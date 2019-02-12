 Украина фактически завершила выход из СНГ, - МИД

Кабинет Министров Украины проверяет 236 договоров, к которым Украина присоединилась в период своего участия в Содружестве независимых государств, с целью их денонсации. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Относительно выхода из СНГ - мы фактически завершили выход из Содружества независимых государств. С начала агрессии можно говорить о том, что Украина фактически минимизировала до критически необходимого минимума свое участие в работе Содружества", - заявила Зеленко.

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"Российской стороне известно, что Украина прекратила участие во всех координационных органах СНГ. Как вы знаете, в августе 2018 года было закрыто постоянное представительство Украины при координационных институтах Содружества в городе Минске", - сказала она.

Сейчас Кабинет министров Украины начинает инвентаризацию соглашений, подписанных Украиной за время участия в СНГ.

"Это огромное количество документов. Только 236 договоров, которые требуют соответствующей проверки и инвентаризации с тем, чтобы быть денонсированными", - заявила Зеленко.

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По ее словам, работу по пересмотру соглашений экономического характера будет координировать Министерство экономического развития и торговли Украины, а все остальные договоры - МИД Украины.

Пресс-секретарь МИД напомнила, что процесс денонсации договоров - это очень длительная процедура, которая требует не только межведомственного согласования, но также оценки и анализа экономических, правовых и гуманитарных последствий выхода из соглашений.

"По состоянию на сейчас можно говорить о том, что нами будут приниматься решения о прекращении действия тех договоров, которые никоим образом не вредят национальным интересам Украины, прежде всего, интересам украинских граждан и украинского бизнеса", - заявила Зеленко.

Также, по ее словам, в конце 2018 - начале 2019 года правительство приняло ряд решений о прекращении действия для Украины шести договоров. Соответствующая работа продолжается.