 Госдума поддержала в первом чтении законопроект об изоляции российского интернета. Против выступили все, кроме "Единой России"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

За документ проголосовали 334 депутата, против — 47.

Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".

Читайте также: Россия хочет отрезать свой сегмент интернета от мирового: в Госдуму внесли законопроект, который позволит минимизировать передачу данных за рубеж

14 декабря в Госдуму внесли законопроект, который позволяет властям изолировать российский сегмент интернета и фильтровать входящий интернет-трафик.

По словам технического директора проекта "Роскомсвобода" Станислава Шакирова, этот законопроект позволяет властям при необходимости отключить "внешний интернет" и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. "Внешний интернет" — это те сайты и сервисы, которые физически находятся за пределами России, то есть на зарубежных серверах. То есть в случае, если у властей появится "рубильник", они смогут оставить работать только те ресурсы, которые размещаются внутри страны.