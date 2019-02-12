 Порошенко пообещал предоставить гражданство Украины руководителю Администрации морских портов латвийцу Вецкагансу

Об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам развития морехозяйственного комплекса Украины в Измаиле в рамках рабочей поездки в Одесскую область,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Я не исключаю, что рассмотрю вопрос о предоставлении вам украинского гражданства", - сказал Президент.
Порошенко также обратил внимание на "блестящее выступление на украинском языке" Вецкаганса. Глава государства выразил уверенность, что у главы АМПУ хватит опыта и компетенции для реформирования портовой отрасли.
Вецкаганс с января 2017 возглавляет Администрацию морских портов Украины. В его обязанности входит утверждение ключевых финансовых, стратегических и кадровых решений как в центральном аппарате, так и в филиалах АМПУ.
🤔
краснокожих ...)))
плокулолскую,крррасномордик???
Шатун??
😁
А почем счас пейсатыя скальпы на бирже???
😁
Гены + хромосома = Чинганчгук
Минстець что, лучше двоечников никого найти не может?
Пусть подает документы в миграционную службу ...
Саакашвили вот тоже думал что дали гражданство...
Таких зарплат + премии++++ квартиры,садовые домики, как у наших министров, в Латвии ему не светит.
"Мы пока не увидели радикальных изменений в уровне коррупции."
Сейчас порохоботы нам расскажут, что в МВФ одни зрадоботы работают.
я тоже не дал и так-же как и ты показал этому чмошнику фак...)))
Обещун, мля..
😁😁
НЕИНТЕРЕСНО вас даже пинать, ВЫ НА БОЛЬШЕЕ НЕ СПОСОБНЫ, кроме как обозвать кацапом, короче все УНЫЛО. Требуйте новые методички, а то народ с вас убогих тупо ржет.
Саакашвили Петя тоже гражданство дал, а потом мешок на голову и пинком под задницу через границу отправил.
ДАЖЕ ЗА МИНИСТЕРСКИЕ КОВРИЖКИ НЕЖЕЛАЕТ ИЗ РУК порошенки ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ БРАТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ ГРАЖДАНСТВО.