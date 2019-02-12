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 Экономика
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Все про:Беларусь (2798) дороги (1764)

 "Белавтодор", которому Кабмин планирует выделить средства на строительство украинских дорог, фактически подконтролен Кремлю, - Рыбчинский

Дорожную отрасль отдают российско-белорусскому бизнесу по схеме, реализованной на рынке сжиженного газа, который поджал под себя Виктор Медведчук.

Об этом заявил народный депутат Евгений Рыбчинский.

"Это может быть такая же схема, как у Медведчука с его заправками. Что он поставляет будто из Беларуси, а оно - русское. Здесь такая же схема. Удивляться нечему", - сказал народный депутат.

Евгений Рыбчинский отметил, что большинство белорусских компаний, работающих на украинском рынке, аффилированны с Россией. По мнению нардепа, правительство должно прекратить предоставлять государственное финансирование "Белавтодор" до окончания войны на Донбассе и отражения российской агрессии против Украины в целом.

"Если у нас есть наш украинский товар и производитель, а за государственные средства закупается белорусское, это означает одно из двух – либо кто-то из этого имеет коррупционную составляющую, либо работает на государство-агрессора и использует эти средства на войну против Украины", - считает Евгений Рыбчинский.

Напомним, народные депутаты по инициативе "свободовца" Юрия Левченко направили премьер-министру Владимиру Гройсману обращение с требованием прекратить финансирование подконтрольного Кремлю государственного белорусского холдинга "Белавтодор" для защиты экономических и политических интересов Украины. Обращение подписали депутаты большинства фракций.

Как ранее сообщали СМИ, значительными успехами в освоении украинского рынка дорожного строительства белорусский холдинг "Белавтодор" обязан украинским партнерам - структурам, близким к народным депутатам от БПП Александра Грановского и Игоря Кононенко. В "Укравтодоре" интересы белорусского холдинга лоббирует советник председателя дорожной службы Славомира Новака Александр Кава, который занимает пророссийскую позицию. Белорусская компания всего за несколько лет работы на украинском рынке получила многочисленные контракты на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3111225
 
   
 Топ комментарии
 
А кому подконтрольны наши рукожопые и воровитые конторы при Укравтодоре? Езжу по нашим дорогам (если это можно назвать дорогами) и такое впечатление, что все они так же подконтрольны Кремлю.
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Ну, если не уважить бизнес-интересы этого безальтернативного переговорщика и пламенного патриота, то путиннападьот, это всем известно..))
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Когда начинается "бизнес"у соевых сразу патриотизм куда то девается))).Это не речи двигать по типу выберите меня,а то пьютин нападе)))
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Как там было в "17-ти мгновениях"? А вот так: "У нас все были в СС"(с)
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зачем петралексеич ездил в Вену к фирташу????
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Да уж, оккупанты-коммуняки дорог Украине настроят, за деньги с налогов украинцев... "Белавтодор", якому Кабмін планує виділити кошти на будівництво українських доріг, фактично є підконтрольним Кремлю - Цензор.НЕТ 407
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А кому подконтрольны наши рукожопые и воровитые конторы при Укравтодоре? Езжу по нашим дорогам (если это можно назвать дорогами) и такое впечатление, что все они так же подконтрольны Кремлю.
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По хер кому он там подконтролен ! Если наши рукожопые не умеют и не хотят делать качественные дороги - то пусть идут к **"ням, достали уже суки !!! Приглашать иностранцев- платить им и пусть строят нам качественные дороги !!!
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Яка різниця хто там кому підконтрольний?
Головне щоб дороги будували якісно і недорого.
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Oleg Chernihov - ага....

Если бы СССР проиграл Германии во 2-й мировой, то сейчас бы на пост.савке были бы отличные немецкие дороги.... "Белавтодор", которому Кабмин планирует выделить средства на строительство украинских дорог, фактически подконтролен Кремлю, - Рыбчинский - Цензор.НЕТ 2568
Диди идиотами были....
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Дороги бы были, но твои предки строили их своими руками. И не факт, что ты бы сейчас написал этот коммент.
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Guten Abend - я это и имел ввиду.....

Хотя для меня что советские изверги, что немецкие одно и тоже....
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Только жили бы одни немцы, удобряя поля золой из крематорий.
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Igor Strl - возможно так и было бы...

Это на вопрос к тому..., - А какая разница, что рашка убивающая украинцев будет строить у нас дороги....?
Лишь бы качественно было...
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безстидники....за розвиток національного товаровиробника вже навіть і говорити перестали.
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Ну, если не уважить бизнес-интересы этого безальтернативного переговорщика и пламенного патриота, то путиннападьот, это всем известно..))
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Так отличные не только в Беларуси.
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согласен. но к сожалению пока только белорусы рискнули поучавствовать в наших "конкурсах"! судя по визгу - нашему автодору конкуренция противопоказана по определению.
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Турки уже лет пять дороги делают, в Киеве и области.
Делают, между прочим, очень качественно.
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Когда начинается "бизнес"у соевых сразу патриотизм куда то девается))).Это не речи двигать по типу выберите меня,а то пьютин нападе)))
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А че прохрюкают прахосмоктики - Пабеда или Зрада??
🤔
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лукашенко будет закладывать мины в асвальт

прямо на этапе праизводства дароги с гомеля на киев.

через каждыи 10 м дароги.
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Ну что, заводим дружно: А вот Т.Юлька - варофка!
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пусть белорусы научат наших воров КАК нужно строить дороги!!!
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та они не хуже знают как воровать, только им не дает система)))
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Бред! Сравни дороги рфми и РБ.
https://www.youtube.com/watch?v=R4rk0kQ3KgI
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мммммммм-да.Не приведи ГОСПОДИ,что бы этот "русский мир пришел туда"
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это не просто писец, это феерический "Белавтодор", якому Кабмін планує виділити кошти на будівництво українських доріг, фактично є підконтрольним Кремлю - Цензор.НЕТ 1778 писец! Доступ к тендерам врагу или аффилированным компаниям должен быть закрыт навсегда, что бы и как они там не делали!!
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Ну так домовитись про відкати з якоюсь польською компанією чи прибалтійською на багато важче а ці самі запропонують - вони ж до "мозга костей свои" для нашого неука вовчика!
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Наш украинский производитель не сделал ни одной нормальной дороги, я б их вообще к тендерам не подпускал, только иностранные компании
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Питання навіть не в якості,наші жлоби навіть ціну білорусів перебити не можуть,от і казяться-простіше депутатів найняти,ніж апетити свої зменшити.
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Не проще поляков или немцев или хотя бы турков нанять ? А ну да там с откатами проблемы будут
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Звичайно будуть,бо в цій системі виграє той,хто пропонує найменшу ціну,при відповідно заданих параметрах.http://nashigroshi.org/2018/09/21/bilorusy-vyhraly-rekordnyj-dlya-sebe-*******-na-remont-trasy-kyjiv-odesa-za-695-miljoniv/
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на самом деле в Украине сегодня действует только один рынок - рынок кандидатов в президенты.
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Поляки он китайцев пригласили дороги строить. Правда сначала всё выглядело красиво, но потом автобан, на некоторых участках пошел волнами. В любом случае не надо брать бывших совков. У них уже заложена коррупция, да и насчёт качества есть сомнения.
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Если рейтинг "комика" в ДВА раза превышает рейтинг главнокомандующего в воюющей стране, то такому "главнокомандующему" пора снять китель и сняться с выборов. Миха Чаплыга
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Значить контори,що малюють рейтинги, підняли реальне бабло.Макаренко Павло.
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Це плата мудіщеву за лояльність до України...
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Напомним, народные депутаты по инициативе "свободовца" Юрия Левченко направили премьер-министру Владимиру Гройсману обращение с требованием прекратить финансированиеподконтрольного Кремлю государственного белорусского холдинга "Белавтодор" для защиты экономических и политических интересов Украины. Обращение подписали депутаты большинства фракций.Источник:https://censor.net.ua/n3111225

...Ага,ЗчаЗЗЗ!!! А откаты????
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А куда подевалось туркатострой который еще два года назад должен был быть через Ужотский перевал быть в Ужгороде,тем более что контракт был оплачен полностью.Дороги нема да и баблоа тоже.
А давайте наймем нам строить дороги фашистов,ихние ророги без каких либо проблем эксплуатируются еще из времен второй мировой да еще и по них возможно ездить.
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"Если у нас есть наш украинский товар и производитель, а за государственные средства закупается белорусское"

А у нас нет нашего украинского производителя дорог. Есть бракоделы рукожопые и весьма вороватые, которые не способны сделать качественную дорогу с гарантией хотя бы в 5-10 лет.
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Мне очень хорошо в этом годе дорогу на дачу чистили. Думал, местные власти, оказывается это Кремль для меня старается.
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Да хоть лично Путин пусть дороги в Украине ремонтирует - главное результат....ТВЕЛ и покупаем,уголь покупаем ,газ покупаем - товарооботрот растет с Россией,а вот дороги им строить нельзя(
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Гамлетовский, млять, вопрос: что большая зрада - строительство хороших дорог, но Белавтодором или отсутствие нормальных дорог в Украине?
ПС: строительство украинских дорог С14 - не предлагать!
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а потім на прибутки Белавтодор будує дороги у білорусі до кордонів України для рашистських загарбників...
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Торговельні партнери шоколадних бариг...
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Если подконтролен Кремлю, то лучше нанять контору, не подконтрольную Кремлю. На Белавтодоре свет клином не сошелся.
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для того чтоб этого не было - надо весь раисянский бизнес вне закона - особенно банковский
но точно не при барыжной власти сие возможно!!!! "Белавтодор", якому Кабмін планує виділити кошти на будівництво українських доріг, фактично є підконтрольним Кремлю - Цензор.НЕТ 6256
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Муха села на варенье, вот и всё стихотворение.
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война войной,а обед по расписанию...Как бы ни противились,а жизнь так устроена,что не отгородиться забором от соседа.Современные войны(гибридные) уже далеко не те,что были пол века назад.Все так завязано тесно и переплетено,что нужны годы,десятилетия что бы зазвязать и распутать.Если рубануть все с плеча,то завтра можешь оказаться у разбитого корыта и ни кто тебе даже не посочувствует.Я обращаюсь к тем кто ратует за разрыв торговых отношений с рахой и ее сателитами.А это на минуточку приличные деньги ,которые поступают в нашу экономику.И они конче необходимы каждый день.Может вы знаете где их взять???Только не рвите волосы на жопе придумывая небылицы о том,что "Европа нам поможет".Она поможет,но до известной степени.А главный посыл-САМИ.Так что не нужно нажимать только на "что нужно делать".А нужно всегда говорить как это делать и когда,в какие сроки.
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Надо возле каждой канавы поставить по экипажу полиции и охранять ее. Нах ремонтировать, а вдруг Путин нападет и поломает дороги своими танками
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Якби в Україні були журналісти,може б з"ясували,інтереси яких фірм -конкурентів білорусів представляє свіженький патріот,тим більш,їх небагато-ТОВ "ШРБУ-48"(Черкаська область) і ТОВ "Ростдорстрой"(Одеса),Альтком" (Донецька область) і "Автомагістраль-Південь" (Одеса) ,може ще-ТехноБудСервіс,ПБС
Минулого разу свободівці захищали "Альтком",пов"язаний з депутатом Марченком від Свободи.
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Короче на словах в ЕС,а на деле в СНГ "Белавтодор", якому Кабмін планує виділити кошти на будівництво українських доріг, фактично є підконтрольним Кремлю - Цензор.НЕТ 941
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Петя і Вітя, близнюки - брати у папи Вови..
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Укравтодор - сборище извращенцев, садистов и предателей. Финансировать союзника врага... Это вообще как?! При том, что наши компании с современными технологиями недозагружены. На кого работают эти твари? Омелян, аууу.
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Украинский торговый партнёр очень беспокоится о своём принципале в Кремле.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Белавтодор", которому Кабмин планирует выделить средства на строительство украинских дорог, фактически подконтролен Кремлю, - Рыбчинский
 
 
 
 
 
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