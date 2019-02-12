 Посольство США: РФ в течение 4 лет не выполняет минские соглашения. Она должна отвести войска и освободить украинских узников

"В течение последних 4 лет, которые исполняются сегодня с момента подписания Трехсторонней контактной группой комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения", - сказано в сообщении посольства США на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В диппредставительстве призвали: "Россия должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня".

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12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений".