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Все про:Николаев (1150) Военная прокуратура (711) дезертирство (199)

 Суд приговорил дезертира к пяти годам тюрьмы в Николаеве, - военная прокуратура

11 февраля Центральный районный суд Николаева приговорил военнослужащего к пяти годам тюрьмы за дезертирство.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

По информации ведомства, бойца призвали в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации.

В прокуратуре сообщили, что солдат проходил службу в одной из воинских частей Николаевской области.

"Не желая исполнять обязанности военной службы, в конце декабря 2015 года он покинул часть и отсутствовал на службе до начала ноября 2016 года. Кроме того, с июня по сентябрь 2018 года военный второй раз уклонялся от прохождения военной службы", – заявили в ведомстве.

Наказание военнослужащему избрали по совокупности двух правонарушений.

Также читайте: За последние 5 лет из армии дезертировали 8976 военнослужащих, 6916 из них - изменники, оставшиеся в Крыму, - ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3111311
 
   
 Топ комментарии
 
Стояв би на «блокпостах», отримав би умовний термін.
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ukr_sks - или даже стрелял, но сдался потом СБУ по программе "Тебя ждут дома" и ты уже уважаемый, осознавший свои ошибки гражданин...
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за дезертирство 5 лет - за сдачу в плен без боя, с оружием и техникой 100 000 премии и очередные звания....
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Мастера художественного слова! Лайфхак: заголовок лучше строить следующим образом - "В Николаеве суд приговорил дезертира к пяти годам тюрьмы".
А то получается, что тюрьма в Николаеве - это особо суровый ужас и кошмар, украинский аналог Гуантанамо или Абу-Грейба.
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Стояв би на «блокпостах», отримав би умовний термін.
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ukr_sks - или даже стрелял, но сдался потом СБУ по программе "Тебя ждут дома" и ты уже уважаемый, осознавший свои ошибки гражданин...
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за дезертирство 5 лет - за сдачу в плен без боя, с оружием и техникой 100 000 премии и очередные звания....
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ты жалеешь что не был на тех котерах Кот...?
и хорошо что там таких путриётов не было...!
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Чем ты не доволен ? Факт есть факт ! Сдались без боя ! Или ты хочешь сказать, то отстреливались до последнего ?
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А что военнослужащий должен делать в случае вооруженного нападения ? Здаваться ? Здались сами, здали оружие, боеприпася, технику, документацию , оборудование... - это нормально ?
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С твоей логикой - все должны сдаваться как только очко сыграет и шансы близки к нулю ? Так ты все сдашь до самого Львова !
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вот станешь хоть матросом - тогда трындеть и будешь...\сейчас соси Рошенку...)\
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Мне не нужно ставать матросом... Ты думаешь "где воевать и где умирать" - есть разница ? Тебе лично где проще умереть "под гусенцами друх танков и роты ************, а вас неполный взвод или полтора отделения и т.д. !? Ты думаешь - в этом случае нужно рассуждать как ты - их больше, нужно сдаваться ?
Каждый служит на своем участке ! Они выбрали море - вот пусть и служать и воюют - а не сдаются !
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В отличии он них я не сдавался и не сдался - хоть меня и стреляли и взрывали ! Я сам стрелял и взрывал - а не сопли жевал. Так что не учи меня , что и как ...
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А мне как до жопы твое верю ... Ты же дебил труслывый... Если бы мы рассуждали бы как ты - вся Украина была бы под кацапами.
Или ты думаешь, все как ты и твои трусливые морячки ?
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да мне по барабану Страдивари твои влажные фантазии...!
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Как раз у твоих морячков влажные - от переляку.
Ты настолько дебил, то отрицаешь очевидные вещи ! Донбас не просрали потому, что не засцали и дрались ( можешь даже считать что без меня -если тебе так легче воспринимать... ) ), а вот на море из-за таких трусливых морячков - просрали!
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Это ты своего брата спрашиваешь ??)))
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нах ты мне нужен - аргументы тебе подавать...!
ты что-то из себя представляешь ваня...?
ты пупок земли - в твоём понимании...?
для меня ты цуцик - решивший потявкать...!
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Та ти шо ! ? ))))
Я для меня ты - сцыкун, как те морячки !
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Тявкаешь ты, сцыкота. А я разговариваю.
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иван - ещё раз голос подай для закрепления...\на Рошенку, и не скули...\
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Ты со своим братом разговариваешь, дебил ?
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Дезертирство должно быть наказано это однозначно.Но я никак не пойму как за предательство и измену Родины наши суды из за которых погибают десятки а то и сотни наказывают сроком на 3-5 лет а за дезертирство дают 5-ть.Выходит что выгоднее быть изменником чем дезертиром.
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Чип - самое выгодное сейчас это героически сдаться целым подразделением врагу...

За это премии и звания дают... Суд приговорил дезертира к пяти годам тюрьмы в Николаеве, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8404
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Звучит противно но если ничего радикально не изменится до выборов то видимо Вы окажетесь правы.
Уж аваковская 130тысячная армия контролирующая всех гражданских,контролирующая все склады боеприпасов и вооруженная гораздо лучше чем ВСУ посто иного выбора не оставит.
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по мобілізації призивали на рік, якщо він не підписав контракт після півроку служби, і мабуть він підписав контракт до кінця особливого періоду, я так вважаю, а яка частина- може 55 бригада....
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Якось незрозуміло. Боєць був призваний за мобілізацією. В грудні 2015 р. дезертирував, повернувся у листопаді 2016 р. А звинувачують його у повторному дезертирстві за період 2018 р. Хіба у 2018 році була мобілізація? То від якої служби він дезертирував? Тема не розкрита.
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Когда будет уголовное производство по факту массового дезертирства военных батальона "Мажор"? Простых смертных у нас садят на раз, а у всяких алкоголиков у власти - это неприкасаемые "дети", и если в их сторону кто-то посмотрит будет осуждён за оскорбления чада патриция.
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Все правильно.не захотів рік відслужити чесно,як усі-тримай строк.Іншим-наука.Жалко солдатика-іди відслужи замість нього.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд приговорил дезертира к пяти годам тюрьмы в Николаеве, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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