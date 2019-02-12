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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1537) сигареты (585) Запорожская область (646) ГФС (3100)

 Налоговики в Запорожье изъяли из незаконного оборота сигарет на 1,6 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры обнаружили незаконный склад табачных изделий и изъяли большую партию продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики в Запорожье изъяли из незаконного оборота сигарет на 1,6 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины на территории областного центра было обнаружено складское помещение для хранения оптовых партий табачных изделий, принадлежащее местному жителю.которое не внесено в Единый реестр мест хранения.

Налоговики в Запорожье изъяли из незаконного оборота сигарет на 1,6 млн грн 02

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Налоговики в Запорожье изъяли из незаконного оборота сигарет на 1,6 млн грн 03

Кроме того, установлено, что указанное помещение использовалось для накопления неучтенных табачных изделий отечественного производства, которые в дальнейшем сбывались через торговые точки на одном из рынков города и мелким предпринимателям города за наличные.

Налоговики в Запорожье изъяли из незаконного оборота сигарет на 1,6 млн грн 04

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 38 тыс. 218 пачек табачных изделий в ассортименте общей стоимостью 1,6 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3111310
 
 
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Теперь в налоговой тех, кто бросил курить стало меньше.

Кстати, сколько сейчас стоит "Marlboro"? Хочу подсчитать, сколько я сэкономил за 8 лет.
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Главное, что бы наркоторговцев и казино не трогали!
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