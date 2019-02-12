 Налоговики в Запорожье изъяли из незаконного оборота сигарет на 1,6 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины на территории областного центра было обнаружено складское помещение для хранения оптовых партий табачных изделий, принадлежащее местному жителю.которое не внесено в Единый реестр мест хранения.
Кроме того, установлено, что указанное помещение использовалось для накопления неучтенных табачных изделий отечественного производства, которые в дальнейшем сбывались через торговые точки на одном из рынков города и мелким предпринимателям города за наличные.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 38 тыс. 218 пачек табачных изделий в ассортименте общей стоимостью 1,6 млн гривен.
Кстати, сколько сейчас стоит "Marlboro"? Хочу подсчитать, сколько я сэкономил за 8 лет.
Инцидент произошел в аэропорту имени Германа Титова. При посадке в лайнер верхняя площадка трапа стала обваливаться. В этот момент на нем находились люди.В результате падения трапа пострадали пять пассажиров, троих из них госпитализировали