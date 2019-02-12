 С начала года корью в Украине заболели более 18 тыс. человек, восемь - умерли, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За прошедшую неделю от осложнений кори умер один взрослый украинец. Также стало известно об еще одном летальном случае кори 9 февраля - болезнь унесла жизнь 18-летнего студента. Всего в этом году умерли уже 8 человек, среди которых двое детей. В 2018 году корь забрала 16 жизней", - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего с 28 декабря 2018 г. до 8 февраля 2019 г. корью в Украине заболели 18170 человек - 7808 взрослых и 10362 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3703 человека: 1039 взрослых и 2034 ребенка), Винницкой (1660: 713 взрослых и 947 детей), Ривненской (1636: 540 взрослых и 1096 детей), Хмельницкой (1299 600 взрослых и 699 детей) областях и в г. Киев (1508 человек: 835 взрослых и 673 ребенка).
В ведомстве напомнили, что прививка - единственная надежная защита от кори.
менше 518,68 людей на 100 000 населення - епідемічний поріг не перевищено
По кору зараз 450 на 100к населення
До сих пор противникам прививок удавалось избежать заражения, паразитируя на том, что большая часть членов общества все-таки прививалось, но больше им этого делать, очевидно, не удастся.
самыми бескоревыми годами в стране были 2015 и 2016 годы - 105 и 102 случая соответственно, когда уровень вакцинации был низок. А сразу после массовой вакцинации в 2017 году и произошла резкая вспышка в 2018 г. - до 54000 заболевших. Провели дополнительную массовую вакцинацию в 2018 году - резкий всплеск заболеваемости в 2019 г. Так же было и со вспышкой 2006 года. В 2005 году было всего 2392 случая, провели вакцинацию на уровне более 95% и сразу в 2006 всплеск заболеваемости до 42 724 человек.
Получите ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ количества привытых в обществе, необходимых чтобы не было эпидемии кори, приведенные в сегодняшней газете The Guardian. Жаль мне только, не могу цитату лахтинским в рот забить по самые гланды:
"Measles is a highly contagious disease, but population immunity can be achieved if more than 95% of the population is vaccinated" (The Guardian https://www.theguardian.com/world/2019/feb/12/measles-outbreak-in-philippines-kills-70-with-vaccine-fear-mongering-blamed)
Читать-писать не умеете, а лезете в цивилизованные.
Я-то была от кори в детсве привита, но бустера не сделала, потому переболела корью в крайне легкой форме во взрослом возрасте, фигня была, а не корь.
Чем быстрее вы, лахтинские, сдохните, чем быстрее загнется украинская медицинская и фарм. мафия, тем воздух чище будет.
"Александро переставай уже туфту гнать. Фраза "провели вакцинацию на уровне более 95%" э означает что среди детей 1 и 6 лет в этот год вакцинировали 95%.При этом общий уровень вакцинации населения в стране может составлять 75-80% что недостаточно для полноценной защиты."
Но почему, черт их возьми, они не прививаются?
"Заратустра не позволяет" (С) или увлечены митингами в "желтых жилетах" (импорт из-за поребрика)?
Еще бы мне не знать о прививках от гриппа.
Как стала делать прививку от гриппа, так ни гриппом не болею, ни осложнений после гриппа не имею (потому что не болею), а до провивок от гриппа я после гриппа получила один раз пневмонию, а другой раз - плеврит.
Повторяю, мне все равно от чего вы, лахтинские, сдохните.
Вон запоребрик из цивилизованных стран, и хоть чумой бубонной болейте.
Известно, что мамы заразились корью еще до родов, но заболевание проявилось уже после рождения детей. По информации Романа Гереги, у одной мамы корь проявилась через два дня после родов, а у другой - через 5.
Матери детей имели прививки от кори. Источник: https://censor.net.ua/n3108031
ВОПРОС: ГДЕ ВЗЯЛАСЬ КОРЬ У МАТЕРЕЙ???
боты чертовые запоребриковые, что это за корь такая и почему у вас все украинцы дураки??
еще в 1980-90 х годах корь считалась нормальной детской болезнью, и ней переболевали 99 процентов деток и никаких прививок от кори НЕ БЫЛО!
Вакцина - комерційний продукт, і чим більше закупок, тим більше профіту фарм. компанії.
А перехід на особистості - це сильно, практично не контриться
А можна статистику по серйоних ускладенннях/смертності в результаті вакцинації (конкретно від кору)?
Ви ж мабуть доросла людина і цікавились?
Syrian children's deaths 'caused by vaccine mix-up
15 немовлят померло після вакицнації, через криворуких вакцинаторів.
Found 457 cases where Vaccine targets Measles (MEA or MER or MM or MMR or MMRV) and Patient Died
457 випадків, коли пацієнт помер після вакцинації. І 59% з них - діти.
І такого повно. Так що казочки про 1ну смерть на мільярд - комусь іншому.
По данным нового доклада, опубликованного сегодня ведущими организациями здравоохранения, в 2016 г. 90 000 человек умерли от кори.
В 2017 г. около 85% всех детей в мире получили одну дозу противокоревой вакцины в течение первого года жизни в ходе оказания регулярных медицинских услуг, по сравнению с 72% в 2000 году.
в 2017 г. корь стала причиной 100 000 смертей в мире, в основном детей в возрасте до 5 лет.
Ітого: за данними самої ВОЗ, покриття в 2017 збільшили (порівняно з 2016), але смертність в 2017 зросла на 11% (порівняно з 2016). Було б смішно, якби не було так сумно.
Кроме того - повышение степени вакцинации в Европе не предотвратит очередную вспышку кори в Нигерии.
Кроме того - повышение степени вакцинации в Европе не предотвратит очередную вспышку кори в Нигерии."? Вы и раньше умом не особо блистали, но здесь Вы сами себя переплюнули.
"Після" та "внаслідок" - це не одне і те ж.
Зменшення захворюванності після компаній вакцинацій не одне і те ж, що і внаслідок кампаній вакцинацій.
Лахтинских за людей считать нельзя, это нелюди
За все время наблюдений (более 30 лет) зафиксирован только один случай заражения корью от заболевшего дважды вакцинированного. А заболевший непривитый заражает 90% встреченных им непривитых и 1-2% привитых (с ослабленным иммунитетом).
Откуда у здорового непривитого может появится вдруг вирус кори? А переносят инфекцию именно свежепривитые, о чем говорит наличие вакциноассоциированных вирусов в горле и моче привитых.
Established in 1990, the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is a national early warning system to detect possible safety problems in U.S.-licensed vaccines. VAERS is co-managed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the U.S. Food and Drug Administration (FDA). VAERS accepts and analyzes reports of adverse events (possible side effects) after a person has received a vaccination. Anyone can report an adverse event to VAERS. Healthcare professionals are required to report certain adverse events and vaccine manufacturers are required to report all adverse events that come to their attention.
https://vaers.hhs.gov/about.html
Я убежденная сторонница вакцинации. Но тем не менее, я признаю, что при определенных диагнозах и при некоторых стечениях обстоятельств может случиться так, что прививки в некоторых случаях дают тяжелые последствия. Эти случаи реально существуют, и отрицая, скрывая или подвергая сомнению подобные истории, мы оскорбляем людей, у которых в подобных ситуациях сильно пострадали дети.
И я вижу в этом замкнутый круг: официальная медицина пытается каким-то образом скрыть или закамуфлировать истории тяжелых последствий, чтобы уменьшить антипрививочные страхи, но, сталкиваясь с таким отношением, пострадавшие люди кричат об опасности все громче, придают случаям последствий все большую огласку, пугают все сильнее и получают в антипрививочные ряды все больше сторонников.
Это война без выигравших. Рано или поздно наберется критическая масса непривитых, случится эпидемия, кто-то станет инвалидом вследствие болезни, кто-то уйдет на тот свет.
Факт в том, что с учетом плотности населения в городах, без массовой вакцинации мы подвергаем колоссальному риску огромное количество людей. Точнее, без вакцинации мы гарантированно обрекаем какую-то часть населения на инвалидность или смерть. Рано или поздно это ружье на стене выстрелит, и можете для себя ответить сами - лучше чтобы в ваших детей или в ваших внуков, ведь мы, рожденные в СССР, почти все от всего пока еще привитые, даже если часть наших прививок уже не так эффективна.
Я считаю, что люди, у которых в семье есть случаи тяжелых последствий от прививок или диагнозы, сопряженные с повышенными рисками, должны иметь полное право отказаться от прививок. Но при этом они должны становиться самыми ярыми сторонниками прививок для всех остальных. Это кажется нелогичным, но логика в этом есть. Именно так. Потому что в их случае коллективный иммунитет - это реальный шанс для их непривитых детей никогда не встретиться с болезнью.
Даже самая передовая медицина не знает пока что о человеческом организме всего. Возможно, существует какая-то генетическая предрасположенность к конфликту организма с определенными видами вакцин. Или какие-то особенности организма, или еще какие-то особые обстоятельства, из-за которых конкретная прививка может дать тяжелые последствия. И в идеальном мире государство должно не только официально признавать эти случаи, не только финансировать помощь и борьбу с последствиями, но еще и обязательно досконально исследовать таких людей, чтоб найти причину или то трагическое стечение обстоятельств, которое привело к последствиям. Это цель, и к этой цели нужно стремиться.
Я вижу большую проблему еще и в том, что при текущем положении вещей ситуация будет неизбежно усугубляться. Дети слабеют с каждым новым поколением. Мы сломали естественный отбор и обманули смерть. Мы сейчас спасаем даже сильно недоношенных детей, с врожденными пороками и болезнями, мы успешно боремся антибиотиками и антивирусными препаратами с инфекциями, которые в прошлом выкашивали людей сотнями тысяч, а то и миллионами. Мы искусственно снижаем детскую смертность и искусственно продлеваем жизнь. Правда в том, что наш иммунитет не справится без медицины. Например, я бы без медицины даже до своего 4-летия не дожила.
Правда в том, что слабые, обреченные еще 200 лет назад на смерть в младенчестве люди сейчас выживают и рожают своих детей, нередко закрепляя "слабую" наследственность. И в обозримом будущем это будет только усугубляться.
Слабеющее каждое новое поколение + отсутствие коллективного иммунитета + плотно живущее урбанизированное население + легкость перемещения по всему миру = ?
Попробуйте сами ответить, что нас ждет под знаком вопроса.
Мы все должны стать сторонниками вакцинации. Все, без исключения, даже те, кто не прививает детей по медицинским показаниям и вследствие повышенных рисков. Либо мы начнем доверять друг другу и слышать друг друга сейчас, либо рано или поздно нас загонит за "стол переговоров" сама жизнь. И если поздно, эти переговоры будут проходить над чьими-то могилами.
Диагнозов по современной номенклатуре болезней более 23.000, т.е. по диагнозу
на каждый день жизни среднестатистического человека. Если все их суммировать, получится,
что каждый из нас в среднем должен иметь по 20 разных заболеваний. И названий болезней уже в десятки раз больше, чем болезней на самом деле. И никаким "прививанием" ситуацию не спасти. 60 лет назад была всего одна массовая прививка - от оспы. А сколько их будет завтра - 30, 50...? Например, по данным Центра по Контролю и Предотвращению Заболеваний США, в 1983 году обязательных прививок ребенку от рождения до 6-ти лет, там делалось 10, а в 2007 году - уже… 36! Но правда в том, что здоровей от этого дети не стали, а наоборот, индекс их здоровья даже уменшился.
Гирои! Они боролись с прививками за коллективный иммунитет!
"Он заболел мононуклеозом, он лежал в отделении с корью, там он и заразился корью", - говорит сестра Виктория Кошка. Как это произошло, когда парень имел все прививки, врачам невдомек.
"По тем данным, что мы имеем, его вакцинировали дважды - в год и шесть лет", - говорит семейный врач Валерий Лысогора.
В инфекционном отделении, где лечился парень, предполагают, что данные о вакцинации были ложные.
"Мы сделали анализ: нет иммунитета к кори, он отрицательный. Он не был вакцинирован, вакцинация была просто записана", - говорит главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз. Правда, специалисты не скрывают - даже у вакцинированных может не быть антител к болезни, но таких людей очень мало - от 2% до 5%.
"При рутинных ежедневных, ежегодных высоких уровнях охвата эти 2-5 процентов должны быть защищены за счет тех, кто ответил на вакцинацию. В данном случае как раз отсутствие коллективного иммунитета в Украине, который был разрушен предыдущими годами, и позволило юноше заболеть корью, несмотря на две прививки, и иметь тяжелое течение и привести к смерти", - объясняет доцент кафедры детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.
http://www.dsnews.ua/society/v-vinnitskiy-vuz-posle-smerti-studenta-ot-kori-budet-zakryt-11022019221100