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 Следователи РФ предлагают пленным морякам свидания с родными в обмен на "нужные" показания, - адвокат Полозов

Украинским морякам, которые находятся в российском плену, не позволяют видеться с родными, пока они не дадут нужные следствию показания.

Об этом рассказал российский адвокат Николай Полозов, который защищает интересы пленных украинцев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Обозреватель".

"Никаких свиданий с родными следствие не позволяет, так же как и не позволяет телефонные звонки. Вопрос ставится ребром – если признаете себя виновными, если даете нужные следствию показания, то вам дадут свидания с родными. Если вы стоите на своей позиции, что вы военнопленные сидите без свиданий. Это в определенной степени форма давления на военнопленных", – отметил адвокат.

Полозов также подчеркнул, что в условиях СИЗО у пленных "здоровья не прибавляется, только уменьшается".

"Раненые моряки также находятся в Лефортово, до сих пор следствие не дало никаких ответов на ходатайство защиты о переводе их на госпитализацию в Украину или нейтральную страну, или о переводе на госпитализацию в гражданскую клинику, не связанную с тюремными больницами. Мы ждем ответ. Что же касается состояния здоровья других моряков, есть проблемы с обострением хронических заболеваний", – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский суд оставил под арестом четырех украинских военнопленных моряков, - Полозов

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошим началом деэскалации ситуации в Черноморском регионе было бы освобождение украинских моряков и кораблей, - генсек ОБСЕ Гремингер

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3111278
 
 
 Топ комментарии
 
-Военный следователь Бернис был прежде всего обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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кацапи це орки, як можна співробітничати/вірити їх обіцянкам?!
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Для нас вони військовополонені, нам покую які покази вони дадуть а рішення російського суду для нас нікчемний папірець. То навіщо звертати увагу на те, що там вимагають слідчі?
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-Военный следователь Бернис был прежде всего обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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Кац))) ти мабуть теж, цитуючи Швейка), є охентом/рукою *****!
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кацапи це орки, як можна співробітничати/вірити їх обіцянкам?!
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Для нас вони військовополонені, нам покую які покази вони дадуть а рішення російського суду для нас нікчемний папірець. То навіщо звертати увагу на те, що там вимагають слідчі?
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- Знаю только, что я напился, вёл себя непристойно, отколотил одну даму и умышленно плюнул незнакомому русскому за соседним столиком в чёрный кофе. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек .(с)
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Этот незнакомый русский вам ещё и в штаны насрал. Слідчі РФ пропонують полоненим морякам побачення з рідними в обмін на "потрібні" свідчення, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 66
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Результаты отрицательной селекции в нароссии приобретают масштабный характер.
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яка селекція в кацапії?!
там є одна річ, як відрізняє цапів від інших людей Землі - наявність цара) в їхній голові !
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Нет, запоребриком все "гораздо более более лучше"(С) занимательнее.
Так скоро "тройки" введут, как при тов. Сталине.
У мышебратьев только два режима: "воруют все" или "сажаем всех".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледователи РФ предлагают пленным морякам свидания с родными в обмен на "нужные" показания, - адвокат Полозов
 
 
 
 
 
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