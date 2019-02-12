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 Политика Украины
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 Посольство США: РФ в течение 4 лет не выполняет минские соглашения. Она должна отвести войска и освободить украинских узников

Посольство США в Украине констатирует, что Российская Федерация на протяжении 4 лет с момента подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений нарушает эти договоренности.

"В течение последних 4 лет, которые исполняются сегодня с момента подписания Трехсторонней контактной группой комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения", - сказано в сообщении посольства США на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В диппредставительстве призвали: "Россия должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня".

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Посольство США: РФ в течение 4 лет не выполняет минские соглашения. Она должна отвести войска и освободить украинских узников 01

12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений".

Источник: https://censor.net.ua/n3111221
 
   
 Топ комментарии
 
Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
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Проте Пеця говорить, що "мінському договорняку" немає альтернативи. То хто тоді "агент кремля" - Пеця чи посольство США???
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Ты читать не обучен, или голова так дерьмом забита, что смысл прочитанного в ней не помещается?

Посольство США требует именно выполнения минских.
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А шо каже Петрусь--Альтернативи Мінському договорняку немає.Оберуть Баригу,ще 5 років будуть Мінські договорняки крутити.
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Его же:
«Да вы всмотритесь в походку: идёт еврей по улице, сутуловат, стар, грязен. Лапсердак, пейсы; ни на кого в мире не похож! Всем не хочется подать ему руку. "Чесноком пахнет", да и не одним чесноком. Жид вообще "скверно пахнет". Какое-то всемирное "неприличное место"… Идёт какою-то не прямою, не открытою походкою… Трус, робок… Христианин смотрит вслед, и у него вырывается: - Фу, гадость, и зачем я не могу обойтись без тебя? Всемирное: "зачем не могу обойтись"…»
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Проте Пеця говорить, що "мінському договорняку" немає альтернативи. То хто тоді "агент кремля" - Пеця чи посольство США???
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Ты читать не обучен, или голова так дерьмом забита, что смысл прочитанного в ней не помещается?

Посольство США требует именно выполнения минских.
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Прочитайте эту дурную бумажку, не являющейся юридическим международном документом и покажите по пунктам, что должна выполнить Россия и что должна выполнить Украина. Петю от суда спасёт только то, что под этой писулькой стоит не его подпись, а пенсионера Кучмы.
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начните хотя бы с п. 1 Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
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неплохо потом перейти к п 2 - отмечу, что ни Ураган, ни Смерч, ни Торнадо на Донбассе отродясь не было. А Торнадо - и вовсе чисто российская разработка, Украине никогда не продавалась. Это РОССИЙСКОЕ оружие, так что ВЫ обязаны его отвести.

2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;для вооружённых формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
Отвод вышеперечисленных тяжёлых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке трёхсторонней контактной группы.
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ну а после отвода войск можно и к другим пунктам перейти

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трёхсторонней Контактной группы.

10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
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Именно. Но сначала на территории Украины не должно оставаться ихтамнетов и их убивачек.
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Спеціально для затянутих посольство США по буквам пояснило що альтернативи мінському договорняку немає. Хто ж то тоді з вас трьох агент кремля (без лапок)?
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Ещё раз о гражданской войне в Украине

Прилепин:
"- Я - ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие.
- И убивали людей.
- Да, и убивали людей."
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Тільки 4 роки росія не виконує домовленості?
А тут скільки років пройшло?
2019 року
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Мирний договір з Росією буде підписаний лише після чіткого визначення меж «північних територій» - чотирьох островів курильської гряди: Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, на суверенітет над якими претендує Токіо. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, виступаючи на слуханнях бюджетного комітету Палати представників, повідомляє NHK.
Відповідати на запитання японського депутата про можливу передачу Японії двох Курильських островів (Хабомаї і Шикотану) замість чотирьох Абе відмовився.
«Предметом переговорів є всі чотири північні острови. У цій позиції немає жодних змін. Укласти мирний договір - значить, визначити кордон», - заявив Сіндзо Абе.
Японія багато років оскаржує приналежність чотирьох островів Курильської гряди - Ітурупа, Шикотану, Кунаширу і Хабомаї. Вони були окуповані СРСР наприкінці Другої світової війни. Через територіальні суперечки Росія і Японія досі не підписали мирний договір. У листопаді минулого року після зустрічі японського прем'єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору.
22 січня в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що «поки не фіксує будь-яких змін в позиції Японії». Нова зустріч глав держав має відбутися в червні.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-yaponiya-kordon-kuryly-russia/29765204.html
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Ну, хай ще з десять раз про це нагадають, може, поможе.
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Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
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Тому шакаладного майстра треба гнати,бо вже 5 років чекає,а не робе.
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Злой крот .До чего ты тупой, если бы не Президент Порошенко не было бы такой армии у Украины, то был бы ты в московии, когда до таких ватных как ты это дойдет?
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ваши напоминания ***** до одного места. паРаша неоднократно заявляла устами писькова, дохлого чуркина и коня, что они не сторона минских договорняков.
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расию рано или поздно ждёт крах.
это уже не избежно.

преступная власть копит капиталы на западе, вывозит туда семьи, скупает недвижимость.

одним словом сидит на чемоданах и когда наступит час Х свалит всей семьей из расии.
это произойдёт сразу же после падаения режима путина.
тут США главное сразу же взять под контроль ЯО расии и закрыть границы что б расийская чума не расползлась по цивилизованному миру.
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рано или поздно ждёт крах

согласен. "Престол утверждается правдою"
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Я так і не зрозумів - який пункт цих домовленостей мається на увазі? РФ упродовж 4 років не виконує Мінські угоди: вона мусить відвести війська і звільнити українських в'язнів, - посольство США - Цензор.НЕТ 3328


1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв. (київський час) 15 лютого 2015 року.2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року.12. На підставі Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.13. Інтенсифікувати діяльність Тристоронньої контактної групи, у тому числі шляхом створення робочих груп щодо виконання відповідних аспектів Мінських угод. Вони будуть відображати склад Тристоронньої контактної групи.
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10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.

У кацапов это непонимание 5-й год уже длится.
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Очень "хорошо" прописан 10 пункт - вывод всех иностранных войск, ну хорошо, что не межгалактический... Почему чётко не прописано, что именно российских? И как видится выполнение обязательств, взятых Украиной? Похоже эту бумажку составляли в кремле. А у гетьмана ей нет альтернативы...
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И чего это усрусским не верят? Как-то даже не понятно...
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Башку путлера до ніг українців на площі Незалежності. Слава Україні! РФ упродовж 4 років не виконує Мінські угоди: вона мусить відвести війська і звільнити українських в'язнів, - посольство США - Цензор.НЕТ 4414
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«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк
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Может США начнут свои же законы выполнять , на пример о борьбе с хим оружием , согласно которому второй этап хим санкций против Мордора они обязаны были ввести еще в ноябре прошлого года . А то обеспокоенности и призывы ***** всегда до лампады были.
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США в первую очередь должны выполнить Будапештский меморандум.
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Меморандум это договор о намерениях ,он не кого не к чему не обязывает. Просто сам подумай по чему не кто не заключал меморандумов по поводу сокращения оружия или меморандум об совместной обороне . То что развели нас и ЯО обменяли на пустую бумагу это наши проблемы , а не их.
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«Я никогда не праздную 9 Мая и никому не советую этого делать… Все прогрессивное человечество, если и хочет, то скромненько и без особого шика что-то празднует. А устраивать такие парады, как у нас, могут только законченные лузеры, продувшие все остальное, которым нужен миф, доказывающий им самим, что они еще что-то значат». - В. И. Новодворская, правозащитница.

«Меня от дебилов тошнит, от русских дебилов, у которых нет ничего за душой кроме болтовни и претензии на «великость», вы - ничтожные дешевые глупые уроды, о которых стыдно даже марать руки». - Лена Хейдиз, художница
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Глупо половину этого бреда,даже комментировать.Факт в одном Россия агрессор и тут ну не куда не денешься,факт есть факт.
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Досягнення цих домовленостей під егідою Росії стало нищівною перемогою миру.
Тепер переможцям ще п'ять років потрібно на те, щоб добитися їх виконання...
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