 Газовые монополисты пытаются второй раз снять с граждан плату за установление "бесплатных счетчиков", - Шахов

К этому призвал власть народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.
Он уточнил, что газовые монополисты пытаются второй раз снять с граждан плату за установление "бесплатных счетчиков".
"На сегодняшний день около трех миллионов украинских домохозяйств не имеют индивидуальных счетчиков газа. Хотя плата за установление "бесплатных счетчиков" уже включена в тариф, на что есть соответствующее разъяснение и решение Верховного Суда. Однако газовые монополисты наглеют и пытаются получить финансирование от правительства из госбюджета. То есть собираются второй раз снять деньги, принадлежащие людям", - сказал Сергей Шахов.
Обещаниями установить потребителям счетчики власть и газовые монополисты водят общество за нос, считает народный депутат от "Нашего края".
"Зарабатывают на газе все причастные. Отвечать же перед людьми некому. На решение Верховного Суда об обязанности установления счетчиков газовые монополисты отмахнулись, что "нет технических возможностей". Потом подумали и сказали: "Дайте деньги из бюджета". Хотя, допускаю, счетчики не установят даже при госфинансировании. Сменится руководство "Нафтогаза", облагазов, министерств - вопрос замнут. Монополиям выгодно иметь неучтенный газ, которым они распоряжаются по своему усмотрению", - пояснил Сергей Шахов.
Представитель "Нашего края" призвал власть заставить "Нафтогаз" и облгазы оплатить счетчики из своих астрономических и необоснованных расходов.
"Прошлогодняя премия руководству" Нафтогаза "составила 1,2 миллиарда гривен. За эти средства можно установить более миллиона газовых счетчиков в домах украинцев. Корпоративный календарь обошелся "Нафтогазу" в 1,2 миллиона гривен - это еще тысяча счетчиков. Таких расходов много. Требуем у власти провести тотальный аудит "Нафтогаза", заставить его выполнять свои прямые обязанности или вернуть часть уплаченных денег потребителям на самостоятельное приобретение счетчиков. За счет урезания астрономических и необоснованных расходов газовиков можно закрыть все потребности населения в индивидуальных счетчиках", - резюмировал Сергей Шахов.
Напомним, в Украине 13 млн газифицированных квартир и частных домов. Из них счетчикам не оборудованы более 3 млн домохозяйств. Верховный суд считает, что частные облгазы должны самостоятельно покупать и устанавливать индивидуальные счетчики. По информации руководства "Нафтогаза", правительство приняло решение, что вместо облгазов финансировать установку счетчиков государственная монополия. "Мы готовы, если государство предусмотрит необходимую сумму в финансовом плане компании", - пояснили в департаменте энергоэффективности "Нафтогаза".
на халяву пропереться хочет...
ГРЕЧКУ ШАХОВ ДАВАЙ... МАСЛА... САХАР...
хватить волну пустую гнать....
****стахановская...
Вот сижу жру черную икру....
А как хочется картошечки с селедочкой.....
Это неправильно! Нужно не есть, а жрать, в мерешку с красной.
О кортопли с оселедцем можно забыть. Отвыкать нужно постепенно. )))
100%
Але на те і держава, щоб за ними слідкувати і не допускати того.
І якщо здуру не оберуть Йулю чи зєєєлю, думаю, їм того не дозволять.
Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло
После того как госкомпания «Надра Украины» добровольно вышла из состава учредителей ООО «Ист Юроуп Петролеум» одиозного Павла Фукса, известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил о том, что власти просто подарили ему большое число газовых месторождений.
О подробностях скандального решения журналист написал накануне в Фейсбуке.
«Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло.
Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях.
Коротко история вопроса. Во времена Януковича «семейный» министр энергетики Ставицкий создал фирму «Голден Деррик» на которую вывел тридцать газовых месторождений. В «Голден Деррик» 33% принадлежало государству через НАК «Надра Украины», а остальные 67% контролировал Ставицкий. Государственная доля нужна была Ставицкому, чтобы получить недра бесплатно.
А потом случился Евромайдан. Ставицкий бежал из страны, бросив дома 42 килограмма золота и 5 000 000 долларов. Газовые недра он тоже не мог прихватить с собой. Они вернулись государству. Но…
Но… Через некоторое время «Голден Деррик» прибрал к рукам Фукс. Фукс дружит с Аваковым и часто ошивается в Администрации президента Порошенко.
Фукс переименовал «Голден Деррик» на «Ист Юроуп Петролеум». И стал забирать обратно в государство многочисленные газовые месторождения. Почти все три десятка газовых площадей оказались в руках Фукса и «Ист Юроуп Петролеуму».
Но, напомню, в этой фирме была еще государственная доля - 33%. Теперь ее нет. НАК «Надра Украины» подарили Фуксу эту долю. Это треть собственности в десятках газовых месторождений. Потому что НАК «нерационально заниматься этими недрами».
Нерационально, понимаете?
Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд. кубов. Запасы на остальных площадях неизвестны, но это очень перспективные участки - Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более.
Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть все, что можно, пока ты у власти. Кража «на коня», так сказать. Напомню Порошенко и Фуксу, что Янукович со Ставицким погорели на том же», написал Дмитрий Гнап.
http://ua24ua.net/kak-vlast-nakanune-viborov-podarila-guliku-fuksu-tri-desyatka-gazovih-mestorogdeniy/
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