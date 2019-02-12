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Все про:Гриценко Анатолий (1221) иск (479) суд (21801) Луценко Ирина (379)

 Иск Ирины Луценко к Гриценко о защите чести и достоинства будет рассмотрен 12 марта в Голосеевском суде

Голосеевский районный суд Киева 12 марта рассмотрит иск народного депутата от "Блока Петра Порошенко", представителя президента в парламенте Ирины Луценко к кандидату в президенты, лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

5 февраля данный иск поступил в Голосеевский суд, и 12 февраля была назначена дата рассмотрения на 16:00 12 марта. Судья – Виктория Хоменко.

Третьим лицом в данном процессе является редакция интернет-издания "Гордон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Защищать то, чего нет?" - Гриценко прокомментировал иск против него от Ирины Луценко о защите чести и достоинства

Как сообщалось ранее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, кандидат в президенты Анатолий Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Луценко отреагировал на слова Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".

Источник: https://censor.net.ua/n3111270
 
   
 Топ комментарии
 
Її честь Югік пропив ще у далекій юності))Там замість честі "чорна діра"))
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Оперативность просто поражающая: кернес, ефремов, штепа по пять лет ждут, а тут не успела подать иск......
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свербун напал...
вместо алкаша...
засвербило между...
аж до дрожи....
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-- За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят, - продам! …(С)
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Как гусар толя обесчестил прокуроршу иру.
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Її честь Югік пропив ще у далекій юності))Там замість честі "чорна діра"))
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як смердить... на всю країну...
тху на вибл.дків....
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Яким чином честь та гідність повнолітнього Луценка буде захищати його мама? Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 6651
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Да засунет его туда откуда вышел и 9-ть месяцев его будет там скрывать.
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Це все добре. А коли Ігор Луценко вибачиться за те, що прирівняв поліцаїв з Майдану до небесної сотні?
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защита смежного опг от прокуворов святое дело Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 2698
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все как положено у баб 3 тысячелетия - бедный онотоль
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и не говори - смешались в кучу кони люди Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 271
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ирка трусі вінесла... на показ....
не виноватіе они...
смердящиє....
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Да там ещё и Гордон третьей стороной призначен Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 6146
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Побачимо, але передбачаю, що він буде мекати.
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Поскорей бы власть вонючей кучерявой свиньи осталась в прошлом.
Тогда мы имеем хорошие шансы лицезреть второй акт из трагедии "Юга Луценко с красной мордой в суде", где его ведьма будет верещать о политических преследованиях. А возможно, будет сидеть рядом с муженьком.
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У чувака волосы дыбом вставать начали Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 8045
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если сохранит честь и достоинство - будет женщиной четвертого тысячелетия
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Наша цель не допустить интеграцию Украины в НАТО и ЕС,этой ,,оговоркой,,все сказано...
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Справу про перевищення повноважень працівниками МВС вчора порушено. Всю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами і кричав про Бандеру. Це Зеленский и Тимошенко.
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Подстрекаемые Саакашвили. На деньги Курченко ессесно
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судя по покрывалу салона - узбекская прокачка! ))
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честь и достоинство бляхи- мухи дорогого стоят
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Бляха-муха, которая шпуляла соль по общагам, где дембель Югко бухал за счет первокурсника, решила защитить честь? Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 495
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Мать-девственница... Это что то новое в физиологии!
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Оперативность просто поражающая: кернес, ефремов, штепа по пять лет ждут, а тут не успела подать иск......
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Ну так чоловік - генпрокурор, кум - гарант, треба поспішати бо в квітні уже піздно буде...
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скоро статус у них у всех станет одинаковый, жилье и одежда и прикид тоже Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 3354
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"Честь і гідність" - не сумісні поняття з родиною луценків.
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если начались месячные -
купиира прокладки...
нахюя нам твои бляпроблемы...
****...
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..уже 12 число заканчивается....где же вердикт(обвинительный) суда?
давай,Юрась поторопи судей иначе ирка ...ну сам знаешь, что будет... Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 5214
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Честь девичью ирка пропила в классе седьмом, той чести, которая ЧЕСТЬ, там отродясь небыло, а шнобель, то не достоинство. Шо она защищает？
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Ну все грицько папандополо без трюсилей останется
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грося, ты, шоле？Винницкие труселя не отпускают？
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хабалка с подворотни, выезшая вверха с комсомольцем луценко
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Сижу, курю и недоумеваю, зачем бляхе понадобилась эта муха?
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Заявление женщины третьего тысячелетия заканчивается словами "бл@ха-муха".
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Я уже могу и приговор огласить ---- бабу третьего тысячелетия обидели по самое не могу без миллиона Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 9416
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Бляха-муха когда в сердцах, Бог знает что натворить может. Потому как у Бляхи-мухи характер такой, что если Бляху-муху зацепить,когда Бляха-муха в сердцах, то Бляха-муха такое отмочит . 😆
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Нада усю семейку удавлетварить! По сааамыя памидоры!
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Ой, мля... это ж у собутыльников луценок аж два выпердыша)))
Как минимум югику надо было два раза на нее вылезти...
Та ну на.... в страшном сне ... цур мене....
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интересно г-жа луценко заходит когда нибудь на цензор?С какой теплотой и любовью к ней относятся пэрэважна бильшисть рэспондэнтив.Может и предьяву забралаб ошибка пьяной акушерки
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Мне просто интересно а у кого из них есть честь и достоинство?
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маразм крепчає... , це добре. Тупувата бляха-муха, вона ж найефектніша Баба-Йошка останніх трьох тисячоліть, навіть не усвідомлює, що дає лишній раз пану Гриценку можливість, посміятись над собою. Так нехай. Із задоволенням подивимось.
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"Иск Ирины Луценко к Гриценко о защите чести и достоинства будет рассмотрен 12 марта в Голосеевском суде" - низкая, отвратительная кикимора тоже креатура шоколадного Пахана, как и её шоумен и барыга Югик, Хряк окружил себя благородными и достойными людьми, нечего добавить.
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Дуже хочу, щоб по черзі ВСІ брехуни викинули б по десятку мілонів за свою брехню, Вже гидко чути ,коли мужикі перетворюються в базарних баб.а баби--в конотопських відьмм. Претенденти,як не брехуни, так клоуни --сцикуни.
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Не один же він повинен бути калічью. От і почав мишину возню... Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 3332 Позов Ірини Луценко до Гриценка про захист честі та гідності буде розглянуто 12 березня в Голосіївському суді - Цензор.НЕТ 7511
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Луценко типа: "Я буду жаловаться королю, нет, я буду жаловаться на короля"! Шарль Перо. "Золушка". Стенания мачехи Золушки на балу. Все о королевстве тоже мечтала. Результат известен. Ой, им с подружкой отъевшейся, нет, отожравшейся Геращенко пани Ириной несладко скоро придется. Прохиндеев не любят ни свои ни чужие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИск Ирины Луценко к Гриценко о защите чести и достоинства будет рассмотрен 12 марта в Голосеевском суде
 
 
 
 
 
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