 Столтенберг призвал союзников активизировать поддержку Украины: Киев является очень ценным партнером

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг напомнил о необходимости продолжения модернизации Вооруженных сил Украины и продолжении борьбы с коррупцией. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции по поводу встречи министров обороны стран - членов НАТО, которая состоится 13-14 февраля в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, его спросили, поможет ли ускорить интеграцию Украины в Альянс закрепление в украинской Конституции положения о вступлении в НАТО внешнеполитическим стратегическим курсом страны. Он заявил, что Альянс прилагает много усилий для оказания помощи Украине.
"Мы работаем с Украиной. Украина является очень ценным партнером. Мы обеспечиваем Украине поддержкой различными способами. Мы имеем различные трастовые фонды, различные программы. Мы помогаем ей модернизировать ее оборонные институты и безопасностные институты. Мы помогаем ей определенной подготовкой, укреплением потенциала, когда речь идет о военно-морских силах", - заявил Столтенберг.
В то же время он сказал, что настоятельно призывает союзников активизировать эту поддержку, которую Украина получает как в рамках НАТО как организации, так и отдельно от стран-членов на двусторонней основе.
"Мы делаем это, чтобы помочь Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, модернизировать ее вооруженные силы, и проводить реформы, в том числе бороться с коррупцией", - подчеркнул Столтенберг.
чекаю з 1991 року нашого успіху? ХТО ВКРАВ НАШ УСПІХ?
Вы посмотрите у себя сегодня-с лаптями чуть успокоилось,уже власть делить готовы и страну просрать.
Хотите тест-перейдите на новость ниже про уничтожение ДЗОТ сегодня под Ясиноватой. Попробуйте найти хоть одного цензоровского зрадника,кто тут поносит Пороха..Их там нет. Они ждут рюзького мира.Можно ненавидеть Порошенко,но порадоваться за успехи Армии и Героев-святое.Слава Украине!
Польша и Норвегия заявили о взаимной высылке дипломатов
Типа как консулы Румынии или Болгарии, кто там выдовал паспорта.
Вас переконують, що всі біди від корупції і обіцяють вас ощасливити її знищивши. Це дві брехні, корупцію не знищать, бо її не знищили ні де і біда не лише в ній, мало того, корупція не голвна біда!
Вплив корупції на добробут громадян перебільшено. Якщо проаналізувати видатки держбюджету то там під 70% це зарплати, 150млрд - дотація пенсфонду, тобто ще 12%, реально щось украсти можна з тих 18-20% що залишилися, це закупівля товарів та послуг. Нехай навіть якось украдуть 1/3, то це 6-7%. І куди корупціонери їх витратяять? Куплять квартиру, будуватимуть дачу, бухатимуть у ресторані, баби ходитимуть до "сексопатологів", масажистів, манукюрниць, а отже ці гроші перетворяться і зарплати будівельників, офіціантів, продавців, таксистів, повій, тощо.
Тому навіть якщо раптом всю чиновницьку корупцію викоренять вщент, матеріальо краще жити стане на 2-3%.
Глолвна біда війна, економічнв блокада з боку кацапії, перевантаженість бюджету соціальними видатками та як наслідок високі податки на бізнес.
Це головні проблеми, але як їх вирішити популісти або не знають, або вирішувати не хочуть. бо це рейтингів не додасть. Краще поливати гавном тих, хто намагаєтья вирішити.
Тому і борсаємося у гавні!
Навіть така політична акула як Порох, навіть маючи у БПП аж 133 депутати не має вирішального впливу. Йому треба домовлятися і враховувати "хателки" коаліціянтів.
У Йульки впливу буде ще менше, бо ВР буде більш фрагментованою. Щоб домоитися про щось доведетья розпачуватися, даючи значно більшій кількості зацікавлених осіб украсти.
Зэээлю ж будуть просто ігнорити. Він хто? Фуфєл, попка Коломойського! Це як у шахах, король найголовніша, але й найслабша фігура, без підтрики ферзя він ніщо. Варто атакувати ферзя і все, король спікся! Те саме з Зєєєлею, атака на Коломойського з усіх телеканалів та усіх продажних блоХерів і все, з Зєєєлі можна вірьовки вити.
Тому, якщо Президентом буде не Порошенко, корупція тільки зросте, правда, по 1+1, Радіо-Ера та проводовому радіо, будуть розказувати, що на Україну Божа благодать зійшла. Розказуватимуть так само завзято, як зара мандять про "зубожіння" та "мегакорупцію".
І ви будете впевнені, що все в порядку. Віртуальна реальність, аднака!
Маючи таких "друзів" і ворогів не потрібно.