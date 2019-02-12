 В день проведения съезда адвокатов Украины в моей квартире и офисных помещениях планируется проведение обысков, - Гречковский

Гречковский является одним из кандидатов. Об этом Гречковский написал в Фейсбуке, передает УНИАН.
"Из надежных источников в Генеральной прокуратуре мне стало известно, что в день проведения съезда адвокатов Украины в моей квартире и офисных помещениях планируется проведение обысков. Эти незаконные следственные действия будут направлены на то, чтобы заставить меня снять свою кандидатуру и не баллотироваться на должность члена ВСП от съезда адвокатов Украины", - сообщил Гречковский. Данную информацию адвокат называет достоверной, с учетом осведомленности источников в ведомстве и в связи с активизацией других действий по его дискредитации.
Гречковский уточняет, что правоохранительными органами уже сфабриковано уголовное преследование нескольких членов его семьи. Возможные обыски он называет незаконными и прогнозирует их безрезультатность. "Могу заявить публично, что ничего незаконного ни я, ни члены моей семьи не совершали. Если обыски действительно будут, то найти там можно только то, что оперативная группа специально принесет с собой. Поэтому лучше не тратить время и государственные ресурсы на организацию заказного шоу!" - написал Гречковский.
По его словам, для его участия в съезде адвокатов как кандидата в ВСП есть правовые основания. "Именно отсутствие весомых юридических контраргументов стало причиной развернутой пиар-кампании против меня. После провала законопроекта об адвокатуре, который мог предоставить рычаги влияния на съезд инициаторам этой "реформы", начались другие активности, чтобы отстранить меня от участия в съезде. Я настаиваю на том, что законно баллотируюсь на должность члена ВСП от адвокатуры, а борьба со мной как кандидатом уже вышла за пределы правового поля", - заявил Гречковский. Как известно, съезд адвокатов Украины состоится 15-16 февраля. В повестке дня съезда избрание адвокатов в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.
предлагаю...
Источник: https://censor.net.ua/n3111291
Вот и статья кому-то о разглашении нарисовалась )))
Коли вже це закінчиться!?
это член
18 ч. · Киев ·
СУДЕЙСКИЕ ИНКВИЗИТОРЫ ПОРОШЕНКО И НАРОДНОГО ФРОНТА
Если у вас мало трэша в жизни, то вот вам еще один. На тему того, как Порошенко и Народный фронт расставляют своих людей. Итак, в эту пятницу и субботу, далеко в карпатских горах, в селе Плавье Сколовского района Львовской области произойдет знаменательное событие. Там, в селе Плавье, будет проходить... съезд адвокатов Украины.
Вы спросите - а почему они собираются так далеко от цивилизации? Потому что они задумали грандиозных схематоз. На съезде адвокатов собираются избрать двух членов Высшего совета правосудия. И Порошенко захотел, чтобы этим членом стал его юрист Маловацкий. А Народный фронт захотел, чтобы этим членом стал соратник Мартыненко Гречковский. А собираются они в глуши, чтобы не было лишних глаз - потому что по закону эти двое, Гречковский и Маловацкий, не имеют права избираться в Высший совет правосудия. Потому что там можно работать всего один термин, и этот термин они работают как раз сейчас - и на новый срок избираться не могут. Но когда очень нужно - кто же читает законы? Просто прячутся в горах и выбирают нужных людей!
Оба кандидата - фигуранты различных расследований. Гречковского сам генпрокурор Луценко анонсировал как "большую рыбу", правда, компакт-диск с доказательствами почему-то передал в суд бракованный. А Маловацкого проверяет НАБУ по делу выделения газовых лицензий. Достойнейшие люди эпохи Порошенко. Надо брать!