 Буду просить о введении персональных санкций в случае ликвидации оккупантами украинской церкви в Крыму, - архиепископ Климент

Об этом он заявил на пресс-конференции "Уничтожение украинской церкви в оккупированном Крыму", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу обратиться к международному сообществу, к послам европейских стран, Соединенных Штатов Америки, Канады в Украине, чтобы они лично взяли ситуацию под свой контроль. И чтобы в случае усиления (давления. - Ред.) и ликвидации украинской церкви на территории Крыма были введены персональные санкции, и не только в отношении тех, кто подписал это постановление (о расторжении договора о предоставлении Крымской епархии УПЦ (КП) помещения Кафедрального собора в Симферополе. - Ред.), но и непосредственно руководства Российской Федерации", - сказал архиепископ.

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Кроме того, он ждет от Министерства юстиции Украины возбуждения дела об аресте активов РФ на территории Украины.

Как сообщалось, 5 февраля так называемое "министерство имущественных и земельных отношений РК" направило в адрес Управления Крымской епархии письмо о расторжении договора от 2002 года о предоставлении УПЦ (КП) помещений в Симферополе для Кафедрального собора и управления епархии. Оккупанты требуют освободить помещения в начале марта. Архиепископ Климент считает, что в случае ликвидации Кафедрального собора восемь крымских приходов, находящихся в сельской местности, тоже прекратят свою деятельность, и таким образом украинская церковь на полуострове будет уничтожена.