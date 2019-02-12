 Чиновники указали в е-декларациях недостоверную информацию на 8,6 млрд грн, - НАПК. ИНФОГРАФИКА

В течение 2017-2018 годов в сфере финансового контроля составлены 273 обоснованных вывода, из них 99 - по декларированию недостоверных сведений, 5 - по незаконному обогащению, 169 - по умышленному непредставлению деклараций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Согласно закону, только в 2018 году, направлены обоснованных выводов до НАБУ - 40, в Национальную полицию - 178 и в органы прокуратуры - 36.
Также составлены и направлены в суд 356 протоколов об административных правонарушениях, 22 - декларировании недостоверных сведений, 179 - несвоевременности подачи декларации, 155 - нарушение порядка уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Следует отметить, что по закону НАПК не имеет функций следствия, права быть субъектом судебного процесса и не является карательным органом. На Национальное агентство законодательством возложена превентивная миссия предотвращения коррупции, формирование в обществе культуры добропорядочности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции.
Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації
караються штрафом від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Стаття 368-2. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі -
Якими доказами? Що таке доказ у розумінні ККУ і чи ідентичне це поняття доказу в КПК? Ще один цікавий термін "законність"... а де визначено яке саме набуття є законним, а яке ні?
І головне - КИМ не підтверджено? Обвинуваченим, за наявності принципу невинуватості?
Чи слідчим, якому і даром не потрібно доводити законність та невинуватість?
Але до цих аргументів адвокат може звернутися, коли доказів і правда немає - тоді беремо Конституцію в руки! але суддя не зможе ігнорувати вказану диспозицію.
По суті то правильно, але чогось не відшліфували диспозицію, або чергова річка для рішалова.
Власне кажучи та стаття про незаконність збагачення частково є уособленням принципу винуватості, якщо обвинувачений та його адвокат не займуть активну позицію по захисту - не подадуть докази, то -обвинувальний вирок забезпечено.
"належність до такого собі квазі-клубу, хоча реально злочину може і не вчинятися, а контроль за вчиненням злочину, тобто, доказування ролі як організатора такого суб'єкта " - але це ж ПРИПУЩЕННЯ!
Я за інше -
Якби на державному рівні визнати, що "хлопці в законі" визнається організованою злочинною організацією, то належність до такою організації є злочин! - тоді були би достатньо?
ясно що без цього "вор - в законі" - це таке собі наймення, наче комсомолець чи учасник гольф-клубу і тп., яке не може тягнути відповідальність.
Але мабуть там є якісь заперечення ЄСПЛ - тому в цьому роблять.
Аби судова система запрацювала.
Щоб Ви знали у ел. декларації передбачені "легальні" можливості неподання даних.
Ці випадки описані і дозволені роз*ясненнями НАЗК.
Це ті випадки, коли хтось із родичів "не хоче надавати" інфо.
Але у такому випадку ці родичі нариваються на повну перевірку.
Це в теорії. На практиці, за три роки НАЗК "напрацювало" видно що.
Це при 2 млн. держслужбовцях. Чи 600 тисяч ...
Державний службовець, перебуває на державній службі 3 роки. Десять років назад, будучи підприємцем, здійснив самовільне будівництво будинку, яку документально назвали реконструкцією гаража. Оскільки будівництво здійснено на належній йому земельній ділянці, ним сплачено штраф за актом ДАБК, але подальше узаконення не проведено.
Тепер чому неможливо: у людини на руках документи на належний йому гараж, по факту наявний самочинно збудований будинок. Людина зазначає у декларації, в об'єктах нерухомості - гараж (адреса, вартість і т.п.) по ній порушують кримінальне провадження, бо під час огляду встановлюють наявність самочинно збудованого будинку. На запитання прокурору, а як би я вказав самочинно збудований будинок? Йому відповідають, ми би порушили справу, бо у вас не має жодного документу на будинок, а є на гараж і ви свідомо спотворили декларацію.
І таких прикладів безліч. Чого тільки купівля нерухомого майна по балансовій вартості вартує...
Можна подумати у всіх держслужбовців така історія з гаражем.
Мені одна людина сказала "Це все розраховано не на таких бідарів, як ти".
У нас же сотні тисяч підпадають під декларування і 95% з них, є самими звичайними людьми. І таких прикладів, різних безліч
Ця система була би ефективна в якомусь західному суспільстві. Де вирішено питання із тіньовою економікою, де люди з дитинства збирають чеки з магазинів, де не має проблем із сплатою податків. Натомість її узяли і наклали на те, що є. Але до того часу, поки 100% громадян не заставлять подати таку декларацію, намагатись щось, комусь пояснити - безнадійна справа. Ось ще один приклад. Ви маєте показати як дохід отримані кредити. Навіть якщо вони не перевищують певної суми, то за рік потрібно зазначити повний їх розмір. Так ось кредитна картка, або розрахункова із кредитним лімітом - є кредитом. Уявіть собі, ви цілий рік, розраховуєтесь нею у магазинах, АЗС і т.п. Знімаєте різні суму по 100 разів на місяць, а потім, маєте зазначити повну суму знятого? Добре, якщо у вас Приват банк, і ви через Приват 24, зможете отримати поквартальний звіт, а якщо ні?
Крім того, повна перевірка буде скоріш за все не Вашої декларації, а Вашого родича.
а як бути у випадках коли достовірне подання не можливе?
Сер, да Ви банально демагог і корупціонер і захищаєте таких, як Ви сам.
От і все. Дуже просто виявляється.
Ваш дім тюрма, сер.
Щорічно, сер ...
Это следует из результатов проверки ЦИК, о которых рассказало сегодня издание «Страна».
Что ж это такое, спросят некоторые удивленно? Как мог Порошенко и его юристы так напортачить в декларации?..
Дело в том, что он за последние пять лет так накрался, что просто не может, бедненький, за всем этим уследить…
В тему - Пиар, бизнес, коррупция, пьянство: а когда Порошенко работает президентом?!
https://goo.gl/KVjBf1
🤑
Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться! («строгий гражданин» "Золотой телёнок" И. Ильфа и Е. Петрова)
Чув учора у «Новинах»,
за останні дві доби,
прилетіли в Україну
«сизокрилі голуби».
ПтАшок виявив навколо,
й пригрозив їх знищить вщент,
головний наш орнітолог
Український президент.
В нас, мовляв, є заборона
на пташиний вид оцей!
Я, лишень, одним воронам
не клюватиму очей!
Ті дзьоби і опустили…
Й щоб не лізти на рожон,
сизокрилі порішили
записатись до ворон.
От тепер усе в ажурі!
І радіє президент,
що в воронячій, у шкурі
весь пташиний контингент!
Все б і добре!... Тільки точить
президента жаба, блін…
Нікому клювати очі!
Бо ж усі такі, як він!
. 🤑
Твою дивізію!.. Як розумом сприйняти,
що в найзлиденнішій, воюючій країні
від жиру бісяться «народні депутати?!
Як зрозуміти їхнє «депутатство»,
коли народ «субсидію» жебраче,
а в них - мільйони за іконостасом,
та у америках з іспаніями дачі?!
Питаю в себе, а чи не до сраки
Їм, можновладцям, люди ті убогі?!
В яких нема автомобільних парків,
ні, навіть, «фаберже» нема, з «ван-гогом»…
До сраки, певно… Хоч і рвуть на грудях
сорочки від «Версаче», та «Габбано»,
Мовляв - терпіть! Всі жити краще будем!
Лишень забудьте про свої «майдани»!..
Гортаю сторінки… Ляшко… Балога…
Згадав рядки БГ.. Борис! Так ось ці «діти»,
які вже сходять з розуму , від того,
що від життя їм нІчого хотіти!..
Слава Богу, я уже думал, что клята Юлька действительно все украла. Но теперь-то ясно, что мужественным патриотам немножко удалось спасти. Украине жить!🤗
Пригожинских то, как понесло
Это типа как у собак?Есть собаки,а есть декоративные гавкающие и срущие существа,которые вам поднимают или портят настроение.Но не выполняющие свои основные функции.
То есть не охраняют,не защищают,не сторожат.
Короче все почитали,повозмущались,всем спасибо,все свободны!А что дальше то?
Там так і написано ...
По аналогії, слід очікувати результати і від антикорупційної діяльності. Це якщо, все ж таки, бачити і шукати позитив.
Це процес...