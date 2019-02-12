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Все про:Киев (17158) Нацполиция (8913) суд (21801) Богачук Олег (795)

 Суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс. ФОТОрепортаж (обновлено)

Заседание по избранию меры пресечения сотруднику МВД, который во время потасовки возле Подольского райуправления полиции крикнул фразу "Ложись, Бандера!" и набросился с ногами на лежащего на земле активиста, началось в Печерском райсуде Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Заседание проводит судья Вита Бортницкая.

Обвиняемый - старший оперуполномоченный Подольского райотдела полиции Василий Мельников. Потерпевший - Николай Анцифиров, участник C14.

Адвокат ходатайствует о проведении закрытого заседания из-за того, что активисты якобы устроили "ловлю" его подзащитного. Однако судья отказывает в удовлетворении данной просьбы.

Прокурор Игорь Мартян ходатайствует о заключении Мельникова под стражу сроком на 60 суток без права залога. По его словам, данная мера пресечения позволит обеспечить выполнение процессуальных действий, исключить вероятность сокрытия подозреваемого от органов следствия или суда, уничтожения или искажения им доказательств, а также и влияния на следствие.

В итоге судья Бортницкая постановила арестовать Мельникова на 60 суток с правом залога в 115 тыс. грн.

Суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики Ложись, Бандера!, на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс 01

По ходатайству прокуроров судья также отстранила подозреваемого Мельникова от должности старшего оперуполномоченного Подольского райотдела сроком на 2 месяца. Мельников обязан сдать удостоверение полицейского, срок отстранния считается с момента вручения подозрения.

Суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики Ложись, Бандера!, на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс 02Суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики Ложись, Бандера!, на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс 03
Суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики Ложись, Бандера!, на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс 04

Обвиняемый Василий Мельников и адвокат

Суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики Ложись, Бандера!, на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс 05

Судья Бортницкая

Суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики Ложись, Бандера!, на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс 06

Прокуроры

Суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики Ложись, Бандера!, на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс 07

Потерпевший Анцифиров и адвокат

Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Следует отметить, что в Шевченковском суде в данный момент проходит заседание по избранию меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".

Источник: https://censor.net.ua/n3111227
 
   
 Топ комментарии
 
Простить и повесить на бярезке. Это будет по бандеровски.
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Били усі,кричав один,всі його підтримували буцкаючи ногами тих хто вже лежав і не опирався.Як на Майдані,кацманавти ті самі.
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Не "набросился", а ИЗБИВАЛ!!!
И как зовут этого подонка, кто такой этот мусор, где "работает"?
Такие гниды ждут не дождутся Путина в Украине.
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МУСОРНЯ ПІСЛЯ МАЙДАНУ НЕ ЗМІНИЛА СВОЮ АНТИГРОМАДСЬКУ ОРІЄНТАЦІЮ,АЛЕ НАВЧИЛАСЬ ШВИДКО МАСКУВАТИСЬ ПІД ЛОЯЛЬНИХ ДО НАРОДУ КОПІВ.ЩЕ І НАТЯГАЄ НА СЕБЕ ІМ'Я БАНДЕРИ. БАНДЕРА ТАКИХ КАГЕБІСТІВ СТРІЛЯВ У ЛЬВОВІ В 30-Х. А ЦЮ РАСЄЙСЬКУ ТВАРЮКУ ХАЙ ТІЛЬКИ ПОПРОБУЮТЬЗВІЛЬНИТИ ЧЕРЕЗ ДВА МІСЯЦІ! БУДЕ СУД І РОЗПРАВА НАРОДНІ.ЗА ОБДУРЕНИЙ МАЙДАН,ЗА ПОБИТТЯ ЛЮДЕЙ,ЩО ПРИЙШЛИ ЗАБРАТИ ВКРАДЕНЕ ПОЛІЦАЯМИ.І ГОДІ БРЕХАТИ ПРО НІБИТО "ШТУРМ"!.
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Этот "активист" а на самом деле титушко и хунвейбин, нанятый Порошенко из созданных им незаконных отрядов боевиков для борьбы с другими кандидатами в Президенты. Эти "активисты" были вооружены ножами, битами и газовыми баллончиками и вполне могли убить полицейского, защищавшего участок, где было оружие. Трое полицейских пострадали и находятся в госпитале в тяжелом состоянии А этот мерзавец-титишко здоровенький сидит в суде и дает показания против полицейского, выполнявшего свой служебный долг!
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А чому не сидять неадеквати, вороги, бандюки, які напали на відділк поліції.? Іде банальне залякування ( і вищим керівництвом) поліції--що б сиділи на ланцюгу. Це вигідно частині влади всіх рівнів, бандитам, шахраям, провокаторам і ВОРОГАМ України. Це план путіна і він діє ВР приймає закони, пояких майже не можна посадити ні чиновника-корупціонера,ні бандита і злісного правопорушника. Створення хаосу в державі невигідно чесним, порядним, патріотичним ,людям.
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Ну бил он не бандеровцев Бандеровцы кровь в окопах проливают а шваль проплаченную вопрос как прошол он переатестацию
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Домкрат, ты положительный, а этот коп отрицательный. Почему бы тебе не пойти служить в полицию, из патриотических побуждений, и показать им всем как надо служить. Спасибо что у нас хотя бы такие есть. И это лучше, чем ничего.
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Намагання навязати суспільству слова про Бандеру. це намагання захистити банди злочинців які діють за гроші певних осіб. Тільки тупі можуть говорити про злочин .ніби-то за слова . Це напад на державну установу , а затримання не може в таких випадках бути "лагідне". Хоча погоджуюсь ---лежачого не можна бити.
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Коли є напад на державну установу, то є спеціальні плани, як треба діяти. Це не означає, що треба підагнати танки і давити нападавших. Поліція має працювати в межах закону. За напад на установу відкрито провадження і всі будуть нести відповідальність - хто, що не так зробив. А цей поліцейський, який бив людину, то він не захищав будівлю, він просто бив людину. Напад було подавлено, все були на землі. Загрози життю і нападу немає. То чому ця істота била людину. А за неповагу до Бандери воно не має права не то, що працювати в поліції, а жити в цій країні. Та ідеологія за Бандеру в 30-ті роки знищила до 15 млн. людей террором, репресіями і голодоморами. Це такі тоді поліцейські-єнкеведісти боролися в дворі Бандери з Бандерою. Вішаючи на нього все що тільки прийде у хвору голову. Це вони в 1939 році напали на Західну Україну, яка була в Польщі і вбивали-вбивали і вбивали... Це як розпяті хлопчики на Донбасі, чи кров із расейських младенцев..... А тоді вони придумали, що бандерівці в спину стріляли ні в чому не винних вчительках.....А деякі вчителі розповідали зворотнє, що вночі приходили в село і попеджували про розправу зі сторони НКВД під виглядлм "бандерівців".Цими вимислами кацапи знищили 15 мільйонів українців, вбили цвіт нації. І зараз цвіт нації сидить в окопах, а потомки НКВД далі проводить антибандеровську політику. А де ваш Власов, у якого було біля 800 тисяч зрадників? (А було іх щн до 40 кацапських підрозділів) Чому він так не турбує кацапів. Бандера був на Галичині, хоча весь час сидів у концлагері у німців. Це потім вони його випустили. А НКВД заарештували братів Бандери і вбили. А армія Власова з прапорами ******** параші і гергієвськими лентами воювала на стороні німця по всій Україні і частині Європи. Ось де ворог, а ні, їм Бандера поперек горла стоїть. То ж нехай заставлять на заняттях вивчити історію с 1939 по 1991 роки. Бо в їх головах каша і "русский мир".
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Еслиб в США произошло нападение на полицию и полицейский участок там нападающих могли и перес
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Бандера этому упырю видишь ли не нравится??

Это тип из серии "..ты смиотри бл.дь **** как вы хохлы о.уеули...".
Такие типочки нуждаются в срочном интенсивном перевоспитании:
https://www.youtube.com/watch?v=VK_pp6Kg_hA

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И шо с того? Многие уже забыли и не вспоминают, а меж тем уже исполнилось три года, как полицай Олейник в нарушение всех мыслимых законов и правил зажмурил невинного пассажира расстрелянной БМВ. Но украинские судьи, всемирно известные поборники беспристрастности и справедливости, так и не удосужились «добыть кайло в руки» убийце в полицейских погонах. Если какой работяга проштрафится, тут не заржавеет - в один момент «загремит под фанфары», аж свиснет. По большому счёту в сравнении с мокрушником Олейником этот драчун и ******** Бандеры Мельников всего лишь «мальчуган-шалунишка в пионерских трусиках», а его правонарушение - «детский лепет на зелёном лугу» (ни накалечил инвалидов, ни нажмурил трупов) - ему то только и надо, шо надавать по щекам и выгнать из полиции в народное хозяйство, як казав Гройсман, поднимать ВВП на 5 процентов (кстати, весьма серьезное наказание, многие не выдерживают - скатываются на самую обочину)
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Приговорить к 20 годам лишения свободы, и обменять на Сенцова, Кольченка, Клыха, Балуха, Захтея, Кольченка, Сущенка,...
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Ви уявіть, як отакі апєра можуть "розслідувати" справи про напади на проукраїнських громадян, як Стерненко, Гандзюк та багатьох ін.!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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