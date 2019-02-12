 РФ использует свои обслуживающие спутники для выведения из строя космических аппаратов других стран, - разведка США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответсвующем докладе Разведывательного управления Министерства обороны США.
В соответствии с докладом, основную угрозу интересам США в космосе представляют две страны - Китай и Россия. Также риски для безопасности представляют Иран и Северная Корея. Авторы документа отмечают укрепляющиеся позиции Китая в космосе. Пекин смог выйти на второе место по числу орбитальных спутников после США и вкладывает значительные средства в развитие космической программы.
Россия, несмотря на долгий период отставания, также сохраняет ключевые позиции в космосе. Москва развивает различные типы военных технологий, который позволяют вести боевые действия в космическом пространстве. В их числе - лазерное оружие, средства радиоэлектронного подавления.
Часть российских спутников, предназначенных для диагностики космических аппаратов, имеет двойное назначение, уверены авторы доклада.
"Спутники наблюдения и обслуживания способны проводить диагностику приближающихся аппаратов и исправлять некоторые неисправности. Однако эта же самая технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и проведения атак", - говорится в тексте доклада. Размещение подобных спутников на орбите началось в 2017 году.
Доклад военной разведки США основан на открытых источниках. Для подготовки российской части доклада использовались материалы СМИ, в частности "Московского Комсомольца", "Эха Москвы", "Интерфакса" и портала "Военное обозрение". Утверждение о возможном применении инспекционных спутников в качестве оружия ссылается на статью в журнале Popular Mechanics, опубликованную в августе 2018 года.
насрать соседу под дверь,ихнее фсё )))
Все производители должны маркировать свою продукцию с 1 декабря 2019 года. Пилотный проект в добровольном порядке будет запущен в следующем месяце, он продлится до ноября. На упаковки парфюмерной продукции необходимо будет наносить специальные знаки с цифровым криптокодом, скорее всего, это будут марки Data Matrix.
При этом пока неясно, все ли компании готовы маркировать свою продукцию цифровыми знаками, пишут "Известия". Чтобы выполнить это требование, производителям, в том числе зарубежным заводам, необходимо приобрести специальное оборудование, а также программное обеспечение к нему. По оценкам ассоциации, один завод потратит на сами аппараты для маркировки и переоборудование всего технологического процесса на предприятии порядка 30 млн рублей.
Вдобавок до сих пор нет документов, которые регламентируют порядок передачи криптознаков из России за рубеж, указывают в РПКА. Крупные бренды, такие как Dior, Chanel и другие, не исчезнут с рынка, но, скорее всего, в начале работы системы обязательной маркировки возникнут серьезные проблемы с их поставками, предупреждают эксперты ассоциации.
Старт обязательной маркировки парфюмерии может серьезно повлиять на рынок, согласен исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский. Компании будут вынуждены оценить расходы на маркировку товара и его продажи в стране, и если выручка от реализации парфюма в России не покроет дополнительных издержек, то компании просто прекратят его поставки в страну, говорит он. Таким образом, более популярные на рынке духи останутся, менее популярные - исчезнут с полок магазинов, полагает эксперт.
По мнению Бобровского, в конце года стоит ждать сокращения ассортимента во всех ценовых сегментах на рынке. В случае с премиальным и люксовым сегментами, к которым можно отнести изделия известных модных домов, ассортимент может сократиться минимум на 10%, уверен эксперт. Речь идет о продукции, стоимость которой превышает 1 тысячу рублей за единицу товара. По оценкам экспертов, до 70% парфюмерии в России - зарубежного производства, уточняет Бобровский.