 Украина обсуждает со странами G7 возможность предоставления финансирования, - Минфин

"Мы очень активно работали с ВБ. Как вы знаете, нам была предоставлена гарантия по займам. В ближайшее время мы полностью ее используем", - сказал она в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сумму нового займа глава Минфина не уточнила, сказала, что она еще обсуждается. О.Маркарова рассчитывает, что новый займ будет привлечен до конца февраля.
Также Министерство финансов ведет переговоры со странами G7 относительно возможности предоставления Украине финансирования.
"Мы сейчас активно работаем над кредитованием, привлечением ресурсов у международных финансовых организаций и потенциальным двусторонним кредитованием", - сказала Маркарова.
Относительно двустороннего кредитования касательно уточнила, что ведомство ведет переговоры со странами G7. В то же время министр не исключила возможности привлечения кредитов и у других стран, которые согласятся профинансировать страну.
Сумму потенциальных заимствований как у МФО, так и стран G7, глава Минфина не уточнила. При этом она напомнила, что общий объем внешних займов в 2019 году планируется на уровне $4 млрд.
Вместе с тем, Министерство финансов Украины работает на выполнением требований ЕС с тем, чтобы к концу марта - началу апреля привлечь второй транш макрофинансовой помощи объемом EUR500 млн, сообщила глава ведомства Оксана Маркарова.
"Мы работаем над выполнением условий. Но в конце марта -начале апреля – это реалистично (привлечение второго транша. - Ред.)", - сказала Маркарова.
Маркарова напомнила, что речь идет о принятии двух законопроектов, касающихся реформы таможенной службы.
Кроме того, глава Минфниа уточнила, что условия сотрудничества с ЕС предполагают: между траншами макрофинансовой помощи не может быть менее трех месяцев.
"Поэтому, учитывая, что предыдущий транш мы получили в декабре, этот транш, даже если мы все выполним, мы не сможем получить ранее марта", - сказала она.
Плачущие мальчики, вечная война, котлы, геноцид, утилизация активистов и журналистов как явление, взорванные высотки(это впереди)...
Твои посты после 31-го марта вообще оплачиваться не будут...
то что ты тролляка - это даже и не обсуждается...\ты тут строчишь не бескорыстно...\
Порошенко выделают не 1 тысячу, которая доходит до людей, а 10 000 гривен… Не будь л_хом. Требуй повышения выплаты за счёт денег, которые Петя у тебя же и украл!
Публикую агитационные материалы, которые за 1000 гривен украинцев просят заполнить в интересах Порошенко.
Об этом только что написал в ФБ известный журналист Александр Дубинский.
И сразу рекомендую всем, кто решил поучаствовать в «команде Порошенко», требовать повышения гонораров.
В тему:
- Украинцев будут покупать оптом и в розницу. Порошенко готов потратить $2,5 млрд на подкуп
- Порошенко перешёл к прямому подкупу избирателей. Фотодоказательство
- Подробности схемы подкупа командой Порошенко избирателей на селе.
Потому что, по моим сведениям, на покупку каждого голоса штабы Порошенко выделают не 1 тысячу, которая доходит до людей, а 10 000 гривен.
Именно такая сумма фигурирует во внутренней отчетности организатора схемы, депутата БПП Березенко.
А дальше эта 10-ка пилится на высшем, среднем, и нижнем уровнях - так, что до конечного л_ха доходит только 1 тысяча.
Не будь л_хом. Требуй повышения выплаты за счёт денег, которые Петя у тебя же и украл.
А голосуй так, как подскажет разум.
Дубинский также опубликовал в качестве доказательства запущенной командой Порошенко схемы массового подкупа избирателей вот эти фотографии:
https://goo.gl/FquK9R
😇😇
ты только не пережри...!)
Поділися з своїми колегами-порохосмоктами!
😁
🤑
😂😂
САГА о деньгах на крови, ставках и кампании Порошенко
http://ua24ua.net/mihail-chapliga-kak-zarabotat-na-mahinatsiyah-petra/
🤑
на Петьке действительно можно попытаться заработать...., но много неизвестных.....
Бедолага может вообще до выборов не доползти.... - в такое тревожное время живем...
Вывсеврети! Это йулька берет деньги, гриценко и зе в доле. Во время правления Петра Алексеевича он только и делает, что раздает долги папередников, борется с коррупцией и лишь иногда делает перерыв на Мальдивы и селфи с мальчиком, ему же ведь тоже надо отдыхать. Голосую за Петра!
Авторы закона предложили обеспечить страну нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента, в том числе создать правила маршрутизации трафика и организации контроля за их соблюдением.
В тексте документа также идет речь о том, что в России «сократят» данные россиян, передаваемые за рубеж и определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.
В документах сначала шла речь о том, что на реализацию законопроекта не понадобится дополнительных денег, однако в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели уже заложили 1,8 млрд рублей, а один из авторов закона Андрей Клишас сказал, что на его исполнение понадобится более 20 млрд рублей.
В своем отзыве правительство рекомендовало принять в первом чтении этот законопроект, однако указали, что в документе также не прописаны, какие именно существуют угрозы для «целостности, устойчивости и безопасности функционирования» Рунета и при каких условиях может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования. Кабинет министров также назвал «спорным» предложение наделить Роскомнадзор «регулирующей функцией», так как эти задачи должны выполняться определенным министерством или правительством.
Более того, автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», учредителями которой выступают правительство, Сбербанк, «Сколково», «Яндекс», Mail.Ru Group и «Билайн», раскритиковала законопроект об автономной работе российского сегмента интернета. По мнению экспертов, положения законопроекта могут привести к росту нагрузки на сетевую инфраструктуру, нарушению качества соединений и сбоям в национальной системе связи.
В свою очередь, рабочая группа «Информационная безопасность», куда входят операторы связи, «Ростелеком», InfoWatch и другие компании, предложила сначала провести учения на сетях, чтобы проанализировать «актуальные угрозы». «Все участники обсуждения сходятся в том, что у него благие цели, но механизмы его реализации вызывают много вопросов и споров», - заявляла руководитель рабочей группы Наталья Касперская.
Согласно пояснительной записке, об автономности Рунета авторы идеи задумались после «агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США».
😂
Гриценко, Зеленський, гоніть їх, нах всіх !!!!