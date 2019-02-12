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Все про:авиация (1774) ремонт (884) Boeing (7)

 Киевский завод будет ремонтировать самолеты Boeing

Киевский "ЗАВОД 410 ГА" приступил к освоению услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники компании Boeing.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениии на сайте предприятия.

"Предприятие уже начало освоение услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники марки Boeing, проводя совместные работы на данных воздушных судах с компанией "КОНКОРД АЭРОТЕХНИК", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня на территории предприятия находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраске.

"ГП "ЗАВОД 410 ГА" имеет развитую инфраструктуру предприятия, квалифицированный персонал, современные технологии и выгодное расположение рядом с Международным аэропортом "Киев". При этом завод делает шаги в сторону освоения технологических новаций для осуществления определенных объемов работ по обслуживанию авиационной техники зарубежного производства", - говорится в сообщении.

По завершении этапа подготовки специалистов и сертификации производства предприятие сможет значительно расширить возможности, обслуживая современную авиационную технику.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111219
 
   
 Топ комментарии
 
видел эту новость на рашистском сайте. животные из-за пАребрика начинают немного что-то не понимать. И это здорово!
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Боїнги зламала злачинна влада! Киевский завод будет ремонтировать самолеты Boeing - Цензор.НЕТ 9126
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- девочки , а вы киевлянки ?
- конечно киевлянки !!!!
-отлично ! А давайте встретимся на выходных вместе потусуем ?
- Нє , ми не можем - ми додому на виходних їдем ...
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видел эту новость на рашистском сайте. животные из-за пАребрика начинают немного что-то не понимать. И это здорово!
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А шо тут неясного? В Києві вже повно амерів і продовжують прибувати на Боінгах, і все НАТО вже тут. Нехай баяцца.
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а я беру уроки англійської у боінга...ннє! у амера!.
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А вот если бы вона то еще и Аэрбасы бы ремонтировали, а то лишь сраные боинги
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Аэрбасы - это закрытый рынок ЕС, куда они не пускают никого.
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хотя, Вона может пообещать что угодно. Даже зиму сократить в 2 раза.
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а шо, цена на тарифі можно только повішать?
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Підлога країни ! Криве дуло ! Ко Ко Ко ... Зраднюки вам не надоїло плюватися гівном і жовчю ?
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ото писаки...
киевский бывает только торт
остальное - в Киеве или из Киева, или Киевляне
вы еще и саксаганская напишите)))
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- девочки , а вы киевлянки ?
- конечно киевлянки !!!!
-отлично ! А давайте встретимся на выходных вместе потусуем ?
- Нє , ми не можем - ми додому на виходних їдем ...
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дитя
даже серпы с моих цирлов вам будет как икона
задрыпанци)
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Если торт может быть киевским, то и завод тоже может быть киевским. Логика у тебя явно хромает.
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Эта новость в противовес Гройсмановских улучшений экономики и Порошенковских плачущих мальчиков)) Чтоб зрадофилы не кричали, что все плохо. Уже боинги подкрашиваем. Это прорыв. Потом и колеса накачивать начнем. В общем шах и мат зраднюки!
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Это только мелкий ремонт и ТО. Потому что невозможно их ремонтировать капитально. Был я на 410-м и давно уже шел разговор о ремонте Boing. Пока не взяли и не попробовали разобрать один. А его невозможно разобрать ничего не разбирается, метал отрывается кусками вместе с заклепками. Возможность капитального ремонта (а именно на этом специализируется завод) у этих самолетов не предусмотрена.
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Забыл добавить к чему я это веду. А к тому что нельзя такой завод перестраивать на такую работу. Если ангары (а там их и так немного) будут заняты под покраску и ТО, то 90% персонала можно просто сократить. Потому что не нужны они будут.
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Какая главная цель любого предприятия:
- зарабатывать прибыль?
- содержать как можно больше персонала?
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Можно на сугубо ТО перейти и покраску. Только для этого же завод не будет нужен. Останется 10% территории и 10% персонала. У этого предприятия будет прибыль никто не спорит. Но к Заводу 410 ГА это предприятие никакого отношения уже иметь не будет. А здесь это представлено как победа.
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Это рынок. Если предприятие будет постоянно получать заказы, работать и приносить стабильную прибыль, а также зарекомендует себя надежным контрагентом для Боинга, то это победа.
В современном мире, большие территории и персонал - это не показатели успешности предприятия.
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В том то и дело, что это не заказ для такого предприятия. Покраской и так занимались. А если переходить полностью на техобслуживание Boeing то нужно создавать новое предприятие ,а это ликвидировать.
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Тобто, про "ремонт Брїнгів" надто гучна заява. А насправді - дитячі іграшки. Дві з половиною тисячі років юдеї-сектанти Єздри використовують брехню як пропаганду, як прикриття, на якийсь час відтягуючи розплату за свої сатанинські справи, які в цей час творять. Потім тікають, якщо встигають.
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Котик бестолковый!!! 410 завод получил лицензию на производство всех видов форм обслуживания ..включая самые тяжёлые!!! Самолёты по американским стандартам обслуживаются *** ПО СОСТОЯНИЮ***.. Только больная страна с названием СССР ... делала капитальный ремонт самолётов... По календарным... (простоял самолёт 5 лет в ангаре.. налетал 10 часов за это время...На капитальный ремонт!!).. Налетал самолёт свой установленный налёт... исправен... в отличном состоянии... На капитальный ремонт!!! Амеры и европейцы таким идиотизмом не занимались. Исправен самолёт..проведены осмотры согласно формуляров и программ... пусть летает дальше. А программы разные..вплоть до частичной разборки. И так ..до списания. Программы работ бывают на 3-4 месяца. Вы слышали звон о капитальном ремонте... да не знаете и не понимаете..что это такое в авиации. А уж ваш бред.. о невозможности ***разобрать Боинг... ибо металл отрывается кусками****)))))))))))))))))) ну это достаточно громкая заявка на обращение к врачам.... Откуда Вы такие знатоки только вылазите????
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Чуваки даже заклепки не догадались высверлить? Ооо Київський завод ремонтуватиме літаки Boeing - Цензор.НЕТ 1030
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Приємно чути що, не пустили на забудову мурашниками. При нормальному керівництві будь яке українське підприємство може нормально жити.
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ЗІ: Якщо його не захочуть задавити чиновники
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Іюдська влада нищить своє, чужинецьким заміщає. Жодного військового нового літака за п'ять років війни не побудовано! Жодного!
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от странно..правда!!!??? Польша...Болгария... Португалия... Турция!!!!!! не построили ни одного военного самолёта... и ничего..живут!!!!!! Норвегия..Дания... не сильно переживают..что не производят военные самолёты.... и ничего ..живут!!! А что толку что кацапия клепает ГовноДжеты-100..которые не может продать...? Что толку что кацапня замахнулась на безумный проект по МС-21... а простой отказ Японии и США поставлять композиты из-за санкций поставили крест на этом проекте...ибо кацапские композиты тяжелее в два раза... и это будет уже не самолёт... а танк!!! Что толку ..что кацапы после испытаний в Сирии поставили под забор все свои *гореневидимки** Су-57 и угробили миллиарды.... Может и нам строить то..что никому ПОКА не нужно??? Строим и складируем? Может заняться более умными и насущными вопросами... Тем же обслуживанием Боингов... Изготовлением нужных элементов для других самолётов .... что понемногу и делается. Или построить какой нибудь военный истребитель Ан-666... и смешить мир цифрами 666...как это делает кацапня??????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевский завод будет ремонтировать самолеты Boeing
 
 
 
 
 
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