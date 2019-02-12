 Диверсионная группа ВС РФ подорвалась на своих же минах при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие и боеприпасы, в т.ч. запрещенные международными конвенциями.
"В конце января с.г. в подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ выдана очередная партия противопехотных мин нажимного действия (ПМН) и осколочного поражения (ОЗМ-72). В дальнейшем инженерно-саперными подразделениями врага установлены дополнительные минно-взрывные заграждения на передовых позициях российских оккупационных войск на всех направлениях. При этом, указанные мероприятия традиционно проводимые противником в спешном порядке без надлежащего документирования", - сказано в сообщении.
Подчеркивается, что указанные преступные действия российских оккупационных войск повышают минную опасность в регионе и представляют угрозу жизни гражданского населения, но и нередко приводят к потерям самых оккупантов.
Так, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 8 февраля с.г. на установленных ранее противником минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВС РФ при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск.
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.
Костер распалила до неба.
Точнее, почти до земли.
Восторженно адская небыль
Приправы готовит свои.
Котлы закипели смолою
И вилы с надеждой звенят.
Навстречу лихому герою
Погибших российских бурят.
Какие большие нагрузки
При жизни легко поднимал!
Украл полуостров по-русски
И пару республик украл.
Живых мертвецов миллионы
Поставил в едином строю.
Но, дьяволу он за поклоны,
За зря продал душу свою.
Коварное адское пламя
Ему не дано обмануть.
Рабов миллионы тираня,
Сюда он прокладывал путь.
Кипящей смолою и серой
Получит признанье сполна.
Какой он отмеривал мерой -
Такой и воздаст сатана.
Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.😇😂
😂😂
)))
КРОВЬ КИШКИ *************.Награда нашла героя.
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.😇🤗
маленький сепар от крема потел
капля скатилась, замкнула контакты
сепары, пользуйтесь кремом "карпаты"!
як знали що для себе
Розміновувати треба тоді коли на донбасі буде мир.