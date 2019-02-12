 "Член избиркома" на псевдореферендуме наемников РФ на Луганщине получил 5 лет условно, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Луганской области.
"Новопсковский районный суд Луганской области вынес приговор жителю Новопсковского района, который обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Публичным обвинением, которое поддерживала прокуратура Луганской области, предоставлено достаточно доказательств того, что в мае 2014 г. указанное лицо предоставило добровольное согласие на участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" на территории с. Закотное Новопсковского района", - говорится в сообщении.
"Так, мужчина вместе с другим лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, принесли столы и стулья в помещение сельского клуба, где обустроили так называемую "участковую избирательную комиссию". При проведении незаконного "референдума" гражданин Украины выполнял функции "члена избирательной комиссии", в частности осуществлял учет лиц, принимавших участие в "голосовании", а по завершению незаконного "референдума" передал этот список "голове участка". Кроме того, накануне псевдореферендума обвиняемый приглашал местных жителей принять участие в "голосовании", - рассказали в прокуратуре.
"Учитывая признание своей вины в совершении указанного уголовного преступления, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между указанным лицом и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года", - сообщили в ведомстве.
Почему-то айдаровцам, которые 3 года провели за решеткой за задержание мусора-предателя, прокурор не предлагал освобождение от наказания в замен на признание вины - им донецкий прокурвор требовал реального срока!
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины:
переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж,
оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении
подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти
до пятнадцати лет.
"активное способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников"
Тривога! Максимальный рипост!!!
Та если всех, кто стулья приносил, сажать на 5 лет, то тюрем не хватит.
Ты, голодранец, за свой счёт их кормить и охранять будешь
или с меня налоги на это снимут ?
Потому не надо утрировать.
а таких членов избиркома там в каждом селе по десятку.
где столько тюрем взять ?
Он совершил преступление по тяжести аналогичное убийству.
на самом деле от 3 до 5 лет
переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж,
оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении
подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет."
То, что ему левую статейку прилепил такой же как он изменник-прокурор - это уже совершенно другое дело.
А заключенные у нас сами зарабатывают на свое содержание.
И потом - оправдывать освобождение преступника по причине того, что его охранять дорого - совсем уже долбанулись там? На содержание за решеткой добровольцев, арестовавших мусора-предателя тебе не жалко средств, а на откровенного предателя- жалко? Не из этих ли сепаров ты сам?
В 2019 ГОДУ УКРАИНА ТАК И НЕНАУЧИЛАСЬ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ИЗ СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК.
ТАК И НЕСВЯЗАЛА ПРИЧИНЫ БЕЗНАКАЗАННОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗНАКАЗАННОСТИ.
такой себе государственный мазохизм.
Главное, не нервничай.
Или лучше одного посадить по полной, а все остальные пусть гуляют за отсутствием доказательств?
Вот пусть ему и дают 8 лет, а не условный срок. По его статье положено от 10 до 15 РЕАЛЬНОГО срока.
Потому что организация незаконного референдума по нарушению территориальной целостности Украины на 100% подходит именно под определение понятия государственной измены.
Будете дальше продолжать юлить в нелепых попытках оправтать прокурорскую и судейскую сволочь?
а еще я буду голосовать за кандидата от националистов Кошулинського,надеюсь что он наведет порядок в Украине
На скамье подсудимых в числе прочих бывший заместитель главы каталонского правительства Ориол Жункерас и ряд бывших министров регионального правительства. Свидетелями на процессе выступают бывший глава правительства Испании Мариано Рахой, председатель парламента Каталонии Рожер Торрен, лехендакари (председатель правительства страны Басков) Иньиго Уркулью.
В случае осуждения некоторым из них грозит до 25 лет тюрьмы.
к 5 годам условно )))))
некоторым из них грозит до 25 лет тюрьмы.!!!
ЕС вашу и нашу МАМУ !!!
Рехформоване,однотурове суддівство)))))))))))))))))