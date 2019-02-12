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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6221) членство в НАТО (273) Столтенберг (637)

 Столтенберг призвал союзников активизировать поддержку Украины: Киев является очень ценным партнером

Генеральный секретарь Альянса призывает союзников НАТО активизировать оказание поддержки Украине в реформировании оборонного и безопасностного секторов, а также в проведении реформ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг напомнил о необходимости продолжения модернизации Вооруженных сил Украины и продолжении борьбы с коррупцией. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции по поводу встречи министров обороны стран - членов НАТО, которая состоится 13-14 февраля в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, его спросили, поможет ли ускорить интеграцию Украины в Альянс закрепление в украинской Конституции положения о вступлении в НАТО внешнеполитическим стратегическим курсом страны. Он заявил, что Альянс прилагает много усилий для оказания помощи Украине.

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"Мы работаем с Украиной. Украина является очень ценным партнером. Мы обеспечиваем Украине поддержкой различными способами. Мы имеем различные трастовые фонды, различные программы. Мы помогаем ей модернизировать ее оборонные институты и безопасностные институты. Мы помогаем ей определенной подготовкой, укреплением потенциала, когда речь идет о военно-морских силах", - заявил Столтенберг.

В то же время он сказал, что настоятельно призывает союзников активизировать эту поддержку, которую Украина получает как в рамках НАТО как организации, так и отдельно от стран-членов на двусторонней основе.

"Мы делаем это, чтобы помочь Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, модернизировать ее вооруженные силы, и проводить реформы, в том числе бороться с коррупцией", - подчеркнул Столтенберг.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111243
 
   
 Топ комментарии
 
флешмоб надо запускать - кто и сколько земли может дать - под базу НАТО в Украине ))))
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Могу свою дачу отдать под 1ну установку Натовского ПРО...
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ааха ха хаа, всё пропало, всем Украина надоела и все думает как открестится от Украина - правильно написанно зрадисты и другие прорассеиские гондоны?
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флешмоб надо запускать - кто и сколько земли может дать - под базу НАТО в Украине ))))
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Могу свою дачу отдать под 1ну установку Натовского ПРО...
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да, у меня если все скинемся уже гектаров 30 40 будет - а нет еще скинемся и докупим или в аренду возьмем(понимаю шо глупость пишу,насчет аренды - но настрой именно такой)
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зараз як налетять помічники та консультанти, як дадуть жару - ото закрокуємо!
чекаю з 1991 року нашого успіху? ХТО ВКРАВ НАШ УСПІХ?
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Слава Украине ? Через пять лет дошло ?
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Щось помітив, що на цензорі щирих українців банять. Це тому, що при владі майже всі іноземці. Хто вкрав Україну в України?
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Поки йдуть розмови про активізацію допомоги для збільшення обороноздатності України Німеччина і Франція закрили суперечки щодо ПП2 і таким чином єдина перепона для росії для широкомасштабного нападу зникає.
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так - но у нас еще есть атомники и Евпропа в Курсе
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а начинать ядерную войну с другой страной ,то же обладающей этим оружием не одно и то же?
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Али - какие гарантии что Украина не повернёт обратно к рассеие, посмотреа всякие блоги, ошеровало сколько глупцов и готовы голосовать по приколу. А ведь президент одно дело, куда важнее выборы в ВР, что сделать с гнидой президентом вы знаите, но не дорого ли обходится потом исправлять голосование по приколу.
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Гарантії лише в тому, що більшість до росії не хоче. Інша справа - початок більш масштабної російської агресії. Допомагати нам ніхто не збирається.
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Допомагати нам ніхто не збирається - не стоит говорить за других, это как то не очень. Возможно у тебя есть мнение что могли помогать больше, согласен, но опять - вкладывается то осторожно, ведь нет гарантии куда порулите дальше, а друзья рашки нет желание помогать, всю помощь не оценят и скажет что вообше то навредили с помощью и хотоли разсорить "один народ"
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Варто, бо пройшло багато часу, а справжньої допомоги не було.
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не було, понел, то грустно, ведь по логике следующии шаг - вы посорили с дружественной рассеиой - вот и ответ, почему помощь осторожная.
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Просто хочется большего и быстрей.Но помогают почти все по мере сил и желания,многие бы предали,но Америка не позволит.Не ради Украины даже,а ради того,чтобы не потерь СВОЁ лицо ГАРАНТА.Если США уступит куйло,то все увидят эту слабость и переметнутся к ним.Это как в обычной жизни людей или волков-все тянутся к сильному.Америка никогда этого не допустит.
Вы посмотрите у себя сегодня-с лаптями чуть успокоилось,уже власть делить готовы и страну просрать.
Хотите тест-перейдите на новость ниже про уничтожение ДЗОТ сегодня под Ясиноватой. Попробуйте найти хоть одного цензоровского зрадника,кто тут поносит Пороха..Их там нет. Они ждут рюзького мира.Можно ненавидеть Порошенко,но порадоваться за успехи Армии и Героев-святое.Слава Украине!
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Кто имеется ввиду под "гнидой президентом", тем более речь идёт о будущем и перед выборами?
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всё верно - имел виду яныка и то что выбрав того гондона теперь дорого изправляется, а голосовали и по приколу и по убеждению.
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в том то и проблема, шо сейчас речь идёт о судьбе Украины. а придётся выбирать между "снова будет плохо" и "дальше будет ещё хуже" ((((
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я б сказал между "снова будет плохо" и "дальше будет очень трудно, тяжко но не долго"
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может и так. но сегодня это будет уже белорусский вариант, хотя и озвученный когда-то давно бацькой.
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та когда то бацька сказал "белорусы будут жить плохо, но недолго". а если придут к власти те при ком " дальше будет очень трудно, тяжко но не долго", то скоро Украину будет ждать судьба Беларуси ((
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нет, я думал что трудно будет не долго, а если выбирут плохо, то минимум на всегда.
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та оно уже и сегодня может навсегда (((
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да ещё, нам тоже всяко идёт, вот же говорил - не довераите полякам, нагадит во все 100%
Польша и Норвегия заявили о взаимной высылке дипломатов
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проблема и скандинавии и европы в том, шо в жирные от нефтяной цены "нулевые", рашка наскупала на западе нужных ей на будущее политиков и впридачу назакладала там же спецэмигрантами кучу своих "консервов". щас это и вылезает в свет.
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тут рашка не причём - типичный среднеумный поляк - знает коекак законы Польши плюс польские традиции и давай с своим уставом жить в Норге, да ещё и консул давай своих батраков защищать, указывая что и как делать всем госслужбам Норги да и изпользуя статус - демонстративно совершал мелкие нарушения поведения.
Типа как консулы Румынии или Болгарии, кто там выдовал паспорта.
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ааха ха хаа, всё пропало, всем Украина надоела и все думает как открестится от Украина - правильно написанно зрадисты и другие прорассеиские гондоны?
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patrioty.org.ua/society/vypadkovo-potrapyv-pid-obstril-pokazaly-naimantsia-iakyi-zahynuv-na-donbasi-foto-266692.html. ось пройшло, там таких не було))) побільше про таких рогатих треба освітлювати))))
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Головний посил,боротьба з корупцією,а друге ім"я Петруся--Корупционер.
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Антикорупційна істерія це передвиборча технологія!
Вас переконують, що всі біди від корупції і обіцяють вас ощасливити її знищивши. Це дві брехні, корупцію не знищать, бо її не знищили ні де і біда не лише в ній, мало того, корупція не голвна біда!
Вплив корупції на добробут громадян перебільшено. Якщо проаналізувати видатки держбюджету то там під 70% це зарплати, 150млрд - дотація пенсфонду, тобто ще 12%, реально щось украсти можна з тих 18-20% що залишилися, це закупівля товарів та послуг. Нехай навіть якось украдуть 1/3, то це 6-7%. І куди корупціонери їх витратяять? Куплять квартиру, будуватимуть дачу, бухатимуть у ресторані, баби ходитимуть до "сексопатологів", масажистів, манукюрниць, а отже ці гроші перетворяться і зарплати будівельників, офіціантів, продавців, таксистів, повій, тощо.
Тому навіть якщо раптом всю чиновницьку корупцію викоренять вщент, матеріальо краще жити стане на 2-3%.
Глолвна біда війна, економічнв блокада з боку кацапії, перевантаженість бюджету соціальними видатками та як наслідок високі податки на бізнес.
Це головні проблеми, але як їх вирішити популісти або не знають, або вирішувати не хочуть. бо це рейтингів не додасть. Краще поливати гавном тих, хто намагаєтья вирішити.
Тому і борсаємося у гавні!
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Ні Порох, ні Йуля, ні сам Ісус Христос не може у нас створити "швидко знищити корупцію". бо це преоргатива коаліції депутатських фракцій у ВР. Це вони приймають закони, формують уряд та призначають ВСІХ посвдовців!
Навіть така політична акула як Порох, навіть маючи у БПП аж 133 депутати не має вирішального впливу. Йому треба домовлятися і враховувати "хателки" коаліціянтів.
У Йульки впливу буде ще менше, бо ВР буде більш фрагментованою. Щоб домоитися про щось доведетья розпачуватися, даючи значно більшій кількості зацікавлених осіб украсти.
Зэээлю ж будуть просто ігнорити. Він хто? Фуфєл, попка Коломойського! Це як у шахах, король найголовніша, але й найслабша фігура, без підтрики ферзя він ніщо. Варто атакувати ферзя і все, король спікся! Те саме з Зєєєлею, атака на Коломойського з усіх телеканалів та усіх продажних блоХерів і все, з Зєєєлі можна вірьовки вити.
Тому, якщо Президентом буде не Порошенко, корупція тільки зросте, правда, по 1+1, Радіо-Ера та проводовому радіо, будуть розказувати, що на Україну Божа благодать зійшла. Розказуватимуть так само завзято, як зара мандять про "зубожіння" та "мегакорупцію".
І ви будете впевнені, що все в порядку. Віртуальна реальність, аднака! Столтенберг закликав союзників активізувати підтримку України: Київ - дуже цінний партнер - Цензор.НЕТ 4572
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Поки так, аде Йуля чи Зєєєля все поправлять!
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Коли ви вже відчепитесь від України?!
Маючи таких "друзів" і ворогів не потрібно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтолтенберг призвал союзников активизировать поддержку Украины: Киев является очень ценным партнером
 
 
 
 
 
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