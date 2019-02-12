 Украина фактически завершила выход из СНГ, - МИД

Кабинет Министров Украины проверяет 236 договоров, к которым Украина присоединилась в период своего участия в Содружестве независимых государств, с целью их денонсации. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Относительно выхода из СНГ - мы фактически завершили выход из Содружества независимых государств. С начала агрессии можно говорить о том, что Украина фактически минимизировала до критически необходимого минимума свое участие в работе Содружества", - заявила Зеленко.
"Российской стороне известно, что Украина прекратила участие во всех координационных органах СНГ. Как вы знаете, в августе 2018 года было закрыто постоянное представительство Украины при координационных институтах Содружества в городе Минске", - сказала она.
Сейчас Кабинет министров Украины начинает инвентаризацию соглашений, подписанных Украиной за время участия в СНГ.
"Это огромное количество документов. Только 236 договоров, которые требуют соответствующей проверки и инвентаризации с тем, чтобы быть денонсированными", - заявила Зеленко.
По ее словам, работу по пересмотру соглашений экономического характера будет координировать Министерство экономического развития и торговли Украины, а все остальные договоры - МИД Украины.
Пресс-секретарь МИД напомнила, что процесс денонсации договоров - это очень длительная процедура, которая требует не только межведомственного согласования, но также оценки и анализа экономических, правовых и гуманитарных последствий выхода из соглашений.
"По состоянию на сейчас можно говорить о том, что нами будут приниматься решения о прекращении действия тех договоров, которые никоим образом не вредят национальным интересам Украины, прежде всего, интересам украинских граждан и украинского бизнеса", - заявила Зеленко.
Также, по ее словам, в конце 2018 - начале 2019 года правительство приняло ряд решений о прекращении действия для Украины шести договоров. Соответствующая работа продолжается.
Нельзя быть немножко беременной.
Или полностью нужно выйти или не пиндеть про фактически, теоретически, практически...
Результат на сегодня - не вышли из рашистского СНГ. точка
...
Ну почему же, "слегка беременной" называют даму на первых месяцах
""По состоянию на сейчас можно говорить о том, что нами будут приниматься решения о прекращении действия тех договоров, которые никоим образом не вредят национальным интересам Украины, прежде всего, интересам украинских граждан и украинского бизнеса"
😁
А ПРАКТИЧЕСКИ??!!!
Добре, що хоч йому стане лЬОгше. Бо в нього ломка без кокаїну.
Что нам мешало спокойно торговать с СНГ и наращивать
производство товаров для ЕС
Не было бы падения производства , а только рост
Была бы у. нас развитая экономика Украина была желанной
в любом союзе/нищеброды никому не нужны/