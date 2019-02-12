 Дело Гандзюк: адвокаты Мангера просят перенести заседание и вызвать в суд подозреваемых Павловского и Торбина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
После перерыва в суд прибыли еще два защитника Мангера из Херсона. Все адвокаты утверждали про объемное ходатайство в двух томах и просили перенести заседание на 13 февраля после 14:00, чтобы получить достаточно времени для ознакомления с материалами дела, а также с ходатайством.
Кроме того, защита стремится получить доказательство, которое указано в материале, но отсутствует в копиях. Это диск, на котором есть видеозапись допроса, который, по словам адвокатов, является едва ли не единственным доказательством причастности Мангера к делу Гандзюк.
Также сторона защиты заявила, что имеет документы, которые могут быть полезными в этом деле, но на немецком, поэтому нуждаются в дополнительном времени и привлечении переводчика.
Вчера Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк (ч.3 ст.27, п.4,6, п.11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в организации убийства.
Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.
Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".
Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.
8 февраля "Батькивщина" приняла решение исключить Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета.
Версій можна багато малювати - треба подивитися які будуть докази.
Именно так я и предполагал
"Также сторона защиты заявила, что имеет документы, которые могут быть полезными в этом деле, но на немецком"
Очень интересно, куда ведет немецкий след?
Украинский блогер Даниил Чикин, который в 2015 году скрывался в Москве от мобилизации, засветился на форуме Блока Петра Порошенко (БПП) и даже успел сделать милое фото с вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко. Соответствующий снимок блогер опубликовал на своей странице в Facebook.
Пользователи соцсетей взорвались негодованием и напомнили, кем на самом деле является Чикин.
В 2015 году он сбежал из оккупированного Донецка в Москву, чтобы избежать мобилизации. В РФ Чикин активно давал интервью пропагандистским российским каналам, в которых рассказывал, что не хочет воевать против боевиков. Таким образом он стал звездой прокремлевских СМИ.Помимо этого, в 2014 году Чикин был замечен вместе с погибшим главарем ДНР Александром Захарченко. Более того, тогда он работал на бывшего нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - одного из создателей антимайдановской организации «Оплот».Вернувшись в Украину, Чикин, как ни в чем не бывало, стал работать в Министерстве информационной политики. На это не повлияли его связи с террористами, а также громкие высказывания в соцсетях, к примеру о смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Его записи в FB
Daniel Tchikin
Конченная вы все шобла, будущие гандзючки. Я буду говорить, что сру
на могилы ваших отцов - а вы мне ничего не сделаете...
Дальше копировать все гадости не буду, кому интересно читайте на его странице.
В итоге скандальный Чикин превратился в политолога и украинского «патриота», который активно поддерживает президента Петра Порошенко, что можно проследить по его постам в Facebook. При этом его политический настрой в некоторых случаях даже шокирует.
Учитывая вышеуказанную информацию о «патриоте» Чикине, пользователи соцсети призвали Геращенко и БПП объяснить свою позицию.
Геращенко в свое оправдание заявила, что не знала с кем фотографируется.
«На публичных мероприятиях подходят фотографироваться люди. Которых я впервые в жизни вижу. Отказывать всем? В следующий раз просить у них биографию, группу крови свидетельство о рождении. Что еще до меня у вас есть? Еще претензии?», - написала она.
Естественно, отвечать на такие вопросы ей не очень нравится,
то ли дело искать плачущих мальчиков для сивочолого.