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Все про:электронное декларирование (643) НАПК (659)

 Чиновники указали в е-декларациях недостоверную информацию на 8,6 млрд грн, - НАПК. ИНФОГРАФИКА

По результатам полных проверок деклараций, проведенных уполномоченными лицами НАПК, установлено, что должностные лица в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму более 8,6 млрд грн.

В течение 2017-2018 годов в сфере финансового контроля составлены 273 обоснованных вывода, из них 99 - по декларированию недостоверных сведений, 5 - по незаконному обогащению, 169 - по умышленному непредставлению деклараций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Согласно закону, только в 2018 году, направлены обоснованных выводов до НАБУ - 40, в Национальную полицию - 178 и в органы прокуратуры - 36.

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Также составлены и направлены в суд 356 протоколов об административных правонарушениях, 22 - декларировании недостоверных сведений, 179 - несвоевременности подачи декларации, 155 - нарушение порядка уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Следует отметить, что по закону НАПК не имеет функций следствия, права быть субъектом судебного процесса и не является карательным органом. На Национальное агентство законодательством возложена превентивная миссия предотвращения коррупции, формирование в обществе культуры добропорядочности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции.

Чиновники указали в е-декларациях недостоверную информацию на 8,6 млрд грн, - НАПК 01
Чиновники указали в е-декларациях недостоверную информацию на 8,6 млрд грн, - НАПК 02
Чиновники указали в е-декларациях недостоверную информацию на 8,6 млрд грн, - НАПК 03

Источник: https://censor.net.ua/n3111241
 
 
 Топ комментарии
 
Ха! А сколько ещё не указали....кровосиси
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Мелочи . Если предприниматель ошибётся на гривну - преступник .
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В декларации Порошенко обнаружено кучу нарушений.
Это следует из результатов проверки ЦИК, о которых рассказало сегодня издание «Страна».
Что ж это такое, спросят некоторые удивленно? Как мог Порошенко и его юристы так напортачить в декларации?..
Дело в том, что он за последние пять лет так накрался, что просто не может, бедненький, за всем этим уследить…
В тему - Пиар, бизнес, коррупция, пьянство: а когда Порошенко работает президентом?!
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Ну що ви. Вони усі є акціонерами банку "Чемодан під ліжком"...
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Мелочи . Если предприниматель ошибётся на гривну - преступник .
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так само зараз і державний службовець - багато статей кримінального кодексу за декларування - всіх роблять злочинцями! Зараз така кампанія - більше людей зробити злочинцями.
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На самую нищую пенсионерку можно накопать статью .
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кримінальна відповідальність - судимість.
Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

караються штрафом від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Як завжди: розберуться як слідує, і покарають кого попало.
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сельскую 67 летнюю пенсионерку, за то, что купила в городе квартиру
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Як би за цим законодавством заставили подавати е-декларації, у народу очі би від жаху вилізли. Так, нам би довелось під суд відправляти десятки тисяч, якщо не більше громадян.
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Це ніяка не боротьба із корупцією. Якесь, дуже віддалене відношення це має до боротьби із несплатою податків, але не більше. Це типовий приклад, коли законодавець, намагаючись досягти популістичної мети, намагається натягти теорію, на повністю протилежну практику. Лєщєнко із своєю квартирою, це дуже наглядний приклад цього маразму. Я вже не говорю, про конструкцію диспозиції "Стаття 368-2. Незаконне збагачення"... це просто вершина маразму і абсурду.
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а що тут не так:

Стаття 368-2. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі -
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законність підстав набуття яких не підтверджено доказами

Якими доказами? Що таке доказ у розумінні ККУ і чи ідентичне це поняття доказу в КПК? Ще один цікавий термін "законність"... а де визначено яке саме набуття є законним, а яке ні?
І головне - КИМ не підтверджено? Обвинуваченим, за наявності принципу невинуватості? Чиновники вказали в е-деклараціях недостовірну інформацію на 8,6 млрд грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 575
Чи слідчим, якому і даром не потрібно доводити законність та невинуватість? Чиновники вказали в е-деклараціях недостовірну інформацію на 8,6 млрд грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5484
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та да...я розумію про що ви. Виходить, як в цивільному праві - презумпція винуватості, я маю проти тебе обвинувачення - доведи, що ти невинуватий. Невдала конструкція.
Але до цих аргументів адвокат може звернутися, коли доказів і правда немає - тоді беремо Конституцію в руки! але суддя не зможе ігнорувати вказану диспозицію.
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ну то нехай випише обвинувальний вирок і чекає на рішення ЄСПЛ. Хоча, я би хотів бачити прокурора яки підпише обвинувальний акт по цій статті, і що він туди напише...
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та всі вже адаптувалися до того ЄСПЛ і ніхто на ті рішення не зважає сильно...воно там щось колихнулося в іншу сторону, мені поки те не ясно.
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докази тут можуть бути лише при контролі за злочином, а статтю приймали зовсім для іншого. Ідея була - прийшов, має щось людина, що не відповідає декларації - значить незаконне і значить злочинець. Але це іде у супереч усьому ККУ...
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ну да...диспозиція зроблена так, щоби підозрюваний, якщо не хоче потрапити під кримінальну відповідальність вів себе активно та надавав докази законності, при чому стороні обвинувачення нічого і не потрібно - лише одна декларація.
По суті то правильно, але чогось не відшліфували диспозицію, або чергова річка для рішалова.
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бо це важко зробити. Сама ідея такої відповідальності "по факту без доказів" суперечить нашому кримінальному праву. Це як Саакашвілі у Грузії злодії у законі саджав, ти злодій - так, ну то сідай на 12 років...
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з точки зору моралі... Тоді потрібно змінювати основні засади нашого кримінального Закону. Як на мене, якщо вінцем його будуть не права підозрюваного, а правда (істина), то чому б тоді не узаконити поліграф і не зробити його обов'язковим, а відмову від проходження прирівняти до визнання вини?
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не так....наскільки я знаю, то в інших країнах ви можете відмовитися від використання поліграфу, і ця відмова не матиме юридичних наслідків, але якщо ви погодилися і результати поліграфу "проти" чи "за" вас - т о це стає доказом проти обвинуваченого, чи одним із доказів відсутності вини. Зараз же істина, як така об'єктивна істина не розглядається в кримінальному процесі (ми колись це обговорювали), зараз істина формальна, що доведено сторонами в процесі,те і є істина.
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якщо ми готові перейти до принципу винуватості, то поліграф, це ніщо у порівнянні з цим.
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ну в конструкції "ти вор в законі?" - да! - заходь на 12 років це ж і є принцип винуватості. Тобто, злочином є саме по собі належність до такого собі квазі-клубу, хоча реально злочину може і не вчинятися, а контроль за вчиненням злочину, тобто, доказування ролі як організатора такого суб'єкта "в законі" практично не можливо, внаслідок глибокої їх конспірації. Там можна робити розробки десять років і не добути доказів належності до вчинення злочину.
Власне кажучи та стаття про незаконність збагачення частково є уособленням принципу винуватості, якщо обвинувачений та його адвокат не займуть активну позицію по захисту - не подадуть докази, то -обвинувальний вирок забезпечено.
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так, незаконний обвинувальний акт, який однозначно буде таким визнано в ЄСПЛ. Супер, ми потім з бюджету їм заплатимо...
"належність до такого собі квазі-клубу, хоча реально злочину може і не вчинятися, а контроль за вчиненням злочину, тобто, доказування ролі як організатора такого суб'єкта " - але це ж ПРИПУЩЕННЯ!
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ну то я ж і кажу, що припущення. Але якщо на державному рівні визнати, що то є організована злочинність, ну як московія - агресор, то тоді все стає на місця?
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але ж ви так любите загальні положення КК? Припущення на чию користь трактуються?
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не припущення, а сумніви.
Я за інше -
Якби на державному рівні визнати, що "хлопці в законі" визнається організованою злочинною організацією, то належність до такою організації є злочин! - тоді були би достатньо?
ясно що без цього "вор - в законі" - це таке собі наймення, наче комсомолець чи учасник гольф-клубу і тп., яке не може тягнути відповідальність.
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ні, бо навіть явка із повинною не є доказом по КПК. Мало лі що особа говорить. То обов'язок слідчого, прокурора ДОВЕСТИ вину, а може він себе оговорює? Таке теж трапляється. а що наш Закон пише? кожен невинуватий не був притягнутий до відповідальності?
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ви не зрозуміли мою думку..визнання в цілому спільності належних до "в законі " - організованою злочинною організацією...тоді лише можливо кожного окремо, Без цього - ніяк.
Але мабуть там є якісь заперечення ЄСПЛ - тому в цьому роблять.
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Не партесь... Нижче почитайте, що він понаписував - звичайна корупція.
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У статті і інші статті вказані ... "Недостовірне подання інфо...".
Аби судова система запрацювала.
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а як бути у випадках коли достовірне подання не можливе?
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"Неможливе..." Це що ?

Щоб Ви знали у ел. декларації передбачені "легальні" можливості неподання даних.
Ці випадки описані і дозволені роз*ясненнями НАЗК.
Це ті випадки, коли хтось із родичів "не хоче надавати" інфо.
Але у такому випадку ці родичі нариваються на повну перевірку.

Це в теорії. На практиці, за три роки НАЗК "напрацювало" видно що.
Це при 2 млн. держслужбовцях. Чи 600 тисяч ... Чиновники вказали в е-деклараціях недостовірну інформацію на 8,6 млрд грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2092
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Вам приклад навести? Добре, наведу з практики.
Державний службовець, перебуває на державній службі 3 роки. Десять років назад, будучи підприємцем, здійснив самовільне будівництво будинку, яку документально назвали реконструкцією гаража. Оскільки будівництво здійснено на належній йому земельній ділянці, ним сплачено штраф за актом ДАБК, але подальше узаконення не проведено.
Тепер чому неможливо: у людини на руках документи на належний йому гараж, по факту наявний самочинно збудований будинок. Людина зазначає у декларації, в об'єктах нерухомості - гараж (адреса, вартість і т.п.) по ній порушують кримінальне провадження, бо під час огляду встановлюють наявність самочинно збудованого будинку. На запитання прокурору, а як би я вказав самочинно збудований будинок? Йому відповідають, ми би порушили справу, бо у вас не має жодного документу на будинок, а є на гараж і ви свідомо спотворили декларацію.
І таких прикладів безліч. Чого тільки купівля нерухомого майна по балансовій вартості вартує...
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Вибачте мені, я навіть до кінця не дочитав.
Можна подумати у всіх держслужбовців така історія з гаражем.

Мені одна людина сказала "Це все розраховано не на таких бідарів, як ти".

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Та це один з банальних прикладіа, а ситуацій тисячі. Ось інший. Молодий правоохоронець подав декларацію і зазначив, що жинка має 100 тис.грн. кредит. Одружені вони недавно, а кредит ще з часів Ющенко. Як потім з'ясувалось, дружина взагалі була формальним позичальником, гроші реально зичив тесть під бізнес, він же по довіреності її представляв. І ось, на якомусь там етапі, він заліз у судові спори із банком, і банк через суд стягнув з нього ще 300 тис.відсотків. він нікому не казав, думав, що вирішить, а ВБ поклала це рішення суду перед зятєм і сказала, шановний, а чого у вашій е-декларації не має 300 тис...
У нас же сотні тисяч підпадають під декларування і 95% з них, є самими звичайними людьми. І таких прикладів, різних безліч
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знаєте...а це все добре - і перший ваш приклад і другий - всі потрохи почнуть думати головою.
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Але погано те, що таких прикладів не один чи два, а тисячі...
Ця система була би ефективна в якомусь західному суспільстві. Де вирішено питання із тіньовою економікою, де люди з дитинства збирають чеки з магазинів, де не має проблем із сплатою податків. Натомість її узяли і наклали на те, що є. Але до того часу, поки 100% громадян не заставлять подати таку декларацію, намагатись щось, комусь пояснити - безнадійна справа. Ось ще один приклад. Ви маєте показати як дохід отримані кредити. Навіть якщо вони не перевищують певної суми, то за рік потрібно зазначити повний їх розмір. Так ось кредитна картка, або розрахункова із кредитним лімітом - є кредитом. Уявіть собі, ви цілий рік, розраховуєтесь нею у магазинах, АЗС і т.п. Знімаєте різні суму по 100 разів на місяць, а потім, маєте зазначити повну суму знятого? Добре, якщо у вас Приват банк, і ви через Приват 24, зможете отримати поквартальний звіт, а якщо ні?
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А скільки людей у нас живуть у чужому житлі без офіційного укладання договору найму, а в будинках які рахуються за давно померлими, а машин скільки продано за довіреністю, а як ми оформляємо купівлю-продаж нерухомості? Приклад того ж Лещенко. А чим дружина молодого мента гірша за дружину звичайного чоловікп, коли вони разом працюють і отримують зарплату у конверті? Що їй звільнитись? А якщо це богом забуте місто де іншої роботи просто не має?
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тільки не треба про роз'яснення НАЗК. Настільки неадекватного органу, з настільки недолугими роз'ясненнями в Україні більше не має. Для розуміння, якщо ви кладете у декларації "не хоче надавати", це 100% підстава для проведення спецперевірки по вашій декларації. НАЗК усім побоку, прокуратура сотнями направляє до суду обвинувальні акти по ст.366-1
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Сер... А я що написав ? Ви читали ?
Крім того, повна перевірка буде скоріш за все не Вашої декларації, а Вашого родича.
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Я не подаю декларацію, але захищаю у суді тих хто подав😁. Родичи, як правило не держслужбовці і там перевіряти не має чого.
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SergTranscarpathian

а як бути у випадках коли достовірне подання не можливе?

Сер, да Ви банально демагог і корупціонер і захищаєте таких, як Ви сам.
От і все. Дуже просто виявляється.
Чиновники вказали в е-деклараціях недостовірну інформацію на 8,6 млрд грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 561

Ваш дім тюрма, сер. Чиновники вказали в е-деклараціях недостовірну інформацію на 8,6 млрд грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5325
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Я впевнений, що як би вам довелось особсто заповнити цю декларацію, у мене на одного клієнта стало би більше.
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- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. (С)
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В декларации Порошенко обнаружено кучу нарушений.
Это следует из результатов проверки ЦИК, о которых рассказало сегодня издание «Страна».
Что ж это такое, спросят некоторые удивленно? Как мог Порошенко и его юристы так напортачить в декларации?..
Дело в том, что он за последние пять лет так накрался, что просто не может, бедненький, за всем этим уследить…
В тему - Пиар, бизнес, коррупция, пьянство: а когда Порошенко работает президентом?!
https://goo.gl/KVjBf1
🤑
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"Багато тих, хто зараз декларував, приписали собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім їм дозволить уникнути перевірки. Але ключова позиція - це підвести риску, того що вони робили 25 років. І далі поясни, де ти, голубе сизий, взяв ці гроші. Народ і суспільство має це знати" (Петро Олексійович Порошенко)
Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться! («строгий гражданин» "Золотой телёнок" И. Ильфа и Е. Петрова)
Чув учора у «Новинах»,
за останні дві доби,
прилетіли в Україну
«сизокрилі голуби».
ПтАшок виявив навколо,
й пригрозив їх знищить вщент,
головний наш орнітолог
Український президент.
В нас, мовляв, є заборона
на пташиний вид оцей!
Я, лишень, одним воронам
не клюватиму очей!
Ті дзьоби і опустили…
Й щоб не лізти на рожон,
сизокрилі порішили
записатись до ворон.
От тепер усе в ажурі!
І радіє президент,
що в воронячій, у шкурі
весь пташиний контингент!
Все б і добре!... Тільки точить
президента жаба, блін…
Нікому клювати очі!
Бо ж усі такі, як він!
. 🤑
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дуже гарно, і суть передана майже точно.
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Вот вам и дефицит бюджета,и это только официальное заявление,а его то в разы больше.Януковича и его прблеженных обвиняли в расхищении в целого бюджета страны а теперь по косвенным данным,по взяткам,недоплатам,скрытием налогов расхищения составляют в разы превосходящие бюджет Украины и это при условиях войны.
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Не пишіть єрунду. Майна і грошей там багато, але ніяк не бюджет країни. Чиновники вказали в е-деклараціях недостовірну інформацію на 8,6 млрд грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 4573
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шлюшку вр-скую тряхните там этого добра на пару бюджетов
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потрібно ще сильніше нагнути євробляхерів!!
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Обранців статки я дивився нині….
Твою дивізію!.. Як розумом сприйняти,
що в найзлиденнішій, воюючій країні
від жиру бісяться «народні депутати?!
Як зрозуміти їхнє «депутатство»,
коли народ «субсидію» жебраче,
а в них - мільйони за іконостасом,
та у америках з іспаніями дачі?!
Питаю в себе, а чи не до сраки
Їм, можновладцям, люди ті убогі?!
В яких нема автомобільних парків,
ні, навіть, «фаберже» нема, з «ван-гогом»…
До сраки, певно… Хоч і рвуть на грудях
сорочки від «Версаче», та «Габбано»,
Мовляв - терпіть! Всі жити краще будем!
Лишень забудьте про свої «майдани»!..
Гортаю сторінки… Ляшко… Балога…
Згадав рядки БГ.. Борис! Так ось ці «діти»,
які вже сходять з розуму , від того,
що від життя їм нІчого хотіти!.. Чиновники вказали в е-деклараціях недостовірну інформацію на 8,6 млрд грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5954
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...про Е-декларации
Слава Богу, я уже думал, что клята Юлька действительно все украла. Но теперь-то ясно, что мужественным патриотам немножко удалось спасти. Украине жить!🤗
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Пусть тогда эту сумму выплатят в бюджет страны.
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Ойц, тоді вони будуть як їжачки всі в голяках ..тьфу.. в коляках!😇
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Все, що не задекларовано, підлягає стягненню у бюджет. Не конфіскації, бо як можна конфіскувати те, що не належить, а просто стягненню і зарахуванню. Все чесно.
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Кто бы мог подумать! Никогда не было - и вот, снова!
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А-ха-ха!!!
Пригожинских то, как понесло
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А де тюрма та воші? Чи югік запив знову?
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НАПК не имеет функций следствия,правом быть субъектом судебного процесса и не является карательным органом.
Это типа как у собак?Есть собаки,а есть декоративные гавкающие и срущие существа,которые вам поднимают или портят настроение.Но не выполняющие свои основные функции.
То есть не охраняют,не защищают,не сторожат.
Короче все почитали,повозмущались,всем спасибо,все свободны!А что дальше то?
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Знайшли, оформили документи, передали куди слід.
Там так і написано ...

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Генеральний прокурор Австрії сказав, що результати від судової реформи будуть через 5 років.
По аналогії, слід очікувати результати і від антикорупційної діяльності. Це якщо, все ж таки, бачити і шукати позитив.
Це процес...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧиновники указали в е-декларациях недостоверную информацию на 8,6 млрд грн, - НАПК. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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