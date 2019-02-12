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 Политика Украины
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 России не удастся вытеснить Украину из Причерноморья, - Порошенко

Украина не позволит России вытеснить себя из Причерноморья, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина будет делать всё для гарантирования национальной безопасности на морских путях. Мы будем развивать и укреплять украинские Военно-морские силы. Мы будем наращивать партнерство с НАТО. Мы не дадим России вытеснить Украину из Причерноморья", - сказал П.Порошенко на совещании по вопросам развития морехозяйственного комплекса Украины во вторник в Измаиле Одесской области.

По его словам, благодаря укреплению Военно-морских сил Украина стала контрибьютором системы безопасности всего Восточного Средиземноморья вместе со своими партнерами из Североатлантического Альянса.

"Мы способны противостоять угрозам, мы способны противостоять еще другим кризисным явлениям в этом регионе и, в первую очередь, созданным Российской Федерацией", - подчеркнул глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111284
 
   
 Топ комментарии
 
мы способны... на все...
но лишь бы не бороться с коррупцией и казнокрадством...
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Этим дебильным переходом двух корыт и буксира в лапы кацапья так деморализовать моряков мог только гениальный полководец
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будем, будем, будем, будем......
А, шо там сделали по программе "жыты по новому"？Или просто извинишься？
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Может Украина закупить с десяток мини субмарин?Почему до сих пор не купили ни одного вертолета Апачи?Всю черноморскую акваторию можно перекрыть ракетами и т.д. Есьт над чем работать.
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Що каже Порох, то так воно і буде, він це неодноразово доводив.
Дай Боже йому сил здійснити задумане.
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При Овоще купили два скоростных поезда Hyundai? Тогда все репортажи по ТБ начинались с этой "мега ***********" новости !!
Сейчас купили 30 американских тепловозов General Electric.
Вы, что нибудь слышали об этом?
А может, про 230 новых заводах, открытых в Украине за последних 4 года?
Может, про рекордный 70 млн. тонный урожай зерновых?
Или, может, про зарплаты военнослужащих, а полезные идиоты мацковиии, мл
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скажите ка соевые гои. А что там в вашей шыкаладной сэз "сиваш"? Достаточно ли ваш хозяин обеспечивает крыс электрикой и газом? достаточно ли поступает на крысм товаров из Украины?
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"...благодаря укреплению Военно-морских сил Украина стала контрибьютором системы безопасности всего Восточного Средиземноморья..."

Ух, хорошо излагает!

"Аспирантом" Украина уже была...
Теперь стала "контрибьютором"!

"Восточное Средиземноморье"...
где же мой глобус?
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Не,не вытеснит,ты просто продашь причерноморье,так как продал азов....И выведешь в офшоры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссии не удастся вытеснить Украину из Причерноморья, - Порошенко
 
 
 
 
 
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