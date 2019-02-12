 13,8% россиян продолжают жить без туалета в доме, а Путин собрался базу на Луне строить, - Явлинский о лунной стратегии РФ

Об этом говорится на сайте политика, передает Цензор.НЕТ.
"Москва, Кремль. Президент беседует с гендиректором "Роскосмоса" Рогозиным (репортаж "Вести-24").
РОГОЗИН: Уже выбран облик ракеты... Испытания в 2022 году...
ПРЕЗИДЕНТ: Для лунной программы?
РОГОЗИН: Да, совершенно точно.
ВЕСТИ: Лунный проект рассчитан до 2040 года, и на повестке Совета по космосу это главная тема. Ее итогом должно стать строительство на Луне полноценной посещаемой базы", - цитирует политик новости российской пропаганды.
"Новости Саратова. За последний год более двадцати раз сообщалось о канализационном коллапсе в городе: заполненных фекалиями подвалах домов, канализационных потоках, текущих по улицам. "За 8 дней на сетях водоснабжения произошло 86 аварий" – новость от 9 января этого года. "В одном из районов города Саратова из-за прорыва канализации образовалось фекальное озеро", – сообщают местные СМИ 17 января. Саратову более 400 лет, в городе проживает около миллиона человек. Канализацией в Саратовской области не оборудовано 28,3% жилищного фонда, в том числе централизованной – 43,6%; водопроводом – 21%, в том числе централизованным – 31,1%; отоплением – 40%; горячим водоснабжением – 42,8%; душем – 60,6%", - отмечает сайт Явлинского.
"Примерно такая же ситуация по всей России за пределами Москвы. В российских городах в 38% жилищного фонда нет газа, в 23% нет горячей воды, в 16% – канализации, в 14% – водопровода, в 22% – душа. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, – 44% (это 163 тыс. км, четыре земных экватора). 28,9% тепловых сетей по стране нуждаются в замене (суммарная протяженность аварийных теплосетей в России достигает почти 50 тыс. км, это в два с лишним раза больше, чем было в 1995 году). Уровень газификации Дальнего Востока и Восточной Сибири не выше 7%. В сельском жилищном фонде все показатели в три раза хуже", - говорится в заявлении политика.
"В среднем по России на одного человека приходится 25 кв. м жилья. Это существенно меньше, чем в других странах Европы, где на одного человека в среднем приходится 40 кв. м жилья. В США и Канаде эта цифра составляет 70 кв. м на человека. Даже в густонаселенном Китае этот показатель выше – 27 кв. м. При этом без базовых удобств в доме (например, без туалета) продолжают жить 13,8% россиян. По этому показателю из включенных в рейтинг ОЭСР стран Россия – на предпоследнем месте, хуже только ЮАР. Даже в Бразилии без канализации в доме живет только 6,7%. Однако доблестный Росстат считает обеспеченность удобствами иначе, чем в считают в мире – не по количеству людей, а по числу квадратных метров с водопроводом, канализацией и т. п. Но даже по российской статистике выходит, что в среднем по стране удобствами обеспечено только 66% жилья", - добавляет Явлинский.
"А Путин с Рогозиным базу на Луне собрались строить. Какой Саратов?! Какая канализация?! Говорят, что будут готовиться к высадке на Луну, потому что "в нынешней обстановке, когда международное сотрудничество в космосе прямо зависит от геополитики, важно выбрать верную стратегию". Кроме того, Рогозин доложил о разработке ракеты "Сармат", от которой, по оценкам создателей, американцы не смогут защититься "еще 40 лет". Не знаю насчет страшной угрозы "беспомощным" американцам, но у нас на всех этих разработках точно разворуют денег на 40 лет вперед. Вот уж действительно – лунная стратегия! Развернутую властями губительную для экономики страны гонку вооружений прикрывают лунными проектами. Настоящие лунатики! При этом в Кремле подчеркивают, что все ограничится "рамками имеющихся бюджетных назначений". Это, конечно, не более реальная сказка, чем лунная программа, но зато более опасная. Кстати, лунатики часто плохо кончают, на выходе из дома путая дверь с окном", - резюмировал Явлинский.
От 35% до 85% населения расеи по данным РОССТАТА https://fedstat.ru/indicator/43708
- не ИМЕЮТ ВАТЕРКЛОЗЕТОВ. В том числе 40-50% - в городах федерального значения.
В московской области таких 25%, орловской - 35.. смоленской 45%.. тверская 51%.. вологодская - 65% БЕЗ ватерклозетов.
Обычный дом на главной улице Кызыла, столицы республики Тыва.
3 этажа, несколько десятков квартир, нет канализации. Деревянные сортиры смердят во дворе. Данные на основании статистики сайта Росстат, https://fedstat.ru/indicator/43708
% - это жилье С ТУАЛЕТОМ.
Есть скучнейший, зануднейший, с постным лицом показатель: «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации».
Короче говоря - доля жилья, в котором можно более менее, но жить с элементарными удобствами.
Остальное жилье - без туалета, горячей воды и других удобств цивилизации.
Россия - 65,5% (2015). Одна треть жилья - без всяких удобств.
Начнем со счастливых: Москва - 93,5%.
А теперь к водолазам , к тем, кто на дне:
Вологодская область - 35,2%
Новгородская область - 44,4%
Костромская область - 44,7%
Псковская область - 44,9%
Тверская область - 48,8%
Все это - сердцевина исторической земли России.
Республика Алтай - 14,8%. Абсолютный рекорд.
Тыва - 27,6%
Бурятия - 32,7%
Дагестан - 34,2%
Сахалинская область - 35,4%. Кормилица наша, нефть!
Забайкальский край - 42,7%
Карачаево-Черкессия - 43,7%
Калмыкия - 44%
Саха (Якутия) - 44,3%
Алтайский край - 44,7%
Кировская область - 45,3%
Курганская область - 40,3%
Вы думаете - отделались?
А у кого этого счастливого жилья - только от 50 до 60%, а остальное… не… не… не?
Ненецкий автономный округ - 50,3%
ЕАО - 50,4%
Приморский край - 51,5%
Удмуртия - 51,7%
Архангельская область - 52,9%
Карелия - 53,3%
Тюменская область (без ХМАО) - 53,7%
Смоленская область - 53,8%
Калужская область - 54,1%
Коми - 54,1%
Амурская область - 54,4%
Саратовская область - 54,5%
Магаданская область - 54,9%
Омская область - 55,5%
Чувашия - 56,6%
Рязанская область - 56,9%
Ульяновская область - 57,6%
Марий Эл - 57,8%
Новосибирская область - 58,5%
Владимирская область - 59,6%
В России треть жилых домов и квартир не имеют благоустройства. Это средний показатель по стране. То есть, без базовых удобств в доме продолжает жить треть расеи.
При этом разрыв между столицами и частью регионов - чудовищный.
В Питере, например, доля благоустроенного жилья - 95%, в Москве - 93,5%, а на Алтае лишь 14,8%, в республике Тыва 27,6%, в Бурятии 32,8%.
В Вологодской области, где расположен Великий Устюг, благоустроено лишь 35,2% жилья. Администрация Великого Устюга ещё год назад объявила аукцион на лучшее изготовление «полоскалок» на берегах реки Сухони. Не уверен, что все знают, что такое «полоскалки» - я, например, до недавнего времени не знал - поэтому объясняю. Это такие настилы на поплавках, установленные на берегу реки, которые позволяют стирать и полоскать белье, не залезая в воду. Учитывая, что Великий Устюг - это Вологодская область, то есть тот самый русский север, где стоять по колено в воде большую часть года удовольствие ниже среднего, затея администрации выглядит актом гуманизма и милосердия. (с) Игорь Яковенко.Дело в том, что у жителей Великого Устюга в 21-м веке нет водопровода. Именно поэтому они вынуждены стирать и полоскать свою одежду в реке. Точно так же, как это делали их предки, жившие в этих местах тысячу лет назад.
Прикинь самоопределение кацапов.
Бо своєї республіки не мають.
Так что лунная программа Рогозина требует еще множества доработок.
Нормально. Будет, где гулять. Рыбу можно. Опять же, дайверы...
Засрали Раисю...
ЗАСРУТ И ЛУНУ!)))
Я тоже нет...
А Рогозин о них мечтает...
Что бы испепелить соплами мракобеса в рясе)))
🤑
Отьедь от Киева 50 км и от трассы километров 10 там процент ул туалетов процентов 60% в селах
Это не показатель - показатель настроение стремление самодостаточность самоуважение
Вот что недавно написала про российские туалеты итальянская газета «Ла Стампа»: «В российских городах в каждом четвёртом доме нет канализации, один общественный туалет приходится в среднем на 7 тысяч жителей в крупных городах, не считая туристов. На дачах и в деревнях единственное удобство - это покосившаяся деревянная кабинка, поставленная над смердящей ямой. На вопрос, понравилась ли вам Россия, большинство иностранцев, вместо того чтобы расхваливать Третьяковскую галерею, морщат нос, с ужасом вспоминая российские туалеты и предложения экскурсоводов пописать в лесу. Первые, полные отвращения свидетельства иностранных путешественников уходят корнями в позапрошлый век. Один из тогдашних туристов писал о «всевозможном зловонии», царившем в Москве, где ещё в 1870 г. ужасные потоки мочи текли практически по Красной площади! Увы, в современной России практически ничего не изменилось».
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В 1961 туалету не мали може 60%, а ті, що мали, не мали туалетного паперу. Але ж у космАс полетіли? Навіть США випередили
Утім, все це брехня. Ніхто тоді в космАс не літав. Кацапи самі про це зранку до ночі говорять.
Отец президента РФ Владимира Путина отличался девиантным поведением и страдал от припадков агрессии.Пришел как-то к девушке, которая ему понравилась, никого дома не было, но она его почему-то на двор не пустила. Тогда он схватил вилы и стал ломать ворота. И как-то так получилось, что в какой-то момент он через пролом в заборе попал ей вилами в глаз. Чуть не убил, короче. Девку повезли в больницу, вставили стеклянный глаз, а родня поставила условие: а теперь,милок,женись,а не то напишем заяву в ментовку и пойдешь ты за тяжкие телесные.
Судя по всему, когда он говорит о себе "ленинградская улица меня научила" - это не фигура
речи. Именно там он и сформировался как личность.В подворотне.Опять же диплом ЛГУ, который он получил, - тоже фикция, так как он был принят туда по спортквоте, по протекции своего тренера, который по совместительству был криминальным авторитетом, но с большими связями (тренер Путина по борьбе Леонид Усвяцов по прозвищу Леня-Спортсмен). Ну а потом КГБ...
Редактор сайта "Путинизм" Артем Круглов.