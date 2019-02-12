 Порошенко пообещал предоставить гражданство Украины руководителю Администрации морских портов латвийцу Вецкагансу

Об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам развития морехозяйственного комплекса Украины в Измаиле в рамках рабочей поездки в Одесскую область,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я не исключаю, что рассмотрю вопрос о предоставлении вам украинского гражданства", - сказал Президент.

Порошенко также обратил внимание на "блестящее выступление на украинском языке" Вецкаганса. Глава государства выразил уверенность, что у главы АМПУ хватит опыта и компетенции для реформирования портовой отрасли.

Вецкаганс с января 2017 возглавляет Администрацию морских портов Украины. В его обязанности входит утверждение ключевых финансовых, стратегических и кадровых решений как в центральном аппарате, так и в филиалах АМПУ.

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