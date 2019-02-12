 Киев готов к встрече в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции или в Париже, конкретные даты пока не называются, - МИД

"Пока у нас нет официальной информации о том, когда такие переговоры могут состоятся. Со своей стороны Украина готова к таким консультациям на любой международной площадке, будь то международная конференция в Мюнхене или Париж", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, главное - достичь результата.

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами по "нормандскому формату" - Францией и Германией на постоянной основе - постоянно обсуждаем дальнейшее продвижение в рамках Минска", - проинформировала Е.Зеленко.

Как сообщалось, 18 января глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил готовность Киева к результативным переговорам в "нормандском формате".

В конце января специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал встречу в Париже представителей стран "нормандского формата" – Украины, Франции, Германии и РФ.

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