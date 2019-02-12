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Все про:кандидат (911) Симоненко (1628) ЦИК (2865)

 Верховный Суд поддержал решение ЦИК об отказе в регистрации Симоненко кандидатом в президенты

Верховный Суд поддержал решение суда первой инстанции о том, что постановлением ЦИК лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко правомерно отказали в регистрации кандидатом в президенты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Суд обосновал свое решение тем, что устав, наименование и символика партии, которая выдвигает своего кандидата, не соответствует требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", что обусловливает отказ ему в регистрации.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что постановлением ЦИК истцу правомерно отказано в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 в соответствии с п. 8 ч. 1 ст . 52 Закона Украины "О выборах Президента Украины", - говорится в сообщении суда.

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Симоненко вместе с "Коммунистической партией" просил признать незаконным постановление ЦИК, отменить ее, повторно рассмотреть его документы и зарегистрировать кандидатом в президенты.

Центральная избирательная комиссия отказала лидеру "Коммунистической партии Украины" Петру Симоненко в регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3111297
 
   
 Топ комментарии
 
Прощай, красножопая обезьяна. Верховный суд поддержал решение ЦИК об отказе в регистрации Симоненко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 6280
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Смело......
Мы то думали в 2014, что коллаборант и масковский агент Симоненко в тюрьму сядет...
но хоть в презики не пустили, и то перемога...
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Данах ентаго лубителя чЛенина!!
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С ним не прощаться , его закрывать нужно !
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Комми любой национальности ненавижу наравне с кацапами.
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Скільки ж можна - бюлетень і так уже більше метра.
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зря 2.5 ляма для державы не помешали бы
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Смело......
Мы то думали в 2014, что коллаборант и масковский агент Симоненко в тюрьму сядет...
но хоть в презики не пустили, и то перемога...
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Жюлю не садят, а он чем хуже. От него вреда намного меньше чем от Тимошенки. Если уже кого садить то преступницу и предательницу Тмошенко.
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У него домик в Испании. Главный коммунист там от забот о трудовом народе отдыхает, здоровье поправляет.
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"Верховный суд поддержал решение ЦИК об отказе в регистрации Симоненко кандидатом в епрезиденты" - ты смотри, эта мразь в презы захотела, твоё место в сталинском ГУЛАГе, человекоподобное.
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Эти сталинцы по забирали себе заводы, по называли их в честь членов банды большевиков,а в лихие 90-а бандиты у коммунистов перекупили за бесценок эти совдоповские энергоёмкие наработки
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Народився у місті Донецьк; українець; батько Микола Іонович (1926) - водій; дружина (1978) - журналіст; діти від першого шлюбу: син (1974) - економіст-юрист; син (1977) - лікар-хірург; донька від другого шлюбу (2009), син від другого шлюбу (2010). Освіта: Донецький політехнічний інститут (1969-1974), гірничий інженер-електромеханік;
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отец Микола Іонович? Іона- еврейское имя, например, Іона Якір, да и фамилия смахивает на еврейскую -Симона,
у него вроде еще один сиы родился в 2015 году.
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Його адрес ні дом і не уліца... Комуняку на гіляку.
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Почему враг украинского народа и последователь красно-коричневой чумы Симоненко до сих пор не сел на нары?
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По той же причине по которой не сели и Ахметов и Медведчук и Тимошенко и бандит Зеленский и т.д
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Пора уже открыть списки, сотрудников, стукачей КГБ и членов кпss, чего уже боятся ведь многие поzдыхали
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Полный бред. Цена обычного молока в Польша от 2,5 до 3 злотых. В районе 18-21 гривны.
Буханка хлеба обычного столько же - 18-20 гривен. Яйца - 5-78 злотых (36-60 гривен). Яблоки - 2,5-3 злотых (18-20 гривен). Лучок летом по доллару хочешь?
Куры в районе 15-16 злотых (100-120 гривен), мясо свинины вырезка - 33-40 злотых (230-300 гривен).
А еще квартплата со всеми платежами для трешки небольшой, в среднем, 600 злотых - примерно 150 баков. Ты готова за 70 метров хаты КАЖДЫЙ МЕСЯЦ (не только зимний) выкладывать 4200 грн? Я за намного большую хату, в среднем, плачу 1500 грн.

Проезд в транспорте от 0,66 доллара до 1,2 долларов, т.е. 18-36 гривен, такси от 2 до 4 злотых за км (0,55-1,1 доллара), т.е. 15-30 гривен за км.
Сказки венского леса, спасибо родная Верховний суд підтримав рішення ЦВК про відмову в реєстрації Симоненка кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 4643
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Столовка от 15 злотых - 4 доллара, т.е. 112 гривен. Ресторан - от 80 злотых, т.е. 560 гривен.
Я бизнес-ланч в центре Киева хаваю в ресторане за 80 гривен Недавно был в отличном ресторане мы там до отвала наелись по 150 грн. с носа. Я уже молчу, что где-нибудь в Тернополе можно и за 50 гривен в ресторане на одного похавать Верховний суд підтримав рішення ЦВК про відмову в реєстрації Симоненка кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 7305
Так что да, в Польше дешевле, особенно проезд, который в 5-7 раз дороже среднего по Украине и рестораны с их ценами от 500 грн. на нос Верховний суд підтримав рішення ЦВК про відмову в реєстрації Симоненка кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 7305
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Шампики в Польша примерно 1,3 евро, т.е. 70 гривен
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в Польше пашут, и по воскресеньям Богу молятся
а у нас ждут милостей от власти и пьют пиво на выходные,
ось такi наслідки, малята
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Усім відому - комуняці - найкраще місце на гілляці...
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Верховный Суд поддержал решение ЦИК об отказе в регистрации Симоненко кандидатом в президенты
таких,шарамыг нужно не отстранять ,а судить по всей строгосте НОРМАЛЬНОГО закона
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд поддержал решение ЦИК об отказе в регистрации Симоненко кандидатом в президенты
 
 
 
 
 
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