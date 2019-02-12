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 Защита обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова Дронова требует признать его невиновным

Геннадий Дронов, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, отказался от участия в судебных дебатах, а его адвокаты потребовали признать его невиновным.

"Прошу... признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек - ИФ) УК, в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления", - сказал адвокат Г.Дронова Сергей Перепелица в ходе дебатов во вторник в Киевском райсуде Харькова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины. 

По его мнению, следствие было проведено неэффективно, а эксперты, проводившие экспертизы, на которых основана позиция обвинения, - некомпетентны. Он также напомнил, что перед началом дебатов эксперты, проводившие автотехническую экспертизу, признали, что допустили опечатки в пунктах правил дорожного движения, нарушение которых инкриминируется Г.Дронову.

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Позицию С.Перепелицы поддержал его коллега адвокат Андрей Гепалов. По его мнению, главной причиной ДТП стали нарушения, допущенные обвиняемой Еленой Зайцевой (в т .ч. существенное превышение скорости, вождение после приема пенталгина).

В дебатах объявлен перерыв до 19 февраля.

Как сообщалось, ранее гособвинение потребовало признать Е.Зайцеву и Г.Дронова по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111303
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы Зайцева не летела со скоростью 130 км/час, и ДТП бы не было, и 6 человек живыми остались.
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Чоловік на перехресті був на зелене світло - відпустить.
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Наказание должно быть пропорционально скорости
У зайчика 130
у Дрона 5
Зайчику сидеть в 26 раз больше
Дрон уже пересиживает.
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Да,но это для тех кто заканчивает движение на жёлтый,а на пересечение он выехал на зелёный,значит Зайцевой уже был красный.
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"Обязан дать завершить маневр тому, кто в это время находится на перекрестке"

Верно. Но когда он стартовал лексус Зайцево еще не влетел на перекресток - в том-то и дело, что если глянуть схему перекрестка - на ней видно, что до места столкновения Дронову нужно было проехать большую дистанцию от светофора, чем Зайцевой, а тк Дронов стартовал с 0 скорости, а ЗАйцева неслась на 120, то следовательно от светофора до столкновения Дронов ехал значительно дольше Зайцевой, а значит лексус Зайцевой заехал на перекресток ПОСЛЕ туарега Дронова.
То есть это Зайцева не убедилась в безопасности движения, а вовсе не Дронов, тк Зайцева влетела на перекресток ПОЗЖЕ Дронова.

"ему прекрасно было видно все что делается на полкилометра справа"

Он имел право рассчитывать, что автомобили, которым давно зажегся красный сигнал светофора, остановятся на это красном сигнале светофора. Когда Дронов стартовал - Зайцева еще не выехала на перекресток. И НЕ ДОЛЖНА БЫЛА ВЫЕЗЖАТЬ.
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По первому пункту согласен. А по второму - нет.
Он имел право расчитывать... не нашел такой формулировки в ПДД.
Я "имею право расчитывать", что на переходе никого нет, так как мне зеленый и спокойно давлю мужика, который идет на красный. Так что ли?
Есть формулировка "обязан убедиться" - в любом случае, хоть мне трижды зеленый.
Хотя бы исходя из того, что есть случаи когда кому-то разрешается ехать на красный - скорая, пожарка и пр.
Допустим не было лексуса... Дронов рванул на желтый и врезался в скорую.... которая летела с маячками на красный... Виноват Дронов? Конечно.
При рассмотрении ситуации нужно отделить обоих друг от друга и все становится понятным.
Лексус летел на красный и был уверен что проскочит.. Так бы и было... но неожидано в него врезается Дронов и выкидывает лексус на пешеходов...
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Скорая с маячками видна и слышна издалека - в этом и суть - ее было бы видно. Да и даже скорая с маячками вряд ли рискнула бы вылетать на подобный перекресток на красный.
Лексус же вообще не имел никакого права проезжать на красный.

"Лексус летел на красный и был уверен что проскочит.. Так бы и было"

Офигенское оправдание для грубейшего нарушения целого ряда правил дорожного движения.

" врезается Дронов и выкидывает лексус на пешеходов.."

Э нет - если бы ТП на лексусе не неслась бы под 120 - ее бы не откинуло на пешеходов. В том, что она влетела в пешеходов вина именно превышения обдолбанной мажоркой разрешенной скорости в 2 раза. Ах да....если бы эта ТП ехала 60 - Дронов бы в нее в принципе не врезался - тк он уже проехал бы точку аварии пока она к ней подъехала бы - и ТП вмазалась бы в следующий за Дроновым автомобиль (тоже тот водитель виноват был бы?).
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И допустим эту скорую Дронов вышиб на пешеходов и под скорой погибло 6 человек....
Водителя скорой вообще ни в чем бы не обвинили... А Дронов сел бы на всю катушку...
Скорая там ехала или баба пьяная - без разницы.
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Разница принципиальная. Согласно ПДД - скорую с включенной сиреной и проблесковыми маячками обязаны были пропустить, а лексус - нет. Как вы уже писали выше - там якобы было видно на пол-километра и было видно, что никаких скорых к перекрестку не подъезжает, а все остальные авто обязаны были остановиться на красный.
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Вы не правы...

она не поехала, она летела на красный.
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Каждый должен ответить за свою вину...
Баба летела... на красный.. за это штраф 500 грн.
Дронов тронулся на желтый - за это тоже просто штраф ..
Но вот когда оба одновременно нарушили - вот и получилось...
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от тільки він не летів обдовбаний і 102км/год
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зато он направил эту наркоманку чётко в стоящих людей
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угу, за руль наркоманки смикав, телепатично
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ты из каматоза выпал?! дронов, своим корытом, скоректировал её полёт
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для "коректування" польоту, той польйот треба організувати спочатку. А організувала його зайцева.
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100500%
поэтому зайцева - виновник номер 1
но без дронова - зайцева полетела бы дальше и, возможно, влупилась бы в столб, или долетела бы благополучно до цели своего полёта
но в её полёт решил вмешаться дронов, отправив эту наркоманку в пешеходов
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По его мнению, главной причиной ДТП стали нарушения, допущенные обвиняемой Еленой Зайцевой (в т .ч. существенное превышение скорости, вождение после приема пенталгина).

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Я надеюсь адвокату Дронова вы верите.
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Я вам за наркоманку,ну то таке.

Прочёл ещё раз,где остановился,кто остановился,что вы мелете.
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Если бы Зайцева не летела со скоростью 130 км/час, и ДТП бы не было, и 6 человек живыми остались.
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да, но если бы дрынов не направил её полёт в сторону пешеходов, то эта наркоманка полетела бы дальше
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И это нормально?
Если бы у неё скорость была 60 км/час, как положено, пусть 65....
Что было бы? Полетела бы дальше?
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то что она летела - это вина, то что она летела на серобуромалиновый - то же её вина и за это её нужно посадить в тюрьму
но не будь дронова - она бы пролетела этот перекрёсток и испарилась бы в темноте
но тут на сцену вышел дронов, который не глядя на светофор и не глядя по сторонам стартует и своим корытом пихает корыто наркоманки, которая не успевает завершить манёвр пересечения перекрёстка, на стоящих людей
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Т.е. если я стрельну в твою сторону и пуля срикошетит об косяк тебе в черепушку, виноватым будет косяк?
Она, летя с такой скоростью, уже была потенциальной убийцей!
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не тупи! если бы дронов стоял припаркованный изображая косяк, а наркоманка врезалась в него и куда-то там отлетела, задавив пешеходов - тогда без сомнения дронов не причём!
но в нашем случае именно дронов отправил наркоманку в сторону пешеходов, совершив активное участие в корректировке её полёта!
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Мне без надобности, а ты продолжай принимать.
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Ее нужно испарить в темноте навсегда!
За 6 человеческих жизней!
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НЕ ВИНОВАТАЯ Я (ЗАЙЦЕВА), ОН (ДРОНОВ) ИХ САМ ВСЕХ ПЕРЕДАВИЛ!Защита обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова Дронова требует признать его невиновным - Цензор.НЕТ 3062
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Дронов уже нанял ботов чтобы демотиваторы рисовали?
Все равно сядут оба...!
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Как это невиновным? Тогда зайчика придётся признавать виновной, а это решительно невозможно(она хорошо даёт и сосёт). А кроме этого проплачены мусора и судьи. Так что Дронов сядет, но не надолго. Вполне возможно скоро выйдет и будет удивляться, что на одном столбе уже висит прокурор, на соседнем следователь с судьёй, а там вдалеке дружно качается зайчиха с папиком. Вполне реально.
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там обох визнають винними, інше питання скільки кому дадуть...
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Думаю,что даёт, а тем более, сосёт она хреново. Там богатый не папик, а папа, поэтому, особо рьяно сосать нет нужды.
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на те він і захисник... але може дістати тоді більше ніш Зайцева, яка визнала вину та покаялась...
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как до вас не дойдёт, что зайцева летела бы и дальше, если бы дронов не отправил её в сторону пешеходов
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Наказание должно быть пропорционально скорости
У зайчика 130
у Дрона 5
Зайчику сидеть в 26 раз больше
Дрон уже пересиживает.
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Ну а если чуть серьезнее
То адвокатские жиды из фрунзенского суда
они там сидят прямо на входе
Размывают ответственность путем втягивания в свой кисель невиновного
Да, возможно Дрон нарушил правила
но не на ДЕСЯТКУ
Предвидеть, что в центре Харькова
будет шпарить под кокоином, метадоном и еще каким то клеем
**** с 1000 баксами в зубах со скоростью 130 км/час
это тоже, что дать 10 лет,
что Дрон не предвидел там паровоз или подводную лодку
и не пропустил их.
его вина -- это административный штраф
а суку и адвокатов-жидов на фонарь.
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Скільки можна писати за Зайцеву і Дронова? У нас війна, люди. Пишіть про наших бійців, може їм потрібна медична допомога. Їх багато в запасі і багато лікуються. Навіщо нам ці Зайцедронови? Вони злочинці і для цього є суд.
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От закінчиться війна і поїдуть наші воїни додому, хто потягом, хто автобусом, а хтось на своєму авто. Виїде власник автівки на перехрестя при дозвільному світлі, але тут оппа - десять років Вам пане, в нас тепер тільки так, що на чірвоне, що на зелене, що на жовте просимо 10 і не бузіть, гроші ми любимо. Та щоб не потрапили люди в таку халепу, треба писати і писати зараз, щоб не вертатись до цього потім.
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Давай про войну
На светлодарской дуге (как на Курской) ранен воин, герой Украины, дважды
На дорогах Украины в этот же день погибло, в среднем, 15 человек
и стало инвалидами, в среднем, 35 человек
Ты мне скажи где идет война.
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И это было бы правильно, а то посадили его специально вместе с убийцей что бы ей срок меньше дать
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Вина Дронова уже доказана и это даже не обсуждается! Осталась сущая ерунда - отмазать Зайцеву. И тут небольшая проблема...
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всё пойдёт по старинным двум правилам
- жёлтый переходящий в красный, это зелёный
- жёлтый переходящий в зелёный, это красный
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Хватит гнать беса, если б он не стартонул как дурной на желтый то 6 человек были б живы!!! На желтый можно заканчивать движение переезжая перекресток но никак не начинать его. Невиноват придурок
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Его не внимательность, он стоял вне своего светофора,

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Дважды забить на светофор,это невнимательность?
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шестёра прокурором нанятая гнать волну в интернете?
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ты просто туп, как валенок и не понимаешь банальных вещей!
если бы зайцева ехала прямо и в конце своей траектории раздавила людей - то это была бы исключительно её вина
но движение зайцевой в сторону пешеходов скоректировал дронов!
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Зайцеву посадить , Дронову дать плетей и отпустить .
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Очевидно:
1. Зайцева їхала на червоне світло з значним перевищенням швидкості.
2. Зайцева була під дією опіатів.
Це два грубих порушення ПДР, які призвели до ДТП.
3. На яке світло їхав Дронов на жовте чи зелене - не доведено і навряд чи доведуть.
Тому картина очевидна.
Тому будемо пильними, може вже пора і суддів на ліхтарну люстрацію.
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вы упустили важный момент, наркоманка заканчивала пролёт перекрёстка и если бы дронов не стукнул её, то она бы полетела бы дальше
но дронов стукнул её и машина наркоманки, вместо полёта прямо полетела в пешеходов
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Вы зря переводите всё в плоскость "если".Есть конкретные нарушения пдд обоими водителями и только они являются разбирательством дела.
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да пожалуйста, можно без если! наркоманка летела через перекрёсток по траектории мимо пешеходов, дронов придал наркоманке боковое ускорение, благодаря которому её драндулет задавил пешеходов
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Это уже следствие допущенных нарушений.Многие негодуют непонимая сути нарушения допущенного Дроновым.
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я думаю, многие считают нарушения дронова несущественными
в то время как именно он, своими действиями изменил вектор направления полёта зайцевой
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Я не следователь,не судья.Я по факту сужу о дтп на основании видео материала и общения ранее на форуме..Кто больше кто меньше,извините это не ко мне.
Виновны оба.
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А якщо б у Харкові не іздило жодної машини, крім машини Зайцевої, то взагалі б кількість ДТП впала до 0,01%? Не треба казати якщо!
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3. На яке світло їхав Дронов на жовте чи зелене - не доведено і навряд чи доведуть.

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Смертельное ДТП на Сумской (18.10.17) ПОЛНОЕ ВИДЕО С КАМЕР TRIOLAN

https://www.youtube.com/watch?v=SXNdCHI7i84

Тут и доводить нечего.Где стоял,что нарушал усё видно.
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А также, нам акой свет выехал на перекресток. На зелёный.
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Зося прочтите,что такое перекрёсток,где он начинается,а так же разницу регулируемый и нерегулируемый перекрёсток. Не путайте понятия место ПЕРЕСЕЧЕНИЯ и ПЕРЕКРЁСТОК.
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Та что нарушал, иксперд? То что резвее всех стартонул? Почти одновременно все машины поехали. Всех судить?
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1,Они все нарушили,но они не участники дтп.
2.Он начал движение ,на сигнал светофора "запрещающий движение."
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Приедь "знаток" ПДД сначала в Харьков, побывал на этом перекрестке, снизу откуда ехал Дронов СТОП линии не было, на следующий день нарисовали.
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Что и светофор на следующий день поставили? Захист обвинувачуваного в смертельній ДТП у центрі Харкова Дронова вимагає визнати його невинним - Цензор.НЕТ 6099
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Уважаемый, а права у вас хоть есть? Вы ездите по городу? Дронов поехал со всеми! на желтый ОДНОВРЕМЕННО с красным, после чего моментально загорается зеленый. Но перед этим наркоманке уже энное время горел красный и она обязана была остановится. Посмотрите в гугле принцип работы светофоров.
Еще раз говорю-его единственная вина, что резво стартонул. Не спешил бы-не имел бы проблем.
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Уважаемый, а у вас права есть?
Что в пдд так и пишется,что если вместе поехали,то это не нарушение.

Жёлтый =запрещает движение.
Жёлтый с красным =запрещает движение и информирует,что будет переключение.
А вот то,что он стартанул,тут его вины никакой нет.ПДД не регламентирует скорость
старта Захист обвинувачуваного в смертельній ДТП у центрі Харкова Дронова вимагає визнати його невинним - Цензор.НЕТ 5693
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Та опечатки в экспертизе исправленный вариант или как? Или что? Ка можно вообще проводить дебаты,если лажа в документах-доказательствах?
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без одеяла в клеточку не поверю, что он больной... он не виновен, а зайцевой дать максимум.
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Невинного человека загребли специально, чтобы скинуть на него вину с Зайцевой.
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А ещё харю намазать вареньем и предоставить пачку талонов на усиленное питание.
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Дронов попал - ничего ему не поможет... мажорку отмажут по любому, даже ценой разрушенных жизней...
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я думаю её не отмажут, а просто выпустят после окончания разбирательств и суда, поскольку срок пребывания в кпз, который, вроде как, является сроком пребывания в тюрьме x2 - покроет срок пребывания по наказанию, что есть, конечно, печальным фактом нашего уродского правосудия! моё мнение, за такой проступок её следовало бы посадить лет на 360
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗащита обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова Дронова требует признать его невиновным
 
 
 
 
 
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