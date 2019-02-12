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 Экономика, Общество
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Все про:гражданство (884) АМПУ (20) Вецкаганс (1)

 Порошенко пообещал предоставить гражданство Украины руководителю Администрации морских портов латвийцу Вецкагансу

Президент Петр Порошенко заявил, что может рассмотреть вопрос о предоставлении украинского гражданства руководителю Администрации морских портов Украины латвийцу Райвису Вецкагансу.

Об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам развития морехозяйственного комплекса Украины в Измаиле в рамках рабочей поездки в Одесскую область,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я не исключаю, что рассмотрю вопрос о предоставлении вам украинского гражданства", - сказал Президент.

Порошенко также обратил внимание на "блестящее выступление на украинском языке" Вецкаганса. Глава государства выразил уверенность, что у главы АМПУ хватит опыта и компетенции для реформирования портовой отрасли.

 Вецкаганс с января 2017 возглавляет Администрацию морских портов Украины. В его обязанности входит утверждение ключевых финансовых, стратегических и кадровых решений как в центральном аппарате, так и в филиалах АМПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариупольский порт в 2018 занял второе место по объему перевалки металла, - Администрации морских портов

Источник: https://censor.net.ua/n3111308
 
   
 Топ комментарии
 
Хачу Дам , хачу Забрам...
🤔
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счухрай иней со лба у себя, отмороженое😀
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А шо про него, при этом, подумал сам Вецкаганс? Порошенко пообещал предоставить гражданство Украины руководителю Администрации морских портов латвийцу Вецкагансу - Цензор.НЕТ 7262
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"Схорониться мне надо", чи ховайся, щоб у мішку в Ригу не відправили
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а ты смотрю как - баба яга - типа против)))))
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она уже перешла в ранг "бляха муха третьего тысячолиття". А чего она против？ опять честь и достоинство ищет？
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Да Мне как тому шерифу-пох прроблемы
краснокожих ...)))
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Ты на каво намякиваеш, на руку, тебя кармящую и
плокулолскую,крррасномордик???
Шатун??
😁
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дать даст но вот забрать не успеет Порошенко пообіцяв надати громадянство України керівнику Адміністрації морських портів латвійцю Вецкагансу - Цензор.НЕТ 9008
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не ошибаеться тот кто не чего не делает - а шо другого прокси шо не было - у вас на цапии скоро доступ запретят - как вы лично к этому относитесь - ась?
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ты это отвечай на вопрос? ну не еврей же ты))))
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Чувствуетца,шо тебе скальп не с головы сняли а с головки...)))
А почем счас пейсатыя скальпы на бирже???
😁
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Ха, загнул ,конешно, нет унего головки, или точнее она есть, и управляет головой (с)
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у порохоботов скальп не дорогой,без мозгов же
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Индеец ты на каком языке разговариваешь? Ты вообще в школу ходил, грамматику учил?
Минстець что, лучше двоечников никого найти не может?
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Будет не послушный (как Михо), назовёт БАРЫГУ жабой, которая не будет осушать своё болото, то "выявятся нарушения процедуры" получения гражданства (по факту ПОДДАНСТВА его ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГЛАВНОТОНГУЮЩЕМУ)!
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барыгам верить себя не уважать. "барыга сказал, барыга (сделал) ещё раз скажет"
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Ты уже предоставил гражданство Саакашвили, и что из этого вышло? Не надёжный ты в этих своих обещаниях...
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Что значит пообещал? Царь!
Пусть подает документы в миграционную службу ...
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нужно в присутствии адвокатов, нотариусов, понятых и журналистов ....- и копий всех бумажек побольше..
Саакашвили вот тоже думал что дали гражданство... Порошенко пообещал предоставить гражданство Украины руководителю Администрации морских портов латвийцу Вецкагансу - Цензор.НЕТ 8498
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а он его сам получал - ваш Саа..., ах какой человек...?(с)
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а потім швидко забрати, якщо той гратиме не за Пеціною партитурою.
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А может они его того, томосом по башке дали и в свою веру обернули, а для надёжности на детекторе лжи проверили.
Таких зарплат + премии++++ квартиры,садовые домики, как у наших министров, в Латвии ему не светит.
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хтозна, може він принциповий. А принциповість та неготовність до договорняків шоколадні не поважають.
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Да, странно это, ведь ещё не известно кто станет президентом и какое правительство будет в конце года. Надеюсь журналисты проследят за всеми назначенцами от власти.
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А мешок на голову, шоколадный даритель не обещал?
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Йоста Люнгман, представитель МВФ в Украине коротко перечеркнул наглую ложь Петра Лексеича про успешную борьбу с коррупцией:
"Мы пока не увидели радикальных изменений в уровне коррупции."
Сейчас порохоботы нам расскажут, что в МВФ одни зрадоботы работают.
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А потом его будут мусора по крышам гонять. Порошенко пообіцяв надати громадянство України керівнику Адміністрації морських портів латвійцю Вецкагансу - Цензор.НЕТ 531
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А прынцыпови порохоботы обзывать шпротником Порошенко пообіцяв надати громадянство України керівнику Адміністрації морських портів латвійцю Вецкагансу - Цензор.НЕТ 243
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Ще один зіц-головуючий пройдисвіт буде добивати народне господарство України.
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Хорошая новость. По законам Латвии нельзя иметь гражданство Латвии и Украины, это значит минус один латыш, плюс еще свою семью заберет.
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Порошенко пообещал дать гражданство... Наверное то которое отобрал у Саакашвили. Правильно! Чего ему без дела валятся...
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Перрреходящее грражданство??? Креативненька!!😁
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Кто то обещал сдохнуть за Шустера..... Порошенко пообіцяв надати громадянство України керівнику Адміністрації морських портів латвійцю Вецкагансу - Цензор.НЕТ 8343
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а у тебя денег на шустрика не нашлось...?
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правильно ты сделал что шустрику денег не дал...\гамно он...!\
я тоже не дал и так-же как и ты показал этому чмошнику фак...)))
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Та счас, будет из эмиграции давать, если успеет..
Обещун, мля..
😁😁
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Типичный ответ порохобота - враги, кругом враги, все как один агенты кремля. Пока вам ущербным больше нечего придумать.
НЕИНТЕРЕСНО вас даже пинать, ВЫ НА БОЛЬШЕЕ НЕ СПОСОБНЫ, кроме как обозвать кацапом, короче все УНЫЛО. Требуйте новые методички, а то народ с вас убогих тупо ржет.
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опасное это дело , получать от пороха гражданство
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тебе пора на нары, а не гражданство давать, это будет решать следующий президент
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Райвис Вецкаганс не ведись, а лучше беги, пока не поздно.

Саакашвили Петя тоже гражданство дал, а потом мешок на голову и пинком под задницу через границу отправил.
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Ожидаем, "Интерсити стоп! Перезагрузка." "Минирование Шегини на бис". Смотрите на канале честных новын. В рекламной паузе можете просмотреть забег фсбушников по крышам домов
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Порошенко, роздаючи громадянство України іноземцям, порушує українське законодавство. В Україні подвійне громадянство заборонено. Отже, іноземець повинен спочатку вийти зі свого громадянства, а потім набути українське громадянство. Крім того, для набуття українського громадянства потрібно виконати ряд вимог. Зокрема, проживати на території України протягом останніх 5 років. Очевидно, що Вецкаганс не відповідає вимогам для набуття українського громадянства та і навряд чи хоче його отримувати. Для чого всі ці заяви Порошенко?
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А супрун учла печальный опыт МИХО.
ДАЖЕ ЗА МИНИСТЕРСКИЕ КОВРИЖКИ НЕЖЕЛАЕТ ИЗ РУК порошенки ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ БРАТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ ГРАЖДАНСТВО.
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Эй Райвис пошли паспорт получать!Порты ждут!

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Если это даже хороший специалист, но неугодный Министру инфраструктуры, как например Бальчун, то и гражданство не поможет. Гражданство только освобождает от уплаты за рабочую визу.
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Ой не верь пороху,он же первый тебя уничтожит если не будешь плясать под его дудку.
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Помниться, Саакашвили он тоже что-то там обещал...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПорошенко пообещал предоставить гражданство Украины руководителю Администрации морских портов латвийцу Вецкагансу
 
 
 
 
 
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