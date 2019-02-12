 Новинский предлагает полицейским, избивавшим активистов на Подоле, лучших адвокатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook 12 февраля.

"Сегодня мы являемся свидетелями политического давления на тех, кто, выполняя свой профессиональный долг, не дал возможности технологам Петра Порошенко совершить откровенную провокацию.

Полиция отказалась играть в грязные политические игры и не стала потакать страстям агрессивных "активистов" из числа опекаемых властью националистических группировок. (...) Очевидно, что это страшно не понравилось тем, кто отдаёт националистам команду "фас!". Против ряда сотрудников полиции возбуждены уголовные дела", - пишет Новинский.

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Председатель фракции "Оппоблок" также отмечает, что тех, против кого не возбудили уголовные дела, "в худших традициях сталинских времён заставили отмежеваться от товарищей и от своих взглядов".

"Власть не замечает, как сама содействует вседозволенности крайних радикалов и демотивирует правоохранителей.

В этой ситуации я принял решение предложить помощь тем, против кого власть обрушила свои репрессии. Я готов предоставить сотрудникам полиции, находящимся под следствием, лучших адвокатов", - пишет он.

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Следует отметить, что в Шевченковском суде в данный момент проходит заседание по избранию меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи скорой доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".