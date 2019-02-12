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 Экономика
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Все про:перевозки (299) тарифы (1568) Укрзализныця (1559)

 При автоматической индексации тарифов УЗ дополнительные затраты промпроизводителей составят 12,7 млрд, - глава Федерации металлургов Беленький

Автоматическая индексация тарифов "Укрзализныци" негативно скажется на украинском экспортоориентированном бизнесе и в конечном итоге поспособствует закрытию ряда предприятий, сокращению валютной выручки и замедлению роста ВВП, считает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

 Об этом говорится в статье "Укрзализныця" раздувает тариф: Бизнес предупреждает о замедлении экономики" на 112.ua.

На сайте Министерства инфраструктуры 1 февраля появился проект постановления Кабмина, которым вводится механизм ежегодной автоматической индексации тарифов на грузовые ж/д перевозки на уровне индекса цен производителей промышленной продукции. Это означает, что государственный монополист "Укрзализныця" сможет произвольно менять ставки тарифов в сторону повышения, пересматривая их ежеквартально. Ранее каждое очередное повышение утверждал Кабмин.

В Федерации металлургов Украины подсчитали, что в случае одобрения инициативы УЗ дополнительный рост затрат для промпроизводителей составит 12,7 млрд грн.

"Дополнительные затраты на грузоотправку снижают конкурентоспособность украинских производителей. В частности, цены продукции, производимой предприятиями ГМК, прямо зависят от мировой конъюнктуры. Несмотря на рост затрат, в частности на грузоотправку, производители не могут повысить цены, потому что их продукцию не станут покупать. Соответственно, если благоприятной конъюнктуры не будет, а цены на мировом рынке уже снизились в сравнении с 2018 годом, производителям придется сокращать инвестпрограммы, что в краткосрочной перспективе приведет к снижению объемов производства, сокращению темпов модернизации. Это приведет к снижению объемов производств и поступлению валютной выручки в страну, производителям придется отказаться от амбициозных планов по повышению зарплат в отрасли, а это еще больше усилит проблему трудовой миграции, из-за которой отрасль продолжает терять квалифицированные кадры. В отдельных отраслях будут останавливаться целые предприятия, в других будет сокращаться рентабельность. В конечном итоге те темпы роста экономики и ВВП, которые планировал Кабмин, будут существенно замедлены, потому что все отрасли будут работать на то, чтобы решить проблемы, которые возникнут из-за решений УЗ", - сказал Беленький.

По его словам, ни в одной из стран ближнего зарубежья за последний год не было индексации стоимости грузоперевозок более чем на 10%. Если Кабмин примет такое решение, в Украине будут наименее конкурентные условия в сравнении с другими странами, а УЗ получит сверхдоходы, которые она вряд ли сможет освоить, считает Беленький.

А пока решение не принято, украинские производители призывают УЗ, Министерство инфраструктуры, МЭРТ, Кабмин, все заинтересованные органы к диалогу. "Бизнес готов обсуждать повышение тарифов, может ли иметь место автоматическая индексация и в каком размере. Для этого нужно снова садиться за стол переговоров. Возможно, при посредничестве Государственной регуляторной службы", - сказал Беленький.

Отметим, в ассоциации "Укркондпром" и Украинской зерновой ассоциации также считают, что подобная инициатива серьезно ударит по отечественному бизнесу и негативно скажется на экономических показателях государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3111222
 
 
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Більш за всіх Ахмєтов,до України завозять заробітчани,нехай закривають,у Європі роботи багато,але не для Ахметов та Порошенок.
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да и х ер на тех металлургов.хай раскошеливаются,все равно налогов не платят и зарплаты даже не индексируют,а о повышении и речи нет.10т.грн.средняя по стране, а в промышленности 11,5т это трындец!
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"амбициозных планов по повышению зарплат в отрасли"Источник:https://censor.net.ua/n3111222

у кого эти планы!?кому вы пи дунца заправляете?
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Налогов не платит? Откуда инфа? Металлургические предприятия одни из главных налогоплательщиков страны. Табачники тоже налогов платят много, но там сугубо из-за акцизов и их размеров, по сути платят курильщики. И да, смешно слышать про 10 тыщ средней зарплаты по стране))))
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https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/ru/articles/top-100-nalogoplatelshchikov-ukrainy-obnarodovan-reyting-511884.html
С телефона, поэтому ссылка не активна.в сотне главных налогоплательщиков металлургов мизер.потому что Нова почта или табачные предприятия бизнес делают внутри страны и мутить с оффшорами как металлурги не могут,так как за бугор ничего не поставляют.
Откуда инфа?работаю на метпредприятии,завод постоянно в типа "долгах" потому что прокладке в оффшорах продукция продается по себестоимости а дальше как положено за рыночную стоимость.почему я должен разжёвывать очевидные вещи?
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Насчёт 10т.средней гуглите официальные данные и посмейтесь
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Что тебе мешает создать свое предприятие и всей стране показать как надо делать правильно?И какие должны быть зарплаты?
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Ты как дитё недоразвитие.я показываю как надо работать на своем рабочем месте,а акционеры должны платить хотя бы минимальную зарплату польскую если не хотят что бы квалифицированные кадры уезжали и всего то.это не много 16-20тыс.и люди перестанут валить из страны,хотя и это мизер по сравнению с нормальными странами
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Что ж, это бизнес - предпринимательская деятельность на свой страх и риск... Если не нравятся гостарифы - уходите с рынка...
Хотя им по душе кроить государство под себя...
"Что хорошо для олигархов, то хорошо для Украины"...))
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Сергей Беленький, также как и Каленков - оба служат Р. Ахметову. Обоих Ахметов поставил в Минпромполитики помогать Д. Колесникову уничтожать Министерство, что и было ими успешно сделано в 2011 году. Сейчас эти упыри корчат из себя маститых деятелей, экспертов, знатоков металлургической отрасли и булькают что-то о снижении производства)
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Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов
https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
У нас цены на перевозка грузов олигархов ниже чем в Польше в 10 раз, олигархам грузы ЖД почти на халяву возит...

Так давайте и не будем считать Ротердам+ по рынковым цена, а то содрать шкуру с людей запросто, а заставить заплатить вора Ахметова который за год заработал 944 млн. $, нет... экономика пострадает... Чья **** экономика?
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А чё у нас ещё как в Польше? А бардак такой же на ж/д в Польше или чуть меньше? А руководитель польской ж/д себе тоже зряплату нащначил в лям+, когда у рядового железнодорожника 5 тыщ на руки?
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В так называемые "рыночные расчеты" закладывают
коррупционные зарплаты начальников и их секретуток, евроремонты своих
кабинетов, иномарки для каждого чиновника, число которых ежедневно возрастает
(нужно же пристраивать родственников и знакомых), премии себе любимым за
хорошую работу и иные надбавки, и много другого, чего мы не знаем. А вы хотите,
чтобы цены и тарифы не росли... Ну, это ваабще...
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Да всё просто! Населению газ по рыночной цене, олигархам грузоперевозки тоже по рыночной цене! Почему должны быть для кого-то исключения? Как же тогда Европа и Штаты развиваются? Строцте тогда частную железную дорогу для себя любимых.
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А населению билеты не хотите по рыночной цене? Кстати, населению УЗ будет тоже повышать стоимость билетов в два раза. Рады? Или не очень? По поводу частной ж/д дороги это ржака. Насколько нужно быть не в теме, чтоб не знать, что про частную железку уже давно говорят, но закон в прошлом году снова не приняли.
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Да, Вы знаете, я в курсе.😊 Повышенем цен прикрывается бесхозяйственность и бездеятельность, так всегда и было. Насчёт частных тоже знаю - все хотят быть монополистами. А покрывать частный бизнес за счёт бюджета всё-таки неправильно, у нас это распостранённое явление.
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Да без проблем. Но вот только населению газ поставляется качественный по рыночной цене. А какие услуги УЗ предоставляет людям? Далеко не рыночные. Потому,что это качество рыночным точно не назовешь!
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Пан Бєлєнький просто не володіє інформацію. Є доручення урядові від іноземців - спочатку зробити залізницю збитковою, а потім "приватизувати" її. Оскільки інструкції виконуються, то потрібно не критикувати, а навпаки схвально відгукуватись у пресі щодо подібної діяльності.
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Да это не от иностранцев указания,а нормальная методика всех наших холуев. Они выжимают последние соки,а потом за копейки спихнут!
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Це дуже складна система, на яку звичайні кримінальники-комсомольці в принципі не спроможні. Підбір людей, ідеологічне та інформаційне прикриття, схеми, офшори тощо. Звичайно ж кримінал є активним та незамінним учасником цього процесу (визиску нації), інша справа, що вони не відають про весь сценарій. Просто виконують інструкції як дресований собака, кожний на своїй ділянці та отримують трохи кишенькових.
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Ну, наверное, если бы видно было позитивные изменения в работе УЗ после повышения тарифов, то ещё можно было бы худо-бедно понять такие порывы повышать тарифы. Но учитывая, что за всё это время не устранили ни дефицит вагонов хотя бы до нормального уровня, ни тем более дефицит тяги, я уж не говорю про инфраструктуру, которой никто не занимается, то в честь чего повышение? Оно просто грузом ложится на экономику. Ну и в карман смотрящих УЗ.
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За то у УЗ с доходами все в порядке будет. Поимеют столько денег,что только успевай придумывать как отмывать!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПри автоматической индексации тарифов УЗ дополнительные затраты промпроизводителей составят 12,7 млрд, - глава Федерации металлургов Беленький
 
 
 
 
 
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