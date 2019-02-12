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 Политика Украины
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 Россия манипулирует инструментарием Совбеза ООН, - МИД Украины

Россия, созывая Совет безопасности ООН, манипулирует инструментарием Совбеза и хочет в очередной раз упрекнуть Украину в невыполнении Минских соглашений, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.

"Для России созыв СБ ООН является возможностью в очередной раз манипулировать инструментарием в рамках Совбеза для того, чтобы произнести упреки в адрес украинской стороны в якобы невыполнении Минских соглашений", - сказала К.Зеленко На брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель МИД отметила, что для международных партнеров заседание Совбеза ООН является очередным поводом продемонстрировать единство в поддержке Украины. "Я думаю, что мировое сообщество продемонстрирует свое отношение к российской позиции уже 20 февраля, когда в рамках Генассамблеи состоятся обсуждение на оккупированных территориях Украины", - сказала она.

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Спикер украинского внешнеполитического ведомства добавила, что деэскалация ситуации на Донбассе возможна при выполнении первоочередных мер безопасности в рамках минских договоренностей. "Выполнение Украиной Минска всеми признается", - подчеркнула К.Зеленко.

Источник: https://censor.net.ua/n3111290
 
   
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На подібні маніпуляції є факти.
Україні досить перерахувати пункти цих домовленостей, які вона виконала - і відразу ж всім стане все зрозуміло.
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так и вы не спите!
готовьтесь к бою! доказывайте, опровергайте, убивайте фактами... высмеивайте бред и ложь
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Какое-то стремное заявление. Нас что, взуть хотят? Что кацапия требует?
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Я знову поветаюся до теми - а що там взагалі робить РФ? Такої країни нема в Статуті ООН і РФ ніколи, на відміну від України (постійний член ООН із 25 квітня 1945 року), членом ООН не була. РФ там в ООН сидить на місці СРСР і це поза законом, статутом, регламентом!
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