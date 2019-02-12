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 "Член избиркома" на псевдореферендуме наемников РФ на Луганщине получил 5 лет условно, - прокуратура

На Луганщине приговорен к 5 годам условно житель Новопсковского района за участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" весной 2014 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Новопсковский районный суд Луганской области вынес приговор жителю Новопсковского района, который обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Публичным обвинением, которое поддерживала прокуратура Луганской области, предоставлено достаточно доказательств того, что в мае 2014 г. указанное лицо предоставило добровольное согласие на участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" на территории с. Закотное Новопсковского района", - говорится в сообщении.

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"Так, мужчина вместе с другим лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, принесли столы и стулья в помещение сельского клуба, где обустроили так называемую "участковую избирательную комиссию". При проведении незаконного "референдума" гражданин Украины выполнял функции "члена избирательной комиссии", в частности осуществлял учет лиц, принимавших участие в "голосовании", а по завершению незаконного "референдума" передал этот список "голове участка". Кроме того, накануне псевдореферендума обвиняемый приглашал местных жителей принять участие в "голосовании", - рассказали в прокуратуре.

"Учитывая признание своей вины в совершении указанного уголовного преступления, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между указанным лицом и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года", - сообщили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3111276
 
   
 Топ комментарии
 
По суті,це виправдовувальний вирок,вирок без покарання,ось все що треба знати про Петруся,та ворогів України.
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На підвищення піде. Тепер буде головою тервиборчкому.
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Условно --- тут нифига не скажешь! Подолжайте ребята, вам ничего не будет....
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По сути суд лишь утвердил наказание, согласованное между прокурором и обвиняемым в соглашении о признании виновности. Но хомячки щас опять перекличку начнут.
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Признавать вину так, чтобы не нести за нее абсолютно никакой ответственности, никакого наказания? На таких условиях любой преступник согласится признать свою вину.
Почему-то айдаровцам, которые 3 года провели за решеткой за задержание мусора-предателя, прокурор не предлагал освобождение от наказания в замен на признание вины - им донецкий прокурвор требовал реального срока!
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На підвищення піде. Тепер буде головою тервиборчкому.
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По суті,це виправдовувальний вирок,вирок без покарання,ось все що треба знати про Петруся,та ворогів України.
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Всё, что нужно знать про интилект кротов: "активное способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников"
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Судьи твари сепарские -- у него 100 процентов статья 111 УК

Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины:
переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж,
оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении
подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти
до пятнадцати лет.
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Если бы достать списки тех кто поставил подпись на референдуме. Лишить их пенсии гражданства и завести в сарай и сжечь
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- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.(с)
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Условно --- тут нифига не скажешь! Подолжайте ребята, вам ничего не будет....
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Вы, идиоты, читать умеете? Ну ту новость, где гавно своё раскладываете?
"активное способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников"
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Нет, нет! Не посадили, а Праклятый Порошенко по Приказу Путина их мидалями наградил!
Тривога! Максимальный рипост!!!
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Що, вже штирить міністерство інформолітики від мідалей?
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А что - если ты в составе банды убивал людей, а потом всех сдал, когда тебя поймали, что наказание тебе уже никакое не положено? Серьезно??
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а он убивал ?

Та если всех, кто стулья приносил, сажать на 5 лет, то тюрем не хватит.

Ты, голодранец, за свой счёт их кормить и охранять будешь
или с меня налоги на это снимут ?
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Он не стулья приносил, он член избиркома.
Потому не надо утрировать.
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так про убийство ты начал утрировать.

а таких членов избиркома там в каждом селе по десятку.

где столько тюрем взять ?
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Бред - на псевдореферендуме всего было менее тысячи избирательных участков, на каждом менее десятка человек было. Всего-то тысяч 8 предателей - всех понять и простить?
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Ну а по поводу убийства - я не спроста написал - в статье, по которой обвиняется этот активный изменник положено наказание аналогичное наказанию на умышленное убийство - от 10 до 15 лет реального срока.
Он совершил преступление по тяжести аналогичное убийству.
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понятно, шо ты за специалист )))

на самом деле от 3 до 5 лет
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"Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины:
переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж,
оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении
подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет."

То, что ему левую статейку прилепил такой же как он изменник-прокурор - это уже совершенно другое дело.
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И я отнюдь не голодранец - у меня имеются несколько собственных квартир, авто и тд.
А заключенные у нас сами зарабатывают на свое содержание.

И потом - оправдывать освобождение преступника по причине того, что его охранять дорого - совсем уже долбанулись там? На содержание за решеткой добровольцев, арестовавших мусора-предателя тебе не жалко средств, а на откровенного предателя- жалко? Не из этих ли сепаров ты сам?
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В 2005 ющ также ВСЕХ ПРОСТИЛ. ПОЛУЧИЛИ 2014 ГОД.
В 2019 ГОДУ УКРАИНА ТАК И НЕНАУЧИЛАСЬ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ИЗ СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК.
ТАК И НЕСВЯЗАЛА ПРИЧИНЫ БЕЗНАКАЗАННОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗНАКАЗАННОСТИ.

такой себе государственный мазохизм.
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Надо жирным выделять в следующий раз
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к душевнобольным какие могут быть возражения )))
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Нина, ты, конечно же, всегда прав.

Главное, не нервничай.
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Если ты в банде сдал подельников, то тебе вместо 16 лет дадут 8, и колонию не строгого, а общего режима...
Или лучше одного посадить по полной, а все остальные пусть гуляют за отсутствием доказательств?
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Верно - вместо 16 дадут 8, а не вместо 15 - 0.
Вот пусть ему и дают 8 лет, а не условный срок. По его статье положено от 10 до 15 РЕАЛЬНОГО срока.
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Государственная измена - от 10 до 15 лет. А этого изменника прокурорская мразь и не по той статье обвинение выдвинула.
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а почему не скупка краденного или растление малолетних ?
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"Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины"

Потому что организация незаконного референдума по нарушению территориальной целостности Украины на 100% подходит именно под определение понятия государственной измены.
Будете дальше продолжать юлить в нелепых попытках оправтать прокурорскую и судейскую сволочь?
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а ту статью, по которой его судили, в каких случаях применять ?
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В тех случаях, когда судят не-граждан Украины, например.
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где в уголовном кодексе написано, что не граждан ?
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В УК четко прописано, как называются деяния граждан Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Согласно УК эти деяния называются Государственной изменой.
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может и дальше проводить референдумы((((((((((
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Австрийке, призвавшей Путина ввести войска, дали 14 лет тюрьмы,а в Украине-5 лет условно,как ето понимать? судовая реформа продажных судов в действии?
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у тебя в Приднестровье идеальные суды ?
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вообщето я живу в Николаеве и по моему флажку видно,что я украинец.
а еще я буду голосовать за кандидата от националистов Кошулинського,надеюсь что он наведет порядок в Украине
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На Луганщине приговорен к 5 годам условно житель Новопсковского района за участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" весной 2014 г.Источник: https://censor.net.ua/n3111276

На скамье подсудимых в числе прочих бывший заместитель главы каталонского правительства Ориол Жункерас и ряд бывших министров регионального правительства. Свидетелями на процессе выступают бывший глава правительства Испании Мариано Рахой, председатель парламента Каталонии Рожер Торрен, лехендакари (председатель правительства страны Басков) Иньиго Уркулью.

В случае осуждения некоторым из них грозит до 25 лет тюрьмы.
к 5 годам условно )))))

некоторым из них грозит до 25 лет тюрьмы.!!!

ЕС вашу и нашу МАМУ !!!
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Это и есть некоторые пункты Минских договоров.
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После победы Тимошенко нам предстоит много узнать о нынешней власти.
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эта та, о которой ***** сказал,что с ней можно договориться?
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А как же можно посадить такого ценного кадра? Выборы ж на носу.
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А в Естонії зраднику Батьківщини дали 15.... і то, бо він признав вину і допомагав слідству....
Рехформоване,однотурове суддівство)))))))))))))))))
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Вкрав курку- отримав реальний термін,зрадив Батьківщину- умовно.
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Приєднуюсь до думки - це є зрада Батьківщини, які тут умовні терміни?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Член избиркома" на псевдореферендуме наемников РФ на Луганщине получил 5 лет условно, - прокуратура
 
 
 
 
 
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