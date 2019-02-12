 "Белавтодор", которому Кабмин планирует выделить средства на строительство украинских дорог, фактически подконтролен Кремлю, - Рыбчинский

Об этом заявил народный депутат Евгений Рыбчинский.
"Это может быть такая же схема, как у Медведчука с его заправками. Что он поставляет будто из Беларуси, а оно - русское. Здесь такая же схема. Удивляться нечему", - сказал народный депутат.
Евгений Рыбчинский отметил, что большинство белорусских компаний, работающих на украинском рынке, аффилированны с Россией. По мнению нардепа, правительство должно прекратить предоставлять государственное финансирование "Белавтодор" до окончания войны на Донбассе и отражения российской агрессии против Украины в целом.
"Если у нас есть наш украинский товар и производитель, а за государственные средства закупается белорусское, это означает одно из двух – либо кто-то из этого имеет коррупционную составляющую, либо работает на государство-агрессора и использует эти средства на войну против Украины", - считает Евгений Рыбчинский.
Напомним, народные депутаты по инициативе "свободовца" Юрия Левченко направили премьер-министру Владимиру Гройсману обращение с требованием прекратить финансирование подконтрольного Кремлю государственного белорусского холдинга "Белавтодор" для защиты экономических и политических интересов Украины. Обращение подписали депутаты большинства фракций.
Как ранее сообщали СМИ, значительными успехами в освоении украинского рынка дорожного строительства белорусский холдинг "Белавтодор" обязан украинским партнерам - структурам, близким к народным депутатам от БПП Александра Грановского и Игоря Кононенко. В "Укравтодоре" интересы белорусского холдинга лоббирует советник председателя дорожной службы Славомира Новака Александр Кава, который занимает пророссийскую позицию. Белорусская компания всего за несколько лет работы на украинском рынке получила многочисленные контракты на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.
https://www.google.com/amp/s/www.dialog.ua/ukraine/168075_1545858461/amp
Головне щоб дороги будували якісно і недорого.
Если бы СССР проиграл Германии во 2-й мировой, то сейчас бы на пост.савке были бы отличные немецкие дороги....
Диди идиотами были....
Хотя для меня что советские изверги, что немецкие одно и тоже....
Это на вопрос к тому..., - А какая разница, что рашка убивающая украинцев будет строить у нас дороги....?
Лишь бы качественно было...
Делают, между прочим, очень качественно.
🤔
прямо на этапе праизводства дароги с гомеля на киев.
через каждыи 10 м дароги.
https://www.youtube.com/watch?v=R4rk0kQ3KgI
...Ага,ЗчаЗЗЗ!!! А откаты????
А давайте наймем нам строить дороги фашистов,ихние ророги без каких либо проблем эксплуатируются еще из времен второй мировой да еще и по них возможно ездить.
А у нас нет нашего украинского производителя дорог. Есть бракоделы рукожопые и весьма вороватые, которые не способны сделать качественную дорогу с гарантией хотя бы в 5-10 лет.
ПС: строительство украинских дорог С14 - не предлагать!
но точно не при барыжной власти сие возможно!!!!
Минулого разу свободівці захищали "Альтком",пов"язаний з депутатом Марченком від Свободи.