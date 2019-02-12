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 Общество
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Все про:Днепр_город (2606) подкуп (405) Нацполиция (8913)

 Выплаты гражданам в горсовете Днепра были не подкупом, а адресной материальной помощью, - областная полиция

Полиция проверила сообщение, поступившее 9 февраля по телефону в Шевченковское отделение полиции Днепра.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В частности, сообщалось, что в помещении Днепровского городского совета открыто покупают голоса избирателей. Информация была внесена в журнал единого учета. Во время проверки выяснилось, что выплаты гражданам происходят в соответствии с решением Днепровского городского совета от 24.10. 2018 "Об утверждении Положения о назначении и предоставлении адресной материальной помощи отдельным категориям граждан". Оснований для внесения сведений в ЕРДР не обнаружено.

Также полиция опровергает информацию, изложенную в одном из СМИ, о "массовом отпуске руководства ГУНП" и сообщает, что начальник ГУНП в Днепропетровской области находится в запланированной отпуске, его заместители и весь личный штат полиции области регистрируют и расследуют каждое сообщение о нарушениях избирательного законодательства и другие преступления.


Источник: https://censor.net.ua/n3111261
 
   
 Топ комментарии
 
Значит подкупали голосовать за Петю. А теперь ихтамнет - отработанная схема по методичкам.
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Мусара,коли йдеться про Петруся,сліпі як ОБСЄ.
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А что там было? Просто раздавали бабки всем желающим за паспортные данные?
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Значит подкупали голосовать за Петю. А теперь ихтамнет - отработанная схема по методичкам.
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- Военная служба - вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству, философствовал Швейк (с)
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Мусара,коли йдеться про Петруся,сліпі як ОБСЄ.
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А что там было? Просто раздавали бабки всем желающим за паспортные данные?
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Бабок не было
И не будет
Тупо принимали заявления
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Заявление на оказание матпомощи? С паспортными данными?
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А смысл? Как это мусара объясняют и как это объясняли людям?
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Почитал. Прикольно. К выборам все подготовили. Если не к президентским, то к парламентским.
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Тупо собирали паспортные данные без денег у лошар.
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ахахах І що тепер буде брехати Аваков? Чи підрозділи МВД вже не підкорядковуються йому, а керуються напряму з Банкової? Бо он Грицака вже не помічають, його заступники і підлеглі генерали їздять за злочинними "вказівками" прямо до пріпіздєнта.
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"12.02.19 14:26 В Днепре подкупа избирателей не было, - областная полиция"
Ну, вірю. А тепер коліться, де був!
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Судячи з того, як Порошенко і К звинувачують і поливають брудом Зеленського, в українській політиці з'явилася нова відмовка - Уже винні не попередники, а наступники.
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Зеленский --Наш Президент !!! А подкупы были просто обл. полиция слепоглухонемая У Дніпрі підкупу виборців не було, - обласна поліція - Цензор.НЕТ 7676
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Зеленський - ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ. Ви можете це уявити? Я -НІ!
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А ШО, ОТНЫНЕ ,,МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ" ЗАВЕДУЮТ НЕ СОБЕСЫ, А ГОРСОВЕТЫ ??????? 😂😅😂
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- Я заметила однажды,
Как зимой кусты сирени
Расцвели, как будто в мае -
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?

- Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел -
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!

Продолжай, областная полиция.
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Не захлебнитесь слюной, убогие. Да, горсовет Днепра помогает нуждающимся. Быдлу это не понять. Войте дальше.
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у нас в Кривбассе это уже "проходили" - перед выборами мера подконтрольный вилкулу горсовет с точно такой формулировкой(!) раздал более 50.000.000 от "заботливого" мера вилкула! не сомневаюсь - с обоих при этой "власти" подонков и барыг, как с гуся вода!!
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В Черноморске тоже так "помогают" малоимущим пенсионерам.Если пенсия меньше 1800 гр в месяц, приходишь оформляешь кучу бумаг, всякие подписки с 10 обещаниями, и ..... получаешь. И попробуй не проголосовать после этого не за Порошенко.
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А, єто теперь так назьівают? Ну тадьі канешна.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВыплаты гражданам в горсовете Днепра были не подкупом, а адресной материальной помощью, - областная полиция
 
 
 
 
 
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