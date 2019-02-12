 Суд по избранию меры пресечения Мангеру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Возле здания суда усилена охрана общественного порядка.

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Владислав Мангер и его адвокаты прибыли на заседание суда. Также в зале присутствуют представители обвинения.

Защитники Мангера - адвокаты Александр Шадрин и Константин Глоба, - заявили о ходатайство о переносе заседание на завтра из-за того, что вчера адвокаты Мангера, которые на данный момент находятся в дороге из Херсона в Киев, получили только одну копию ходатайства об избиении меры пресечения. Адвокаты, которые находятся на заседании, не знакомы с ходатайством, а также не имеют его копии на руках, так как подписали договор с Мангером лишь час назад.

В результате судья частично удовлетворил ходатайство и объявил в заседании перерыв на 4 часа для того, чтобы защита Мангера смогла ознакомится с ходатайством прокуратуры.

Тем временем, под зданием суда проходит не многочисленная акция в поддержку Мангера. ее участники держат плакаты с надписями: "Кто заказал Мангера?", "Руки прочь от Мангера" и т.п. Стоит отметить, что участники акции прячут лица от камер, а также не смогли ответить на вопрос, кто такой Мангер.

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Мангер (крайний слева, в очках) и его защитники.







Охрана суда усилена.

Акция в поддержку Мангера под Шевченковским райсудом Киева.







Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Вчера Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк (ч.3 ст.27, п.4,6, п.11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в организации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

8 февраля "Батькивщина" приняла решение исключить Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета.