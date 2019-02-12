Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
По информации ведомства, бойца призвали в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации.
В прокуратуре сообщили, что солдат проходил службу в одной из воинских частей Николаевской области.
"Не желая исполнять обязанности военной службы, в конце декабря 2015 года он покинул часть и отсутствовал на службе до начала ноября 2016 года. Кроме того, с июня по сентябрь 2018 года военный второй раз уклонялся от прохождения военной службы", – заявили в ведомстве.
Наказание военнослужащему избрали по совокупности двух правонарушений.
Суд приговорил дезертира к пяти годам тюрьмы в Николаеве, - военная прокуратура
11 февраля Центральный районный суд Николаева приговорил военнослужащего к пяти годам тюрьмы за дезертирство.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
А то получается, что тюрьма в Николаеве - это особо суровый ужас и кошмар, украинский аналог Гуантанамо или Абу-Грейба.
и хорошо что там таких путриётов не было...!
Каждый служит на своем участке ! Они выбрали море - вот пусть и служать и воюют - а не сдаются !
Или ты думаешь, все как ты и твои трусливые морячки ?
Ты настолько дебил, то отрицаешь очевидные вещи ! Донбас не просрали потому, что не засцали и дрались ( можешь даже считать что без меня -если тебе так легче воспринимать... ) ), а вот на море из-за таких трусливых морячков - просрали!
ты что-то из себя представляешь ваня...?
ты пупок земли - в твоём понимании...?
для меня ты цуцик - решивший потявкать...!
Я для меня ты - сцыкун, как те морячки !
За это премии и звания дают...
Уж аваковская 130тысячная армия контролирующая всех гражданских,контролирующая все склады боеприпасов и вооруженная гораздо лучше чем ВСУ посто иного выбора не оставит.
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