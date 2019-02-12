EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  883  8
Материалы по теме:
Все про:суд (21801) Гандзюк (212) Мангер (25)

 Дело Гандзюк: адвокаты Мангера просят перенести заседание и вызвать в суд подозреваемых Павловского и Торбина

Адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, просят суд перенести заседание и вызвать в суд подозреваемых Игоря Павловского и Сергея Торбина для допроса, чтобы уточнить детали их показаний, на которых основывается обвинение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

После перерыва в суд прибыли еще два защитника Мангера из Херсона. Все адвокаты утверждали про объемное ходатайство в двух томах и просили перенести заседание на 13 февраля после 14:00, чтобы получить достаточно времени для ознакомления с материалами дела, а также с ходатайством.

Кроме того, защита стремится получить доказательство, которое указано в материале, но отсутствует в копиях. Это диск, на котором есть видеозапись допроса, который, по словам адвокатов, является едва ли не единственным доказательством причастности Мангера к делу Гандзюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд по избранию меры пресечения Мангеру: объявлен перерыв на 4 часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также сторона защиты заявила, что имеет документы, которые могут быть полезными в этом деле, но на немецком, поэтому нуждаются в дополнительном времени и привлечении переводчика.

Вчера Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк (ч.3 ст.27, п.4,6, п.11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в организации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: "Опер, она же своя... - Похер": Организатор убийства Кати Торбин знал, что она помогала его батальону, - отец Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

8 февраля "Батькивщина" приняла решение исключить Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета.

Источник: https://censor.net.ua/n3111318
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто может объяснить мотив Мангера убить Гандзюк?Чем она ему так насолила?
 показать весь комментарий
 
мотиви можуть бути різні - наприклад, особиста неприязнь, або позбавитись свідка, якому стала відома певна інформація і тд. Скоріше всього, тут мав місце ексцес виконавця, її хотіли залякати - але виконавець перестарався або не розрахував. Але очевидно, що якщо береш в руки кислоту, то тут наслідки непрогнозовані.
Версій можна багато малювати - треба подивитися які будуть докази.
 показать весь комментарий
 
 
і не факт, що це Мангер, яким чином він до загиблої поки не зрозуміло...
 показать весь комментарий
 
"диск, на котором есть видеозапись допроса (я так понимаю Игоря Павловского и Сергея Торбина), который, по словам адвокатов, является едва ли не единственным доказательством причастности Мангера к делу Гандзюк"

Именно так я и предполагал Дело Гандзюк: адвокаты Мангера просят перенести заседание и вызвать в суд подозреваемых Павловского и Торбина - Цензор.НЕТ 6538

"Также сторона защиты заявила, что имеет документы, которые могут быть полезными в этом деле, но на немецком"

Очень интересно, куда ведет немецкий след?
 показать весь комментарий
 
 
Почитайтке соевые, только для вас.

Украинский блогер Даниил Чикин, который в 2015 году скрывался в Москве от мобилизации, засветился на форуме Блока Петра Порошенко (БПП) и даже успел сделать милое фото с вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко. Соответствующий снимок блогер опубликовал на своей странице в Facebook.
Пользователи соцсетей взорвались негодованием и напомнили, кем на самом деле является Чикин.
В 2015 году он сбежал из оккупированного Донецка в Москву, чтобы избежать мобилизации. В РФ Чикин активно давал интервью пропагандистским российским каналам, в которых рассказывал, что не хочет воевать против боевиков. Таким образом он стал звездой прокремлевских СМИ.Помимо этого, в 2014 году Чикин был замечен вместе с погибшим главарем ДНР Александром Захарченко. Более того, тогда он работал на бывшего нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - одного из создателей антимайдановской организации «Оплот».Вернувшись в Украину, Чикин, как ни в чем не бывало, стал работать в Министерстве информационной политики. На это не повлияли его связи с террористами, а также громкие высказывания в соцсетях, к примеру о смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.Справа Гандзюк: адвокати Мангера просять перенести засідання і викликати в суд підозрюваних Павловського і Торбіна - Цензор.НЕТ 298

Его записи в FB

Daniel Tchikin
Конченная вы все шобла, будущие гандзючки. Я буду говорить, что сру
на могилы ваших отцов - а вы мне ничего не сделаете...

Дальше копировать все гадости не буду, кому интересно читайте на его странице.

В итоге скандальный Чикин превратился в политолога и украинского «патриота», который активно поддерживает президента Петра Порошенко, что можно проследить по его постам в Facebook. При этом его политический настрой в некоторых случаях даже шокирует.

Учитывая вышеуказанную информацию о «патриоте» Чикине, пользователи соцсети призвали Геращенко и БПП объяснить свою позицию.
Геращенко в свое оправдание заявила, что не знала с кем фотографируется.
«На публичных мероприятиях подходят фотографироваться люди. Которых я впервые в жизни вижу. Отказывать всем? В следующий раз просить у них биографию, группу крови свидетельство о рождении. Что еще до меня у вас есть? Еще претензии?», - написала она.

Естественно, отвечать на такие вопросы ей не очень нравится,
то ли дело искать плачущих мальчиков для сивочолого.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Гандзюк: адвокаты Мангера просят перенести заседание и вызвать в суд подозреваемых Павловского и Торбина
 
 
 
 
 
 вверх