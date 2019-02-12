 Шестеро детей сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Киев Оперативный".

"Макаровским ОП Ирпенского ОП ГУНП в Киевской области разыскиваются шестеро несовершеннолетних детей, которые в период с 00:00 12.02.2019 до 6:00 12.02.2019 года сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации детей", - сказано в сообщении.

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Правоохранители просят срочно обращаться в полицию тех, кто владеет какой-либо информацией, которая могла бы помочь найти детей.











