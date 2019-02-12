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Все про:дети (3454) побег (276)

 Шестеро детей сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации. ФОТО

В ночь на 12 февраля из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации сбежали шестеро детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Киев Оперативный".

"Макаровским ОП Ирпенского ОП ГУНП в Киевской области разыскиваются шестеро несовершеннолетних детей, которые в период с 00:00 12.02.2019 до 6:00 12.02.2019 года сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации детей", - сказано в сообщении.

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Правоохранители просят срочно обращаться в полицию тех,  кто владеет какой-либо информацией, которая могла бы помочь найти детей.

Шестеро детей сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации 01
Шестеро детей сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации 02
Шестеро детей сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации 03
Шестеро детей сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации 04
Шестеро детей сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации 05
Шестеро детей сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации 06

Источник: https://censor.net.ua/n3111265
 
 
 Топ комментарии
 
А там не курорт. А виправна установа.
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Это уже не дети, а преступная группа.
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А там не курорт. А виправна установа.
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Та зря вы так. То они на Ташкент---там тепло, там яблоки....
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Клас... очікуємо повідомлення про якийсь відморожений злочин...
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- В гарнизонной тюрьме сидели. Идеалисты и неидеалисты… мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали.(с)
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Тільки вчора ідіот з Макарова ледь не вбив свою сестру у Калинівці, дивом вціліла.
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по обличчям - діти симпатичні і не дебільні, погляд розумний та осмислений - треба не жаліти сил - та з ними працювати і це буде ще гордість нації.
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чого ж не знаю! - я мав досвід захисту неповнолітніх.
У них підвищене почуття справедливості, вони дуже важко переживають образу, мат в їх сторону, трохи зміщені моральні цінності, трохи блатної романтики.
Не знаю ...- ці діти можуть вивчитися, стати офіцерами і шоферами, зварювальними та вчителями - працювати з ним треба.
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Розділяти їх треба. Коли вони у замкненому соціумі, то спрацьовує стадний інстинкт. І хто починає виправлятись, одразу підпадає під град образ, глузливих прізвиськ та ін.. Ви й без мене це знаєте.
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та знаю. Але проблема в тому, що у нас мало соціальних орієнтирів - до чого спрямовувати свій рух молоді, ну останнім часом - з'вилися ветерани АТО та бойових дій, а до цього на кого було рівнятися...СІЗО. колонія перестали розглядатися, як трагедія, а скоріше, як цікава пригода
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Единственное, кем они СТАНУТ бандюганами!
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я не могу понять что за такой центр что их разыскивают? Зона для малолеток?
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Или токсы, или уже алкоголики с планокурами. Такие толпой забьют кого угодно, если на дурь не хватит.
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понятно почему разыскивают, тут беде не миновать
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Много планокуров знаете которые кого то убили или ограбили,не несите *****,трава не наркотик,вбейте себе в башку это,когда пъёте пиво или вискарь.
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Если родители есть то могли и туда дернуть
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Повірте, така дітвора до батьків піде в останню чергу. Або вони десь у покинутому будинку, або на дачних кооперативах.
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Может и такое , но это будет представлять опасность для жителей. Охрана на таких объектах не должна дремать.
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В С 14 побежали. Скоро вернутся вещи требовать.
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такие "детишки" спросят сколько времени, то часики и отдашь.
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