 Шестеро детей сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Киев Оперативный".
"Макаровским ОП Ирпенского ОП ГУНП в Киевской области разыскиваются шестеро несовершеннолетних детей, которые в период с 00:00 12.02.2019 до 6:00 12.02.2019 года сбежали из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации детей", - сказано в сообщении.
Правоохранители просят срочно обращаться в полицию тех, кто владеет какой-либо информацией, которая могла бы помочь найти детей.
У них підвищене почуття справедливості, вони дуже важко переживають образу, мат в їх сторону, трохи зміщені моральні цінності, трохи блатної романтики.
Не знаю ...- ці діти можуть вивчитися, стати офіцерами і шоферами, зварювальними та вчителями - працювати з ним треба.