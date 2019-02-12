 Мы пока что не увидели изменений в уровне коррупции в Украине, - МВФ

Международный валютный фонд пока не увидел радикальных изменений уровня коррупции в Украине. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые помогут бороться с коррупцией",- сказал Люнгман.

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Он отметил, что в Украине многое было сделано за последние 5 лет для устранения дисбалансов в экономике, но перечень необходимых реформ остается значительным.

По словам представителя МВФ, в этом перечне - земельная реформа, приватизация госпредприятий, аннулирование контроля цен на газ, реформа налоговой и таможенной служб.