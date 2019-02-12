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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
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 Оккупанты отбирают кафедральный собор УПЦ КП в Симферополе. Это политическая месть, - архиепископ Климент

Оккупанты требуют от Управления Крымской епархии УПЦ освободить помещения Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, тем самым фактически уничтожая украинскую церковь на полуострове.

Об этом речь шла на пресс-конференции "Уничтожение украинской церкви в оккупированном Крыму", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"5 февраля 2019 года "Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым" направило в адрес Управления Крымской епархии письмо с дополнительным соглашением о расторжении договора между Управлением Крымской епархии и Фондом имущества, сейчас - "Министерством имущественных отношений" (РФ - ред.), которое было заключено в 2002 году. На основании этого соглашения Управлению Крымской епархии были переданы 1400 кв.м помещений по ул.Севастопольская, 17а, в Симферополе под кафедральный собор и Управление епархии", - сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

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Он сообщил, что после оккупации Крыма Россией в 2014 году от епархии неоднократно требовали перерегистрации, утверждая, что это станет гарантией перезаключения всех соглашений, подписанных ранее.

Но архиепископ уверен, что соглашения были бы расторгнуты даже при условии перерегистрации. Последние события, подчеркнул он, подтверждают мнение о том, что основания выселения церкви - сугубо политические и связаны с формированием поместной Православной церкви Украины.

"Я считаю, что это политическая месть для уничтожения украинской церкви на территории Крыма", - сказал архиепископ.

Он напомнил, что первая серьезная попытка захватить помещения произошла 31 августа 2017 года, когда судебные приставы забрали 110 кв.м площади первого этажа, а остальные помещения на этаже, кроме туалета и кабинета архиепископа, опечатали.

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Если будет ликвидирован Кафедральный собор, считает Климент, восемь приходов, находящихся в сельской местности, тоже прекратят свою деятельность.

"5 февраля нам дали письма. До 20-го мы должны подписать соглашение, что отдаем помещения в распоряжение министерства имущественных отношений Крыму, плюс десять дней на выселение - то есть в первых числах марта я должен остаться на улице. Я не знаю, куда выносить имущество", - сказал архиепископ.

Источник: https://censor.net.ua/n3111281
 
 
 Топ комментарии
 
боялись розголосу.
зате тепер ми з чистою совістю можемо відібрати храми МП.
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Может дороги сделаете? ********. А пенсия с других источников? Например с откатов?
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повыгонять всю эту ********* кацапскую братву с Храмов Украины
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вообще странно что они только через 5 лет оккупации это сделали
Мордор недорабатывает
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боялись розголосу.
зате тепер ми з чистою совістю можемо відібрати храми МП.
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Ksenia VB - у пети на это духа не хватит...

После него сделаем...
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что там теперь будет, сельмаг, склад цирк? на большее ума не хватит, всё как 100 лет назад!
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Если оккупант отбирает это нормально, никто в Европе или США даже не заикнётся.
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То вже є привід відбирати лаври у кацапів чи вискажемо свою "озабоченость"
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"УПЦ КП в Симферополе"??? Оккупанты отбирают кафедральный собор УПЦ КП в Симферополе. Это политическая месть, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 4663

Це не помилка?
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Oleg Chernihov - да, вот даже расеяне удивляются...

Оккупанты отбирают кафедральный собор УПЦ КП в Симферополе. Это политическая месть, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 7000 VASILY MAXIMOV‏ @vasilymaximov 2 ч.2 часа назад
Офигеть. Помню этот храм еще с 90-х, он всегда принадлежал УПЦ КП.
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Питання в іншому. Адже після отримання томаса вже немає КП.
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Oleg Chernihov - они перешли автоматом...

Даже не так - это тоже юр.лицо, просто сменило название...
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Можливо.
Чому в новині фігурує стара назва?
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То в чем проблема теперь смело можно и лавру и остальные церкви мпц забрать чи нема повноважень?
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Своими действиями ордынцы дают "добро" и наглядный пример по выселению РПЦ из всех храмов в Украине. Усики им уже не помогут.
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Ну что же,в Украине развязаны руки и есть повод отобрать все имущество УПЦ РП на територии Украины и выдворить их за нашу територию но для этого нужна воля нашего правительства хотябы как у кацапов в чем я сомневаюсь.Ворон ворону глаз не выклюет хоть другой и будет иметь его в дупу.
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У РПЦ (УПЦ МП) почти НЕТ имущества в Украине, те храмы, которые они БЕЗВОЗМЕЗДНО АРЕНДУЮТ принадлежат государству. Я вообще считаю, что БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ АРЕНДЫ ВООБЩЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, пусть хотя бы возмещают средства на содержание и ремонт, причём ЛЮБАЯ ЦЕРКОВЬ, не только москальская. Почему ВСЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ (деньги из бюджета общие)? Пусть кому это нужно и важно сами финансируют своё хобби и время препровождения! Из бюджета Украины не содержатся же гей-клубы или сауны и бани, стриптиз бары или общество собирателей антиквариата!
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А як реагують на це віруючі цієї общини?
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так у чому проблема ...є Почаїв ...є Київська Лавра .... "допомогти" ********** зібрати чемодани ?
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Еще не вечер , пусть выборы пройдут , Штаты Патриоты и Гарпуны поставят , а потом и начнем , месть это блюдо которое надо употреблять холодным.
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Да хрен с ними пусть временно попользуются , через 10 лет вернем Крым и тогда отберем все храмы , а не только этот и мацковских сатанистов выгоним сраной метлой в Мордор.
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А чего настоящим ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ делать на аннексированных территориях? Тех РАБОВ и ХОЛОПОВ, которые получили ЯРМО, в виде паспортины с двуглавой курицей ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ считать нельзя!
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Цікаво як це буде коментувати "**** православна". Якщо знайде час.
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Я так думаю після виборів кацапську церкву можна оголосити нон-грата і вигнати на мороз. Це буде просто симметрична відповідь.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты отбирают кафедральный собор УПЦ КП в Симферополе. Это политическая месть, - архиепископ Климент
 
 
 
 
 
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