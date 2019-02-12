 "Член избиркома" на псевдореферендуме наемников РФ на Луганщине получил 5 лет условно, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Новопсковский районный суд Луганской области вынес приговор жителю Новопсковского района, который обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Публичным обвинением, которое поддерживала прокуратура Луганской области, предоставлено достаточно доказательств того, что в мае 2014 г. указанное лицо предоставило добровольное согласие на участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" на территории с. Закотное Новопсковского района", - говорится в сообщении.

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"Так, мужчина вместе с другим лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, принесли столы и стулья в помещение сельского клуба, где обустроили так называемую "участковую избирательную комиссию". При проведении незаконного "референдума" гражданин Украины выполнял функции "члена избирательной комиссии", в частности осуществлял учет лиц, принимавших участие в "голосовании", а по завершению незаконного "референдума" передал этот список "голове участка". Кроме того, накануне псевдореферендума обвиняемый приглашал местных жителей принять участие в "голосовании", - рассказали в прокуратуре.

"Учитывая признание своей вины в совершении указанного уголовного преступления, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между указанным лицом и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года", - сообщили в ведомстве.