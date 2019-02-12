Международный валютный фонд пока не увидел радикальных изменений уровня коррупции в Украине. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые помогут бороться с коррупцией",- сказал Люнгман.
Он отметил, что в Украине многое было сделано за последние 5 лет для устранения дисбалансов в экономике, но перечень необходимых реформ остается значительным.
По словам представителя МВФ, в этом перечне - земельная реформа, приватизация госпредприятий, аннулирование контроля цен на газ, реформа налоговой и таможенной служб.
Ведь всем хорошо известно, что Шредер - главный европейский антикоррупционист.
Ведь то, что в КНР официально забанен youtube - это прогрессивное человечество не волнует, в КНР и так достаточно демократии.
Вот этих вот акций: " судебные исполнители в Швейцарии не смогли определить точного местонахождения этих акций, ведь их выпустили в бумажной форме"
Источник: https://censor.net.ua/n3107044
И куда только смотрит швейцарское НАБУ?
Более того, есть информация, что блогер трудился на экс-нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - одного из создателей сепаратистской организации «Оплот» которая убивала патриотов Украины и украинских обровольцев.
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Также издание добавило, что для Ирины Геращенко не в новинку делать селфи с украинофобами, например, в ее коллекции есть совместное дружеское фото с Виктором Медведчуком. Фото сделано в период Иловайского котла, где Главнокомандующий Порошенко заживо похоронил около тысячи активистов Майдана, которые сегодня в 2019 году могли бы смести его группировку, как некогда смела Януковича.