 Госдума поддержала в первом чтении законопроект об изоляции российского интернета. Против выступили все, кроме "Единой России"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
За документ проголосовали 334 депутата, против — 47.
Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".
14 декабря в Госдуму внесли законопроект, который позволяет властям изолировать российский сегмент интернета и фильтровать входящий интернет-трафик.
По словам технического директора проекта "Роскомсвобода" Станислава Шакирова, этот законопроект позволяет властям при необходимости отключить "внешний интернет" и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. "Внешний интернет" — это те сайты и сервисы, которые физически находятся за пределами России, то есть на зарубежных серверах. То есть в случае, если у властей появится "рубильник", они смогут оставить работать только те ресурсы, которые размещаются внутри страны.
Но боюсь, всё будет, как в этом старом кино) Как и всегда в России)))
https://www.youtube.com/watch?v=AFasD29msOc
"Госдума приняла 12 февраля в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае, если произойдёт отключение от глобальной инфраструктуры всемирной сети.
Документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Основная задача, решаемая с помощью этой инициативы, - обеспечение надежной работы российской части Глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия".
ПС бугага)))
Жители села Аполлоновка в Омской области РФ записали обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что в селе нет сотовой связи, интернета, газа и питьевой воды, а также проблемы с транспортом и медицинским обслуживанием.Источник: https://censor.net.ua/v3111196
Как только выключат рубильник сразу перерезать нахер кабель, что бы и даже возможности восстановить связь небыло!!!!
и ничему не научились = страна невыученных уроков
Или ты думал, что это обычные граждане этим занимаются?
В стойло их!!!
Они это заслужили!