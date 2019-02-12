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 Общество, За рубежом
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 Госдума поддержала в первом чтении законопроект об изоляции российского интернета. Против выступили все, кроме "Единой России"

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

За документ проголосовали 334 депутата, против — 47.

Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".

Читайте также: Россия хочет отрезать свой сегмент интернета от мирового: в Госдуму внесли законопроект, который позволит минимизировать передачу данных за рубеж

14 декабря в Госдуму внесли законопроект, который позволяет властям изолировать российский сегмент интернета и фильтровать входящий интернет-трафик.

По словам технического директора проекта "Роскомсвобода" Станислава Шакирова, этот законопроект позволяет властям при необходимости отключить "внешний интернет" и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. "Внешний интернет" — это те сайты и сервисы, которые физически находятся за пределами России, то есть на зарубежных серверах. То есть в случае, если у властей появится "рубильник", они смогут оставить работать только те ресурсы, которые размещаются внутри страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3111263
 
   
 Топ комментарии
 
Вот тут кацапы правы, я тоже полностью поддерживаю изоляцию от всеобщего инета.

А ещё и изоляцию от забугорных авто, техники и всего что построено не на советских технологиях. Да и железный зановес надо бы вернуть, а то понахватаются в гейроппах разного
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Правильно. Скрепы вапаснасте!
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Действительно, раньше люди без антибиотиков жили, без мобильной связи, без телевизоров, без машин, без света, без стиральных маши, без холодильников, без плит и духовок, без утюшлв, без лифтов, без метро, без самолетов, без поездов,КАРОЧЕ ВСЕ ГО В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, ТАМ НОРМ..
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Ну да , кацапы пример берут у Китая , братья ведь !
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Теперь лапотники встанут с колен и высадятся на солнце
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Пусть сначала на сковороде потренируются... Держдума підтримала в першому читанні законопроект про ізоляцію російського інтернету. Проти виступили всі, крім "Єдиної Росії" - Цензор.НЕТ 693
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Пгавильной догогой идете, товагищи!
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***** молодец, в правильном направлении гонит свою отару ватников😂
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Нация рабов.Вот весь смысл их "вяличия и духовности"-унизить,уничтожить личность. Из рабов получаются самые лучшие надсмотрщики и экзекуторы, это знали еще римляне.И это они несут миру,рабы мечтают властвовать
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Появится духовно-скрепный чебурнет? Держдума підтримала в першому читанні законопроект про ізоляцію російського інтернету. Проти виступили всі, крім "Єдиної Росії" - Цензор.НЕТ 6758
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Лёгким движением руки Путина, интернет превращается в чебурнет)))
Но боюсь, всё будет, как в этом старом кино) Как и всегда в России)))
https://www.youtube.com/watch?v=AFasD29msOc
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После был 39... (начало Второй Всемирной)
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*******... и в чат-рулетку к Полтаве нихто не выйдет таперЫча )))
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Инет, хоть и с трудом, но всё таки немного открывал глаза россиянам, но ЕР с Путиным решили поберечь их глаза и не париться о том что происходит в мире, а тем более в РФ.
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блін! а як жеж тепер тут ватним трололохам денно і ношно обсирати Петра Олексійовича?!
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А що тут не так? Україні також не завадило б таке запровадити.

"Госдума приняла 12 февраля в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае, если произойдёт отключение от глобальной инфраструктуры всемирной сети.
Документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Основная задача, решаемая с помощью этой инициативы, - обеспечение надежной работы российской части Глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия".
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Вот клоуна Зезю или Йулю изберем так сразу в таежный союз и отключка интернета вместе с " братьями " . Тут уже рядом все это .
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Вуля не вагаючись пропхне через ВР який завгодно Закон котрий вигідний путєну . Тоді буде і Чебурнет в Україні , і більше трьох не збиратися , та турма за критику дій Вулі і влади . Це чума на всю Україну . Заюлики вперед ради Путєна .
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це ж пецю якої підтрики на цензорі позбавлять. от садюги.
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Так срать они всё равно будут везде.
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Мокше, труднее будет под украинцев камуфлироваться...
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Неее , не верю . Это что кацапы перестанут на наших форумах срать , ну не может нам такого счастья и много привалить .А если ***** дип отношения с Украиной разорвет , честное слово начну в чудеса верить и побегу в церковь поставлю свечку за его здоровье .
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как они стадо аккуратно в стойло...видно стратегию возвращения в срсрср...если резко,все поразбегаются,а так,как лягушку варят...однажды мокшане проснутся,а граница закрыта...ну и поделом им,нефиг в свободном мире воздух портить
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https://lenta.ru/news/2019/02/12/nauk/?fbclid=IwAR2jLLW9DPjia2rENjdCpaGhpRGu4nOhVV37Pwo7au_Zz2EQU-YaNABoOVE
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Проявляю свое глубокое единодушие и поддержку в решении єтого вопроса.

ПС бугага)))
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первый раз за всё время поддерживаю ядрёную расию )))
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Ну как бы и просить вже не надо
Жители села Аполлоновка в Омской области РФ записали обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что в селе нет сотовой связи, интернета, газа и питьевой воды, а также проблемы с транспортом и медицинским обслуживанием.Источник: https://censor.net.ua/v3111196 Держдума підтримала в першому читанні законопроект про ізоляцію російського інтернету. Проти виступили всі, крім "Єдиної Росії" - Цензор.НЕТ 3102
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Не жили какцапы нормально-и начинать незачем
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Госдура даже что-то полезное сделала... Держдума підтримала в першому читанні законопроект про ізоляцію російського інтернету. Проти виступили всі, крім "Єдиної Росії" - Цензор.НЕТ 4872
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Очень хорошо!!!
Как только выключат рубильник сразу перерезать нахер кабель, что бы и даже возможности восстановить связь небыло!!!!
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проходили уже такое в совке
и ничему не научились = страна невыученных уроков
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С завтрашнего дня в России будет запрещена продажа компьютеров с английскими (американскими) буквами на клавиатуре. За соответствующий закон проголосовало 324 депутата.
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А как же платежная система или деньги тоже запретят
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скорей бы.меньше кацапской падали.в инете будет
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Погодите, а как же свинорусы будут жить без того, чтоб не срать на Цензоре? Этих мразей здесь 90% в каждом посте.
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А им ФСБ доступ даст, не беспокойся. Для своих сотрудников у них найдётся.
Или ты думал, что это обычные граждане этим занимаются?
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Правильно!
В стойло их!!!
Они это заслужили! Держдума підтримала в першому читанні законопроект про ізоляцію російського інтернету. Проти виступили всі, крім "Єдиної Росії" - Цензор.НЕТ 9248
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От б-ди! А как же я их Дискавери на рузьге и прочие познавательные программы воровать буду?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосдума поддержала в первом чтении законопроект об изоляции российского интернета. Против выступили все, кроме "Единой России"
 
 
 
 
 
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