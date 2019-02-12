 Россия манипулирует инструментарием Совбеза ООН, - МИД Украины

"Для России созыв СБ ООН является возможностью в очередной раз манипулировать инструментарием в рамках Совбеза для того, чтобы произнести упреки в адрес украинской стороны в якобы невыполнении Минских соглашений", - сказала К.Зеленко На брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель МИД отметила, что для международных партнеров заседание Совбеза ООН является очередным поводом продемонстрировать единство в поддержке Украины. "Я думаю, что мировое сообщество продемонстрирует свое отношение к российской позиции уже 20 февраля, когда в рамках Генассамблеи состоятся обсуждение на оккупированных территориях Украины", - сказала она.

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Спикер украинского внешнеполитического ведомства добавила, что деэскалация ситуации на Донбассе возможна при выполнении первоочередных мер безопасности в рамках минских договоренностей. "Выполнение Украиной Минска всеми признается", - подчеркнула К.Зеленко.