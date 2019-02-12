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 За рубежом, Технологии
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Все про:космос (586) Россия (71977) спутник (116) США (14648)

 РФ использует свои обслуживающие спутники для выведения из строя космических аппаратов других стран, - разведка США

Военная разведка США уличила Россию в планах использовать спутники обслуживания и наблюдения для проведения атак на космические аппараты других стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответсвующем докладе Разведывательного управления Министерства обороны США.

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В соответствии с докладом, основную угрозу интересам США в космосе представляют две страны - Китай и Россия. Также риски для безопасности представляют Иран и Северная Корея. Авторы документа отмечают укрепляющиеся позиции Китая в космосе. Пекин смог выйти на второе место по числу орбитальных спутников после США и вкладывает значительные средства в развитие космической программы.

Россия, несмотря на долгий период отставания, также сохраняет ключевые позиции в космосе. Москва развивает различные типы военных технологий, который позволяют вести боевые действия в космическом пространстве. В их числе - лазерное оружие, средства радиоэлектронного подавления.

Часть российских спутников, предназначенных для диагностики космических аппаратов, имеет двойное назначение, уверены авторы доклада.

"Спутники наблюдения и обслуживания способны проводить диагностику приближающихся аппаратов и исправлять некоторые неисправности. Однако эта же самая технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и проведения атак", - говорится в тексте доклада. Размещение подобных спутников на орбите началось в 2017 году.

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Доклад военной разведки США основан на открытых источниках. Для подготовки российской части доклада использовались материалы СМИ, в частности "Московского Комсомольца", "Эха Москвы", "Интерфакса" и портала "Военное обозрение". Утверждение о возможном применении инспекционных спутников в качестве оружия ссылается на статью в журнале Popular Mechanics, опубликованную в августе 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3111238
 
   
 Топ комментарии
 
вот твари уже и там гадить пытаются
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Ну судя по статистике, то у русни пока что лучше всего получается именно свои спутники віводить из строя.
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пролетарии всех стран ... - ой - оставить - не ну все поняли шо надо делать)))
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пля спутник камикадзе- времена ссср позднего РФ использует свои обслуживающие спутники для выведения из строя космических аппаратов других стран, - разведка США - Цензор.НЕТ 1908
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- Если вы воспитанный человек, - заметил Швейк, - то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. (с)
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кацапы ,они такие !!!
насрать соседу под дверь,ихнее фсё ))) РФ використовує свої обслуговуючі супутники для виведення з ладу космічних апаратів інших країн, - розвідка США - Цензор.НЕТ 5477
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Кацапы уже на Луне,удумали ракеты размещать-типа ДИП-200,Догнать И Перегнать Америку...!
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С трусами у него обломчик может выйти.
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Гадят . Оно взлетает и мусорит . Импортозамещение РФ використовує свої обслуговуючі супутники для виведення з ладу космічних апаратів інших країн, - розвідка США - Цензор.НЕТ 1001 .
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Долго ждать придется,вед по нутру китайцы колхозники,а вот японцы самураи!?
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Ну судя по статистике, то у русни пока что лучше всего получается именно свои спутники віводить из строя.
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Зробіть так,Штати, щоб расіянські супутники чомусь би випадково та впали б на Землю...
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Честно говоря ,возможности ордынских спутников не превышают возможности портрета кремлёвского Гнома в спальне увеличивать рождаемость!
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А рижий американский таракан уже два года не вводит против рашки серьезних санкций. А с лисим кремлядем ведет переговори без американских переводчиков. Вот кремлядь и воспряла духом, и начала гадить с удвоенной наглостью.
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Параллельно карлик старается экономить валюту , по всем направлениям, запретили летать в Египет ( придумали терроризм и сами его организовали ) , под видом контрсанкций запретили импорт сыров и колбас , спиртного , теперь очередь дошла до парфюмерии .В конце этого года с полок магазинов могут исчезнуть некоторые духи и туалетная вода иностранных производителей. Проблемы с импортом зарубежных брендов и перебои с поставками могут быть связаны с запуском обязательной маркировки туалетной воды, предупреждают в Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА).
Все производители должны маркировать свою продукцию с 1 декабря 2019 года. Пилотный проект в добровольном порядке будет запущен в следующем месяце, он продлится до ноября. На упаковки парфюмерной продукции необходимо будет наносить специальные знаки с цифровым криптокодом, скорее всего, это будут марки Data Matrix.
При этом пока неясно, все ли компании готовы маркировать свою продукцию цифровыми знаками, пишут "Известия". Чтобы выполнить это требование, производителям, в том числе зарубежным заводам, необходимо приобрести специальное оборудование, а также программное обеспечение к нему. По оценкам ассоциации, один завод потратит на сами аппараты для маркировки и переоборудование всего технологического процесса на предприятии порядка 30 млн рублей.
Вдобавок до сих пор нет документов, которые регламентируют порядок передачи криптознаков из России за рубеж, указывают в РПКА. Крупные бренды, такие как Dior, Chanel и другие, не исчезнут с рынка, но, скорее всего, в начале работы системы обязательной маркировки возникнут серьезные проблемы с их поставками, предупреждают эксперты ассоциации.
Старт обязательной маркировки парфюмерии может серьезно повлиять на рынок, согласен исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский. Компании будут вынуждены оценить расходы на маркировку товара и его продажи в стране, и если выручка от реализации парфюма в России не покроет дополнительных издержек, то компании просто прекратят его поставки в страну, говорит он. Таким образом, более популярные на рынке духи останутся, менее популярные - исчезнут с полок магазинов, полагает эксперт.
По мнению Бобровского, в конце года стоит ждать сокращения ассортимента во всех ценовых сегментах на рынке. В случае с премиальным и люксовым сегментами, к которым можно отнести изделия известных модных домов, ассортимент может сократиться минимум на 10%, уверен эксперт. Речь идет о продукции, стоимость которой превышает 1 тысячу рублей за единицу товара. По оценкам экспертов, до 70% парфюмерии в России - зарубежного производства, уточняет Бобровский.
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А трамп говорит, что кацапы * хорошие * ребята.вы уже там определитесь!
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Кацапня може тільки на таран,а по іншому ніяк...
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В общем, давно уже отмечалося, что любая сторона способная доставить пару тонн шарикоподшипников на орбиту может положить всю аэрокосмическую структуру мира вообще на много десятилетий.
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А про нас анекдоты рассказывали....-Не з'їм то понадкусую....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ использует свои обслуживающие спутники для выведения из строя космических аппаратов других стран, - разведка США
 
 
 
 
 
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