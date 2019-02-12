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Все про:коррупция (7322) МВФ (2636) Люнгман Йоста (13)

 Мы пока что не увидели изменений в уровне коррупции в Украине, - МВФ

В Украине многое было сделано за последние 5 лет, но перечень необходимых реформ остается значительным, отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Международный валютный фонд пока не увидел радикальных изменений уровня коррупции в Украине. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые помогут бороться с коррупцией",- сказал Люнгман.

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Он отметил, что в Украине многое было сделано за последние 5 лет для устранения дисбалансов в экономике, но перечень необходимых реформ остается значительным.

По словам представителя МВФ, в этом перечне - земельная реформа, приватизация госпредприятий, аннулирование контроля цен на газ, реформа налоговой и таможенной служб.

Источник: https://censor.net.ua/n3111217
 
   
 Топ комментарии
 
Как не увидели? Коррупция увеличила масштабы и укрепила свои позиции
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Если заметили, из речей Поросенко напрочь исчезло такое слово как "коррупция". Как будто её не существует.
А проплаченные поросенковцы всегда пытаются обходить эту тему стороной или рассказывая, что вовсе всё не так плохо с коррупцией, она есть везде...
Это чётко даёт понять, что ни на втором, ни на пятом сроке Поросенко с коррупцией бороться не будет. Он же плоть от плоти её выкормыш.
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Как не видите! ДВУКРАТНЫЙ РОСТ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА. ЭТО КАК МИНИМУМ. Мы пока что не увидели изменений в уровне коррупции в Украине, - МВФ - Цензор.НЕТ 4411
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напиши теперь, что думаешь о кремле- и жулеботах
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Не видите изменений к лучшему потому, что смотрите! А Порошенко нужно слушать! У него все изменения происходят в рубрике разговорного жанра )))
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МВФ Шредера забыл проверить, на "наличие отсутствия" в кармане пачечки акций Газпрома.
Ведь всем хорошо известно, что Шредер - главный европейский антикоррупционист.
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Главное, что в КНР коррупции нет.
Ведь то, что в КНР официально забанен youtube - это прогрессивное человечество не волнует, в КНР и так достаточно демократии.
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Стесняюсь спросить, а МВФ обнаружило местонахождения бумажных акций Газпрома, которые прогрессивное мировое человечество как-то упустило из вида?

Вот этих вот акций: " судебные исполнители в Швейцарии не смогли определить точного местонахождения этих акций, ведь их выпустили в бумажной форме"
Источник: https://censor.net.ua/n3107044

И куда только смотрит швейцарское НАБУ?
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Как их тут найдешь, если ничего не подписано? Ми поки що не побачили змін у рівні корупції в Україні, - МВФ - Цензор.НЕТ 2710
Ми поки що не побачили змін у рівні корупції в Україні, - МВФ - Цензор.НЕТ 6944
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Уж таким-растаким сладкоголосым соловьем воспевал свои «непересічні перемоги та величні здобутки» Порохатый Шоколатье, а падлючі зрадофіли з МВФ взяли й у сахарні уста наклали повну ротяку свіжовисратого гівна. І шо з того(?) - ковтнув, «в сірка очей позичив»© й надалі виспівує собі дефірамби, мов би нічого і не сталося.
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Ещё бы главный тормоз антикоррупционный борьбы не отстранён.
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Пєтя складається весь з брехні, зради і корупції. Для чогось іншого в ньому місця не залишилось.
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А це ще й добрий ляпас всім порохоботам-шанувальникам Нудотного Порош(ен)ка - ну як його-мудака тепер вихваляти? Ото попоїли щирого гівна від МВФ, то нехай далі мовчки виціловують кляту Порохлячу дупу.
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Ми поки що не побачили змін у рівні корупції в Україні, - МВФ - Цензор.НЕТ 8624

Более того, есть информация, что блогер трудился на экс-нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - одного из создателей сепаратистской организации «Оплот» которая убивала патриотов Украины и украинских обровольцев.
2-минутное видео -
Также издание добавило, что для Ирины Геращенко не в новинку делать селфи с украинофобами, например, в ее коллекции есть совместное дружеское фото с Виктором Медведчуком. Фото сделано в период Иловайского котла, где Главнокомандующий Порошенко заживо похоронил около тысячи активистов Майдана, которые сегодня в 2019 году могли бы смести его группировку, как некогда смела Януковича.

Ми поки що не побачили змін у рівні корупції в Україні, - МВФ - Цензор.НЕТ 4563
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