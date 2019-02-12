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Все про:неприкосновенность (882) Сарган (317) Мосийчук (317) ГБР (225)

 Дело о снятии депутатской неприкосновенности Мосийчука может быть передано в ГБР, - Сарган

Подследственность уголовного производства, в котором фигурирует народный депутат из Радикальной партии Игорь Мосийчук, может быть передана от Национальной полиции Государственному бюро расследований (ГБР)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Обращаемся к сторонникам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Мы увидели ваш флешмоб "Подай запрос в Генпрокуратуру о снятии неприкосновенности с Мосийчука". Скажем прямо: для вас это обычный флешмоб, для нас – необходимость обработать более 3000 запросов и ответить на них в течение 5 дней. Думаем, не стоит объяснять, что это почти невозможно физически", - написала Л.Сарган

Она отметила, что "от количества писем в электронной почте Генпрокуратуры депутатская неприкосновенность с нардепа так просто не исчезнет" и напомнила, что еще в 2015 году Высший административный суд Украины признал незаконным постановление Верховной Рады о снятии депутатской неприкосновенности и аресте народного депутата Игоря Мосийчука, а "Верховный суд оставил это решение без изменений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представления о снятии неприкосновенности с Ляшко и Мосийчука не могут быть переданы в Раду: они не готовы, - Луценко

Л.Сарган пояснила, что, выполняя требования Уголовного процессуального кодекса Украины и на основании принятых судами решений, 20 октября 2016 года процессуальным руководителем подозрение И.Мосийчуку было отменено.

"Позже Генеральной прокуратурой Украины трижды (27.07.2017, 05.12.2017 и 03.04.2018) подследственности в уголовном производстве определялась за НАБУ, однако, постановлением руководителя САП, производство было передано Нацполиции. Несмотря на то, что это противоречит ч.5 ст.36 УПК Украины", - рассказала пресс-секретарь генпрокурора.

"Сейчас рассматривается возможность определения подследственности в уголовном производстве за следователями Государственного бюро расследований в соответствии с ч.4 ст.216 УПК Украины", - добавила она.

Напомним, весной 2017 года антикоррупционные органы завели на Ляшко дело в связи с незаконным обогащением.

В сентябре 2018 года некоторые СМИ опубликовали информацию о готовящемся представлении о снятии неприкосновенности с нардепа Олега Ляшко, однако глава САП Назар Холодницкий опроверг это.

Напомним, 21 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

По словам источника в Генпрокуратуре, представление касается дела, открытого в отношении Мосийчука по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В частности, речь идет о его доме.

Источник: https://censor.net.ua/n3111317
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас Ляшковцы будут трибуну блокировать и орать, что их по политическим мотивам преследуют. Пускай идут в НАБУ сдаваться и всех сдавать.😉
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Его должны были посадить ещё когда на видео за хабарі договаривался
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Если Мосийчук не согласен,что о нём рассказала Оксана Корчинская два дня тому, в чём его и Ляшко обвинила,а там конкретно имена всех бывших рыгов Януковича,пусть опровергнут или в суд. Но вывод там один-просто продажные мрази.
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Сейчас Ляшковцы будут трибуну блокировать и орать, что их по политическим мотивам преследуют. Пускай идут в НАБУ сдаваться и всех сдавать.😉
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Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Депутатська недоторканість - є привілея, яка дозволяє бути понад законом, і яка суперечить основному закону. Тому має бути скасована.
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Согласен. Но и по отношению к пани Супрун тоже нужно выполнять закон. Закон, как бы вроде, один для всех.
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По отношении к пани Супрун нужно очень и очень мало: выполнить закон и подать в Верховный Совет предложение назначить Министром. Неужели это сложно. Власть с законами поступает, как с дышлом, и нарушать его как по отношении к Мосийчуку, при его аресте без соблюдения регламента, так и и по отношении к Супрун.
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Маленький момент - Супрун нужно отказаться от гражданства США.
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Більше десятка Народних депутатів вже без депутатської недоторканості. І щось змінилось по відношенню до них? Отже проблема не в недоторканості.
Після скасування депутатської недоторканості в нас буде ОДОБРЯМС любих дій влади. Всі хто НЕОДОБРЯМС можуть бути арештованими любим начальником райвідділу поліції. Причину арешту можна вигадати будь-яку.
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Его должны были посадить ещё когда на видео за хабарі договаривался
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А какого отпустили этого заднеприводного взяточника?Мало доказательств?Или чтобы лизал соевую дупу и голосовал как надо?
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Если Мосийчук не согласен,что о нём рассказала Оксана Корчинская два дня тому, в чём его и Ляшко обвинила,а там конкретно имена всех бывших рыгов Януковича,пусть опровергнут или в суд. Но вывод там один-просто продажные мрази.
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И это только начало выборов, как захватывающе будет дальше.
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неужели самого известного вымогателя закроют , чет не верится , а очень бы хотелось ,
дырявая партия захлебнется в припадке бешенства , они типо радикалы , к деньгам конечно
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Думаю, что УПУЩЕН СРОК ДАВНОСТИ!!!!!
Есть еще одна лазейка ДЕКРЕМИНАЛИЗАЦИЯ ст. 364 Уголовного кодекса. Нужно доказать, что БЫЛ УМЫСЕЛ обогатить себя или кого-нибудь другого.
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И непроникновенности Дело о снятии депутатской неприкосновенности Мосийчука может быть передано в ГБР, - Сарган - Цензор.НЕТ 3192...шоб два раза не беспокоить,
оптом...😇
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тільки не кажіть, що вони не збоченці: у всіх нормальних близькість і інтим проходить РАДИ КОХАННЯ або РАДИ ЗАДОВОЛЕННЯ, а у цих -- РАДИКАЛА
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Баланда тюремна, вже аж скисла в очикуванні борця за грошові знаки.
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пора эту звезду эфира спросить сколько стоит депутатский запрос и на нары отправить
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пока не начал торговать запросами- ни одна ширинка не сходилась а теперь нервничает и похудел
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А может быть и не передано! Авось, небось, может...
Країна "завтраків" і "авосьок".
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Хто, куды, та Вы шо???? На Мосийчука??? Окститесь/оплоумтесь/протрезвитесь --- та то-ж "выдатный гос.диаяч"... Вы шо, с глузду зьихалы?, Вы на кого поперли? ---- це-ж керивнык!!!! Забыли де живете --- так я Вам напомню --- на Батькивщине спикер парламента космоязычный не считая "7-б" по молодости кося от армии; ген-прокурор --- без высшего юридического образования, и министр МВД (глубокоуважаемый мной) Аваков --- вообще с вышем техническим (диплом АСУ от Арега Вагаршаковича). А Вы тут блин, на Мосийчука --- та это-ж "оптимально" наш!!! Куды прешь???
Ну а вооще конешно "грустно и больно" на всё это смотреть --- ну шо-уж тут поделаешь --- "переходный период", подожедм малость, может поправиться...
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Это ,,переходный период" ЗАТЯНУЛСЯ УЖЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА СТО ЛЕТ.
СКОЛЬКО ЭТО УЖЕ ПОКОЛЕНИЙ ,,ЖДУНОВ" ЖДАЛО И НЕДОЖДАЛОСЬ ???????

А вот те, кто хотя бы сто лет назад уехали по Европам, Канадам, и прочим Америкам и сами дожили до своего счастья и процветания, и дети, внуки, правнуки их СЧАСТЛИВЫ И ПРОЦВЕТАЮТ. И УЖ ТОЧНО НЕЖДУТ ,,МАННУ" НЕБЕСНУЮ С НЕБА А ЖИВУТ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ СЕГОДНЯ, И СЕЙЧАС.
но, то, таке. Лирика. Каждый сам думает/недумает о себе и своих внуках.
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Дружище, ну какие 100 лет "переходного перида", та окстись --- "незалежности" дай Бог шо-б 25 было, ну какие 100 лет??? Ну. не поспорю, шо каждый думает "о себе и своих внуках" --- ну с этим трудно поспорить, звыняй, да и не ждем тут все "манну небесную", а сами её берём ---- так шо не спорю, но и не скрою ---- ты можешь сделать, ты сам знаешь как, ты чувствуешь шо ты можешь, ты не боишься ---- ну так и полный вперед, вперед в банк, берешь кредит и делаешь... А от если ты боишься, если чувствуешь шо "не получится", если... --- ну шо-ж, тода тебе Мосейчук та уряд и защита... Я понял шо Вы хотели до меня донести, но звыняюсь оно немного не по-теме...
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,,ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД" НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛСЯ В 1917 ГОДУ. И И ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ 1917 НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТОМ ЧИСЛЕ И В УКРАИНЕ ВСЕ, КТО ОСТАЛСЯ ЗДЕСЬ ЖИТЬ ЖИВУТ В ПОСТОЯННОЙ БОРЬБЕ ДРУГ С ДРУГОМ И УЖЕ ВЕЧНЫМ ОЖИДАНИЕМ ,,СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО" КОТОРОЕ ВСЕГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КАК ТОЛЬКО НАЧНЁТСЯ ХОТЬ КАКОЕ НИБУДЬ УЛУЧШЕНИЕ.
исключений пока ещё небыло. КРОМЕ ТЕХ ТЕРРИТОРИЙ КОТОРЫЕ ВЫРВАЛИСЬ ТАКИ ИЗ ПОД ВЛИЯНИЯ БЫВШЕЙ ИМПЕРИИ. В ТОМ ЧИСЛЕ И МЕНТАЛЬНО.
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Согласен на коррективу. Никаких проблем, только дружеский совет здесь --- дружище, Capslock выключи пожалуйста, а то ну уж очень сильно раздражает.
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Мєрсі.
а по капслоку даже назнаю как ВАМ будет толеренантно ????? Плисс выберете сами из двух вариантов: - ПРИВЫЧКА ХУЖЕ ТАТАРИНА.
- ПРИВЫЧКА ЛУЧШЕ ТАТАРИНА. 😉
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кстати в чернигове все братки 90х собрались под флагом ляшка
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Надо со всех депутатов поснимать неприкосновенность, нехрен ею прикрываться
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Дружище, ну какие 100 лет "переходного перида", та окстись --- "незалежности" дай Бог шо-б 25 было, ну какие 100 лет??? Ну. не поспорю, шо каждый думает "о себе и своих внуках" --- ну с этим трудно поспорить, звыняй, да и не ждем тут все "манну небесную", а сами её берём ---- так шо не спорю, но и не скрою ---- ты можешь сделать, ты сам знаешь как, ты чувствуешь шо ты можешь, ты не боишься ---- ну так и полный вперед, вперед в банк, берешь кредит и делаешь... А от если ты боишься, если чувствуешь шо "не получится", если... --- ну шо-ж, тода тебе Мосейчук та уряд и защита... Я понял шо Вы хотели до меня донести, но звыняюсь оно немного не по-теме...
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Давно треба це дурне депутатеня до відповідальності притягти за всі його протиправні діяння.
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Давно треба це дурне депутатеня до відповідальності притягти за всі його протиправні діяння.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело о снятии депутатской неприкосновенности Мосийчука может быть передано в ГБР, - Сарган
 
 
 
 
 
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