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 Политика Украины
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Все про:денонсация (38) МИД (4891) СНГ (381) Зеленко (12)

 Украина фактически завершила выход из СНГ, - МИД

Сейчас Кабинет министров Украины начинает инвентаризацию соглашений, подписанных Украиной за время участия в СНГ.

Кабинет Министров Украины проверяет 236 договоров, к которым Украина присоединилась в период своего участия в Содружестве независимых государств, с целью их денонсации. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Относительно выхода из СНГ - мы фактически завершили выход из Содружества независимых государств. С начала агрессии можно говорить о том, что Украина фактически минимизировала до критически необходимого минимума свое участие в работе Содружества", - заявила Зеленко.

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"Российской стороне известно, что Украина прекратила участие во всех координационных органах СНГ. Как вы знаете, в августе 2018 года было закрыто постоянное представительство Украины при координационных институтах Содружества в городе Минске", - сказала она.

Сейчас Кабинет министров Украины начинает инвентаризацию соглашений, подписанных Украиной за время участия в СНГ.

"Это огромное количество документов. Только 236 договоров, которые требуют соответствующей проверки и инвентаризации с тем, чтобы быть денонсированными", - заявила Зеленко.

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По ее словам, работу по пересмотру соглашений экономического характера будет координировать Министерство экономического развития и торговли Украины, а все остальные договоры - МИД Украины.

Пресс-секретарь МИД напомнила, что процесс денонсации договоров - это очень длительная процедура, которая требует не только межведомственного согласования, но также оценки и анализа экономических, правовых и гуманитарных последствий выхода из соглашений.

"По состоянию на сейчас можно говорить о том, что нами будут приниматься решения о прекращении действия тех договоров, которые никоим образом не вредят национальным интересам Украины, прежде всего, интересам украинских граждан и украинского бизнеса", - заявила Зеленко.

Также, по ее словам, в конце 2018 - начале 2019 года правительство приняло ряд решений о прекращении действия для Украины шести договоров. Соответствующая работа продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3111301
 
   
 Топ комментарии
 
О боже, всё никак? И тут надо пиарнуться на своих же косяказ, да Петя?
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Относительно выхода из СНГ - мы фактически завершили выход из Содружества независимых государств. С начала агрессии можно говорить о том, что Украина фактически минимизировала до критически необходимого минимума свое участие в работе Содружества.

Нельзя быть немножко беременной.
Или полностью нужно выйти или не пиндеть про фактически, теоретически, практически...
Результат на сегодня - не вышли из рашистского СНГ. точка
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Относительно выхода из СНГ - мы фактически завершили выход из Содружества независимых государств. С начала агрессии можно говорить о том, что Украина фактически минимизировала до критически необходимого минимума свое участие в работе Содружества.

Нельзя быть немножко беременной.
Или полностью нужно выйти или не пиндеть про фактически, теоретически, практически...
Результат на сегодня - не вышли из рашистского СНГ. точка
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как хорошо, что это не беременность.
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Нельзя быть немножко беременной.

...
Ну почему же, "слегка беременной" называют даму на первых месяцах
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Пламенный, млять, барец, прочитай:
""По состоянию на сейчас можно говорить о том, что нами будут приниматься решения о прекращении действия тех договоров, которые никоим образом не вредят национальным интересам Украины, прежде всего, интересам украинских граждан и украинского бизнеса"
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О боже, всё никак? И тут надо пиарнуться на своих же косяказ, да Петя?
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Как можно выйти оттуда где не был? Украина никогда не была членом СНГ, так как не подписала Устав СНГ.
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вот именно но, вроде наблюдатель и член не одно и тоже
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меня как справжнего украинца sehr волнует - на основании какого договора/соглашения у нас безвиз с Россией?
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Как бы там ни было, а преференции на импорт товаров происхождением из СНГ остались!
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Ви про "лаврова"? То він -- "лоШадь-транссЄксуал"? Україна фактично завершила вихід з СНД, - МЗС - Цензор.НЕТ 9274
Добре, що хоч йому стане лЬОгше. Бо в нього ломка без кокаїну.
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Фактически Украина завершила борьбу с коррупцией...
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Вся экономика была завязана на страны СНГ
Что нам мешало спокойно торговать с СНГ и наращивать
производство товаров для ЕС
Не было бы падения производства , а только рост
Была бы у. нас развитая экономика Украина была желанной
в любом союзе/нищеброды никому не нужны/
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була б у нас нормальна економіка і нам би ніхто не був би потрібен
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Кацапы вы мрази и падаль! Мы все помним! Не простим!
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Мы тог\рговали с снг и что?Был уровень жизни до 2014 года?У нас огромный внутренний рынок,который мы ни как не можем заполнить!У все товары - импорт!!!Кто мешает работать на внутренний рынок?
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фактически минимизировала до критически необходимого минимума -- багато букв, зеро сенсу і одні провали -- ознаки правління ПОПи
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Міжнародне право не тупого сусіда від паркану відігнати, давши йму по башкі. Там все набагато складніше. Недавно чув такий вираз про американські суди(як висловлюютться їх юристи) - якщо ви самі бачили і впевнені і навіть є свідки, це ще дуже далеко до доказової бази для суду!
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"По состоянию на сейчас можно говорить о том, что нами будут приниматься решения о прекращении действия тех договоров, которые никоим образом не вредят национальным интересам Украины, прежде всего, интересам украинских граждан и украинского бизнеса"Источник: https://censor.net.ua/n3111301
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Що то за лого? Це в нео-совка таке? Яка гидота.
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Пятый год открытой военной агрессии ,а мы до сих пор н разорвали дипломатические отношения с оккупантом!млять.Нужно рваьт все отношения с оккупантом и возвращать статус ядерной державы!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина фактически завершила выход из СНГ, - МИД
 
 
 
 
 
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