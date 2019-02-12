 Акционеры и работники "Росток-Холдинг" требуют от СБУ и ГПУ разобраться, на каком основании "новые управители" и "титушки" целый месяц находились на предприятиях компании

Группа компаний "РОСТОК-ХОЛДИНГ" обратилась к СБУ и ГПУ с просьбой разобраться: на каком основании ООО "АЙ ЭНД Ю ГРУПП ЮКРЕЙН" и вооруженные "титушки" целый месяц находились на предприятиях компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Адвокаты группы обратили внимание на целый ряд фактов.

Во-первых, 1 февраля 2019 года на сайте АРМА - Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений - опубликовано сообщение о том, что между АРМА и ООО "Ай Энд Ю Груп Юкрейн" 30 января 2019 года заключен договор на управление активами группы "РОСТОК-ХОЛДИНГ".

Однако еще в конце декабря 2018 года представители АРМА и компании ООО "Ай Энд Ю Груп Юкрейн" Сергея Тарасова завезли на предприятия группы "РОСТОК-ХОЛДИНГ" вооруженных "титушек". Последние применяют физическое насилие к сотрудникам компании, угрожают им оружием, уничтожают имущество. Сейчас полностью заблокирована работа всех предприятий холдинга.

Во-вторых, почему о факте заключения настоящего договора не уведомлены владельцы компании, вместо этого информация просто опубликована на сайте АРМА?

В-третьих, почему на сайте АРМА выложены только первая и последняя страницы договора? С какой целью скрывается полная версия текста?

В-четвертых, в сообщении АРМА отмечается, что новый управляющий был избран тендерным комитетом АРМА по результатам конкурса. В то же время адвокаты группы "РОСТОК-ХОЛДИНГ" продолжают утверждать - данная информация не является достоверной. АРМА не осуществила оценку активов компании, не провела конкурса, предусмотренного законом о публичных закупках, по определению управляющего. Управляющим активами было выбрано юридическое лицо с очевидным реальным и злонамеренным конфликтом интересов, которое является не просто прямым конкурентом компании в аграрном бизнесе, а более того — его владелец Сергей Тарасов напрямую связан с инициатором сфабрикованного уголовного производства в отношении акционеров "РОСТОК-ХОЛДИНГ" Яковом Грибовым.

Руководство группы "РОСТОК-ХОЛДИНГ" уверено, что таким образом представители АРМА и ООО "Ай Энд Ю Груп Юкрейн" пытаются прикрыть свои преступные действия. Ведь становится очевидным тот факт, что никаких законных оснований пребывания представителей вышеуказанных организаций на территории предприятий группы "РОСТОК-ХОЛДИНГ" на протяжении целого месяца не было.

Группа "РОСТОК-ХОЛДИНГ" - еще вчера успешный бизнес, сегодня — на грани существования. В поле под снегом остался несобранным урожай - около 10 000 гектаров кукурузы. Приближается посевная, а подготовительные работы даже не начаты. Будущее 2000 работников под угрозой. Люди сидят без работы и вместо того, чтобы готовиться к новому сезону, чуть ли не ежедневно подвергаются опасности во время вторжений "титушек", которые всегда приезжают на предприятия с оружием.

Все виде и фото доказательства противоправных действий против компании представители "Росток-Холдинг" предоставили Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).