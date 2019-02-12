 Верховный Суд поддержал решение ЦИК об отказе в регистрации Симоненко кандидатом в президенты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.
Суд обосновал свое решение тем, что устав, наименование и символика партии, которая выдвигает своего кандидата, не соответствует требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", что обусловливает отказ ему в регистрации.
"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что постановлением ЦИК истцу правомерно отказано в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 в соответствии с п. 8 ч. 1 ст . 52 Закона Украины "О выборах Президента Украины", - говорится в сообщении суда.
Симоненко вместе с "Коммунистической партией" просил признать незаконным постановление ЦИК, отменить ее, повторно рассмотреть его документы и зарегистрировать кандидатом в президенты.
Центральная избирательная комиссия отказала лидеру "Коммунистической партии Украины" Петру Симоненко в регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.
Мы то думали в 2014, что коллаборант и масковский агент Симоненко в тюрьму сядет...
но хоть в презики не пустили, и то перемога...
у него вроде еще один сиы родился в 2015 году.
Буханка хлеба обычного столько же - 18-20 гривен. Яйца - 5-78 злотых (36-60 гривен). Яблоки - 2,5-3 злотых (18-20 гривен). Лучок летом по доллару хочешь?
Куры в районе 15-16 злотых (100-120 гривен), мясо свинины вырезка - 33-40 злотых (230-300 гривен).
А еще квартплата со всеми платежами для трешки небольшой, в среднем, 600 злотых - примерно 150 баков. Ты готова за 70 метров хаты КАЖДЫЙ МЕСЯЦ (не только зимний) выкладывать 4200 грн? Я за намного большую хату, в среднем, плачу 1500 грн.
Проезд в транспорте от 0,66 доллара до 1,2 долларов, т.е. 18-36 гривен, такси от 2 до 4 злотых за км (0,55-1,1 доллара), т.е. 15-30 гривен за км.
Сказки венского леса, спасибо родная
Я бизнес-ланч в центре Киева хаваю в ресторане за 80 гривен Недавно был в отличном ресторане мы там до отвала наелись по 150 грн. с носа. Я уже молчу, что где-нибудь в Тернополе можно и за 50 гривен в ресторане на одного похавать
Так что да, в Польше дешевле, особенно проезд, который в 5-7 раз дороже среднего по Украине и рестораны с их ценами от 500 грн. на нос
а у нас ждут милостей от власти и пьют пиво на выходные,
ось такi наслідки, малята
опять?
таких,шарамыг нужно не отстранять ,а судить по всей строгосте НОРМАЛЬНОГО закона