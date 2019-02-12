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Все про:взятка (4359) Одесса (5330) Нацполиция (8913) Военная прокуратура (711)

 В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители уличили во взяточничестве оперуполномоченного Киевского ОП Одессы ГУ Нацполиции в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура 01

Установлено, что лейтенант полиции требовал от гражданина А. взятку в размере 300 долларов за непроведение следственных (розыскных) действий, направленных на установление причастности последнего к краже.

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Военной прокуратурой Одесского гарнизона работнику полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура 02

Досудебное расследование осуществляется следователем Территориального Управления ГБР в г. Николаеве.

Также смотрите: С начала года военная прокуратура задержала за взяточничество 52 человека в 48 производствах, - главный военный прокурор Матиос. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3111309
 
   
 Топ комментарии
 
МУСОРА бывают двух видов, те кого УЖЕ ПОЙМАЛИ и те, которых ЕЩЁ НЕ ПОДЛОВИЛИ! В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8319
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Ну все, коррупцию победили/ \или нет?
"Только на схемах с углем окружение Порошенко вынимают с "Центрэнерго" по 200 миллионов в месяц". Ну это же мелочи?
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А Насиров попался на трёх миллиардах! И шо?
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МУСОРА бывают двух видов, те кого УЖЕ ПОЙМАЛИ и те, которых ЕЩЁ НЕ ПОДЛОВИЛИ! В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8319
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Интересно, почему такая ненормально статистическая диспропорция, ПЕРВЫЙ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВТОРЫХ! В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6184
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Наверное, потому что ПЕРВЫХ ловят ВТОРЫЕ, за то, что не поделились!
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і ті які ДІЛЯТЬСЯ З КЕРІВНИЦТВОМ (третій вид)
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ну, это же ВТОРЫЕ (поэтому и "неуловимы") В Одесі лейтенант поліції попався на хабарі 300 дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 4497
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лейтенант.., а уже включился в систему.... В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5459
Наверное это первая взятка и так неудачно вошла....
А мог бы дорасти до полковника...., хотя возможно и оправдают.., возьмут на поруки старшие товарищи...
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жадность губит, делится нужно с коллегами по работе и с вышестоящим начальством и никто ловить не станет (своего в доску)!
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Если для лейтенанта, то перебор не ощущается...Со временем, будет брать больше.. В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 9242
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Дыек думал если меньше возмет на лапу то его не сдадут... а тот кто давал жлоб несщасный,зажал жалких триста бакинских летехе... Он то его пожалел.... В Одесі лейтенант поліції попався на хабарі 300 дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1703
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Ну все, коррупцию победили/ \или нет?
"Только на схемах с углем окружение Порошенко вынимают с "Центрэнерго" по 200 миллионов в месяц". Ну это же мелочи?
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от собака цей Франклін, точніше три))
так спокусити лєтьоху)))
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Я обидел его, я сказал: - Лейтенант!
Никогда ты не будешь майором! (почти В.С. Высоцкий)
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Нам очень и очень нужна военная прокуратура, чтоб отлавливать лейтенантов...
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А Насиров попался на трёх миллиардах! И шо?
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Главное - во время "выбачитысь"... лохи это любят...
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Запам"ятайте усі,яе менти так і кацапи що тут ошиваються: щоб заслужити звання Бандерівець,або бодай тебе ним обізвали одних вибачень замало-потрібно зробити дійсно щось достойне для України!
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Господа! Мусорок парень молодой одеться обуться девочкам мороженое в кино сходить где еще можно на шару такое бабло косить в прокуратуре таможне там не пробейся... В Одесі лейтенант поліції попався на хабарі 300 дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 8453 а серьезно то главный сидит в Столице и пускает нам пыль в глаза как он сражается с этими взяточниками.
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Ну вот никак не поймут, что красть надо миллионами, тогда - почёт, уважение, свобода и даже в президенты и депутаты можно баллотироваться.
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Да, солидным людям надо красть миллионами...
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"В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура" - полиции есть на кого равняться, их главарь, совок Авакорюкзак вырос и сделал карьеру на коррупции, и живёт на коррупции, да что там Аваков, сам шоколадный Пахан, достойный пример для подражания, уже пять лет возглавляет коррупцию и прекрасно себя чувствует в этой роли, и смотреть на него одно удовольствие, счастливый, жизнерадостный, ну и понятно, и так должно быть, это же лицо Украины, пусть завидуют западные демократы и лохи, налоги Хряк и всё его олигархическое, хищное окружение (паханат), не платит, и естественно, пенсии по 1500 грн, денег же в бюджете нет, а дети - это святое, они должны учиться в престижных, европейских вузах, а как же иначе, моё самое большое желание, наконец увидеть Петю Потрошителя на нарах.
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А тут один бомж курицу с прилавка украл!...
Возмутительно!...
Довожу до сведения общественности, которую я очень люблю...
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Не всё ли равно, кем будет съедена курица, её всё равно УБИЛИ (а это уже "мокруха")! В Одесі лейтенант поліції попався на хабарі 300 дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 534
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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