 Защита обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова Дронова требует признать его невиновным

"Прошу... признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек - ИФ) УК, в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления", - сказал адвокат Г.Дронова Сергей Перепелица в ходе дебатов во вторник в Киевском райсуде Харькова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины.
По его мнению, следствие было проведено неэффективно, а эксперты, проводившие экспертизы, на которых основана позиция обвинения, - некомпетентны. Он также напомнил, что перед началом дебатов эксперты, проводившие автотехническую экспертизу, признали, что допустили опечатки в пунктах правил дорожного движения, нарушение которых инкриминируется Г.Дронову.
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Позицию С.Перепелицы поддержал его коллега адвокат Андрей Гепалов. По его мнению, главной причиной ДТП стали нарушения, допущенные обвиняемой Еленой Зайцевой (в т .ч. существенное превышение скорости, вождение после приема пенталгина).
В дебатах объявлен перерыв до 19 февраля.
Как сообщалось, ранее гособвинение потребовало признать Е.Зайцеву и Г.Дронова по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Верно. Но когда он стартовал лексус Зайцево еще не влетел на перекресток - в том-то и дело, что если глянуть схему перекрестка - на ней видно, что до места столкновения Дронову нужно было проехать большую дистанцию от светофора, чем Зайцевой, а тк Дронов стартовал с 0 скорости, а ЗАйцева неслась на 120, то следовательно от светофора до столкновения Дронов ехал значительно дольше Зайцевой, а значит лексус Зайцевой заехал на перекресток ПОСЛЕ туарега Дронова.
То есть это Зайцева не убедилась в безопасности движения, а вовсе не Дронов, тк Зайцева влетела на перекресток ПОЗЖЕ Дронова.
"ему прекрасно было видно все что делается на полкилометра справа"
Он имел право рассчитывать, что автомобили, которым давно зажегся красный сигнал светофора, остановятся на это красном сигнале светофора. Когда Дронов стартовал - Зайцева еще не выехала на перекресток. И НЕ ДОЛЖНА БЫЛА ВЫЕЗЖАТЬ.
Он имел право расчитывать... не нашел такой формулировки в ПДД.
Я "имею право расчитывать", что на переходе никого нет, так как мне зеленый и спокойно давлю мужика, который идет на красный. Так что ли?
Есть формулировка "обязан убедиться" - в любом случае, хоть мне трижды зеленый.
Хотя бы исходя из того, что есть случаи когда кому-то разрешается ехать на красный - скорая, пожарка и пр.
Допустим не было лексуса... Дронов рванул на желтый и врезался в скорую.... которая летела с маячками на красный... Виноват Дронов? Конечно.
При рассмотрении ситуации нужно отделить обоих друг от друга и все становится понятным.
Лексус летел на красный и был уверен что проскочит.. Так бы и было... но неожидано в него врезается Дронов и выкидывает лексус на пешеходов...
Лексус же вообще не имел никакого права проезжать на красный.
"Лексус летел на красный и был уверен что проскочит.. Так бы и было"
Офигенское оправдание для грубейшего нарушения целого ряда правил дорожного движения.
" врезается Дронов и выкидывает лексус на пешеходов.."
Э нет - если бы ТП на лексусе не неслась бы под 120 - ее бы не откинуло на пешеходов. В том, что она влетела в пешеходов вина именно превышения обдолбанной мажоркой разрешенной скорости в 2 раза. Ах да....если бы эта ТП ехала 60 - Дронов бы в нее в принципе не врезался - тк он уже проехал бы точку аварии пока она к ней подъехала бы - и ТП вмазалась бы в следующий за Дроновым автомобиль (тоже тот водитель виноват был бы?).
Водителя скорой вообще ни в чем бы не обвинили... А Дронов сел бы на всю катушку...
Скорая там ехала или баба пьяная - без разницы.
она не поехала, она летела на красный.
Баба летела... на красный.. за это штраф 500 грн.
Дронов тронулся на желтый - за это тоже просто штраф ..
Но вот когда оба одновременно нарушили - вот и получилось...
поэтому зайцева - виновник номер 1
но без дронова - зайцева полетела бы дальше и, возможно, влупилась бы в столб, или долетела бы благополучно до цели своего полёта
но в её полёт решил вмешаться дронов, отправив эту наркоманку в пешеходов
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Я надеюсь адвокату Дронова вы верите.
Прочёл ещё раз,где остановился,кто остановился,что вы мелете.
Если бы у неё скорость была 60 км/час, как положено, пусть 65....
Что было бы? Полетела бы дальше?
но не будь дронова - она бы пролетела этот перекрёсток и испарилась бы в темноте
но тут на сцену вышел дронов, который не глядя на светофор и не глядя по сторонам стартует и своим корытом пихает корыто наркоманки, которая не успевает завершить манёвр пересечения перекрёстка, на стоящих людей
Она, летя с такой скоростью, уже была потенциальной убийцей!
но в нашем случае именно дронов отправил наркоманку в сторону пешеходов, совершив активное участие в корректировке её полёта!
За 6 человеческих жизней!
Все равно сядут оба...!
У зайчика 130
у Дрона 5
Зайчику сидеть в 26 раз больше
Дрон уже пересиживает.
То адвокатские жиды из фрунзенского суда
они там сидят прямо на входе
Размывают ответственность путем втягивания в свой кисель невиновного
Да, возможно Дрон нарушил правила
но не на ДЕСЯТКУ
Предвидеть, что в центре Харькова
будет шпарить под кокоином, метадоном и еще каким то клеем
**** с 1000 баксами в зубах со скоростью 130 км/час
это тоже, что дать 10 лет,
что Дрон не предвидел там паровоз или подводную лодку
и не пропустил их.
его вина -- это административный штраф
а суку и адвокатов-жидов на фонарь.
На светлодарской дуге (как на Курской) ранен воин, герой Украины, дважды
На дорогах Украины в этот же день погибло, в среднем, 15 человек
и стало инвалидами, в среднем, 35 человек
Ты мне скажи где идет война.
- жёлтый переходящий в красный, это зелёный
- жёлтый переходящий в зелёный, это красный
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Дважды забить на светофор,это невнимательность?
если бы зайцева ехала прямо и в конце своей траектории раздавила людей - то это была бы исключительно её вина
но движение зайцевой в сторону пешеходов скоректировал дронов!
1. Зайцева їхала на червоне світло з значним перевищенням швидкості.
2. Зайцева була під дією опіатів.
Це два грубих порушення ПДР, які призвели до ДТП.
3. На яке світло їхав Дронов на жовте чи зелене - не доведено і навряд чи доведуть.
Тому картина очевидна.
Тому будемо пильними, може вже пора і суддів на ліхтарну люстрацію.
но дронов стукнул её и машина наркоманки, вместо полёта прямо полетела в пешеходов
в то время как именно он, своими действиями изменил вектор направления полёта зайцевой
Виновны оба.
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Смертельное ДТП на Сумской (18.10.17) ПОЛНОЕ ВИДЕО С КАМЕР TRIOLAN
https://www.youtube.com/watch?v=SXNdCHI7i84
Тут и доводить нечего.Где стоял,что нарушал усё видно.
2.Он начал движение ,на сигнал светофора "запрещающий движение."
Еще раз говорю-его единственная вина, что резво стартонул. Не спешил бы-не имел бы проблем.
Что в пдд так и пишется,что если вместе поехали,то это не нарушение.
Жёлтый =запрещает движение.
Жёлтый с красным =запрещает движение и информирует,что будет переключение.
А вот то,что он стартанул,тут его вины никакой нет.ПДД не регламентирует скорость
старта