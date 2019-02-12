EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1054  16
Все про:адвокат (1116) съезд (303) Гречковский (12)

 В день проведения съезда адвокатов Украины в моей квартире и офисных помещениях планируется проведение обысков, - Гречковский

Член Высшего совета правосудия Павел Гречковский заявляет о том, что Генеральная прокуратура планирует провести обыски в его квартире и офисных помещениях в день проведения съезда адвокатов, на котором будут избираться члены ВСП.

Гречковский является одним из кандидатов. Об этом Гречковский написал в Фейсбуке, передает УНИАН.

"Из надежных источников в Генеральной прокуратуре мне стало известно, что в день проведения съезда адвокатов Украины в моей квартире и офисных помещениях планируется проведение обысков. Эти незаконные следственные действия будут направлены на то, чтобы заставить меня снять свою кандидатуру и не баллотироваться на должность члена ВСП от съезда адвокатов Украины", - сообщил Гречковский. Данную информацию адвокат называет достоверной, с учетом осведомленности источников в ведомстве и в связи с активизацией других действий по его дискредитации.

Гречковский уточняет, что правоохранительными органами уже сфабриковано уголовное преследование нескольких членов его семьи. Возможные обыски он называет незаконными и прогнозирует их безрезультатность. "Могу заявить публично, что ничего незаконного ни я, ни члены моей семьи не совершали. Если обыски действительно будут, то найти там можно только то, что оперативная группа специально принесет с собой. Поэтому лучше не тратить время и государственные ресурсы на организацию заказного шоу!" - написал Гречковский.

По его словам, для его участия в съезде адвокатов как кандидата в ВСП есть правовые основания. "Именно отсутствие весомых юридических контраргументов стало причиной развернутой пиар-кампании против меня. После провала законопроекта об адвокатуре, который мог предоставить рычаги влияния на съезд инициаторам этой "реформы", начались другие активности, чтобы отстранить меня от участия в съезде. Я настаиваю на том, что законно баллотируюсь на должность члена ВСП от адвокатуры, а борьба со мной как кандидатом уже вышла за пределы правового поля", - заявил Гречковский. Как известно, съезд адвокатов Украины состоится 15-16 февраля. В повестке дня съезда избрание адвокатов в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.


Источник: https://censor.net.ua/n3111291
 
 
 Топ комментарии
 
а откуда они узнают о планах провести у них обыски???
 показать весь комментарий
 
садите видно по лицу что честный ему нечего бояться
 показать весь комментарий
 
Сергій Лещенко сейчас здесь: Телеканал Новин 24.
18 ч. · Киев ·

СУДЕЙСКИЕ ИНКВИЗИТОРЫ ПОРОШЕНКО И НАРОДНОГО ФРОНТА
Если у вас мало трэша в жизни, то вот вам еще один. На тему того, как Порошенко и Народный фронт расставляют своих людей. Итак, в эту пятницу и субботу, далеко в карпатских горах, в селе Плавье Сколовского района Львовской области произойдет знаменательное событие. Там, в селе Плавье, будет проходить... съезд адвокатов Украины.
Вы спросите - а почему они собираются так далеко от цивилизации? Потому что они задумали грандиозных схематоз. На съезде адвокатов собираются избрать двух членов Высшего совета правосудия. И Порошенко захотел, чтобы этим членом стал его юрист Маловацкий. А Народный фронт захотел, чтобы этим членом стал соратник Мартыненко Гречковский. А собираются они в глуши, чтобы не было лишних глаз - потому что по закону эти двое, Гречковский и Маловацкий, не имеют права избираться в Высший совет правосудия. Потому что там можно работать всего один термин, и этот термин они работают как раз сейчас - и на новый срок избираться не могут. Но когда очень нужно - кто же читает законы? Просто прячутся в горах и выбирают нужных людей!
Оба кандидата - фигуранты различных расследований. Гречковского сам генпрокурор Луценко анонсировал как "большую рыбу", правда, компакт-диск с доказательствами почему-то передал в суд бракованный. А Маловацкого проверяет НАБУ по делу выделения газовых лицензий. Достойнейшие люди эпохи Порошенко. Надо брать!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
предлагаю заминировать ГПУ , тогда и обыска не будет …..
 показать весь комментарий
 
прокладок бляха-мухе накупить....
предлагаю...
 показать весь комментарий
 
Этот утырок давно уже должен сидеть с конфискацией за взятки, а не куда-то там балотироваться . Мразь .
 показать весь комментарий
 
Більше того, ця шмаркля нікчемна ніби намагається когось переконати, що воно не покидьок. І це після того, як уся країна бачила і дуже добре запамятала, як цей непотріб був спійманий на хабарі.
 показать весь комментарий
 
а откуда они узнают о планах провести у них обыски???
 показать весь комментарий
 
 
"Из надежных источников в Генеральной прокуратуре мне стало известно ...

Источник: https://censor.net.ua/n3111291

Вот и статья кому-то о разглашении нарисовалась )))
 показать весь комментарий
 
 
Його, разом з його батьком - колишнім заступником голови Вищого господарсьго суду України, вже давно повісити требе було, а він плани імпотентів від гпу ще розвідує...
Коли вже це закінчиться!?
 показать весь комментарий
 
 
при владі скурвлених олігархів ніколи! і зрозуміло чому!? вони потрібні одне одному, одні покидьки не можуть існувати без других, а кругова порука і безкарність вже дійшла до того, що вони чхати хотіли на народ, і взагалі на всіх і на вся.
 показать весь комментарий
 
 
садите видно по лицу что честный ему нечего бояться
 показать весь комментарий
 
 
Юрист, а що за взятки потрібно сидіти не "знає".Так і не пояснив звідкіля мільйони.
 показать весь комментарий
 
 
Надо убирать из прокуратуры и СБУ эти "осведомлённые источники", какой тогда смысл любой операции?
 показать весь комментарий
 
 
Сергій Лещенко сейчас здесь: Телеканал Новин 24.
18 ч. · Киев ·

СУДЕЙСКИЕ ИНКВИЗИТОРЫ ПОРОШЕНКО И НАРОДНОГО ФРОНТА
Если у вас мало трэша в жизни, то вот вам еще один. На тему того, как Порошенко и Народный фронт расставляют своих людей. Итак, в эту пятницу и субботу, далеко в карпатских горах, в селе Плавье Сколовского района Львовской области произойдет знаменательное событие. Там, в селе Плавье, будет проходить... съезд адвокатов Украины.
Вы спросите - а почему они собираются так далеко от цивилизации? Потому что они задумали грандиозных схематоз. На съезде адвокатов собираются избрать двух членов Высшего совета правосудия. И Порошенко захотел, чтобы этим членом стал его юрист Маловацкий. А Народный фронт захотел, чтобы этим членом стал соратник Мартыненко Гречковский. А собираются они в глуши, чтобы не было лишних глаз - потому что по закону эти двое, Гречковский и Маловацкий, не имеют права избираться в Высший совет правосудия. Потому что там можно работать всего один термин, и этот термин они работают как раз сейчас - и на новый срок избираться не могут. Но когда очень нужно - кто же читает законы? Просто прячутся в горах и выбирают нужных людей!
Оба кандидата - фигуранты различных расследований. Гречковского сам генпрокурор Луценко анонсировал как "большую рыбу", правда, компакт-диск с доказательствами почему-то передал в суд бракованный. А Маловацкого проверяет НАБУ по делу выделения газовых лицензий. Достойнейшие люди эпохи Порошенко. Надо брать!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ день проведения съезда адвокатов Украины в моей квартире и офисных помещениях планируется проведение обысков, - Гречковский
 
 
 
 
 
 вверх