись лише пропитому алкашу. Або негіднику на чиєсь замовлення.
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Схоже на те, що в прокуратури окрім балачок кума югка - ніяких доказів для підтвердження в суді звинувачення немає.. Не захищаю Мангеру, але вважаю - були б хоч які докази , на два місяці прикрили б без особливих роздумів..
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Мангер - боксёр.Чем то похож на труху.Нужны веские причины ,побудившие Мангера заказатьКатю.Читал РС ,, Схемы ,, Одно бла-бла.Ассоциативные доводы.Мангер может быть посредником?Кто выгодополучатель зверского убийства Кати?
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Да убийство и не планировалось - исполнители перестарались , не умри она то все бы потихоньку замялось - а тут вон как все повернулось
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По версии Генпрррокурррроррра ) веской причиной была "личная неприязнь", у меня на работе таких с десяток наберется. Пойду покупать кислоту....
А выгодополучателя, надеюсь, скоро узнаем.
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якщо мангер не тікає , призначати арешт через два дні? докази це покази підозрюваних ще й ключовой ланки левина немає . луценко це "пугало" для корупціонерів.
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Короче я так понял что против Мангера у гпу ничего нет, и любой стоящий адвокат расгромит их доводы причастности Мангера в этом деле в прах... ожидаемо...в гпу работают "профи".. Суд з обрання запобіжного заходу Мангеру перенесено на 12:30 13 лютого - Цензор.НЕТ 3326
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это при том что зам. Гордеева тоже Николаевич, но он почему-то невиноватый по версии прокуратуратуры
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Показания свидетеля - Мне сказали что это Николаевич, и я решил что это Мангер!!! Суд з обрання запобіжного заходу Мангеру перенесено на 12:30 13 лютого - Цензор.НЕТ 4669 Профи ***
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Я еще вчера писал, Юля не настолько глупа, что-бы вписаться за Мангера, если-бы она не была уверенна на 100% в его невиновность. Петя опять в луже.
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До второй запятой думал что читаю вменяемого человека...оказалось юлебота.
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Вчера они перепердывали друг-друра в негодовании. Видно газы закончились
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Заявление Мангера:

"Мало для кого из круга власти является тайной, что при жизни Екатерина находилась, мягко говоря, под опекой некоторых высокопоставленных должностных лиц СБУ, которые, собственно, и прикрывали браконьеров в области. Завтра на допросе эти фамилии, конечно, прозвучат. И я искренне надеюсь, что эти имена не исчезнут из протоколов и будут озвучены также на суде. Страна должна знать, кто на самом деле заказал Гандзюк", - заявил Мангер и добавил, что он "чист перед Богом и людьми".

Возможно после этого заявления и перенесли решение суда на завтра.
Видимо есть над чем подумать соевым.
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Ну тогда в интересах Мангера назвать эти фио.
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Суд по избранию меры пресечения Мангеру перенесен на 12:30 13 февраля. ВИДЕО

мусора ,который кричал нехорошие слова про бандеру суд таки арестовал
а,заказчика убийства кати гандзюк не арестовал
кому верить???
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если действительно тебя волнует-кому верить ,советую тебе- ВЕРЬ ПОРОШЕНКУ .
НАТО_ЕВРОСОЮЗ и ГЭТЬ ОТ МОСКВЫ это то, что нужно УКРАИНЕ.
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КПК - верьте . Там говорицццо , шо судья выносит решение исключительно на основании убедительности представленных улик .
В случае с мусорком - там улики стопудовые , но не за расисткие высказывания , а за превышение власти и нанесение лёгких телесных . Кстати нападавших на мусорской участок в нормальной стране закрыли бы без разговоров для начала на пол года за одно заседание суда в течении суток . А за расизм мусора погнали из органов - что весьма адекватно !

В случае с Мангером улики сфабрикованные - поэтому ему намекнули , что лучше сбежать , а мы ещё денжат те на дорожку подкинем .
Если бы следаки толком объяснили Луценко, что по статистике такой характер преступления в 999 случаях из 1000 совершают на бытовой почве и не для того, чтобы человек замолчал , а для того , чтобы "не доставайся ты никому" ... или чтобы карьеру модели испортить . Когда заказчику плевать на последствия - только чтобы жертва мучалась всю жизнь .
Вот и опозорился недо-генпрокуур !
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"Вот я Мангер . Закончил мореходку . Емею в.о. по финансам и по с\х . Занимал много отвественных должностей . Ну а поскольку я из "Батькивщины" , как собственно и Катя - я вместилище всех пороков - педофил , убийца , развратная личность и т.д. и т.п. Хитрый , коварный , подлый -- но явно не дибил . И мне очень не нравилась Катя Ганзюк . Что делать - разумеется выход один ... после всех угроз , разумеется . Мешок на голову , в багажник , в лодку , камень на шею и буль-буль . Вероятность обнаружения -- 0% . Гарантия молчания - 99% . Кто мне должен помочь - чувак , котороя я знаю или могу ему 100% доверять бабло и тайну .
Но почему-то вдруг , с какого-то хрена мне подумалось , что я молодой аварец , бывший любовник Кати , которого она отшила или вообще отказала . Кавказкая кровь ... вах-вах-ваххх .
Или нет , я участница конкурса красоты - модель , а Катя она победительница - опять же мотив , месть и шобы почувствовала соперница , шобы на всю жизнь запомнила - и вот оно орудие мести очевидно и понятно . Ведь я никакой-то там коррупционер , мне нужна огласка , мне плевать , что молчать не будет (как выяснилось ещё 2 месяца) . Пусть говорит что хочет - ведь она никому не мешала разговорами и словами . Мне её лицо не нравицццо . А ещё , мне недавно выдали справку из психушки ... и вместо провенных друзей или профи , я беру для этого дела чувака , с которым шапошно знаком -- помощника депутата из враждебной партии власти , я ведь только об том и мечтаю , чтобы меня сдали и разоблачили . Оттого я и плачу цельных 2 раза -- наличкой через БППшного помощника , а чтобы никаких не было сомнений , я как образованный бухгалтер ещё дарю организатору не своё имущество ... Ведь все знают , что заказное особо тяжкое преступление для того и совершается , чтобы его оплата проходила по всем возможным бухгалтерским документам . "

Вопрос к знатокам : если кто поверит , что данный рассказ принадлежит к жанру документалистики , а не к хардкордовской фэнтази , кому тогда в больничку имени дока Павлова ?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд по избранию меры пресечения Мангеру перенесен на 12:30 13 февраля. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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