 Дело о снятии депутатской неприкосновенности Мосийчука может быть передано в ГБР, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Обращаемся к сторонникам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Мы увидели ваш флешмоб "Подай запрос в Генпрокуратуру о снятии неприкосновенности с Мосийчука". Скажем прямо: для вас это обычный флешмоб, для нас – необходимость обработать более 3000 запросов и ответить на них в течение 5 дней. Думаем, не стоит объяснять, что это почти невозможно физически", - написала Л.Сарган
Она отметила, что "от количества писем в электронной почте Генпрокуратуры депутатская неприкосновенность с нардепа так просто не исчезнет" и напомнила, что еще в 2015 году Высший административный суд Украины признал незаконным постановление Верховной Рады о снятии депутатской неприкосновенности и аресте народного депутата Игоря Мосийчука, а "Верховный суд оставил это решение без изменений".
Л.Сарган пояснила, что, выполняя требования Уголовного процессуального кодекса Украины и на основании принятых судами решений, 20 октября 2016 года процессуальным руководителем подозрение И.Мосийчуку было отменено.
"Позже Генеральной прокуратурой Украины трижды (27.07.2017, 05.12.2017 и 03.04.2018) подследственности в уголовном производстве определялась за НАБУ, однако, постановлением руководителя САП, производство было передано Нацполиции. Несмотря на то, что это противоречит ч.5 ст.36 УПК Украины", - рассказала пресс-секретарь генпрокурора.
"Сейчас рассматривается возможность определения подследственности в уголовном производстве за следователями Государственного бюро расследований в соответствии с ч.4 ст.216 УПК Украины", - добавила она.
Напомним, весной 2017 года антикоррупционные органы завели на Ляшко дело в связи с незаконным обогащением.
В сентябре 2018 года некоторые СМИ опубликовали информацию о готовящемся представлении о снятии неприкосновенности с нардепа Олега Ляшко, однако глава САП Назар Холодницкий опроверг это.
Напомним, 21 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
По словам источника в Генпрокуратуре, представление касается дела, открытого в отношении Мосийчука по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В частности, речь идет о его доме.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Депутатська недоторканість - є привілея, яка дозволяє бути понад законом, і яка суперечить основному закону. Тому має бути скасована.
Після скасування депутатської недоторканості в нас буде ОДОБРЯМС любих дій влади. Всі хто НЕОДОБРЯМС можуть бути арештованими любим начальником райвідділу поліції. Причину арешту можна вигадати будь-яку.
дырявая партия захлебнется в припадке бешенства , они типо радикалы , к деньгам конечно
Есть еще одна лазейка ДЕКРЕМИНАЛИЗАЦИЯ ст. 364 Уголовного кодекса. Нужно доказать, что БЫЛ УМЫСЕЛ обогатить себя или кого-нибудь другого.
оптом...😇
Країна "завтраків" і "авосьок".
Ну а вооще конешно "грустно и больно" на всё это смотреть --- ну шо-уж тут поделаешь --- "переходный период", подожедм малость, может поправиться...
СКОЛЬКО ЭТО УЖЕ ПОКОЛЕНИЙ ,,ЖДУНОВ" ЖДАЛО И НЕДОЖДАЛОСЬ ???????
А вот те, кто хотя бы сто лет назад уехали по Европам, Канадам, и прочим Америкам и сами дожили до своего счастья и процветания, и дети, внуки, правнуки их СЧАСТЛИВЫ И ПРОЦВЕТАЮТ. И УЖ ТОЧНО НЕЖДУТ ,,МАННУ" НЕБЕСНУЮ С НЕБА А ЖИВУТ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ СЕГОДНЯ, И СЕЙЧАС.
но, то, таке. Лирика. Каждый сам думает/недумает о себе и своих внуках.
исключений пока ещё небыло. КРОМЕ ТЕХ ТЕРРИТОРИЙ КОТОРЫЕ ВЫРВАЛИСЬ ТАКИ ИЗ ПОД ВЛИЯНИЯ БЫВШЕЙ ИМПЕРИИ. В ТОМ ЧИСЛЕ И МЕНТАЛЬНО.
а по капслоку даже назнаю как ВАМ будет толеренантно ????? Плисс выберете сами из двух вариантов: - ПРИВЫЧКА ХУЖЕ ТАТАРИНА.
- ПРИВЫЧКА ЛУЧШЕ ТАТАРИНА. 😉