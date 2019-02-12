 Столтенберг призвал союзников активизировать поддержку Украины: Киев является очень ценным партнером

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг напомнил о необходимости продолжения модернизации Вооруженных сил Украины и продолжении борьбы с коррупцией. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции по поводу встречи министров обороны стран - членов НАТО, которая состоится 13-14 февраля в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, его спросили, поможет ли ускорить интеграцию Украины в Альянс закрепление в украинской Конституции положения о вступлении в НАТО внешнеполитическим стратегическим курсом страны. Он заявил, что Альянс прилагает много усилий для оказания помощи Украине.

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"Мы работаем с Украиной. Украина является очень ценным партнером. Мы обеспечиваем Украине поддержкой различными способами. Мы имеем различные трастовые фонды, различные программы. Мы помогаем ей модернизировать ее оборонные институты и безопасностные институты. Мы помогаем ей определенной подготовкой, укреплением потенциала, когда речь идет о военно-морских силах", - заявил Столтенберг.

В то же время он сказал, что настоятельно призывает союзников активизировать эту поддержку, которую Украина получает как в рамках НАТО как организации, так и отдельно от стран-членов на двусторонней основе.

"Мы делаем это, чтобы помочь Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, модернизировать ее вооруженные силы, и проводить реформы, в том числе бороться с коррупцией", - подчеркнул Столтенберг.

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