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 Киев готов к встрече в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции или в Париже, конкретные даты пока не называются, - МИД

Украина готова к встрече в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности или в Париже, однако речь о конкретных датах не идёт, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Пока у нас нет официальной информации о том, когда такие переговоры могут состоятся. Со своей стороны Украина готова к таким консультациям на любой международной площадке, будь то международная конференция в Мюнхене или Париж", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По ее словам, главное - достичь результата.

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами по "нормандскому формату" - Францией и Германией на постоянной основе - постоянно обсуждаем дальнейшее продвижение в рамках Минска", - проинформировала Е.Зеленко.

Как сообщалось, 18 января глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил готовность Киева к результативным переговорам в "нормандском формате".

В конце января специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал встречу в Париже представителей стран "нормандского формата" – Украины, Франции, Германии и РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111288
 
 
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так а шо, связному "мертвячуку" уже нет доверия?
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Может уже пора на встрече объявить, что у нас есть уже то , от чего мы по глупости лишились и этого достаточно для поддержания мира ? Київ готовий до зустрічі в "нормандському форматі" на Мюнхенській конференції або в Парижі, конкретні дати поки не називаються, - МЗС - Цензор.НЕТ 8281
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев готов к встрече в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции или в Париже, конкретные даты пока не называются, - МИД
 
 
 
 
 
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