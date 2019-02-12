 Чиновники указали в е-декларациях недостоверную информацию на 8,6 млрд грн, - НАПК. ИНФОГРАФИКА

В течение 2017-2018 годов в сфере финансового контроля составлены 273 обоснованных вывода, из них 99 - по декларированию недостоверных сведений, 5 - по незаконному обогащению, 169 - по умышленному непредставлению деклараций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Согласно закону, только в 2018 году, направлены обоснованных выводов до НАБУ - 40, в Национальную полицию - 178 и в органы прокуратуры - 36.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

Также составлены и направлены в суд 356 протоколов об административных правонарушениях, 22 - декларировании недостоверных сведений, 179 - несвоевременности подачи декларации, 155 - нарушение порядка уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Следует отметить, что по закону НАПК не имеет функций следствия, права быть субъектом судебного процесса и не является карательным органом. На Национальное агентство законодательством возложена превентивная миссия предотвращения коррупции, формирование в обществе культуры добропорядочности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции.





