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 Диверсионная группа ВС РФ подорвалась на своих же минах при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск на Донбассе, - ГУР

8 февраля с.г. на установленных ранее противником минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВС РФ при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие и боеприпасы, в т.ч. запрещенные международными конвенциями.

"В конце января с.г. в подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ выдана очередная партия противопехотных мин нажимного действия (ПМН) и осколочного поражения (ОЗМ-72). В дальнейшем инженерно-саперными подразделениями врага установлены дополнительные минно-взрывные заграждения на передовых позициях российских оккупационных войск на всех направлениях. При этом, указанные мероприятия традиционно проводимые противником в спешном порядке без надлежащего документирования", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе проведения ООС активизировались вражеские ДРГ, в состав которых включены снайперы и корректировщики артогня, - ГУР

Подчеркивается, что указанные преступные действия российских оккупационных войск повышают минную опасность в регионе и представляют угрозу жизни гражданского населения, но и нередко приводят к потерям самых оккупантов.

Так, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 8 февраля с.г. на установленных ранее противником минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВС РФ при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3111259
 
   
 Топ комментарии
 
Они всё правильно сделали .
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Яка сумна новина! Диверсионная группа ВС РФ подорвалась на своих же минах при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 1767 Випускайте єнота.
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Бог не теля, все видит и всем воздает по их делам.)
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Яка сумна новина! Диверсионная группа ВС РФ подорвалась на своих же минах при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 1767 Випускайте єнота.
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что-то путриётов не видно...\наверное тоже подорвались...)\
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И зрадников в этой новости ждать не надо. Слава Украине!!!
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земля - железобетоном, вода - стекломоем..
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Карта мінних полів така секретна, шо вони і самі не знають де ті міни.
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Меньше кацапья - больше воздуха в Украине.
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Мені більше подобається версія військового оркестру на Залфзничному Вокзалі)
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Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.
Костер распалила до неба.
Точнее, почти до земли.
Восторженно адская небыль
Приправы готовит свои.
Котлы закипели смолою
И вилы с надеждой звенят.
Навстречу лихому герою
Погибших российских бурят.
Какие большие нагрузки
При жизни легко поднимал!
Украл полуостров по-русски
И пару республик украл.
Живых мертвецов миллионы
Поставил в едином строю.
Но, дьяволу он за поклоны,
За зря продал душу свою.
Коварное адское пламя
Ему не дано обмануть.
Рабов миллионы тираня,
Сюда он прокладывал путь.
Кипящей смолою и серой
Получит признанье сполна.
Какой он отмеривал мерой -
Такой и воздаст сатана.
Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.😇😂
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В общем, с пополнением в почётных рядах безымянных удобрений!

😂😂
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-Солдат ничего не должен бояться. Если, к примеру, в бою ты упал в сортирную яму, оближись и иди дальше в бой. А ядовитые газы для нашего брата - дело привычное ещё с казарм - после солдатского хлеба да гороха с крупой. (с)
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Подорваться на своих же минах. Это так по- кацапски
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Самознищуються кацапи на нашій землі , видно сам Бог нам допомагає !
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ОЗМ-72 , це міна що вистрілює вибухових заряд на висоту до 1 метра і він там вибухає в повітрі.
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не рой яму другому...,не плюй в колодец... Видать цапы не слыхивали про такое
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Не плюй в колодец - мина вылетит, не поймаешь Диверсійна група ЗС РФ підірвалася на власних мінах під час спроби вийти за лінію передових позицій окупаційних військ на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 1355
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Не рой яму другому-использует как окоп!!
)))
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...подорвались сегодня га "герыче" в НовоазовскеДиверсійна група ЗС РФ підірвалася на власних мінах під час спроби вийти за лінію передових позицій окупаційних військ на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 706
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по несколько хороших новостей за день, отлично.
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КРОВЬ КИШКИ *************. Награда нашла героя.
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- Взяли Москву возьмем и Киев! -
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.😇🤗
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Ха-ха-ха... Козлорилі, так сказать, розмінували частину степу... Давайте далі "розміновуйте", не зупмняйтесь...
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С начала февраля почти каждый день позитивные новости о зашкваренных кацапах. Это радует, но вызывает подозрения - то ли кацапы активизировались, то ли нашим под выборы дали больше свободы, то ли в принципе команда давать больше позитивных новостей с фронта под выборы.
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маленький сепар на мине сидел
маленький сепар от крема потел
капля скатилась, замкнула контакты
сепары, пользуйтесь кремом "карпаты"!
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Самі замінували територію і підірвалися на своїх же мінах. Так дивись і територію розмінують.
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недаремно мінували, якісна робота Диверсійна група ЗС РФ підірвалася на власних мінах під час спроби вийти за лінію передових позицій окупаційних військ на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 915
як знали що для себе
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все одно мало здохлих адептів руSSкого міра...кожний день по 100 штук козломордих "іхтамнєтів" треба двусотити..., тоді дуже швидко закінчиться "гражданская" війна в Україні...
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А кажуть що треба займатися розмінуванням...
Розміновувати треба тоді коли на донбасі буде мир.
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за путіна готові життя віддати, а не він за них
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мало дохлих расіянських окупантів, треба більше!!))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиверсионная группа ВС РФ подорвалась на своих же минах при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск на Донбассе, - ГУР
 
 
 
 
 
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