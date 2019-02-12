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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
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 Буду просить о введении персональных санкций в случае ликвидации оккупантами украинской церкви в Крыму, - архиепископ Климент

Если оккупанты отберут Кафедральный собор в Симферополе, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент будет просить международное сообщество о персональные санкции против организаторов уничтожения ПЦУ в Крыму.

Об этом он заявил на пресс-конференции "Уничтожение украинской церкви в оккупированном Крыму", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу обратиться к международному сообществу, к послам европейских стран, Соединенных Штатов Америки, Канады в Украине, чтобы они лично взяли ситуацию под свой контроль. И чтобы в случае усиления (давления. - Ред.) и ликвидации украинской церкви на территории Крыма были введены персональные санкции, и не только в отношении тех, кто подписал это постановление (о расторжении договора о предоставлении Крымской епархии УПЦ (КП) помещения Кафедрального собора в Симферополе. - Ред.), но и непосредственно руководства Российской Федерации", - сказал архиепископ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отбирают кафедральный собор УПЦ КП в Симферополе. Это политическая месть, - архиепископ Климент

Кроме того, он ждет от Министерства юстиции Украины возбуждения дела об аресте активов РФ на территории Украины.

Как сообщалось, 5 февраля так называемое "министерство имущественных и земельных отношений РК" направило в адрес Управления Крымской епархии письмо о расторжении договора от 2002 года о предоставлении УПЦ (КП) помещений в Симферополе для Кафедрального собора и управления епархии. Оккупанты требуют освободить помещения в начале марта. Архиепископ Климент считает, что в случае ликвидации Кафедрального собора восемь крымских приходов, находящихся в сельской местности, тоже прекратят свою деятельность, и таким образом украинская церковь на полуострове будет уничтожена.

Источник: https://censor.net.ua/n3111295
 
   
 Топ комментарии
 
Це прецедент який дозволить нам без зайвих викрутасiв забрати Лаври.
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Козлорилі уроди, скоріше всього, заберуть. Ті виродки крім як вбити і пограбувати/забрати більше нічого не роблять ось уже 400 років...
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не плачь кацап - вы у себя в паРаше ещё настроите...!)))
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В Бога уже не верит. Печально...
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а самим что то сделать слабо?
Софийский собор в Киеве какого хрена под гундяевым...?
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тут ты тролль и прокололся - видно гугл вам в Лахте обрезали...!)
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Козлорилі уроди, скоріше всього, заберуть. Ті виродки крім як вбити і пограбувати/забрати більше нічого не роблять ось уже 400 років...
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Це прецедент який дозволить нам без зайвих викрутасiв забрати Лаври.
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ЭВАКУИРОВАТЬСЯ нужно от туда, вам там делать нечего, в КРЫМУ НЕТ НАСТОЯЩИХ УКРАИНЦЕВ, те кто там остались по факту РАБЫ и ХОЛОПЫ москальской ИМПЕРИИ!
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я бы ещё понял безысходность, если нельзя было продать имущество и уехать, но на 5-й год оккупации и аннексии ДОБРОВОЛЬНО ТАМ ПРЕБЫВАТЬ это было бы ИЗМЕНОЙ, будь они ГРАЖДАНАМИ, а так как они ими никогда и не были, то какой спрос с РАБОВ И ХОЛОПОВ, их родина там, где хлев и жратва!
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Конечно,зачем им обучение детей на родном русском языке,Космос,Сибирь,Арктика и три океана и 13 морей? Зачем им Пушкин,Лермонтов,Толстой и Есенин? Когда можно взамен наслаждаться прыжками Ляшка?
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РАБАМ от той АРКТИКИ или КУРИЛ (часть, которых самодержец планирует вернуть японцам ВМЕСТЕ С ХОЛОПАМИ в обмен на бабло, им ещё повезёт, что в "добрые руки" отдают), только одно название и "ГОРДОСТЬ ВЯЛИЧИЯ", а также помереть за него, когда потребуется. "ДИВИДЕНДЫ" БОЯРЕ СТРИГУТ! Что касается, "ВЯЛИКИХ РУССКИХ" (допотопных) писателей динозавров, то блевался я на них (когда заставляли учить в совковой школе), что до сих пор подташнивает (ты ещё Достоевского вспомнил бы)! Проситиму про введення персональних санкцій у разі ліквідації окупантами української церкви в Криму, - архієпископ Климент - Цензор.НЕТ 6197
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У меня нет для вас других писателей. могу предложить Гоголя и Гриболюбова.
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Мне не нужно ПРЕДЛАГАТЬ (я не НЕВЕСТА), а тем более НАВЯЗЫВАТЬНЕ РАБ, а СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК) и прочел не одну тысячу книг, но среди них ДОБРОВОЛЬНО (не по школьной программе) из "русских классиков" читал с удовольствием, лишь некоторые рассказы ЧЕХОВА, от всего остального ("по русской литературе") мне начисто отбили всяких интерес галиматьёй ещё в школе!
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Ты хочешь чтобы твои дети перешли на монгольский язык?
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я бы хотел, чтоб чтоб дети знали английский и испанский, и был бы рад, если бы у них хватило бы способностей на древнюю латынь и древнегреческие диалекты!
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знания этих языков хватило бы для полноценного развития, знания и понимания человеческой цивилизации!
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Я имею ввиду-хотите ли вы чтобы ваши дети перешли на чужие языки вместо своего? Я не думаю что крымчане все этого хотят. Какая ни есть литература ,но у них есть своя литература. Пусть некоторые считают что это фуфло. Я ,например,тоже не понимаю эстонскую музыку и литературу. Может там есть какой-нибудь великий эпос как некий рыбак поплыл в море и вернулся с богатым уловом. Это главное место в их летописях. Или как 250 датчан захватили Таллин.
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Я хочу, чтоб мои потомки не говорили (как я) на московскоимперском и у них отсутствовала опасность, ЗАСРАТЬ МОЗГИ, я был не глуп и не слушал бред и ахинею совковой великодержавной имперской пропаганды и не хочу даже подвергать этому риску своих потомков, молодая психика неустойчива и поддаётся чужому влиянию и давлению.
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не плачь кацап - вы у себя в паРаше ещё настроите...!)))
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Буду просить о введении персональных санкций в случае ликвидации оккупантами украинской церкви в Крыму, - архиепископ Климент



Більш сильною відповіддю було б розірвання договору аренди Лавр.
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Помагай Вам Боже архієпископ Климент!
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Климент! Лучший выход это адекватное противодействие. Например, у тебя забирают Кафедральный собор в Симферополе. А Украина должна забрать у УПЦ МП-шных раскольников Киевскую или Почаевскую лавру!
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главное, что бы люди не пострадали...
на ********* скоро по приверженности к вере убивать будут - ***** обещало Варфоломеевскую ночь...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБуду просить о введении персональных санкций в случае ликвидации оккупантами украинской церкви в Крыму, - архиепископ Климент
 
 
 
 
 
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