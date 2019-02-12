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 Гражданин Грузии, пытаясь скрыться от полиции, совершил смертельное ДТП в Борисполе. В его машине обнаружены боеприпасы. ФОТОрепортаж

В Борисполе водитель, гражданин Грузии, убегая от полиции совершил смертельное ДТП. В его автомобиле полиция обнаружила боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"По спецлинии "102" поступило сообщение от неравнодушных горожан о том, что на одной из улиц города Борисполь подозрительный мужчина в балаклаве сел в машину с иностранными государственными номерами. Экипаж патрульной полиции мгновенно отреагировал и уже через несколько минут начал преследование автомобиля "Volkswagen", который подпадал под ориентировки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на законное требование водитель автомобиля не остановился и нарушая Правила дорожного движения и подвергая других участников дорожного движения опасности, продолжал движение.

Гражданин Грузии, пытаясь скрыться от полиции, совершил смертельное ДТП в Борисполе. В его машине обнаружены боеприпасы 01

"Убегая от полицейских, водитель автомобиля, при осуществлении маневра обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Opel Vectra". В результате ДТП водитель авто "Opel" от полученных травм погиб сразу, а пассажир получил травму грудной клетки", - сообщили в полиции.

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Согласно данным полиции, водителем автомобиля "Volkswagen" оказался 26-летний гражданин другого государства, который прибыл в Украину 2 месяца назад и временно проживал на Житомирщине.

Гражданин Грузии, пытаясь скрыться от полиции, совершил смертельное ДТП в Борисполе. В его машине обнаружены боеприпасы 02

"Во время осмотра автомобиля "Volkswagen", государственный номер Республики Грузия, работники полиции обнаружили и изъяли две гранаты РГД-5 и запалы к ручным гранатам. Установлено, что к хранению боеприпасов причастен пассажир автомобиля, 43-летний житель села Дударкив.

Водитель-нарушитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Автомобиль "Volkswagen" изъят и помещен на площадку временного содержания.

Гражданин Грузии, пытаясь скрыться от полиции, совершил смертельное ДТП в Борисполе. В его машине обнаружены боеприпасы 03

О задержании иностранца сообщено в посольство Грузии и консульский отдел МИД Украины.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Работники полиции проверяют злоумышленников на причастность к совершению преступлений на территории области.

Источник: https://censor.net.ua/n3111231
 
   
 Топ комментарии
 
да, можно не применять оружие, как некоторые тут рыдали - мол убили не выного пасажира, а каков результат, одна грузинская сволочь убила не выного участника движения и это от того, что ваши полицеиские не знает что делать. стрелять, стрелять если не подчиняется требованию остоновится
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это наблюдатель с выборов вернулся
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Передвиборча гонка, громадянин Грузії, зброя.
Збіг- не думаю! (С)))))))))))))))))
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Что смешного? Человек погиб, просто ехал по своим делам.
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Дісно не смішно, але до чого громадянина Грузії приплели?
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Тут масса вариантов может быть, начиная с привязки к Саакашвили и далее насколько фантазии хватит. На фейсбуке вчера читал пост родственницы погибшего дядьки (38 лет ему было), родственница пишет, что вчера уже начали банабаков отмазывать по полной программе.
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Ти подивись на заголовок, й зрозумієш, що мене роздратувало.
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боеприпасы - неудивительно
ядерные заряды - это да Гражданин Грузии, пытаясь скрыться от полиции, совершил смертельное ДТП в Борисполе. В его машине обнаружены боеприпасы - Цензор.НЕТ 9310
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да, можно не применять оружие, как некоторые тут рыдали - мол убили не выного пасажира, а каков результат, одна грузинская сволочь убила не выного участника движения и это от того, что ваши полицеиские не знает что делать. стрелять, стрелять если не подчиняется требованию остоновится
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как стрелять если его потом посадят?

вот и не стреляют...
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Вобщем согласен, но как-то в Киеве был уже инфидент, где нарколыги на бехе устроили гонки, летали как дурные по встречке на бульваре, а потом полицейского стрелка тягали по судам. Вот и боятся копы, их винить не могу, тут министр МВД гнида полная, вот он и конченая судовая система
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вот так. погиб человек - ехал себе спокойно не нарушал правил.. и тут ..
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ст. 263 используется незаконно - на основе приказов ОПГ МВД
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Ну подумаешь - толпа с ножичками собралась, ну подумаешь - в балаклаве...
Надо посадить тех, кто к толпе придирается и к балаклавам перестанут придраться...
Всё так просто, если был предотвращён возможный вред, то виноваты те, кто предотвратил...
fedjka - fedjka выше ( https://censor.net.ua/comments/locate/8/3111231/69053567 ) правильно сказал про "случайную" жертву, которая неслучайно ехала с дебилом...
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неучи-мусора виноваты в смерти водителя
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это не там, где селфи с пацанами снимают?
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надо или быстро остановить или не гоняться Громадянин Грузії, намагаючись втекти від поліції, скоїв смертельну ДТП у Борисполі. У його машині виявлено ********** - Цензор.НЕТ 7765
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чет у нас грызуны вобще распоясались , управы на них никакой нет
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Чому не пристрелили падлу? Тепер слюні соплі і інша корупційна херня.
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мразь чернозадая нех пускать...еще корь завозят эти урки вонючие
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Давно вже слід скасувати безвіз з Грузією. Грузинські бандити заполонили Україну. Грабують та вбивають наших громадян.
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Во бомбит у товарищей нациков на "чернож..." Громадянин Грузії, намагаючись втекти від поліції, скоїв смертельну ДТП у Борисполі. У його машині виявлено ********** - Цензор.НЕТ 4183 Видимо, свои родные красножопые утырки за рулём приятнее?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин Грузии, пытаясь скрыться от полиции, совершил смертельное ДТП в Борисполе. В его машине обнаружены боеприпасы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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