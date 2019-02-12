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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1847) смерть (5707) корь (175)

 С начала года корью в Украине заболели более 18 тыс. человек, восемь - умерли, - Минздрав

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 6-й недели 2019 г. корью заболели 3142 человека - 1472 взрослых и 1670 детей, что на 7% меньше по сравнению с показателями предыдущей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За прошедшую неделю от осложнений кори умер один взрослый украинец. Также стало известно об еще одном летальном случае кори 9 февраля - болезнь унесла жизнь 18-летнего студента. Всего в этом году умерли уже 8 человек, среди которых двое детей. В 2018 году корь забрала 16 жизней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего с 28 декабря 2018 г. до 8 февраля 2019 г. корью в Украине заболели 18170 человек - 7808 взрослых и 10362 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3703 человека: 1039 взрослых и 2034 ребенка), Винницкой (1660: 713 взрослых и 947 детей), Ривненской (1636: 540 взрослых и 1096 детей), Хмельницкой (1299 600 взрослых и 699 детей) областях и в г. Киев (1508 человек: 835 взрослых и 673 ребенка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со следующей недели непривитым детям в Мукачево могут запретить посещать школы, детсады и учреждения внешкольного образования, - горсовет

В ведомстве напомнили, что прививка - единственная надежная защита от кори.

Источник: https://censor.net.ua/n3111236
 
 
 Топ комментарии
 
Эпидемии возникают, когда число привитых падает ниже определенного порога в обществе.
До сих пор противникам прививок удавалось избежать заражения, паразитируя на том, что большая часть членов общества все-таки прививалось, но больше им этого делать, очевидно, не удастся.
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Каменный век как раз в мозгах у вакцинаторов. Никогда не было полученно научных доказательств о пользе именно огульных вакцинаций для общественного здоровья. Такие "доказательства" есть только в источниках, связанных с их заказчиками - членами секты вакциновпаривателей.
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Вы хоть раз посчитали, сколько раз уже тиражировали на всех ветках это маразматическое и лженаучное утверждение? Изучайте эту тему на данных реальной статистики, а не по внутрисектантским методичкам.
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Не прививайтесь и не пристегивайтесь!
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это эпидемия - одними прививками эпидемию не побороть!
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Ну да , нет прививки для ума , а у многих родителей с головой не всё в порядке .
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Докажите цифрами, как действуют прививки "для ума". Статистика говорит другое.
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Якщо порівняти з грипом:
менше 518,68 людей на 100 000 населення - епідемічний поріг не перевищено

По кору зараз 450 на 100к населення
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В Украине за прошлый год корью заболели более 53 тысячи человек, тогда как во всей Европе около 29 тысяч. и это притом, что в Европе проживает около 600(!)миллионов человек а в Украине 40 миллионов(в лучшем случае)! и вас не шокирует ТЕМПЫ РОСТА заболевания - за весь прошлый год 53 тысячи, а за полтора(!) месяца этого года УЖЕ 18(!) тысяч!!!????
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Спалахи періодичні (кожні кілька років). Тому ні, не бентежить. До речі, покриття вакцинацією ніби зростає, але й зростає кількість хворих. Хм...Епідемія кору під мікроскопом статистики.
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Эпидемии возникают, когда число привитых падает ниже определенного порога в обществе.
До сих пор противникам прививок удавалось избежать заражения, паразитируя на том, что большая часть членов общества все-таки прививалось, но больше им этого делать, очевидно, не удастся.
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Докажи это цифрами, а не лозунгами. Или опровергни, тоже цифрами, следующее -
самыми бескоревыми годами в стране были 2015 и 2016 годы - 105 и 102 случая соответственно, когда уровень вакцинации был низок. А сразу после массовой вакцинации в 2017 году и произошла резкая вспышка в 2018 г. - до 54000 заболевших. Провели дополнительную массовую вакцинацию в 2018 году - резкий всплеск заболеваемости в 2019 г. Так же было и со вспышкой 2006 года. В 2005 году было всего 2392 случая, провели вакцинацию на уровне более 95% и сразу в 2006 всплеск заболеваемости до 42 724 человек.
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Вас, тварей-антивакцинаторов из-за поребрика, "воцерквленных" на лахте мне ни капли не жаль, чем быстрее передохнете от инфекционных заболеваний, тем только лучше. Детей мне жалко, дети родителей не выбирают, не повезло детям, что родители у них - дебилы и гадины.

Получите ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ количества привытых в обществе, необходимых чтобы не было эпидемии кори, приведенные в сегодняшней газете The Guardian. Жаль мне только, не могу цитату лахтинским в рот забить по самые гланды:
"Measles is a highly contagious disease, but population immunity can be achieved if more than 95% of the population is vaccinated" (The Guardian https://www.theguardian.com/world/2019/feb/12/measles-outbreak-in-philippines-kills-70-with-vaccine-fear-mongering-blamed)
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А кто автор этого перла в Гардиан? Это просто дежурная мантра, которую вакциновпариватели давно тиражируют через все мировые СМИ. Ее научная достоверность никогда не соответствовала реальным статистическим данным. Кроме того, понятие коллективного ("стадного") иммунитета было рассмотрено ее создателями исключительно относительно природного иммунитета у переболевших после "дикого" заражения.
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У Гардиан спросите, или в, как водится, на английком "финишд МГИМО"?
Читать-писать не умеете, а лезете в цивилизованные.
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Действительно, чтобы верить в такую примитивную пропагандистскую муть нужно читать-писать не уметь. Для сведения, в Гардиан, так же как и в любом другом издании, статьи пишутся и печатаются за деньги заказчиков - кто платит, тот и заказывает нужную ему музыку.
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Мне филетово, к слову, передохните Вы от кори или нет.
Я-то была от кори в детсве привита, но бустера не сделала, потому переболела корью в крайне легкой форме во взрослом возрасте, фигня была, а не корь.
Чем быстрее вы, лахтинские, сдохните, чем быстрее загнется украинская медицинская и фарм. мафия, тем воздух чище будет.
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Если фиолетово, то зачем закатываешь истерики на ветке?
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видно комерційно вигідно щеплювати раз так потужно впрваджують вакцинацію. хто проти - ворог народу
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Не просто выгодно, а супервыгодно. Если лекарства можно продать только больным, то вакцины впариваются по всему миру миллионам изначально здоровым.
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Александро переставай уже туфту гнать. Фраза "провели вакцинацию на уровне более 95%" э означает что среди детей 1 и 6 лет в этот год вакцинировали 95% (и весьма вероятно, что эти 95% от числа тех, кто не имел противопоказаний, а не от числа детей этих возрастов).При этом общий уровень вакцинации населения в стране может составлять 75-80% что недостаточно для полноценной защиты.
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Не надо примитивных предположений ("весьма вероятно"), наука подтверждается данными сравнительных исследований и реальной статистикой, а не предположениями не совсем эрудированных людей, особенно из секты вакциновпаривателей.
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Ну, эти данные приводили Вы. Откуда мне знать как там подходили к расчетам? Вот я и высказал предположение, кстати, вполне правдоподобное.
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Приведенные данные конкретного научного исследования и гипотетические предположения индивидума - это несравнимые категории.
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Ну, раз к остальному претензий нет, утвердим в такой редакции:
"Александро переставай уже туфту гнать. Фраза "провели вакцинацию на уровне более 95%" э означает что среди детей 1 и 6 лет в этот год вакцинировали 95%.При этом общий уровень вакцинации населения в стране может составлять 75-80% что недостаточно для полноценной защиты."
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Вы настаиваете на том, что в Вашей цитате "В 2005 году было всего 2392 случая, провели вакцинацию на уровне более 95% и сразу в 2006 всплеск заболеваемости до 42 724 человек." фраза "провели вакцинацию на уровне более 95%" означает что в результате общий уровень вакцинации в стране в 2006 году вырос до 95%?
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если кто то подумает обвинить Супрун, то сразу напишу - лично меня шокировали цифры - тем более для меня лично страна не чужая - Во Франции с октября 2018 года началась довольно масштабная эпидемия гриппа, во время которой было зарегистрировано 1100 смертей. Об этом сообщается в отчете национального органа здравоохранения, передает The Local.
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Это очень большая цифра.
Но почему, черт их возьми, они не прививаются?
"Заратустра не позволяет" (С) или увлечены митингами в "желтых жилетах" (импорт из-за поребрика)?
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А ты хоть знаешь, что "прививки от гриппа" имеют эффект на уровне плацебо?
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Тыкать Вашим лахтинским будете.

Еще бы мне не знать о прививках от гриппа.
Как стала делать прививку от гриппа, так ни гриппом не болею, ни осложнений после гриппа не имею (потому что не болею), а до провивок от гриппа я после гриппа получила один раз пневмонию, а другой раз - плеврит.

Повторяю, мне все равно от чего вы, лахтинские, сдохните.
Вон запоребрик из цивилизованных стран, и хоть чумой бубонной болейте.
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От ВАС цивилизацией даже не пахнет. Басни про цилительные прививки от грипа лечат также, как и плацебо. Сектанты, они и есть сектанты - верой живут.
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У нас тоже эта зараза появилась, два случая зафиксированно.
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Ну не може ж одна свідома американка, вилікувати усіх ціх дикунів
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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, Пятеро младенцев во Львове заболели корью сразу после рождения

Известно, что мамы заразились корью еще до родов, но заболевание проявилось уже после рождения детей. По информации Романа Гереги, у одной мамы корь проявилась через два дня после родов, а у другой - через 5.
Матери детей имели прививки от кори. Источник: https://censor.net.ua/n3108031
ВОПРОС: ГДЕ ВЗЯЛАСЬ КОРЬ У МАТЕРЕЙ???

боты чертовые запоребриковые, что это за корь такая и почему у вас все украинцы дураки??
еще в 1980-90 х годах корь считалась нормальной детской болезнью, и ней переболевали 99 процентов деток и никаких прививок от кори НЕ БЫЛО!
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Ты скотина однако..... прививки от кори делали и в 70-е годы. И никто в моей возрастной группе не болел и не умирал от кори, мы вообще не знали что это такое в отличии от наших родителей.
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колега нещодавно перехворів. Перепитав його, таки був щеплений у дитинстві. Питав (він) у лікарів, що за нах. Відповідь "щеплення дає тимчасовий імунітет, ~10років" (чи якось так). Коли стастистика покаже (а вона таки покаже), що після щеплень хворіють раніше, ніж через 10 років, термін "опустять" до 5. Потім до 3х і т.д.

Вакцина - комерційний продукт, і чим більше закупок, тим більше профіту фарм. компанії.
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Кожний продукт, якій йде на потреби людини, є комерційним. Щеплення береже суспільству життя та здоров'я окремих людей. Світ взагалі змінився після запровадження щеплень проти сказу, віспи, правця та інш. А ви, та ваш примарний колега, так і залишилися у кам'яному віці в розумовому відношенні.
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Так колега щеплений, з вашої, так би мовити, секти. І цілком реальний.
А перехід на особистості - це сильно, практично не контриться
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Вибачте, але ви не розумієте простих речей. Мабуть ви дитина.... А справді, ви не знали що все, від імітаторів фалоса да ацикловіра, є комерційними продуктами?
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от тільки імітатори не калічать. і купувати їх не змушують під загрозую обмеження конституційних прав.
А можна статистику по серйоних ускладенннях/смертності в результаті вакцинації (конкретно від кору)?
Ви ж мабуть доросла людина і цікавились?
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Буль ласка. Вакциноасоційована кір 1 на 1 000 000 щеплень, ускладнення 30-40 на 1 000 000. Смерть від вакцини 1 на 1 000 000 000 щеплень.
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Откуда такие данные, если в мире не было и нет исследований на эту тему? Такую псевдонаучную туфту распространяют исключительно члены секты вакциновпаривателей.
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А можна посилання на той мільярд?

Syrian children's deaths 'caused by vaccine mix-up

15 немовлят померло після вакицнації, через криворуких вакцинаторів.

Found 457 cases where Vaccine targets Measles (MEA or MER or MM or MMR or MMRV) and Patient Died

457 випадків, коли пацієнт помер після вакцинації. І 59% з них - діти.
І такого повно. Так що казочки про 1ну смерть на мільярд - комусь іншому.
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Зайшов на ВОЗ
По данным нового доклада, опубликованного сегодня ведущими организациями здравоохранения, в 2016 г. 90 000 человек умерли от кори.

В 2017 г. около 85% всех детей в мире получили одну дозу противокоревой вакцины в течение первого года жизни в ходе оказания регулярных медицинских услуг, по сравнению с 72% в 2000 году.
в 2017 г. корь стала причиной 100 000 смертей в мире, в основном детей в возрасте до 5 лет.


Ітого: за данними самої ВОЗ, покриття в 2017 збільшили (порівняно з 2016), але смертність в 2017 зросла на 11% (порівняно з 2016). Було б смішно, якби не було так сумно.
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Открою Вам секрет. Вспышки кори имеют свойство периодичности. Это означает, что на плавное изменение аргумента (степень вакцинации) Вы можете вдруг получить резкое изменение функции (число смертей).
Кроме того - повышение степени вакцинации в Европе не предотвратит очередную вспышку кори в Нигерии.
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Маразм в Ваших постах крепчает, вместо доказательных фактов одни примитивные личные "умозаключения" и предположения.
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А Вы продолжаете ругать все, что не способны понять... Печально.
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Я не ругаю, а констатирую факт отсутствия у Вас доказательных данных. А понять, то что Вы "предполагаете", так же трудно, как понять источники верования любого сектанта.
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Вы жаждете доказательств того, что "Вспышки кори имеют свойство периодичности. Это означает, что на плавное изменение аргумента (степень вакцинации) Вы можете вдруг получить резкое изменение функции (число смертей).
Кроме того - повышение степени вакцинации в Европе не предотвратит очередную вспышку кори в Нигерии."? Вы и раньше умом не особо блистали, но здесь Вы сами себя переплюнули.
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про періодичність я писав n постів. А наведені дані - в цілому по світі.
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А скільки дітей помирає після того, як підуть до школи...
"Після" та "внаслідок" - це не одне і те ж.
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"Після" та "внаслідок" - це не одне і те ж.

Зменшення захворюванності після компаній вакцинацій не одне і те ж, що і внаслідок кампаній вакцинацій.
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О, Александро підтверджує, щопісля компаній вакцинацій відбувається зменшення захворюваності? Дякую, Петре, це небувалий прогрес в його поглядах...
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Естественно, когда идет очередной природный циклический подъем заболеваемости вакцинаторы начинают усиленно впаривать вакцины, когда начинается столь же естественное снижение заболеваемости (что четко отслеживается ими при каждом цикле), вакциновпариватели начинают победно приписывать этот естественный процесс "животворному" действию вакцин. Сплошное шулерство.
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Каменный век как раз в мозгах у вакцинаторов. Никогда не было полученно научных доказательств о пользе именно огульных вакцинаций для общественного здоровья. Такие "доказательства" есть только в источниках, связанных с их заказчиками - членами секты вакциновпаривателей.
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Ужасные результаты огульной вакцинации.
З початку року на кір в Україні захворіло понад 18 тис. осіб, вісім - померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9962
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Опять склероз? Этот график уже подробно обсуждался ранее и Вам была показана его предвзятость и оторванность от влияния других объективных факторов.
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Это когда Вы утверждали, что увеличение пр-ва молока и мяса дало небывалое снижение заболеваемостью корью? И как раз в год введения массовой вакцинации... Да, я тогда здорово посмеялся.
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Не ерничайте, если не понимете взаимосвязей среды обитания и качества питания с ростом/снижением уровня заболеваемости. Ваш смех только подтверждает сомнительный уровень Ваших знаний в области социальной гигиены.
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Ну почему же. Если человек пьет молоко из стакана в момент, когда рядом чхнул заболевший корью непривитый - то шансов заболеть у него несколько меньше. З початку року на кір в Україні захворіло понад 18 тис. осіб, вісім - померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6293
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Дремучее трактование, подтверждаюшее то, что я написал выше. Вы перепутали - когда чихнул свежепривитый носитель, шансы заболеть привитому и непривитому повышаются.
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О, так тогда должен быть второй случай передачи кори от дважды привитого. И где ссылка на него?
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Бесполезный разговор продолжать не имеет смысла. Я Все уже объяснил. Если не поняли, значит образовательный ценз у Вас недостаточен для обсуждения принципов научных исследований. До следующей встречи.
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Я констатирую факт отсутствия у Вас доказательных данных.
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Это лахтинская тварь.
Лахтинских за людей считать нельзя, это нелюди
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Ответ: корь они подцпили от заболевших непривитых.
За все время наблюдений (более 30 лет) зафиксирован только один случай заражения корью от заболевшего дважды вакцинированного. А заболевший непривитый заражает 90% встреченных им непривитых и 1-2% привитых (с ослабленным иммунитетом).
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Вы хоть раз посчитали, сколько раз уже тиражировали на всех ветках это маразматическое и лженаучное утверждение? Изучайте эту тему на данных реальной статистики, а не по внутрисектантским методичкам.
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Человек спросил - я ответил. А основан ответ на научном исследовании, ссылку на которое Вы сами предоставили мне как аргумент и вовсе не считали его в тот момент антинаучным. Вы сами не понимали тогда ее настоящей ценности для меня. Так что теперь кушайте, не обляпайтесь.
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Я уже пояснял много раз, что Вы, видимо из-за недопонимания диалектических законов, извратили суть исследования приведенного в цитате.
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Не переживайте так. Лет за 100-200 может и обнаружат 2-й случай передачи кори от двукратно вакцинированного и тогда первый, тот что описан в ссылке, перестанет быть единственным. А заболевшие корью непривитые каждый день заражают тысячи людей.
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Повторяю, не единственный, а первый официально зарегистрированный при углубленном исследовании причин локальной вспышки в Нью Йорке. Больше нигде подобных исследований не проводилось, а если и проводились, то результаты их не опубликованы.
Откуда у здорового непривитого может появится вдруг вирус кори? А переносят инфекцию именно свежепривитые, о чем говорит наличие вакциноассоциированных вирусов в горле и моче привитых.
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Пока нет сообщений о втором, первый случай - он же и единственный. Вот этот простой факт Вы понять и не способны, несмотря на знание слова "диалектика". З початку року на кір в Україні захворіло понад 18 тис. осіб, вісім - померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 961
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Просто уровень Вашего образования не позволяет понять, какие взаимосвязи между фиксацией факта и вероятностью наличия других таких же, но просто не зафиксированных фактов. Даже в штатах при их системе VAERS, фиксируется только около 25% случаев общей заболеваемости. Причем углубленные исследования их причин проводятся только в критических случаях причинения ущербу здоровью по заявлениям пострадавших или их адвокатов.
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Заболеваемостью занимается CDC, а VAERS - это организация, занимающаяся только вакцинами и их безопасностью. Она управляется совместно CDC и FDA.
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Вы не компетентны в данном вопросе
Established in 1990, the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is a national early warning system to detect possible safety problems in U.S.-licensed vaccines. VAERS is co-managed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the U.S. Food and Drug Administration (FDA). VAERS accepts and analyzes reports of adverse events (possible side effects) after a person has received a vaccination. Anyone can report an adverse event to VAERS. Healthcare professionals are required to report certain adverse events and vaccine manufacturers are required to report all adverse events that come to their attention.
https://vaers.hhs.gov/about.html
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Желаю чтобы Вы, гадина, умерли от кори - "нормальной детской болезни", точнее от осложнений, вызываемых корью. Умирать Вы будете в полном сознаниии, понимая, как сдает и слабеет сердце, которое будет биться все тяжелее и тяжелее, так, что каждый удар будет отдаваться и регистрироваться в Вашем мозгу, потому что последней милости - потери сознания Господь Бог лахтинским не даст.
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Лахтинских не то что от кори прививать не нужно, их стелизовать надо принудительно, чтобы не распространялись по свету. Сидели бы на своей помойке и пню поклонялись, как у них принято, но ведь лезут в цивилизованные страны, гаденыши. На своей суверенной территории хоть мумием лечитесь, но не смейте ваше г**но за пределы запоребрика лить.
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Истеричка, перечитай свои посты. Кроме ругани, там нет даже признаков интеллекта, не говоря уже о полном отсутствии культуры.
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Мое мнение по прививкам.
Я убежденная сторонница вакцинации. Но тем не менее, я признаю, что при определенных диагнозах и при некоторых стечениях обстоятельств может случиться так, что прививки в некоторых случаях дают тяжелые последствия. Эти случаи реально существуют, и отрицая, скрывая или подвергая сомнению подобные истории, мы оскорбляем людей, у которых в подобных ситуациях сильно пострадали дети.
И я вижу в этом замкнутый круг: официальная медицина пытается каким-то образом скрыть или закамуфлировать истории тяжелых последствий, чтобы уменьшить антипрививочные страхи, но, сталкиваясь с таким отношением, пострадавшие люди кричат об опасности все громче, придают случаям последствий все большую огласку, пугают все сильнее и получают в антипрививочные ряды все больше сторонников.

Это война без выигравших. Рано или поздно наберется критическая масса непривитых, случится эпидемия, кто-то станет инвалидом вследствие болезни, кто-то уйдет на тот свет.
Факт в том, что с учетом плотности населения в городах, без массовой вакцинации мы подвергаем колоссальному риску огромное количество людей. Точнее, без вакцинации мы гарантированно обрекаем какую-то часть населения на инвалидность или смерть. Рано или поздно это ружье на стене выстрелит, и можете для себя ответить сами - лучше чтобы в ваших детей или в ваших внуков, ведь мы, рожденные в СССР, почти все от всего пока еще привитые, даже если часть наших прививок уже не так эффективна.
Я считаю, что люди, у которых в семье есть случаи тяжелых последствий от прививок или диагнозы, сопряженные с повышенными рисками, должны иметь полное право отказаться от прививок. Но при этом они должны становиться самыми ярыми сторонниками прививок для всех остальных. Это кажется нелогичным, но логика в этом есть. Именно так. Потому что в их случае коллективный иммунитет - это реальный шанс для их непривитых детей никогда не встретиться с болезнью.
Даже самая передовая медицина не знает пока что о человеческом организме всего. Возможно, существует какая-то генетическая предрасположенность к конфликту организма с определенными видами вакцин. Или какие-то особенности организма, или еще какие-то особые обстоятельства, из-за которых конкретная прививка может дать тяжелые последствия. И в идеальном мире государство должно не только официально признавать эти случаи, не только финансировать помощь и борьбу с последствиями, но еще и обязательно досконально исследовать таких людей, чтоб найти причину или то трагическое стечение обстоятельств, которое привело к последствиям. Это цель, и к этой цели нужно стремиться.
Я вижу большую проблему еще и в том, что при текущем положении вещей ситуация будет неизбежно усугубляться. Дети слабеют с каждым новым поколением. Мы сломали естественный отбор и обманули смерть. Мы сейчас спасаем даже сильно недоношенных детей, с врожденными пороками и болезнями, мы успешно боремся антибиотиками и антивирусными препаратами с инфекциями, которые в прошлом выкашивали людей сотнями тысяч, а то и миллионами. Мы искусственно снижаем детскую смертность и искусственно продлеваем жизнь. Правда в том, что наш иммунитет не справится без медицины. Например, я бы без медицины даже до своего 4-летия не дожила.
Правда в том, что слабые, обреченные еще 200 лет назад на смерть в младенчестве люди сейчас выживают и рожают своих детей, нередко закрепляя "слабую" наследственность. И в обозримом будущем это будет только усугубляться.
Слабеющее каждое новое поколение + отсутствие коллективного иммунитета + плотно живущее урбанизированное население + легкость перемещения по всему миру = ?
Попробуйте сами ответить, что нас ждет под знаком вопроса.
Мы все должны стать сторонниками вакцинации. Все, без исключения, даже те, кто не прививает детей по медицинским показаниям и вследствие повышенных рисков. Либо мы начнем доверять друг другу и слышать друг друга сейчас, либо рано или поздно нас загонит за "стол переговоров" сама жизнь. И если поздно, эти переговоры будут проходить над чьими-то могилами.
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Написанное Вами относится не к теме вакцинации, а к теме тупика медицины, которая живет на постулатах столетней давности. Кроме того все усугубляется и социальными причинами.
Диагнозов по современной номенклатуре болезней более 23.000, т.е. по диагнозу
на каждый день жизни среднестатистического человека. Если все их суммировать, получится,
что каждый из нас в среднем должен иметь по 20 разных заболеваний. И названий болезней уже в десятки раз больше, чем болезней на самом деле. И никаким "прививанием" ситуацию не спасти. 60 лет назад была всего одна массовая прививка - от оспы. А сколько их будет завтра - 30, 50...? Например, по данным Центра по Контролю и Предотвращению Заболеваний США, в 1983 году обязательных прививок ребенку от рождения до 6-ти лет, там делалось 10, а в 2007 году - уже… 36! Но правда в том, что здоровей от этого дети не стали, а наоборот, индекс их здоровья даже уменшился.
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" восемь - умерли"....
Гирои! Они боролись с прививками за коллективный иммунитет!
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Один несчастный ребенок умер после прививки. Утром сделали прививку - вечером ребенок ушел. Студент имел две прививки, но умер...
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Медики диагностировали у парня мононуклеоз, а через неделю после выписки его снова госпитализировали уже с корью. Родственники уверены, что корь юноша подхватил именно в инфекционном отделении больницы.
"Он заболел мононуклеозом, он лежал в отделении с корью, там он и заразился корью", - говорит сестра Виктория Кошка. Как это произошло, когда парень имел все прививки, врачам невдомек.
"По тем данным, что мы имеем, его вакцинировали дважды - в год и шесть лет", - говорит семейный врач Валерий Лысогора.
В инфекционном отделении, где лечился парень, предполагают, что данные о вакцинации были ложные.
"Мы сделали анализ: нет иммунитета к кори, он отрицательный. Он не был вакцинирован, вакцинация была просто записана", - говорит главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз. Правда, специалисты не скрывают - даже у вакцинированных может не быть антител к болезни, но таких людей очень мало - от 2% до 5%.
"При рутинных ежедневных, ежегодных высоких уровнях охвата эти 2-5 процентов должны быть защищены за счет тех, кто ответил на вакцинацию. В данном случае как раз отсутствие коллективного иммунитета в Украине, который был разрушен предыдущими годами, и позволило юноше заболеть корью, несмотря на две прививки, и иметь тяжелое течение и привести к смерти", - объясняет доцент кафедры детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.
http://www.dsnews.ua/society/v-vinnitskiy-vuz-posle-smerti-studenta-ot-kori-budet-zakryt-11022019221100
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антипрививочники - мракобесные средневековые ублюдки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года корью в Украине заболели более 18 тыс. человек, восемь - умерли, - Минздрав
 
 
 
 
 
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