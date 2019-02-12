 В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что лейтенант полиции требовал от гражданина А. взятку в размере 300 долларов за непроведение следственных (розыскных) действий, направленных на установление причастности последнего к краже.
Военной прокуратурой Одесского гарнизона работнику полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляется следователем Территориального Управления ГБР в г. Николаеве.
Наверное это первая взятка и так неудачно вошла....
А мог бы дорасти до полковника...., хотя возможно и оправдают.., возьмут на поруки старшие товарищи...
"Только на схемах с углем окружение Порошенко вынимают с "Центрэнерго" по 200 миллионов в месяц". Ну это же мелочи?
так спокусити лєтьоху)))
Никогда ты не будешь майором! (почти В.С. Высоцкий)
Возмутительно!...
Довожу до сведения общественности, которую я очень люблю...