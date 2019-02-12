 Власть предлагает людям деньги якобы от имени Тимошенко. Это провокация, - "Батькивщина"

Об этом говорится в заявлении "Батькивщины", передает Цензор.НЕТ.

"Так, людям звонят на личные номера, представляются работниками штаба партии и предлагают им голосовать за Юлию Тимошенко. В случае согласия обещают заплатить 500 грн частями - до и после голосования. За каждого сагитированного человека, который предоставит паспортные данные, тоже предлагают вознаграждение. В "Батькивщине" выяснили, что массовый обзвон людей происходит из телефонных номеров, принадлежащих коллекторской компании, которая уже длительное время проводит различные социологические опросы по заказу БПП "Солидарность", - говорится в завлении.

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"В то же время интернет-департамент партии "Батькивщина" фиксирует подобные действия оппонентов в социальных сетях. За посты с поддержкой Юлии Тимошенко в Фейсбук и Инстаграм неизвестные провокаторы обещают деньги и сувенирную продукцию. Волна таких провокаций началась после того, как демократические кандидаты в президенты - Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и другие - публично подписали Меморандум о честных выборах в эфире канала "1 + 1". Подписанты заявили, что команда Порошенко развернула целую сеть подкупа избирателей по всей стране, а несколько авторитетных СМИ опубликовали материалы с фактажем, который подтвердил, что Порошенко хочет купить украинцев, чтобы остаться у власти", - добавили в партии.

"Батькивщина" заявляет, что какие-либо предложения вознаграждения за поддержку Юлии Тимошенко являются фальшивкой и провокацией, организованной властями", - акцентируют в политсиле.

"По нашей информации, масштабными фальсификациями против Юлии Тимошенко и сетью подкупа избирателей в штабе действующего президента занимается народный депутат Сергей Березенко. Ответственным за фальсификацию социологических данных является народный депутат Игорь Грынив, который является владельцем социологической компании "Социс". А контролирует это все лично Петр Порошенко. Мы хотим напомнить им, а также всем украинцам, участвующим в фальсификациях, что это является нарушением, которое карается законом. За преступления придется отвечать всем, кто так или иначе присоединится к искажению волеизъявления граждан. Команда Юлии Тимошенко умеет выигрывать выборы честно и призывает других кандидатов поступать так же", - резюмировали в "Батькивщине".