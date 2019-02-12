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 Политика Украины
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Все про:выборы (21050) Грынив (102) подкуп (405) Порошенко (16328) провокация (1218) Тимошенко (24115) Березенко (78)

 Власть предлагает людям деньги якобы от имени Тимошенко. Это провокация, - "Батькивщина"

Власть от имени штаба "Батькивщины" массово предлагает гражданам по 500 гривен за поддержку Юлии Тимошенко. Соответствующие случаи фальшивых телефонных предложений зафиксировала служба безопасности партии "Батькивщина" во всех регионах Украины.

Об этом говорится в заявлении "Батькивщины", передает Цензор.НЕТ.

"Так, людям звонят на личные номера, представляются работниками штаба партии и предлагают им голосовать за Юлию Тимошенко. В случае согласия обещают заплатить 500 грн частями - до и после голосования. За каждого сагитированного человека, который предоставит паспортные данные, тоже предлагают вознаграждение. В "Батькивщине" выяснили, что массовый обзвон людей происходит из телефонных номеров, принадлежащих коллекторской компании, которая уже длительное время проводит различные социологические опросы по заказу БПП "Солидарность", - говорится в завлении.

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"В то же время интернет-департамент партии "Батькивщина" фиксирует подобные действия оппонентов в социальных сетях. За посты с поддержкой Юлии Тимошенко в Фейсбук и Инстаграм неизвестные провокаторы обещают деньги и сувенирную продукцию. Волна таких провокаций началась после того, как демократические кандидаты в президенты - Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и другие - публично подписали Меморандум о честных выборах в эфире канала "1 + 1". Подписанты заявили, что команда Порошенко развернула целую сеть подкупа избирателей по всей стране, а несколько авторитетных СМИ опубликовали материалы с фактажем, который подтвердил, что Порошенко хочет купить украинцев, чтобы остаться у власти", - добавили в партии.

"Батькивщина" заявляет, что какие-либо предложения вознаграждения за поддержку Юлии Тимошенко являются фальшивкой и провокацией, организованной властями", - акцентируют в политсиле.

"По нашей информации, масштабными фальсификациями против Юлии Тимошенко и сетью подкупа избирателей в штабе действующего президента занимается народный депутат Сергей Березенко. Ответственным за фальсификацию социологических данных является народный депутат Игорь Грынив, который является владельцем социологической компании "Социс". А контролирует это все лично Петр Порошенко. Мы хотим напомнить им, а также всем украинцам, участвующим в фальсификациях, что это является нарушением, которое карается законом. За преступления придется отвечать всем, кто так или иначе присоединится к искажению волеизъявления граждан. Команда Юлии Тимошенко умеет выигрывать выборы честно и призывает других кандидатов поступать так же", - резюмировали в "Батькивщине".

Источник: https://censor.net.ua/n3111286
 
   
 Топ комментарии
 
БЮТ предлагает людям деньги якобы от имени Тимошенко, если берут то это от юли, если нет то "это провокация власти" Власть предлагает людям деньги якобы от имени Тимошенко. Это провокация, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 8770
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Це не провокація, це правда!
Немає такого злочину на який не піде Тимошенниця заради влади!
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Кто о чем, а провокатор громче всех кричит про провокацию против него))))
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Ну конечно,как бешеные псы на Тимошенко взъелись .Ваш порошенко не чего не добьется и с ваших же карманов он еще больше заберет денег как вы понять то не можете.А когда Тимошенко придет к власти,тогда лучше бегите порохоботня)
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Тимошенко? Вона їздить по містам і спілкується зі звичайними людьми, агітує звичайними методами! А Порошенко, що, тільки обливає брудом всіх кандидатів і спокійно сидить чекає.
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Пуста ,провокація ,з влади , люди голосують за Тимошенко , не за грощі , а за позицію, гідність , та наміри кандидата про покращення країни!
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Звонили на Киевстар мне и моей 10 - летней дочери (знают номер только родственники) якобы со "штаба Батькывщины" и предлагали за 500 грн агитировать людей! Я спросил куда подъехать, сразу положили трубку! Киевстар - это Кучма, папа Порошенка! Вопросов нет!
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Н потрібно спорити, жижи розвалили Україну, голосуйте за українців.
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Власть делает все что бы помешать Тимошенко выиграть эти выборы.Но я уверен что таких не сломать и Тимошенко станет президентом.За неё реальный народ !Влада пропонує людям гроші нібито від імені Тимошенко. Це провокація, - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 9187
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Чого ще не придумає Порошенко, тільки б залишитися при владі. Його чорні методи вже перетинаються усі кордони. Як так можна, це просто ганьба!
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Щедрые люди, что сказать. И от себя дают и от конкурентов))))
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Ой, точно) здуріти можна, це ми йому платили 5 років, щоб він потім витрачав на підкуп все?!
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Боже наскільки низько!! Я в шоці!!! Люди не ведіться! Все брехня і провокації!! БЮТ ніколи не купляли виборців!
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В Ізраїль, обоїх, або в Біробіджан, а то Ляшко винесе на вилах. Голосуйте за українців.
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Порошенко использует подлые технологии чтобы очернить главного конкурента
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласть предлагает людям деньги якобы от имени Тимошенко. Это провокация, - "Батькивщина"
 
 
 
 
 
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